外星人m16国行版开售，最低15999元！

【天极网笔记本频道】外星人此前发布m16和m18两个型号的游戏本，不过仅上架搭载RTX 4080和RTX 4090的版本。3月16日晚上，外星人m16搭载RTX 4050、RTX 4060和RTX 4070的配置即将开售，售价15999元起。

m16采用16英寸IPS LCD面板，提供QHD+ 240Hz和QHD+ 165Hz两种屏幕规格。m16可选英特尔13代酷睿i9-13900HX移动处理器和i7-13700HX移动处理器，作为刚刚发布的旗舰级处理器，两者性能方面不可小觑。i9-13900HX采用24核32线程设计，这是英特尔首次在移动端平台上推出更多HX型号，并且也是英特尔第一次在移动端产品中引入24核心处理器产品，i9-13900HX处理器拥有8颗性能核心和16颗能效核心。在OverBoost Ultra技术的加持下，i9-13900HX的8颗性能核心都能达到5.2GHz的最大频率。

在实际表现中，规格大幅提升的i9-13900HX比上一代i9-12900HX单核性能提升8%，多核性能更是拥有35%的提升幅度。在同样配备高性能显卡的情况下，搭载i9-13900HX的笔记本比搭载i9-12900HX高出9%的帧率，在游戏方面的性能提升非常显著。

而i7-13700HX则是16核24线程，其中8颗性能核心，8颗能效核心，三级缓存高达30MB，基础频率为2.6GHz，最高单核睿频为5.0GHz，支持DDR5-4800内存，性能同样非常强劲。

在显卡方面，m16此次可英伟达刚刚发布的载RTX 4050、RTX 4060和RTX 4070，不过这几款显卡却各有千秋。比起旗舰级显卡如此之大的性能提升，更应该贴近玩家群体的甜品级显卡RTX 4070和RTX 4060移动版反而拉了跨，尤其是RTX 4070移动版的CUDA核心数量仅有4608颗，相比RTX 4080移动版的7424颗近乎腰斩，比起前代RTX 3070移动版的5120颗也算是开了倒车，这一刀算是砍到了RTX 4070移动版的大动脉上。这样的情况同样出现在RTX 4060移动版身上，CUDA核心数量的减少导致这两款显卡相较前代仅有10%左右的性能提升，在五款产品中看起来相对拉胯。

而定位入门的RTX 4050移动版相比前代CUDA数量从2048提升到了2560颗，同时显存提升到6GB，有着超过30%的性能提升，还算可观。此外，英伟达发布的五款移动显卡依据定位，分别拥有256bit、192bit、128bit、128bit和92bit的显存位宽。对于旗舰的RTX 4090移动版而言，256bit的位宽在面对一些4K游戏时也有一战之力，而RTX 4080的192bit在4K下多少有些有心无力，不过好在笔记本上还没有完全铺开4K分辨率，影响不算大。

而到了甜品级的两款显卡中，128bit的位宽，对于时下动辄2.5K的游戏本而言，或许会运行的相当吃力，恰恰这部分用户才是笔记本产品的消费大头，这样的影响不可谓不大。而入门款的RTX 4050虽然仅有92bit位宽，但是受限于性能问题，通常都是搭载1080P屏幕，在这个分辨率下运行游戏基本上没有问题。不过想要在外星人2.5K屏幕上火力全开，可能就有不小的压力了

RTX 40系移动显卡性能提升各有不同，但是得益于台积电N4工艺，这一代RTX 40系移动显卡在功耗方面提升巨大，RTX 4080运行在满功耗150W能够输出近乎桌面端RTX 4070 Ti的性能，这样的表现也让笔记本在性能方面让人有了更多期待，毕竟此前性能释放一直都是笔记本绕不过去的一道坎。

除此之外，外星人m16可选16GB到32GB的DDR5内存，以及512GB到1TB的SSD固态硬盘。同时m16还能够实现高达240W的性能释放，最高支持拓展4个SSD，拥有包括雷电4、mini DP1.4、HDMI 2.1、2.5G网口等等拓展接口。

价格方面，m16 i7-13700HX+RTX 4050售价为15999元;i7-13700HX+RTX 4060售价为16999元;i9-13900HX+RTX 4060售价为18999元;i9-13900HX+RTX 4070售价为22999元。考虑到外星人一贯高端游戏本的定位，15999元的RTX 4050也并不那么令人奇怪，其附加的优质售后以及军工品质主要针对发烧级游戏玩家和高端客户，但对于普通人而言，还有性价比更高的产品可以选择。