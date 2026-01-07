CES 2026|Î¢ÐÇ·¢²¼×ð¾ôÏµÁÐÐÂÆ·£ºµÚÈý´ú¿áî£Ultra¼Ó³Ö£¬×îÇáÖ»ÓÐ899g
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄCESÕ¹»áÒÑ¾ÕýÊ½À¿ªá¡Ä»£¬Î¢ÐÇÔÚCES 2026ÉÏ·¢²¼ÁËÆäÈ«ÐÂ±Ê¼Ç±¾ÏµÁÐ£¬ÆäÖÐµÄÖØÍ·Ï·ÊÇÈ«ÐÂµÄPrestige(×ð¾ô)ÏµÁÐ£¬²»½ö²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄÉè¼ÆÓïÑÔ£¬¶øÇÒ´îÔØÁËÈ«ÐÂµÄµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬Âú×ãÏû·ÑÕß¶ÔÓÚÐÔÄÜºÍ¼òÔ¼ÔìÐÍµÄÐèÇó¡£
ÎÒÃÇÏÈÀ´¿´È«ÐÂµÄPrestige 14/16ÏµÁÐÐÂÆ·£¬¼æ¹ËÁËÐÔÄÜ¡¢±ãÐ¯ÐÔÓë×ö¹¤ÖÊ¸Ð¡£Ëü°üÀ¨Prestige 14/16 AI+ºÍPrestige 14/16 Flip AI+£¬Flip°æ±¾Í¨¹ý½ÂÁ´Éè¼Æ¿ÉÒÔÊµÏÖ360¡ãµÄ·×ª£¬¶îÍâÌá¹©¶þºÏÒ»±Ê¼Ç±¾µÄÁé»îÐÔ¡£ËüÃÇ²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄÉè¼ÆÓïÑÔ£¬²ÉÓÃ¸üÔ²ÈóµÄÏÖ´úÂÖÀª£¬È«ÂÁºÏ½ð»úÉíµÄÔËÓÃÊ¹ÆäÖÊ¸Ð¸üÎª¾«ÖÂ¸ß¶Ë¡£
Prestige 14/16ÏµÁÐ²úÆ·×î¸ß¿ÉÒÔ´îÔØµÚÈý´ú¿áî£Ultra X9´¦ÀíÆ÷£¬¼¯³ÉArc B390ºËÏÔ£¬×î¸ß64GB LPDDR5X 8533MHzÄÚ´æ£¬ÁíÍâ»¹¿ÉÒÔÑ¡ÔñµÚÈý´ú¿áî£Ultra 9/7´¦ÀíÆ÷¡£¸ÃÏµÁÐ²ÉÓÃÉý¼¶µÄ¾ùÈÈ°åÄ£¿é¡¢Ë«·çÉÈºÍÄÚ´µÊ½É¢ÈÈÉè¼Æ£¬ÔÚ±£Ö¤ÂúÑªÐÔÄÜÊÍ·ÅµÄÍ¬Ê±£¬½«ÔËÐÐÔëÒô¿ØÖÆÔÚ30·Ö±´ÒÔÏÂ£¬¼æ¹ËÐÔÄÜÓë°²¾²ÌåÑé¡£ËüÃÇ¾ùÅäÓÐ81Wh´óµç³Ø£¬ÖÁ¸ß¿ÉÖ§³Ö³¤´ï30¶àÐ¡Ê±µÄ1080pÊÓÆµ²¥·Å£¬ÊµÏÖÕæÕý³¬Ô½È«ÌìºòµÄÉú²úÁ¦±íÏÖ£¬Ö§³Ö¿ìËÙ³äµç¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬Prestige 16 AI+ºÍPrestige 16 Flip AI+¾ùÅä±¸16Ó¢´ç16:10 2.8K OLEDÏÔÊ¾ÆÁ£¬Ö§³Ö48-120 Hz VRR£¬¸²¸Ç100% DCI-P3É«Óò£¬²¢Í¨¹ýVESA DisplayHDR True Black 600ÈÏÖ¤¡£ºóÕßÆÁÄ»»¹¸²¸ÇÁËCorning Gorilla Glass²£Á§À´±£»¤´¥¿ØÆÁ£¬²¢Ö§³ÖÐÂµÄMSI Nano Pen£¬¿ÉÒÔÊæÊÊµØ·ÅÈë±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄ°¼²ÛÖÐ¡£Á½¿î²úÆ·×î±¡´¦Ô¼Îª11.9mm£¬ÖØÁ¿Îª1.59-1.66kg¡£
Prestige 14 AI+ºÍPrestige 14 Flip AI+ÔòÅä±¸µÄÊÇ14Ó¢´ç16:10 1200P OLEDÏÔÊ¾ÆÁ£¬60HzË¢ÐÂÂÊ£¬¸²¸Ç100% DCI-P3É«Óò¡£ºóÕßÍ¬Ñù¸²¸ÇÁËCorning Gorilla Glass²£Á§£¬Ö§³ÖÐÂµÄMSI Nano Pen¡£ËüÃÇ»úÉí×î±¡´¦Í¬ÑùÎª11.9mm£¬ÖØÁ¿Îª1.32kg-1.37kg¡£
ÁíÍâ»¹ÓÐÈ«ÐÂµÄPrestige 13 AI+£¬Ëü¼æ¹ËÁË¸ßÐÔÄÜºÍ³¬Ç¿±ãÐ¯ÐÔ£¬×î¸ß¿É´îÔØ¿áî£Ultra 9 386H´¦ÀíÆ÷£¬´îÅä×î¸ß64 GB LPDDR5X 8533MHzÄÚ´æºÍ2 TBµÄPCIe Gen4 NVMe SSD£¬µç³ØÈÝÁ¿Îª53.8Wh£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÇóÔö¼Óµ½75Wh¡£
Prestige 13 AI+Åä±¸Ò»¿é13.3Ó¢´ç2.8K OLEDÆÁÄ»£¬¸²¸Ç100% DCI-P3É«Óò¡£Æä»úÉí²ÉÓÃÃ¾ÂÁºÏ½ð£¬ÖØÁ¿¶Ô±ÈÇ°´ú½øÒ»²½¼õÇá£¬½öÎª899g£¬ºñ¶ÈÎª15.9mm£¬½öÌá¹©»ÒÉ«Ò»ÖÖÅäÉ«¡£
Õâ´ÎÎ¢ÐÇ´øÀ´ÁË·Ç³£·á¸»µÄÇá±¡±¾ÕóÈÝ£¬´Ó³¬ÇáµÄPrestige 13£¬µ½³£¹æÐÎÌ¬µÄPrestige 14/16 AI+£¬ÔÙµ½ÐÎÌ¬Áé»îµÄPrestige 14/16 Flip AI+£¬¸øÁËÏû·ÑÕßºÜ´óµÄÑ¡Ôñ¿Õ¼ä£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíµÄÐèÇó½øÐÐÌôÑ¡¡£
ÁíÍâ£¬Î¢ÐÇ»¹·¢²¼ÆäÈ«ÐÂÒ»´úÓÎÏ·±¾£º°üÀ¨Ì©Ì¹(Raider)¡¢¾øÓ°(Stealth)ºÍÉñÓ°(Crosshair)ÏµÁÐ£¬¾ù²ÉÓÃÈ«ÐÂÄ£¾ßÉè¼Æ¡¢¸üÇ¿µÄÉ¢ÈÈÏµÍ³ºÍÓÅ»¯µÄI/O½Ó¿Ú²¼¾Ö¡£
