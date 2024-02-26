ITÓ°ÏìÖÐ¹ú2023£ºThinkPad X1 Carbon AIÈÙ»ñÄê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¡¸ITÓ°ÏìÖÐ¹ú¡¹×Ô2002Äê´´°ìÒÔÀ´£¬Ê¼ÖÕ¹Ø×¢ÖÐ¹úIT¿Æ¼¼Ïû·ÑÈÈµãÓë¿Æ¼¼ÐÐÒµÄê¶È·çÔÆ±ä»¯£¬ÖúÁ¦²úÒµÊÐ³¡´ó»·¾³Á¼ÐÔ·¢Õ¹¡£µÚ¶þÊ®¶þ½ìITÓ°ÏìÖÐ¹úÆÀÑ¡ÒÑ¾ÂäÏÂá¡Ä»£¬ÁªÏëThinkPad X1 Carbon AI´îÔØÓ¢ÌØ¶û×îÐÂ·¢²¼µÄ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐCPU+GPU+NPUÈý´óAIÒýÇæ£¬ÄÜ¸üºÃµØÊÍ·Å±¾µØ»ìºÏAIËãÁ¦£¬¸ßÐ§ÖÇÄÜµØ´¦Àí¹¤×÷ÈÎÎñ£¬ÎªÉÌÎñÈËÊ¿´øÀ´Éú²úÁ¦È«ÃæÔ¾ÉýºÍ×¿Ô½µÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÈÙ»ñ±¾´ÎITÓ°ÏìÖÐ¹ú2023Äê¶ÈÓ°ÏìÁ¦²úÆ·¡£
Èç½ñ£¬AI PCÒÑ¾³ÉÎªÁËÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÐÂ·½Ïò£¬´óÄ£ÐÍ½«³ÉÎªÃ¿Ò»¸öÈË±Ø²»¿ÉÉÙµÄÖúÊÖ£¬AI¼ÆËã¸ºÔØÒ²ÔÚÖð½¥ÓÉÔÆ¶ËÏò±ßÔµ²àºÍ¶Ë²àÏÂ³Á¡£×÷ÎªÈ«ÇòÊ×¿îÉÌÎñAI PC£¬ThinkPad X1 Carbon AI´îÔØÓ¢ÌØ¶û×îÐÂ·¢²¼µÄ¿áî£Ultra 7´¦ÀíÆ÷£¬¸Ã¿î´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃÈ«ÐÂIntel 4ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬Í¨¹ýÐÔÄÜºËP-Core¡¢ÄÜÐ§ºËE-Core¡¢µÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºËLP E-CoreÊµÏÖ¡°Èý¼¶Òì¹¹¡±£¬ÐÔÄÜÈ«ÃæÌáÉý18%£¬²¢ÇÒÓÐ×Å¸üºÃµÄ¹¦ºÄ¿ØÖÆ£¬Ðøº½ÌáÉýÔ¼40%¡£
ThinkPad X1 Carbon AI ÖÐµÄCPU+GPU+NPUÈý´óAIÒýÇæ£¬ÄÜ¹»¸üºÃµØÊÍ·Å±¾µØ»ìºÏAIËãÁ¦£¬´¦ÀíÆ÷»áµ÷ÓÃ²»Í¬µÄAIµ¥ÔªÈ¥ÍÆÀíºÍÔËËã£¬ÈçÇáÁ¿¼¶µÄÓ¦ÓÃCPU¾Í¿ÉÒÔÍê³É£¬¶ø¸´ÔÓAIÔòÐèÒª¸ßÐÔÄÜµÄGPU£¬ÖÁÓÚNPUÔòÖ÷´ò¸ßÐ§ÓëµÍ¹¦ºÄ³¡ºÏ¡£Í¨¹ý»ìºÏAIËãÁ¦£¬ÈÃÓÃ»§µÃµ½½ü8±¶µÄAIÄÜÐ§ÌáÉý¡£
È«ÐÂIntel ArcÏÔ¿¨£¬ÊµÏÖ2±¶ÐÔÄÜÌáÉý£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚÊ¹ÓÃAdobe Lightroom Classic AIÍ¼Æ¬±à¼Ê±£¬ËÙ¶ÈÌáÉý52%£¬ÔÚÊ¹ÓÃAdobe Premiere Pro AI½øÐÐÊÓÆµ´¦ÀíÊ±£¬ËÙ¶ÈÌáÉý132%¡£NPU AIÒýÇæ¾ß±¸¸ß´ï10TOPS³¬Ç¿ËãÁ¦£¬ÄÜ¹»Îª±¾µØ²¿ÊðAI¹¦ÄÜÌá¹©¼áÊµºó¶Ü£¬ÈÃÓÃ»§µÄAI´´×÷µÃÐÄÓ¦ÊÖ£¬ÊÍ·ÅÎÞÏÞ´´ÔìÁ¦¡£
AI¼¼ÊõÐèÒªÂäµØµ½Êµ¼Ê³¡¾°ÖÐ£¬²ÅÄÜÎªÓÃ»§´øÀ´ÌåÑéÉÏµÄÉý¼¶¡£ThinkPad X1 Carbon AIÔÚÍ¨ÓÃ°ì¹«³¡¾°£¬Í¨¹ýAI»áÒé¡¢AI×÷Í¼¡¢AIÐÔÄÜµ÷ÓÅµÈ¹¦ÄÜ£¬°ïÖúÉÌÎñÈËÊ¿ÔÚ¡°ÖªÊ¶¹ÜÀí¡¢ÄÚÈÝ´´×÷¡¢°ì¹«·þÎñ¡¢Éè±¸¹ÜÀí¡±ËÄ·½Ãæ¸ßÐ§Íê³É¹¤×÷¡£ÀýÈçÔÚ°ì¹«·þÎñ·½Ãæ£¬ËüÖ§³ÖAIÖÇÄÜ»áÒé£¬²»µ«¿ÉÒÔÍ¨¹ý±³¾°Ðé»¯¡¢ÑÓÉì¾Û½¹¡¢ÈËÎï¾ÓÖÐµÈAI¹¦ÄÜ£¬ÈÃ·¢ÑÔÕß³ÉÎª»áÒé¡°Ö÷½Ç¡±£¬Ò²ÄÜÍ¨¹ýAIÖÇÄÜ½µÔëÔÚàÐÔÓ»·¾³ÀïÊ¶±ðÃ¿Ò»¸öÓë»áÕßÉùÒô£¬²¢×Ô¶¯Éú³É»áÒé¼ÍÒª;¶øÔÚÄÚÈÝ´´×÷·½Ãæ£¬ÄÜÍ¨¹ýAIÄ£ÐÍ¿ìËÙ²ú³ö¸ßÖÊÁ¿ËØ²Ä£¬ÖúÁ¦´´ÒâË²¼ä×ª»¯Îª¿É¼û³É¹û¡£
ÔÚ×¨Òµ´´×÷³¡¾°£¬Í¨¹ý¡°×¨ÒµÎÄ×Ö´´×÷¡¢×¨ÒµÓ°Òô´´×÷¡¢×¨ÒµÍ¼ÐÎ´´×÷¡¢±à³ÌºÍ±à¼¡±ËÄ´ó´´ÐÂÓ¦ÓÃ£¬Îª´´×÷Õß¿ìËÙÌá¹©¸ßÖÊÁ¿ËØ²ÄÓë´´ÒâË¼¿¼·½Ïò£¬¶¨ÒåÁËAIÊ±´úµÄ¡°ÐÂ¶þ°Ë·¨Ôò¡±¡£±ÈÈçÔÚ×¨ÒµÎÄ×Ö´´×÷·½Ãæ£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ýÔÆ¶ËºÍ±¾µØAIÄ£ÐÍ£¬ÈÃÓÃ»§Ò»Ãë±äÉíÇ§Ãæ×÷¼Ò£¬ÇáËÉ¼ÝÔ¦¸÷ÀàÎÄ·ç;¶øÔÚ×¨ÒµÍ¼ÐÎ´´×÷·½Ãæ£¬Í¨¹ýÊÊÅä3D×¨ÒµÈí¼þµÄAI£¬±£ÕÏÓÃ»§¿ìËÙÉÏÊÖ×¨Òµ¹¤¾ß£¬Íê³É¡°Ëµ³ö¡±¼´¡°»³ö¡±µÄ¸ßÐ§¡£
³ýÁËÇ¿´óµÄAIËãÁ¦ºÍ·á¸»µÄAIÓ¦ÓÃÍâ£¬ThinkPad X1 Carbon AIÔÚÆäËü·½ÃæÍ¬ÑùÓÐ×Å·Ç³£³öÉ«µÄ±íÏÖ¡£Ëü²ÉÓÃ16:10µÄ³¬Õ±ß¿òÉè¼Æ£¬ÓµÓÐ89%µÄ¸ßÆÁÕ¼±È£¬ÄÜ¹»ÎªÉÌÎñÈËÊ¿´øÀ´¹ãÀ«µÄÊÓÒ°¡£Í¬Ê±ÓµÓÐÒµ½çÊ×¿î3A OLED 2.8KÖÁÕé¼¶ÆÁÄ»£¬²ÉÓÃ¶À¼Ò¡°Èý·À¡±¼¼Êõ(AG·ÀìÅ¹â¡¢AR·À·´Éä¡¢AS·ÀÎÛ×Õ)£¬Ö§³Ö120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊºÍÆÁÄ»×ÔË¢ÐÂ2.0¹¦ÄÜ¡¢100%DCI-P3¹ãÉ«Óò¸²¸ÇÒÔ¼°1000000:1µÄ¼«ÖÂ¶Ô±È¶È£¬¸øÓëÓÃ»§¼«ÖÂµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
ThinkPad X1 Carbon AI»úÉí²ÉÓÃº½¿Õ¼¶Ì¼ÏËÎ¬¼°Ã¾ºÏ½ð²ÄÖÊ£¬¼æ¹ËÇá±¡Óë¼áÈÍ£¬±¡ÖÁ14.96mm£¬ÇáÖÁ1.11kg£¬ÉÏÏÂ°àÇáËÉÐ¯´ø£¬180¶È¿ªºÏ¿ÉÊ¤ÈÎ¸÷ÖÖÒÆ¶¯°ì¹«ÐèÇó¡£ThinkPad¾µäÐ¡ºìµãÉè¼ÆÊµÏÖÁË½»»¥½ø»¯£¬ÔÚ¹ýÈ¥µÄ´¥Ãþ¼´¿ÉÒÆ¶¯¹â±êµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ôö¼ÓÁËµã°´¹¦ÄÜ£¬¿É¿ìËÙµ÷³ö×¨Êô²Ëµ¥£¬ÈÃÓÃ»§µÄ¸öÐÔ»¯²Ù×÷¸ü¼Ó±ã½Ý¡£
ÆäËü·½Ãæ£¬ËüÓÐ×ÅË«À×µç4¶à¹¦ÄÜ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö³äµç¡¢ÊÓÆµÊä³öÒÔ¼°Êý¾Ý´«Êä£¬Ë«USB-A¿ÉÒÔ¼üÊóµÈUSBÍâÉè£¬»¹ÓÐHDMI 2.1ÊÓÆµ½Ó¿ÚÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬Âú×ãÓÃ»§ÈÕ³£Íâ½ÓÀ©Õ¹ÐèÇó¡£²¢ÇÒÄÚÖÃÁËLTEÎÞÏßÍø¿¨£¬ÎÞÐèÁ¬½ÓÈÈµã£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔÉÏÍø£¬ÈÃÄãÎÞÂÛÊÇÔÚ¿§·ÈÌü¡¢»ú³¡»¹ÊÇ¸ßÌúÉÏ£¬¶¼ÄÜÊ¼ÖÕ±£³ÖÔÚÏß¡£
ThinkPad X1 Carbon AIÍ¨¹ý»ùÓÚMIL-STD-810H±ê×¼µÄ12Ïî26Ï¸ÏîÑÏ¿Á²âÊÔ£¬°üÀ¨µÍÎÂ¡¢¸ßÎÂ¡¢»Ò³¾¡¢¸ßº£°Î¡¢Õð¶¯¡¢»úÐµ³å»÷µÈµÈ£¬Æ·ÖÊ¼á¹Ì£¬¿¹ÔìÄÍÓÃ£¬ÔÚÑÏ¿ÁµÄ»·¾³ÏÂÒÀÈ»¿ÉÒÔÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
×÷ÎªÈ«ÇòÊ×¿îÉÌÎñAI PCÉè±¸£¬ThinkPad X1 Carbon AI´îÔØÁË×îÐÂ·¢²¼µÄ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐCPU+GPU+NPUÈý´óAIÒýÇæ£¬£¬ÄÜ¹»¸üºÃµØÊÍ·Å±¾µØ»ìºÏAIËãÁ¦£¬´¦ÀíÆ÷»áµ÷ÓÃ²»Í¬µÄAIµ¥ÔªÈ¥ÍÆÀíºÍÔËËã£¬ÀûÓÃAI¼¼ÊõÊµÏÖÉú²úÁ¦ÌáÐ§ºÍ´´ÔìÁ¦Ô¾Éý£¬Îª²»Í¬ÐÐÒµµÄ´ÓÒµÕß´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ´´ÐÂÌåÑéÓëÐ§ÂÊÌáÉý¡£Í¬Ê±£¬Ëü»¹ÓÐ×Å¶¥¼¶µÄÆÁÄ»ËØÖÊ¡¢¼æ¹ËÇá±¡Óë¼áÈÍµÄ»úÉí¡¢º½Ìì¼¶ÄÍÔìÆ·ÖÊµÈÖî¶àÌØµã£¬¼ÈÊÇAI PCµÄÏÈ·æÖ®×÷£¬ÒàÊÇÉÌÎñ°ì¹«±ê¸Ë²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â