¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿µ±µØÊ±¼ä1ÔÂ5ÈÕÏÂÎç£¬ÔÚÃÀ¹úÀË¹Î¬¼ÓË¹CES2026ÏÖ³¡£¬Ó¢ÌØ¶ûÕýÊ½·¢²¼Ê×¿î»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ¼ÆËãÆ½Ì¨¡ª¡ªµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷(´úºÅ¡°Panther Lake¡±)¡£Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾£¬Ê×Åú´îÔØµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÏû·Ñ¼¶±Ê¼Ç±¾µçÄÔ½«ÓÚ2026Äê1ÔÂ6ÈÕ¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬1ÔÂ27ÈÕÆðÔÚÈ«Çò·¶Î§ÄÚÃæÊÐ£¬Î´À´½«ÓÐ³¬¹ý200¿î´îÔØÐÂ¿î´¦ÀíÆ÷µÄPC²úÆ·Â½ÐøÁÁÏà¡£
ÔÚAI PC·¢Õ¹ÂõÈëÖÇÄÜÌå½×¶ÎµÄ¹Ø¼ü½ÚµãÉÏ£¬µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¶ÔÓÚÓ¢ÌØ¶ûÒÔ¼°Õû¸öPCÐÐÒµµÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷¡£Æä²»½öÓ°ÏìÖÕ¶ËÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬Ò²ÊÇÍØÕ¹AI PCÄÜÁ¦ÓëÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬¸øISVºÍOEM´´ÐÂÌá¹©¿Õ¼äµÄ»ùÊ¯Ö®Ò»¡£ËùÒÔÏÂÃæÕâÐ©ÓÐ¹ØµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÏ¸½Ú£¬ÄãÇ§Íò²»Òª´í¹ý!
µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÓÐÄÄÐ©ÌáÉý£¿
µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷×÷ÎªÊ×¿î²ÉÓÃIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄ¿Í»§¶ËSoC£¬²»½öÊÇ¼ÆËãÐÔÄÜ¡¢Í¼ÐÎÐÔÄÜ¡¢AIÐÔÄÜ´ó·ùÌáÉý£¬Í¬Ê±×¿Ô½µÄÄÜÐ§±íÏÖÒ²ÈÃx86±Ê¼Ç±¾µÄÐøº½ÄÜ¹»ÒÔ¡°Ìì¡±Îªµ¥Î»¡£´ËÇ°Ìì¼«ÍøÒÑ¾×ö¹ýÏ¸ÖÂ½éÉÜ£¬½ÓÏÂÀ´¾Í¼òµ¥¸ÅÀ¨Ò»ÏÂ£¬ÏëÒªÁË½â¸ü¶àÐÅÏ¢µÄÍøÓÑ¿ÉÒÔÔÄ¶Á¡¶Ó¢ÌØ¶ûPanther Lake¼Ü¹¹½âÎö£ºÏÂÒ»´ú±Ê¼Ç±¾£¬ÆÚ´ý×¡ÁË!¡·¡£
60%¶àÏß³ÌÐÔÄÜÌáÉý
µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¶àÏß³ÌÐÔÄÜÔÚÏàÍ¬¹¦ºÄÏÂ£¬ÁìÏÈLunar Lake¿ÉÒÔ´ïµ½60%£¬ÁìÏÈArrow Lake´ïµ½10%¡£
¶øÇÒÎÞÂÛÊÇÔÚÐÔÄÜ±¾»¹ÊÇÇá±¡±¾·½Ãæ£¬¸ù¾ÝÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄ²âÊÔ³É¼¨µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¶Ô±ÈÉÏ´ú»òÕß¾ºÆ·¶¼ÓÐÒ»¶¨µÄÐÔÄÜÓÅÊÆ¡£ÀýÈç£¬ÔÚ°ì¹«¡¢ÍøÒ³ä¯ÀÀµÈ³¡¾°ÖÐ£¬¿áî£Ultra X9 388HÁìÏÈÈñÁú9 HX 370·Ö±ðÎª8%¡¢12%;ÔÚÕÕÆ¬±à¼ºÍÊÓÆµ±à¼ÖÐÓÅÊÆ·Ö±ð´ïµ½ÁË7%¡¢57%¡£Í¬Ê±Æ¾½è»ùÓÚXe3¼Ü¹¹µÄÈ«ÐÂÈñìÅºËÏÔ£¬Blender GPUÐÔÄÜ²âÊÔÖÐÐÔÄÜÁìÏÈ½Ó½ü500%¡£
ËùÒÔÔÚÐÔÄÜ²ãÃæ£¬´îÔØµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÐÂÒ»´ú±Ê¼Ç±¾¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§¸ù¾Ý×ÔÉíÐèÇó½øÐÐ¸üÏ¸ÖÂµÄÑ¡Ôñ£¬´Ó¶ø¸üºÃµØÔÚ²»Ôö¼ÓÐ¯´ø¸ºµ£Ç°ÌáÏÂ£¬ÌáÉýÐ§ÂÊ¡£
77%ÓÎÏ·ÐÔÄÜÌáÉý
ÔÚÐÔÄÜ·½Ãæ£¬Ïà±ÈCPUÌáÉý£¬µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄGPU±íÏÖ¸üÈÃÈËÓ¡ÏóÉî¿Ì¡£ÏÈËµ½á¹û£¬ÔÚÏÖ³¡ÌåÑéÖÐ£¬ÐÂÒ»´úÇá±¡±¾µÄ3AÓÎÏ·±íÏÖ¸ü¼ÓË³»¬£¬¹¤×÷ÓéÀÖÁ½²»ÎóµÄ¶àÃæÊÖÈËÉè¸üÎÈÁË¡£
×îÓÐ´ú±íÐÔµÄ»¹ÊÇÈ«ÐÂ¼ÓÈëµÄ¿áî£Ultra X9ºÍX7¡ª¡ªÕâÐ©SKUÓµÓÐÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅB390ºËÏÔ£¬Æä¾ß±¸¶à´ï12¸öXeºËÐÄÒÔ¼°120TOPSµÄAIËãÁ¦¡£
¿áî£Ultra X9 388H¶Ô±ÈÉÏ´ú¿áî£Ultra 9 288V£¬ÔÚ1080P¸ß»ÖÊÉè¶¨ÏÂ£¬ÓÎÏ·ÐÔÄÜÆ½¾ùÌáÉýÁË77%£¬Ò»Ð©3AÓÎÏ·´Ó30FPSÒÔÏÂ£¬ÌáÉýµ½ÁË45Ö¡×óÓÒ£¬Èç¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·Ö¡Êý´Ó42ÌáÉýµ½ÁË82£¬¿ÉÒÔËµ´ÓÃãÇ¿ÄÜÍæÌáµ½ÁËÁ÷³©ÌåÑéµÄ³Ì¶È;¶Ô±È¿áî£Ultra 9 285H£¬ÔÚÏàÍ¬¹¦ºÄÏÂ£¬ÓÎÏ·ÐÔÄÜÆ½¾ùÒ²ÓÐ76%µÄÌáÉý¡£¿áî£Ultra X9 388H¶Ô±ÈÈñÁú9 HX 370ÓÎÏ·ÐÔÄÜÁìÏÈ¿ÉÒÔ´ïµ½80%ÒÔÉÏ¡£
ÉõÖÁ£¬Óë±Ê¼Ç±¾ÉÏµÄRTX 4050Ïà±È£¬ÈñìÅB390ºËÏÔÒ²ÄÜ´òµÃÓÐÀ´ÓÐ»Ø¡£
³ýÁËÐÂºËÏÔ´øÀ´µÄÐÔÄÜÌáÉýÍâ£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²´øÀ´ÁË×îÐÂµÄXeSS3¼¼Êõ£¬Æ¾½èÖ§³Ö¶àÖ¡Éú³ÉÏà±ÈXeSS£¬ÔÚ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÖÐÓÎÏ·Ö¡ÊýÄÜ¹»¼¸ºõ·3±¶;ÓëÈñÁúÆ½Ì¨µÄºËÏÔ»òÕßRTX 4050µÄDLSSÏà±ÈÒ²ÄÜÓÐÏÔÖøµÄÖ¡ÊýÁìÏÈ¡£µÈµ½ÐÂÆ·ÉÏÊÐºó£¬´îÔØ¿áî£Ultra X9»òX7´¦ÀíÆ÷(Ö÷ÒªÊÇ¿´ÈñìÅB390)µÄ±Ê¼Ç±¾ÓÎÏ·²âÊÔÓ¦¸Ã²»»áÈÃÍøÓÑÃÇÊ§Íû£¬¶øÇÒÇá±¡ÓÎÏ·±¾Õâ¸öÁìÓò»òÐí»á³öÏÖ¸ü¶àÓÐÎüÒýÁ¦µÄ²úÆ·¡£
AIÐÔÄÜÌáÉýÁË53%
×Ô´Ó¼¸ÄêÇ°Ó¢ÌØ¶ûÌá³öAI PC¸ÅÄîºó£¬AI¾Í³ÉÎª½ü¼¸ÄêPCÊÐ³¡±ØÁÄµÄ»°Ìâ¡£µ±È»ÆäÊµÒ²²»Ö»ÊÇPCÕâÒ»¸öÁìÓò¡£
Èç¹û¼òµ¥À´¸ÅÀ¨µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄAIÄÜÁ¦£¬ÈýÏî¹Ø¼üÌØÐÔ£º×î¸ß180TOPSµÄÆ½Ì¨ËãÁ¦£¬»¹¿ÉÖ§³Ö¸ß´ï96GB LPDDR5xÄÚ´æ£¬Ö§³Ö70B²ÎÊý´óÄ£ÐÍ¡£ÕâÐ©ÄÜÁ¦ÎªPC¶Ë±¾µØ²¿ÊðAI´óÄ£ÐÍ¡¢ÖÇÄÜÌåÌá¹©ÁË¸ü¶à¿ÉÄÜ£¬¶ÔÓÚAI PCÂõÈëÖÇÄÜÌåºÍ¸ü¶à´´ÐÂAI¹¦ÄÜ¶øÑÔº»ÊµÁËÐÔÄÜ»ù´¡¡£
µ±È»ÎÞÂÛÊÇ¶Ô±È¾ºÆ·»¹ÊÇÉÏ´ú²úÆ·£¬µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÔÚAIÁìÓò¶¼ÓÐÓÅÊÆ¡£Ö»²»¹ýÓ¢ÌØ¶ûÔÚÉúÌ¬ÁìÓòµÄ³ÖÐøÍ¶Èë£¬ÕâÏî¡°¿´²»¼û¡±µÄÉî¸ûÒ²ÖµµÃÕ¹¿ªËµÒ»Ëµ¡£
³£ÑÔµÀ¡°ÇÉ¸¾ÄÑÎªÎÞÃ×Ö®´¶¡±£¬µ«Èç¹ûÖ»ÓÐÃ×ÃæÁ¸ÓÍµÈÔ²ÄÁÏ£¬ËüÃÇÒ²²»»á×Ô¶¯±ä³É×ÀÃæÃÀÊ³¼ÑëÈ¡£ÕâÇ¡ºÃÊÇAI PC·¢Õ¹ÔçÆÚµÄ¾½¾³¡ª¡ªÓÐÒ»¶¨ËãÁ¦»ù´¡£¬È´Ã»ÓÐÓÃÎäÖ®µØ£¬ÓÃ»§µÃµ½µÄÌåÑéºÍÔ¤ÆÚÓÐ¾Þ´óµÄÂä²î¡£
¼¸Äê·¢Õ¹£¬Ó¢ÌØ¶ûÒÑ¾Ð¯ÊÖ³¬¹ý350¼ÒISVÌá¹©ÁË500ÓàÏîAI¹¦ÄÜ£¬Ö§³ÖµÄAIÄ£ÐÍÊýÁ¿Ò²ÒÑ¾´ïµ½ÁË900£¬²¢ÇÒ¹¹ÖþÁË°üÀ¨Èí¼þÕ»µÈ¹¤¾ßÌ×¼þÔÚÄÚµÄÒ»ÏµÁÐÖ§³Ö£¬ÈÃÃæÏòAI PCµÄÓ¦ÓÃ´Ó¿ª·¢µ½Ê¹ÓÃµÄÃÅ¼÷¶¼ÓÐËùÏÂ½µ¡£ÅäºÏ×Å²»Í¬ÐÎÌ¬µÄ²úÆ·£¬ÖÕ¶Ë²àAIÓÐÁËÈ«ÃæµÄ·¢Õ¹£¬Ò²±»Ô½À´Ô½¶àµÄÓÃ»§½ÓÊÜºÍÊ¹ÓÃ¡£¶ÔÓÚ¼´½«ÉÏÊÐµÄÐÂÒ»´úAI PC£¬µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Õâ²¿·ÖÌåÑé£¬ÌØ±ðÊÇÎ§ÈÆÖÇÄÜÌåµÄ´´ÐÂ£¬Ó¦¸Ã»á¸ø2026ÄêµÄAIÐÐÒµ´øÀ´Ð©ÐíÐÂË¼¿¼¡£
¿É´ï27Ð¡Ê±µÄÐøº½
¾¡¹ÜÐÔÄÜÌáÉý×ã¹»´ó£¬µ«ÈÃ±ÊÕß¸üÆÚ´ýµÄ»¹ÊÇµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷´øÀ´µÄÄÜÐ§Éý¼¶£¬¿ÉÒÔÈÃÐÂÒ»´ú±Ê¼Ç±¾ÔÚ²îÂÃÍâ³ö³¡¾°ÖÐÓÐ¸ü´óµÄ¹¤×÷°ë¾¶¡£´ÓIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄÁ½Ïî´´ÐÂ¼¼Êõ¡ª¡ªRibbonFETÈ«»·ÈÆÕ¤¼«¾§Ìå¹ÜÒÔ¼°PowerVia±³²¿¹©µç£¬µ½³ÉÊìµÄFoveros-S 2.5D·â×°£¬ÔÙµ½È«ÐÂ¼Ü¹¹ÐÔÄÜºË¡¢ÄÜÐ§ºË£¬»¹ÓÐµÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºË£¬ÒÔ¼°Éý¼¶µÄÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷£¬µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¿°³ÆÏµÍ³¼¶µÄÄÜÐ§ÓÅ»¯£¬ÔÚÄ³Ð©³¡¾°ÏÂÏà±ÈÒÑ¾ºÜ³öÉ«µÄLunar Lake»ù´¡ÉÏ¸ü½øÒ»²½£¬ÔÚº¸ÇÊÓÆµ»áÒéµÄ°ì¹«³¡¾°ÏÂÐøº½Ò²ÄÜ´ïµ½9Ð¡Ê±£¬Á÷Ã½Ìå²¥·ÅÊ±³¤¸üÊÇ´ïµ½27Ð¡Ê±¡£
¶ÔÓÚºÍ±ÊÕßÒ»ÑùÓÐ½Ï¶àÒÆ¶¯°ì¹«ÐèÇó£¬ÇÒÔÚÀëµç³¡¾°ÏÂ»áÉæ¼°¸ß¸ºÔØÓ¦ÓÃµÄÄÚÈÝ´´×÷ÕßµÈÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÔÚ´îÔØµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄ±Ê¼Ç±¾ÉÏ£¬ÄÜÐ§±íÏÖÖµµÃÖØµã¹Ø×¢¡£µ±È»Èç¹ûÊÇÊ¹ÓÃ3ÄêÇ°£¬ÉõÖÁ¸üÔç·¢²¼µÄÀÏ¾ÉPCÓÃ»§ÃÇ£¬Ðøº½Ò²½«³ÉÎª½ñÄê»»ÐÂ±Ê¼Ç±¾µÄ¶¯Á¦Ö®Ò»¡£
´¦ÀíÆ÷ÐÍºÅÓÐµã¶à£¬¡°X¡±ÕâÑù¼Ç
±¾´Î·¢²¼µÄµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¹²ÓÐ14¿îSKU£¬ÆäÖÐUltra 9Á½¿î£¬Ultra 7Áù¿î£¬Ultra 5Áù¿î£¬¸øOEMÃæÏò²»Í¬³¡¾°ºÍÏ¸·ÖÊÐ³¡Ìá¹©ÁË³ä×ãµÄÖ§³Ö£¬¾ßÌå¹æ¸ñÈçÏÂ¡£
ÆäÊµ£¬Ó¢ÌØ¶ûÄÜ¹»ÍÆ³öÕâÃ´¶àÐÍºÅ£¬Ò²ºÍµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷×ÔÉí¿ÉÀ©Õ¹ÐÔÓÅÊÆÓÐÒ»Ð©¹Ø¼ü¡£´Óµ×²ãÖÆ³Ì¹¤ÒÕµ½¼Ü¹¹´øÀ´µÄ¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ¡¢Éè¼ÆÁé»îÐÔÓÅÊÆ£¬ÈÃÓ¢ÌØ¶ûÄÜ¹»¸ù¾Ý¿Í»§¡¢ÐÐÒµ¡¢¶¨Î»¡¢ÐèÇóµÄ²îÒì»¯À´´òÔìÐ¾Æ¬£¬ÔÙ¼ÓÉÏÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§µÈÌáÉý£¬2026Äê»òÐí½«ÓÀ´PC²úÒµµÄÒ»ÂÖÐ¡¸ß³±¡£Ó¢ÌØ¶ûÒ²ÔÚ·¢²¼»áÉÏÌáµ½µÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ºÜÊÊºÏÕÆ»ú£¬ÏÖ³¡Ò²ÓÐMini PC¡¢Ë«ÆÁ±Ê¼Ç±¾¡¢ÐÔÄÜ±¾¡¢·×ª±¾µÈ¶àÖÖÉè¼ÆºÍÐÎÌ¬µÄPC²úÆ·¡£
»Øµ½´¦ÀíÆ÷ÐÍºÅÉÏ£¬×îÃ÷ÏÔµÄÒ»¸ö±ä»¯¾ÍÊÇÔö¼ÓÁËÈ«ÐÂµÄ¿áî£Ultra X9ÓëX7´¦ÀíÆ÷¡£ÓëÆäËû´¦ÀíÆ÷µÄ×îÏÔÖøÇø±ð¾ÍÔÚÓÚ¼¯³ÉÁËÓ¢ÌØ¶ûÈ«ÐÂÈñìÅÏÔ¿¨£¬Í¼ÐÎÐÔÄÜ¸üÊ¤Ò»³ï¡£¸Õ¸ÕÒ²ÓÐÌáµ½£¬Õâ¿îÈñìÅB390ºËÏÔÒÔ¼°·á¸»µÄÌØÐÔ£¬ÈÃÇá±¡±¾¼´Ê¹Ãæ¶Ô3AÓÎÏ·Ò²ºÜÄÜ´ò¡£
¾ßÌåÀ´¿´£¬×÷Îª¼Ò×å¡°Æì½¢µ£µ±¡±µÄ¿áî£Ultra X9 388H´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ16ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬×î¸ßî£ÆµÆµÂÊ¿É´ï5.1GHz£¬ÓµÓÐ18MB»º´æ£¬¼¯³ÉµÄÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅB390»òÈñìÅPro B390ºËÏÔÓµÓÐ¶à´ï12¸öXeºËÐÄ;Ìá¹©8ÌõPCIe 4.0¡¢4ÌõPCIe 5.0Í¨µÀ£¬ÄÚ´æ×î¸ßÈÝÁ¿96GB£¬¿ÉÖ§³ÖLPDDR5x 9600MT/s£¬NPUËãÁ¦50TOPS¡£
ÔÚÑ¡¹ºÊ±£¬´îÔØ¿áî£Ultra X9ºÍX7Á½¿î´¦ÀíÆ÷µÄ²úÆ·ÔÚÄÚÈÝ´´×÷¡¢Éú²úÁ¦µÈ¸´ÔÓ³¡¾°»ò¸ß¸ºÔØÈÎÎñ¡¢ÓÎÏ·ÖÐ»áÓÐ¸ü³öÉ«µÄ±íÏÖ£¬ÊÊºÏÏëÒªÒ»»úÈ«ÄÜ²¢¼æ¹Ë±ãÐ¯µÄÓÃ»§¡£
¿áî£Ultra²»Ö»ÊÇÃæÏòPC
ËäÈ»Ì¸µ½¿áî£´¦ÀíÆ÷ºÜ¶àÓÃ»§¶¼»áÖ±½ÓÏëµ½PC£¬µ«ÆäÊµ´îÔØ¿áî£´¦ÀíÆ÷µÄÔ¶²»Ö¹PCÕâÒ»´óÀà²úÆ·£¬ÈÕ³£Éú»îÖÐÄã¼ûµ½µÄºÜ¶àÉè±¸Æä¡°ºËÐ¾¡±¿ÉÄÜ¶¼ÊÇ¿áî£¡£ÔÚCES2026µÄ·¢²¼»áÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûÍ¬²½ÍÆ³öÁËÃæÏò±ßÔµÁìÓòµÄµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¡£
»ñµÃÁËÕë¶ÔÇ¶ÈëÊ½ºÍ¹¤Òµ±ßÔµ³¡¾°²âÊÔÓëÈÏÖ¤µÄµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬½«Îª¾ßÉíÖÇÄÜ¡¢ÖÇ»Û³ÇÊÐ¡¢×Ô¶¯»¯¡¢Ò½ÁÆµÈÁìÓòÌá¹©Ö§³Ö¡£Ã»´í£¬ÔÚ²úÏß¸ºÔðÖÊ¼ìµÄ×°ÖÃ¿ÉÄÜÊÇ¿áî£UltraÇý¶¯£¬»úÆ÷ÈËµÄ¡°´óÄÔ¡±Ò²¿ÉÄÜÊÇ¿áî£Ultra¡£Ïà±ÈPCÆ½Ì¨£¬±ßÔµÁìÓòÉè±¸µÄ¹¤×÷»·¾³¸ü¼ÓÑÏ¿Á¡¢¸´ÔÓ£¬ÓÐÐ©²úÆ·ÉõÖÁÎÞ·¨²ÉÓÃÖ÷¶¯É¢ÈÈÉè¼Æ£¬Òò´ËÃæÏò±ßÔµµÄµÚÈý´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÐèÒª¾ß±¸³öÉ«µÄ¿É¿¿ÐÔ¡¢ÄÍÓÃÐÔ£¬¾ß±¸7¡Á24Ð¡Ê±È«ÌìºòÄÜÁ¦¡£
ËäÈ»Õâ²¿·ÖÓëºÜ¶àPCÓÃ»§Ïà¸ôÉõÔ¶£¬µ«ÊÇÕâÈ´ÒâÎ¶×ÅÓ¢ÌØ¶ûÔÚ¡°¶Ë±ßÔÆ¡±È«Ãæ¼ÓËÙAI²¼¾ÖµÄ¹Ø¼üÒ»²½¡£¾ÝÏ¤£¬µÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÔÚÖØÒª±ßÔµAI¹¤×÷¸ºÔØÖÐÕ¹ÏÖ³ö¾ºÕùÓÅÊÆ£¬ÔÚ´óÓïÑÔÄ£ÐÍ(LLM)ÐÔÄÜÌáÉý¡¢¶Ëµ½¶ËÊÓÆµ·ÖÎö¡¢ÊÓ¾õÓïÑÔ¶¯×÷(VLA)Ä£ÐÍÖÐ¾ùÓÐ³öÉ«µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬°ÚÍÑÁË¶ÔÓÚ¶ÀÏÔµÄÒÀÀµ£¬±¾µØ»¯²¿ÊðÒ²ÄÜ¹»½â¾öÑÓÊ±¼°Êý¾Ý°²È«µÈÌôÕ½¡£´ËÍâ£¬AI¼ÓËÙÄÜÁ¦¼¯³ÉÓÚµ¥Ð¾Æ¬ÏµÍ³(SoC)½â¾ö·½°¸ÖÐ£¬Ïà½ÏÓÚ´«Í³µÄ¶àÐ¾Æ¬CPUºÍGPU¼Ü¹¹£¬ÄÜ¹»Ìá¹©×¿Ô½µÄ×ÜÌåÓµÓÐ³É±¾(TCO)¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×Ü¶øÑÔÖ®£¬¶ÔÓÚÓ¢ÌØ¶û¶øÑÔ£¬µÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÊÇÆäÃæÏòPCÊÐ³¡µÄ¹Ø¼ü²úÆ·£¬Ò²ÊÇ±»Òµ½ç¼ÄÓèºñÍûµÄ²úÆ·¡£ÎÞÂÛÊÇÓëAMD¡¢¸ßÍ¨ÉõÖÁÓ¢Î°´ïµÄ½ÏÁ¿£¬»¹ÊÇÀ©´óÔÚAI PCÉúÌ¬ÁìÓòµÄÓÅÊÆ£¬µÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¶¼½«Æðµ½¹Ø¼ü×÷ÓÃ¡£
ÁíÍâ£¬°üÀ¨´ËÇ°Ô¶³Ì°ì¹«ÐèÇó¡¢Ê×ÅúAI PCÉÏÊÐ´øÀ´µÄPC»»ÐÂÐèÇóÒÑ¾¹ýÈ¥ÁË3¡ª5Äê£¬½ÓÏÂÀ´AI PC½øÈë³ÉÊì½×¶ÎÓë»»ÐÂÐèÇóµÄµþ¼Ó½«»áÈÃPCÊÐ³¡¸ü¼Ó»îÔ¾¡£¶øµÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÔÚÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§¡¢AI¡¢Ðøº½¡¢ÓÎÏ·¡¢Á¬½ÓµÈ·½ÃæµÄÌáÉý¸ø³öÁËÒ»¸öÇ¿ÁÒµÄÐÅºÅ£¬Ó¢ÌØ¶ûÓëOEMµÄ½ôÃÜºÏ×÷ÏÔÈ»ÊÇ²»Ïë´í¹ýPCÊÐ³¡µÄÕâ³¡»úÓö¡£
µ±È»¶ÔÓÚÓÃ»§À´Ëµ£¬µÚÈý´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Ò²¸ø³öÁË×ã¹»¶àÆÚ´ýºÍÑ¡ÔñµÄÀíÓÉ¡£Ò»¿îÇá±¡ÇÒÄÜ´´×÷ÄÚÈÝ¡¢´ò3AÓÎÏ·¡¢²¿Êð±¾µØ´óÄ£ÐÍ£¬»¹ÓÐ³¤Ðøº½µÄ±Ê¼Ç±¾£¬ÕæµÄºÜÄÑ¾Ü¾ø¡£ÔÚCESÏÖ³¡£¬Ó¢ÌØ¶ûÕ¹Ê¾µÄOEMÐÂÆ·ÖÖÈ·ÊµÓÐ¼¸¿îÈÃ±ÊÕßÓ¡ÏóÉî¿Ì¡£ÄÇÃ´2026Äê£¬Ó¢ÌØ¶ûÄÜ·ñÐ¯ÊÖOEM¡¢ISV´òÔì³öÒ»¿î»òÕß¶à¿î¡°È«ÄÜ¡±µÄAI PC£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É¡£
