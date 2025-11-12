Ð¾¸üÇ¿ ¼Û¸üÏã£¡ÈñÁú±Ê¼Ç±¾2025Ë«11×îºóÒ»²¨³å´Ì
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿×ªÑÛ¼ä£¬2025 ÄêË« 11 ÒÑ²½ÈëÎ²Éù£¬ÔÚÕâ¸öÃ¿Äê¹ºÎïÈÈ¶È×î¸ßµÄ½ÚÈÕÀï£¬¶ÔÓÚËùÓÐÏë½üÆÚ¹ºÂò±Ê¼Ç±¾µÄÓÃ»§À´Ëµ£¬´ËÊ±ÍùÍùÊÇÒ»Äêµ±ÖÐ×îºÏÊÊµÄÂòµã¡£ÓÈÆäÊÇµ±Ó²ÅÌ¡¢ÄÚ´æµÈ´æ´¢ÀàÕÇ¼ÛµÄÖÓÉù·´¸´ÇÃÏì£¬Î´À´±Ê¼Ç±¾µÄ¼Û¸ñºÜÓÐ¿ÉÄÜ»áÒò´ËÔÙÉÏÒ»¸öÌ¨½×¡£Ãæ¶Ô2025ÄêË«11áÛ·åÈÕµçÉÌ´ó´Ù×îºóµÄ·è¿ñ£¬µ±¹ú²¹¡¢Õþ²¹¡¢µê²¹µÈÈýÖØÀûºÃµÄºìÀû°ÚÔÚÑÛÇ°£¬´ËÊ±Ñ¡¹ºÈñÁú±Ê¼Ç±¾ÎÞÒÉÊÇ¡°Ð¾¸üÇ¿ ¼Û¸üÏã¡±µÄ×î¼Ñ½Úµã¡£
AMDÁªºÏÌìÃ¨¿ªÆôÒÔ¡°Ð¾¸üÇ¿ ¼Û¸üÏã¡±ÎªÖ÷ÌâµÄ´ó´Ù»î¶¯ÐÐ½«½øÈë×îºóµ¹¼ÆÊ±£¬½ØÖ¹µ½11ÔÂ14ÈÕ£¬ÏÂµ¥ÈñÁú´¦ÀíÆ÷Ö¸¶¨ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾²¢ÆÀÂÛ»¹ËÍ°ÙÔªÃ¨³¬¿¨(ÏÞÁ¿2000·Ý£¬ÏÈµ½ÏÈµÃ)¡£ÓÐ¹º»úÐèÇóµÄÐ¡»ï°é¿ÉÒÔÏÈ¸ù¾Ý×ÔÉíËßÇó¿´¿´ÎÒÃÇµÄÍÆ¼ö»úÐÍ£¬ÆäÖÐÓÐÓÎÏ·±¾Ò²ÓÐÇá±¡±¾£¬ÔÙÈ¥Ö÷»á³¡ÕçÑ¡×îÖÕ»úÐÍ¡£2025Ë«11µÄ×îºóÒ»²¨³å´Ì£¬Ð¡»ï°é¶ùÃÇ×¥½ôÉÏ³µÁË!
¡ª¡ªAMDÖ÷»á³¡Á´½Ó
¡¾ÊÖ»ú¶Ë¡¿https://shop.m.taobao.com/shop/sr.htm?p=4zaBpw_onI7k_0_ikKn9
¡¾PC¶Ë¡¿ https://amd.tmall.com/p/rd922502.htm?scene=taobao_shop
ÁªÏëÕü¾ÈÕßR9000P AIÔªÆô
ÁªÏëÕü¾ÈÕßR9000P 2025 AIÔªÆô×÷Îª±Ê¼Ç±¾ÊÐ³¡ÀïµÄ¸ß¶Ë´ú±í»úÐÍ£¬ÓÐ×ÅÇ¿º·µÄÐÔÄÜºÍ¾«ÖÂµÄ×ö¹¤£¬ÔÚÓÎÏ·±¾»úÐÍÖÐ¿ÉÎ½¸²¸Ç×îÎªÈ«Ãæ£¬ÓÐ×Å³¬·á¸»µÄÓ²¼þ´îÅä¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£Ä¿Ç°ÊÐ³¡ÉÏÈÈ¶È×î¸ßµÄÎÞ·Ç¾ÍÊÇ´îÔØÈñÁú9 9955HX+RTX50ÏµÁÐÏÔ¿¨µÄ»úÐÍ£¬ÒÔ¼°¸üÏÔÐÔ¼Û±ÈµÄÈñÁú9 8945HX+RTX50ÏµÁÐÏÔ¿¨µÄ»úÐÍ¡£
ÁªÏëÕü¾ÈÕßR9000P AIÔªÆô´îÔØAMDÈñÁú9 9955HX´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃ´´ÐÂµÄZen 5¼Ü¹¹¡¢ÁìÏÈµÄTSMC 4nmÉú²ú¹¤ÒÕ£¬Åä±¸16´óºË32Ïß³Ì£¬¼ÓËÙÆµÂÊ¸ß´ï5.4GHz¡£ÔÚÁªÏëµÄÐÔÄÜµ÷Ð£ÏÂ£¬ÕâÌ¨»úÆ÷µÄ´¦ÀíÆ÷ÄÜ¹»±£³ÖÕü¾ÈÕßÆì½¢µç¾º±¾µÄºÅÕÙÁ¦£¬´øÀ´¿°±È×ÀÃæ¼¶ÐÔÄÜµÄ120W´¦ÀíÆ÷ÊÍ·ÅË®Æ½£¬ÔÚÁªÏëÇ¬À¤ProÉ¢ÈÈÏµÍ³µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÕâÌ¨»úÆ÷Ë«¿¾¿ÉÊµÏÖ215WÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÊµÁ¦·Ç³£Ç¿º·¡£
ÊÖÍ·Ô¤ËãÏà¶Ô½ôÕÅµÄÓÃ»§Ò²¿ÉÒÔÑ¡Ôñ´îÔØÈñÁú9 8945HXµÄÅäÖÃ£¬²ÉÓÃZen 4¼Ü¹¹ºÍ5nmÖÆ³Ì£¬ÊÇÈñÁú8000ÏµÁÐÖÐµÄÆì½¢´¦ÀíÆ÷£¬ÆäÐÔÄÜÊÍ·ÅÒ²·Ç³£Ç¿¾¢¡£ÓëÖ®´îÅäµÄÏÔ¿¨ÓÐRTX 5060/5070/5070Ti£¬¸÷·½ÃæµÄÊôÐÔ»ù±¾¶¼ÒÑµãÂú£¬Èç¹ûÄã¶ÔÆ·ÖÊºÍ±íÏÖ¶¼ÓÐÑÏ¿ÁµÄÒªÇó£¬±ÕÑÛÈëÕü¾ÈÕß´í²»ÁË¡£ÏÖÔÚ¹º»ú»¹ÄÜ²ÎÓë¹ú²¹¡¢Õþ²¹£¬É¹µ¥»¹ËÍÕü¾ÈÕßWIFI¡£
»úÐµ¸ïÃüòÔÁú16 Pro 2025
»úÐµ¸ïÃüòÔÁú16 Pro 2025ÎÞÒÉÊÇ±Ê¼Ç±¾ÊÐ³¡ÖÐ½«ÐÔÄÜÀ¸ßºóµ½ÊÖ¼Û×îÎªÇ×ÃñµÄ´ú±í»úÐÍ¡£ÆäÊµòÔÁú16 ProÒ²Ò»Ö±ÔÚÑÝ»¯£¬´îÔØµÄ´¦ÀíÆ÷²»½öÓÐÈñÁú7 7745HX£¬ÈñÁú9 8940HX£¬»¹ÓÐÈñÁú9 8945HX£¬ÈñÁú9 9955HXµÈ²»Í¬´¦ÀíÆ÷ÅäÖÃ£¬ÏÖ½ñÌìÃ¨ÉÌ³ÇÖ÷ÍÆ´îÔØÈñÁú9 8940HX+RTX 5060¹æ¸ñµÄ±Ê¼Ç±¾ÓÐ×Å¼«¸ßµÄÐÔ¼Û±È¡£
ÈñÁú9 8940HX²ÉÓÃZen 4¼Ü¹¹ºÍ5nmÖÆ³Ì£¬Ò»ÑùÊÇ80MB(L2+L3)¸ßËÙ»º´æ£¬»ù×¼Ê±ÖÓÆµÂÊºÍ×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ±ÈÈñÁú9 8945HX¶¼Ö»µÍÁË0.1GHz£¬ÈÕ³£Ê¹ÓÃÓ°Ïì²»´ó£¬µ«ÊÇµ½ÊÖµÄ¼Û¸ñ¾ÍÊÇÕæÏãÁË¡£ÉõÖÁ¶¥Åä´¦ÀíÆ÷Ëù´îÅäµÄÆÁÄ»¶¼¾ù²ÉÓÃ300Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÐÔ¼Û±È¿ÉÒÔËµÎÞ³öÆäÓÒ¡£ÏÖÔÚ¹ºÂòòÔÁú16 Pro£¬×î¸ßÊ¡88VIP9ÕÛÏû·ÑÈ¯£¬Ö±²¥¼ä¹º»ú»¹ËÍ100ÔªÃ¨³¬¿¨£¬»¹ÏíÊÜ12ÆÚÃâÏ¢£¬¸ñÍâ»®Ëã¡£
ÁªÏëÐ¡ÐÂPro 14/16 GT AI ÔªÆô
ÁªÏëÐ¡ÐÂPro14ÈñÁú°æ£¬Ð¡ÐÂPro16ÈñÁú°æÒ»Ö±ÊÇÉÌÎñ°ì¹«ÊÐ³¡ÀïÖÐÁ÷íÆÖùµÄÏµÁÐ»úÐÍ¡£½ñÄêÐ¡ÐÂPro14´îÔØÈñÁú7 H 255´¦ÀíÆ÷£¬8´óºË16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ4.9GHz£¬´øÀ´53WµÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÓëÖ®´îÅäµÄ´æ´¢Ò²ÉýÖÁ24GB+1TB¡£
¶øÐ¡ÐÂPro 14/16 GTÈñÁúAIÔªÆô£¬¸üÊÇ´îÔØÁËÈñÁúAI 7 H 350£¬²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄZen 5¼Ü¹¹£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊÒ²ÌáÉýÖÁ5.0GHz£¬²»½öÄÚÖÃRadeon 860M³¬Ç¿¼¯ÏÔ£¬Ò²¼ÓÈëÁË50 TOPSµÄNPU AIËãÁ¦£¬ÐÔÄÜÊÍ·ÅÒ²ÔöÖÁ75W¡£¸ü¸ß¶ËµÄÈñÁúAI 9 H 365£¬²ÉÓÃ10ºËÐÄ20Ïß³Ì£¬²¢ÄÚÖÃRadeon 880MÈ«ÄÜÇ¿ÏÔ£¬Ç¿º··Ç³£¡£ËäÈ»Ð¡ÐÂÏµÁÐÉíÎªÇá±¡°ì¹«±¾£¬¶ÔÓÚ±¾µØAIÓ¦ÓÃºÍÆÕÍ¨3AÓÎÏ·¡¢µç¾ºÓÎÏ·µÈ¼¸ºõÒ²¶¼ÄÜÍêÃÀÖ§³Ö£¬³£¹æµÄ¶ÌÊÓÆµ¼ô¼¡¢Éè¼Æ»æÍ¼¡¢±à³ÌµÈ¹¤×÷¸üÊÇÇáËÉÄÃÄó£¬×ÅÊµÓÐÖÖÎ÷×°±©Í½µÄ¸Ð¾õ¡£
»úÐµ¸ïÃüÐÇÒ«14
»úÐµ¸ïÃüÐÇÒ«14ÊÇÒ»¿îÐÂÆ·»úÐÍ£¬ËüÓÐ×Å1kg³¬ÇáÁ¿»¯µÄ±ãÐ¯ÌåÑé¡£Õâ¿î»úÐÍ´îÔØÈñÁúAI 9 H 365´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃ´´ÐÂµÄZen 5¼Ü¹¹¡¢ÁìÏÈµÄ4nmÖÆ³Ì£¬ÓµÓÐ10ºËÐÄ20Ïß³Ì£¬Í¬Ê±ÄÚÖÃRDNA 3.5¼Ü¹¹µÄRadeon 880M¼¯³ÉÏÔ¿¨£¬»¹ÓÐ50 TOPSµÄAI¼ÓËÙËãÁ¦¡£Æä±êÅä32GB+1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬2.8K 120Hz OLED£¬ÊÐÃæÉÏÓÐÐÇ¹â°×¡¢±ù¾§À¶¡¢îÑÒøÈýÖÖÑÕÉ«¿ÉÑ¡¡£
ÆäÊµÔÚÇá±¡±¾ÀïÐÇÒ«14µÄÐÔ¼Û±ÈÒÑ¾ÀÂú£¬»¹ÓÐ×ÅÇáö¦´î×ÓµÄÃÀÓþ¡£ÏÖÔÚAMDÖ±²¥¼ä¹º»úËÍ100ÔªÃ¨³¬¿¨£¬¹º»úÐÇ¹â°×ÅäÉ«É¹µ¥»¹ËÍAMDÄÚµ¨°ü¡£µ±È»»¹ÓÐ´îÔØÈñÁú7 H 255´¦ÀíÆ÷µÄÈëÃÅ¿î»úÐÍ¿ÉÑ¡£¬»úÐµ¸ïÃü±Ê¼Ç±¾µÄÐÔ¼Û±È£¬ÊµÔÚÊÇÄæÌì¡£
ThinkBook 14+/16+ AIÈñÁú°æ
ÁªÏëThinkBook 14+/16+ AI ÈñÁú°æÍ¬ÑùÊÇ´òÔìÈñÁúAI 9 365µÄÇá±¡±Ê¼Ç±¾£¬ËüÍ¬ÑùÊÇÇá±¡±¾ÊÐ³¡ÖÐµÄÖÐÁ÷íÆÖù£¬±Ï¾¹½Ó¿Ú·½ÃæµÄÇ¿´ó½Ó²µÄÜÁ¦£¬ËüÕæµÄÃ»ÓÐ¶ÔÊÖ¡£ThinkBook 14+/16+
´îÔØÈñÁú7 H 255£¬AI 7 H 350£¬AI 9 365ÈýÖÖ²»Í¬µÄ´¦ÀíÆ÷£¬ÆäÖÐÕâ´ÎË«11Ö÷ÍÆµÄÎª×î¸ßÅäµÄ¹æ¸ñ¡£ÁíÍâ£¬Ëü»¹ÓÐ×Å3.2K 165HzµÄÈ«ÃæÆÁÊÓÒ°£¬85WhµÄ´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÏÖÔÚ¹º»úÉ¹µ¥»¹ÔùÍØÕ¹Îë/Êó±ê£¬²¢ÏíÊÜ6ÆÚÃâÏ¢¡£
»ªË¶a¶¹14 Air
»ªË¶a¶¹14 AirÒ²ÊÇ½üÁ½ÄêÀ´ÊÐ³¡ÀïÌØ±ð¸ßÑÕÖµµÄÒ»¿î»úÐÍ¡£»ªË¶a¶¹14 Air´îÔØÈñÁú9 H 270´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃÁìÏÈµÄ4nmÖÆ³Ì£¬ÓµÓÐ8´óºË16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ5.2GHz£¬ÄÚÖÃRadeon 780M¼¯ÏÔ£¬¾ß±¸50WµÄ¸ßÄÜÊÍ·ÅÄÜÁ¦£¬Ö§³Ö4µ²Î»É¢ÈÈÄ£Ê½¡£ÓëÖ®´îÅäµÄÓÐ32GB LPDDR5X 7500MT/s¸ßÆµÄÚ´æºÍ1TBÓ²ÅÌ£¬2.8K·Ö±æÂÊ120Hz OLEDÆÁ¡£
»ªË¶a¶¹14 AirÓÐÊóÎ²²ÝÇà¡¢ÃÛÌÒÌðÐÄµÈÅ®ÐÔÅäÉ«£¬·Ç³£ÊÊºÏ¶ÔÔìÐÍÑÕÖµÓÐÒªÇóµÄÓÃ»§¡£»úÉíÅä±¸40Gbps USB-C¡¢5Gbps USB-C¡¢2¡Á5Gbps USB-A¡¢HDMI 2.1¡¢ÒôÆµ¿ÚºÍMicro SD¿¨²Û£¬ÈÕ³£Ê¹ÓÃÃ»ÓÐÈÎºÎÎÊÌâ¡£ÏÖÔÚÌìÃ¨ÉÌ³Ç¹ºÂò»¹¿ÉÏíÊÜ3ÆÚÃâÏ¢£¬¹º»úËÍÊóµæÌ××°£¬88VIP»¹¼ÓÔùµçÄÔ°ü¡£
¼«Ä¦¿ÍEVO-X2 Mini AI¹¤×÷Õ¾
Ë«11³ýÁË¸÷ÖÖÓÎÏ·±¾ºÍÇá±¡±¾£¬ÔÚAIÈ«Ãæ´¥´ï¸÷ÐÐ¸÷ÒµµÄ½ñÌì£¬Èç¹ûÄãÒ²ÊÇAI³õÑ§Õß¡¢¿ª·¢Õß¡¢¼«¿Í»òÉî¶ÈÄÚÈÝ´´×÷Õß£¬»¹¿ÉÒÔÑ¡Ôñ¼«Ä¦¿ÍEVO-X2 mini AI¹¤×÷Õ¾£¬Æä´îÔØÈñÁúAI Max+395´¦ÀíÆ÷£¬²¢¼¯³ÉRadeon 8060SÄÚÖÃÏÔ¿¨£¬»¹ÓÐ50 TOPsµÄNPU AIËãÁ¦¼Ó³Ö£¬½áºÏAMD¶ÀÌØµÄUMAÍ³Ò»ÄÚ´æ¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔµ÷ÓÃÄÚ´æÖÐµÄ75%¸øµ½¼¯³ÉÏÔ¿¨×öÏÔ´æ£¬×î¸ß96GB×¨ÓÃÏÔ´æ£¬AIËãÁ¦±¬±í£¬»¹Ö§³ÖËÄÆÁÏÔÊ¾£¬ÊÇ×îÏÈÂõÏòÊÐ³¡ÖÐµÄ×ÀÃæmini AI¹¤×÷Õ¾¡£
¼«Ä¦¿ÍEVO-X2¿ÉÒÔ½«´óÄ£ÐÍ²¿ÊðÓÚ±¾µØ£¬µÍÑÓ³Ù¡¢¸ßË½ÃÜ¡¢¿ÉÕÆ¿Ø£¬ÉõÖÁÖ§³Ö±¾µØÄÚÖÃÖªÊ¶¿â£¬ÏÖÔÚÌìÃ¨ÉÌ³ÇÖ§³Ö¶àÖÖ¶¨ÖÆÅäÖÃºÍÆóÒµ²É¹º£¬É¹Í¼»¹ËÍ¼üÊóÌ××°¡£
