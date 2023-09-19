打破现有技术枷锁，新华为平板成为首款星闪产品，用户手写体验有望升级！

【天极网笔记本频道】华为秋季全场景新品发布会将于9月25日下午14:30正式召开，正如华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在微博上转发发布会预告时配的那句“好戏，一台接一台”所说，华为新产品将接踵而至，预热不断，其中就包括即将发布的华为全新旗舰平板HUAWEI MatePad Pro 13.2英寸。

从官方预热海报可以获知，新旗舰平板华为MatePad Pro可谓「十年大作，王者归来」，屏幕尺寸提升至13.2寸，打破华为平板有史以来最大屏幕尺寸的历史记录。另外，海报上也印有星闪技术logo，这意味着新款华为MatePad Pro会搭载星闪技术，成为首款搭载星闪产品。加之之前有网友猜测，华为新品平板或将搭载9系麒麟平台，这不就是：“5g+星闪+鸿蒙+麒麟=5星鸿麒”

在8月初的那场华为HDC大会上，星闪技术(NearLink)正式登场。简而言之，星闪是一项对标Wi-Fi与蓝牙的短距离无线连接技术，也是构筑华为鸿蒙生态不可或缺的「擎天柱」级别基建技术，同时具备Wi-Fi的高速率和蓝牙的低功耗等技术优势。

相比于带着厚重历史包袱的蓝牙与Wi-Fi，星闪技术更加符合不断成长的现代科技树。可想而知，搭载这一技术的设备，势必拥有更精准的定位，更低时延，更强的抗干扰能力以及更高的速率。

华为MatePad Pro 13.2英寸搭载星闪技术之后，其与终端设备之间的连接必将更加稳定迅速，同时也能避免连接设备数量过多导致的断联问题，在超级终端场景下，新款华为MatePad Pro必将获得全面升级，更低延迟，将会带来更丝滑顺畅的设备协同操作，更高速率也能够提供更清晰的协同画面，若能实现，必会重塑平板的使用体验。

值得注意的是，这项技术应用在华为MatePad Pro 13.2英寸上，所能达成的效果升级远不止于此，其最大意义在于重塑用户手写体验。过往，平板配合手写笔，时延过高和稳定性不足常常被人诟病，尤其是用户在创作过程中始终可以感知到细微延迟，加上偶尔断连使得整个创作体验降级。这就是当下Wi-Fi与蓝牙技术过于老旧所带来的弊端，目前终端产品已在现有技术框架下将这两种技术应用到极致，但想要进一步提升手写笔使用体验，搭载星闪技术无疑将是当下最好的解决方案。

基于星闪技术低时延和超强抗干扰的优势，华为MatePad Pro 13.2英寸就能获得更低手写笔连接时延。这不禁令人畅想，如此强强联合，或许真的能够实现足以媲美生活中用户书写创作的体验，超低延迟书写更加跟手，更强稳定性保障用户创作效率。这一提升，直接打破现有技术枷锁，完成用户体验升维。

也许正是因此，新款华为MatePad Pro才会将屏幕尺寸提升至13.2英寸。并且，从海报上可以获知，新款华为MatePad Pro边框更窄，这意味着新款华为MatePad Pro将实现超高屏占比。另外，大家也能从海报上看出新品机身更加轻薄。超薄超轻的机身配合13.2英寸大屏，让用户随时随地进行创作的欲望得以尽情释放。换句话说，华为凭借多年技术积累，再一次打破技术边界，拓宽平板应用场景，使其彻底摆脱“买前生产力，买后爱奇艺”的困境，打破其仅能作为手机或PC附庸产品的尴尬地位，赋予新平板更强的创作属性，这谁不说一句：“新款华为MatePad Pro是新时代的争气机!”

华为Mate 60系列的惊艳开售，让外界对华为充满无限遐想与期待，华为也不负用户厚望，始终坚持在研发第一线，将新兴前沿技术落地。星闪技术的出现有望彻底改变现有技术格局，华为MatePad Pro 13.2英寸就是这场技术战中的「先锋军」，先革传统生产力平板的命，搭载星闪技术的华为设备将完成鸿蒙生态技术闭环。如此看来，9月25日的华为秋季全场景新品发布会就更值得期待了。