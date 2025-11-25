ºèÃÉµçÄÔ´øÀ´ÐÂÅäÉ« ´îÔØHarmonyOS 6ÌåÑéÔÙÉý¼¶
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿11ÔÂ25ÈÕ£¬ºèÃÉµçÄÔÓÀ´ÐÂÅäÉ«¡ª¡ª»ªÎªMateBook Fold·Ç·²´óÊ¦¡°Èðºì¡±ÓëMateBook Pro¡°·÷Ïþ·Û¡±¡£ÆäÖÐ£¬¡°Èðºì¡±²ÉÓÃËØÆ¤Ö¯½õ½áÎÆ¹¤ÒÕ£¬Ô¢Òâ¼ªÏéË³Ëì£¬³ÊÏÖ¶«·½ÃÀ¸Ð;¡°·÷Ïþ·Û¡±Áé¸ÐÀ´×ÔÀèÃ÷Ï¼¹â£¬Î¢ÈÞ½ðÊô»úÉí´¥¸ÐÏ¸Äå£¬¹âÔó²ã´Î·á¸»¡£
ÆäÖÐ£¬»ªÎªMateBook Fold·Ç·²´óÊ¦¡°Èðºì¡±µÄ32GB+2TB°æÊÛ¼Û26999Ôª¡£MateBook Pro¡°·÷Ïþ·Û¡±32GB+1TB°æ±¾ÊÛ¼ÛÎª8999Ôª£¬32GB+1TBÈá¹â°æÊÛ¼ÛÎª9999Ôª¡£ÐÂÆ·¶¼ÔÚ11ÔÂ25ÈÕ18:08¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬11ÔÂ28ÈÕ10:08ÕýÊ½¿ªÊÛ¡£
¶øÇÒÐÂ·¢²¼µÄÁ½¿îºèÃÉµçÄÔ¶¼Ö§³ÖÉý¼¶HarmonyOS 6¡£
ÔÚ10ÔÂ22ÈÕ£¬»ªÎª·¢²¼HarmonyOS 6£¬ÍÆ³öºèÃÉÖÇÄÜÌå¿ò¼Ü£¬Î§ÈÆ°ì¹«ÌåÑéÉý¼¶ÍÆ³ö¡°Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡±¡°ÖÇ»ÛÎÄ¼þ¹ÜÀí¡±¼°¡°ÊÖ»úµçÄÔÅöÒ»Åö¡±Èý´óºËÐÄ¹¦ÄÜ£¬´øÀ´¸üÖÇÄÜ¡¢Á÷³©µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£ÏÖÔÚºèÃÉµçÄÔµÄÐ¡ÒÕAIÉý¼¶Îª¡°×¨Êô×¨¼ÒÍÅ¡±£¬ÍÆ³ö¡°Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡±£¬¿É»ùÓÚ×ÔÈ»ÓïÑÔÐèÇó£¬×Ô¶¯Íê³É´´Òâ¹¹Ïë¡¢ÑÐ¾¿ÂÛÖ¤Óë±¨¸æ×«Ð´£¬Ö§³Ö¶àÖÖÑùÊ½ÓëÒ»¼ü±£´æ£¬ÌáÉý°ì¹«Ñ§Ï°Ð§ÂÊ¡£
ÁíÍâ£¬ÖÇ»ÛÎÄ¼þ¹ÜÀíÍ¨¹ýÖÇÄÜ·ÖÀà¡¢ÕªÒªÓëÎÄµµÍÆ¼ö£¬ÊµÏÖ´Ó¡°ÈËÕÒÎÄ¼þ¡±µ½¡°ÎÄ¼þÕÒÈË¡±µÄ×ª±ä¡£ÏµÍ³¿É¸ù¾Ý×Ô¶¨Òå¹æÔòÉú³É¶¯Ì¬ÊÓÍ¼£¬ÍÆ¼öÏà¹ØÎÄµµ£¬²¢×Ô¶¯Éú³ÉÕªÒª£¬°ïÖúÓÃ»§¿ìËÙÕÆÎÕÄÚÈÝºËÐÄ¡£
¡°ÊÖ»úµçÄÔÅöÒ»Åö¡±ÊµÏÖ¿çÉè±¸ÄÚÈÝÒ»²½·ÖÏí£¬Ö»ÐèÒªÓÃÊÖ»ú¶¥±ßÇá´¥µçÄÔÆÁÄ»¾Í¿ÉÒÔÖ±½ÓÍê³É¿çÉè±¸ÄÚÈÝ·ÖÏí£¬¼«´óÌáÉý°ì¹«Ð×÷Ð§ÂÊ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ºèÃÉµçÄÔÆóÒµ°æÒ²¼´½«ÉÏÊÐ£¬ÒÀÍÐHarmonyOS 6Ç¿»¯Éè±¸¹ÜÀíÓëÉúÌ¬»¥Áª£¬½øÒ»²½ÍÆ¶¯ÖÇ»Û°ì¹«ÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â