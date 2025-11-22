ÈçºÎÈÃAI PC´óÏÔÉíÊÖ£¿Ó¢ÌØ¶û£ºÊÔÊÔÕâ¸ö£¡
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿±¾µØÔËÐÐ120B²ÎÊýµÄ´óÄ£ÐÍ£¬Ö§³Ö¸´ÔÓ³¡¾°ÏÂµÄ¶àÄ£Ì¬ÐÅÏ¢´¦Àí£¬¶¨ÖÆ¸öÈË×¨ÊôAIÐÞÍ¼´óÊ¦£¬¡°È¡´ú¡±¸ßðÊÈÃAIÀ´×«Ð´ÄãÐÄÖÐµÄ¡¶ºìÂ¥ÃÎ¡·ºóËÄÊ®»Ø¡¡ÊµÏÖÕâÐ©¹¦ÄÜÒÑ¾²»ÔÙÐèÒª×¨Òµ¼¶¹¤×÷Õ¾£¬Ò»Ì¨±Ê¼Ç±¾»òÕßÃÔÄãPC¾Í¿ÉÒÔ×öµ½£¬¶øÇÒÕû¸ö¹ý³Ì¿°³Æ¡°ÁãÃÅ¼÷¡±£¬¼´Ê¹Ð¡°×Ò²ÄÜ¿ªÆôAIÌ½Ë÷Ö®ÂÃ¡£Õâ¾ÍÊÇÓ¢ÌØ¶ûÎªÍØÕ¹AI PCÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬·á¸»¶Ë²àAIÉúÌ¬¡¢²úÆ·¼°¹¦ÄÜ´øÀ´µÄÈ«ÐÂ½âÌâË¼Â·£¬¶øÆäºËÐÄ¾ÍÊÇ´ó¼ÒÊìÏ¤µÄ¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¡£
»Ø¹ËAI PCµÄ·¢Õ¹Àú³Ì²»ÄÑ·¢ÏÖ£¬ÔÚ¹ýÈ¥ÈýÄêÖÐ£¬AI PCµÄ×ÛºÏËãÁ¦Ïà½Ï´«Í³PCÆ½Ì¨ÒÑ¾ÓÐÁËÊýÊ®±¶µÄÌáÉý¡£ÓÉ´Ë£¬²»½öÈÃAI³ÉÎªPCºÍ¸ü¶à±ßÔµ¶ËÉè±¸µÄ±êÅä£¬¸ü´øÀ´ÁËÓ¦ÓÃ³¡¾°¡¢Ê¹ÓÃÌåÑéµÄ´´ÐÂ¡£¶øÇÒÆ¾½è³ÖÐøÌáÉýµÄ±¾µØAIÐÔÄÜ£¬´óÄ£ÐÍ¡¢ÖÇÄÜÌåµÄ±¾µØ»¯²¿Êð¸üºÃµØ·¢»ÓÁË¶Ë²àAIµÍÊ±ÑÓ¡¢¸öÐÔ»¯¡¢¸ü°²È«µÈÓÅÊÆ£¬³ÉÎª¼ÓËÙAIÆÕ»ÝµÄÖØÒªÍÆÁ¦¡£ÔÚ¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûÆ¾½èXPU¼Ü¹¹µÈ¼¼Êõ´´ÐÂ£¬Èç¿áî£Ultra 9 285HµÄÆ½Ì¨ÕûÌåAIËãÁ¦¸ß´ï99TOPS£¬²¢ÄÜ¹»Õë¶Ô²»Í¬³¡¾°¡¢¸ºÔØ£¬Áé»îµ÷ÅäCPU¡¢GPU¡¢NPU£¬ÔÚ±£Ö¤¿ìËÙÏìÓ¦µÄÍ¬Ê±£¬ÓÅ»¯Æ½Ì¨ÄÜÐ§£¬±£Ö¤ÁËAIÌåÑéµÄ³¤Ð§»¯ºÍÅã°é¡£
Èç½ñ£¬¶àÊýAI PCÔËÐÐ4B»ò7BµÄÄ£ÐÍ¼¸ºõ¶¼Ã»ÓÐÑ¹Á¦£¬µ«ÓöÉÏÐèÒªÔÚ±¾µØ²¿Êð°ÙÒÚ²ÎÊýÄ£ÐÍÊ±¾Í»á³öÏÖÏÔ´æ²»×ãµÄÇé¿ö£¬µ¼ÖÂtokenÉú³ÉËÙ¶È¶ÏÑÂÊ½ÏÂ½µ¡£ÄÇÃ´ÈÃAI PCÓÐ×ã¹»µÄÏÔ´æ²»¾Í¿ÉÒÔÁË£¿ÓÚÊÇÓ¢ÌØ¶ûÔÚ¿áî£Ultra 200HÏµÁÐÆ½Ì¨ÉÏ¸øÓÃ»§×¼±¸ÁË¶à´ï120GBµÄÏÔ´æ¡£
ÔõÃ´×öµ½µÄ£¿
´ð°¸ËµÆðÀ´ÆäÊµºÜ¼òµ¥£ºÓ¢ÌØ¶û¿É±äÏÔ´æ¼¼Êõ¡£ÒÔ¿áî£Ultra 9 285HÎªÁÐ£¬×î¸ßÖ§³Ö128GBÄÚ´æ£¬Æ¾½èÓ¢ÌØ¶û¿É±äÏÔ´æ¼¼Êõ£¬ÔÚ°²×°Intel Graphics Softwareºó£¬¿ÉÒÔÔÚÇý¶¯ÖÐ×ÔÓÉ·ÖÅä¿Éµ÷ÓÃÎªÏÔ´æµÄÄÚ´æÕ¼±È(5%¡ª95%)£¬Ò²¾ÍÊÇËµ×î¸ß¿ÉÒÔÌá¹©120GBµÄÏÔ´æÈÝÁ¿¡£Õâ¾ÍÈÃ¶Ë²àµÄAIÍÆÀí±äµÃÏàµ±ÇáËÉÁË¡£
ÔÚÓ¢ÌØ¶ûµÄÏÖ³¡ÑÝÊ¾ÖÐ£¬´îÔØ¿áî£Ultra 9 285H+96GBÄÚ´æµÄÃÔÄãPCÁ÷³©ÌôÕ½20Bµ½120B±¾µØ´óÄ£ÐÍ¡£ÆäÖÐ£¬ÔÚ¼ÓÔØ120BÄ£ÐÍÊ±£¬·ÖÅäµÄ90.7BÏÔ´æ£¬Õ¼ÓÃ´ïµ½67GB¡£¶øÉú³ÉËÙ¶È·½Ãæ£¬ÈÔ¾É¿ìÓÚÔÄ¶ÁËÙ¶È£¬ÓÃ»§¼¸ºõ²»ÓÃµÈ´ý¡£
ÕâÓÐÊ²Ã´ÓÃ£¿
Æ¾½è¸ü´óÏÔ´æ´øÀ´µÄÓÅÊÆ£¬´îÔØ¿áî£Ultra 200HÏµÁÐµÄAI PC²»½öÄÜ¹»Ö§³Ö±¾µØ²¿ÊðÇ§ÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍ£¬¸üÄÜ¹»Ö§³Ö°üÀ¨Í¼Æ¬¡¢ÒôÆµµÈÔÚÄÚµÄ¶àÄ£Ì¬¸´ÔÓÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£Ò»·½Ãæ£¬ÈÃAI PCµÄÄÜÁ¦¸üÇ¿£¬ÁíÒ»·½ÃæÔòÈÃAI PC×öµ½¡°ÄÜ¶Á¡¢ÄÜÌý¡¢ÄÜ¿´¡±µÈÖÇÄÜ½»»¥£¬ÊµÏÖÓÃ»§ÌåÑé¸ÐÊÜµÄ¸ïÐÂ¡£
ÀýÈç£¬¸ü¸ß²ÎÊýÄ£ÐÍÄÜ¹»¸ø³ö¸ü¾«Ï¸¡¢×¼È·¡¢¶àÎ¬¶ÈµÄ»Ø¸´£¬¶ÔÓÚ×¨ÒµÓ¦ÓÃ³¡¾°¶øÑÔ£¬¿É²Î¿¼ÐÔ¸üºÃ£¬ÄÜ¹»Ìá¹©¸üÓÐ¼ÛÖµµÄÐÅÏ¢¡£ÓÖ»òÕß¸ü¸ßÐ§µÄ³¤ÎÄ±¾Àí½âÔÄ¶ÁÀí½â£¬¿ÉÒÔÈÃAI¸ù¾ÝÓÃ»§µÄÏ²ºÃºÍÏ°¹ßÀ´×«Ð´ÄÚÈÝ£¬½øÐÐ¸¨Öú´´×÷»òÕß¿ìËÙ³¢ÊÔÑ°ÕÒÁé¸Ð£¬Ê®·ÖºÃÓÃ¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬»ùÓÚÓ¢ÌØ¶û´øÀ´µÄÄÜÁ¦ÌáÉý£¬AI PC»¹¿ÉÒÔÖ§³Ö¸ü¸ßÐ§µÄ±¾µØOCRÄ£ÐÍ¡¢ÎÄ±¾×ªÓïÒô(TTS)¼¼ÊõÒÔ¼°ÖÕ¶Ë²àÖÇÄÜÌå¡£Õâ¶ÔÓÚ´´×÷Õß¡¢Ö°³¡°ì¹«¡¢×¨ÒµÈËÊ¿¶øÑÔ£¬ÒÑ¾¿°³ÆÁíÒ»¸öÎ¬¶ÈµÄ¡°Éú²úÁ¦¡±¡£ÀýÈç£¬TTS¼¼ÊõÊµÏÖµÄÖÇÄÜÉùÎÆÉú³É£¬¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§¸ù¾ÝÏ²ºÃÐèÇóÀ´¶¨ÖÆ¸öÐÔ»¯ÉùÎÆ£¬²¢ÇÒÍêÈ«ÔÚ±¾µØÊµÏÖ£¬±ÜÃâÁËÊý¾ÝÉÏ´«ÔÆ¶Ë£¬¸ü°²ÐÄ¸ü·ÅÐÄÇÒ³É±¾¸üµÍ£¬¸¨ÖúÓÅ»¯´´×÷Á÷³Ì¡£»¹ÓÐ¿áî£Ultra 9 285HÖ§³ÖÄ£ÐÍÉÏÏÂÎÄÐÒé(MCP)ÈÃAI²»½ö¿ÉÒÔÀí½âºÍ¼Ç×¡ÓÃ»§Ìá¹©µÄÄÚÈÝ£¬¸üÄÜ»ùÓÚ»·¾³¸ÐÖª¡¢Á¬ÐøÈÎÎñ´¦ÀíÀ´¡°Ö÷¶¯ÐÐ¶¯¡±£¬ÕâÒ²ÊÇ¶Ë²àÖÇÄÜÌåÇ°½øµÄÖØÒªÒ»²½¡£
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²Ìáµ½¾¡¹ÜUltra 9 285H+96GBµÄ·½°¸ÐÔÄÜ¸üÇ¿£¬µ«°üÀ¨¿áî£Ultra 7ÔÚÄÚµÄ¸ü¶àSKUÒ²¿ÉÒÔ´ïµ½Ïà½üµÄÐ§¹û¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÓÃ»§ÄÜ¹»ÓÐ¸ü¶à²úÆ·Ñ¡Ôñ£¬ÌØ±ðÔÚ¹º»ú³É±¾·½Ãæ½øÒ»²½½µµÍÁËÃÅ¼÷¡£Ä¿Ç°£¬°üÀ¨»ªË¶¡¢»ÝÆÕ¡¢´÷¶û¡¢ÁªÏë¡¢»úÐµÊ¦¡¢¼«Ä¦¿ÍµÈºÏ×÷»ï°é¶¼ÍÆ³öÁË´îÔØUltra 9 285H+96GBµÄÃÔÄãPC»òÕß±Ê¼Ç±¾¡£
Í¨¹ýÕâÐ©²úÆ·ÒÔ¼°AIÄÜÁ¦µÄ¼Ó³Ö£¬Äã¿ÉÒÔÀûÓÃOCRÀ´¿ìËÙ¸ø¡°ÐÜº¢×Ó¡±ÐÞ¸Ä×÷Òµ;¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÏëÒª·¢²¼µÄÊÓÆµÄÚÈÝÀ´¶¨ÖÆ×¨ÊôÉùÎÆÅäÒô;¿ÉÒÔ¿ìËÙ´´×÷¸÷Àà·ç¸ñµÄ´ò¿¨ÕÕ¡¡
Èç¹ûËµÒÔÍùÊÇÓÃ»§ÄÃµ½Ê²Ã´ÓÃÊ²Ã´£¬ÄÇÃ´ÏÖÔÚAI PCÕýÔÚÏò×ÅÓÃ»§¡°ÏëÔõÃ´ÓÃ¾ÍÔõÃ´ÓÃ¡±µÄ·½Ïò·¢Õ¹¡£ÒªÖªµÀ£¬½âËø¸ß´ï120GBÏÔ´æÒ²Ö»ÊÇÔÚÓ¢ÌØ¶ûµÄÇý¶¯ÖÐ¼òµ¥ÉèÖÃ£¬ÖÁÓÚ¸÷Àà´óÄ£ÐÍÓ¢ÌØ¶ûÓëºÏ×÷»ï°éÒ²ÒÑ¾¡°´ò°ü±¸ºÃ¡±£¬¼¸ºõ¶¼ÊÇ¿ª»ú¼´ÓÃ¡£¾ÝÓ¢ÌØ¶û½éÉÜ£¬´îÔØ¿áî£Ultra 200HÏµÁÐµÄÆ½°åÒÑ¾¹ã·º¼æÈÝQwen 3-30B-A3B¡¢Qwen 3-Next-80B-A3B¡¢GPT OSS-120B/20BµÈÖ÷Á÷MoEÄ£ÐÍ£¬ÒÔ¼°¶àÖÖ³íÃÜÄ£ÐÍ£¬ÔÚÄ£ÐÍ²¿Êð·½ÃæÏàµ±Áé»î¡£ÎÞÂÛÊÇ×¨ÒµµÄ¿ª·¢Õß¡¢AI·¢ÉÕÓÑ£¬»¹ÊÇÈëÃÅ¼¶ÓÃ»§¶¼ÄÜ²¿Êð×Ô¼ºÐÄÒÇµÄ×¨ÊôAI£¬ÕâÐ©ÌØÐÔ½«¼«´ó³Ì¶ÈÉÏ¼ÓËÙAIÆÕ»Ý£¬´Ù½øAI PCÉúÌ¬µÄÕýÏòÑ»·¡£
»¹ÓÐ¸ßÊÖ£¿
ÔÚAI PCÉúÌ¬½¨ÉèÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÊÇ¼ûÖ¤Õß¡¢²ÎÓëÕß£¬Ò²ÊÇÍÆ¶¯Õß¡£´ÓÂÊÏÈÌá³öAI PC¸ÅÄî£¬µ½Ó²¼þËãÁ¦µü´úÉý¼¶£¬Èí¼þ¹¤¾ßÍ¬²½ÓÅ»¯£¬ÔÙµ½Ó¦ÓÃ¡¢ÈË²ÅÅàÑø¡¢ºÏ×÷¡¢±ê×¼ÖÆ¶¨µÈÉúÌ¬²¼¾ÖµÄ³ÖÐøÍ¶Èë£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÎªAI PCµÄ·¢Õ¹¿ªÂ·´îÇÅ£¬»¹ÔÚÐ¯ÊÖÈíÓ²¼þºÏ×÷»ï°éÈÃ¡°Â·¸üÆ½¡¢Â·¸ü¿í¡±£¬ÈÃAI PCµÄ·¢Õ¹¸ü¿ì´ïµ½Ô¤ÆÚ¡£
¡°Â·¸üÆ½¡±¡ª¡ª°üÀ¨¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ£¬ÒÔ¼°ÈñìÅPro B60¡¢AI BoxµÈÆ½Ì¨ÔÚÓ²¼þ²ãÃæ´òÔìÁË¿É¿¿µÄËãÁ¦»ù´¡£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ´ÓÇá±¡±¾¡¢¸ßÐÔÄÜ±Ê¼Ç±¾¡¢ÃÔÄãPC¡¢Ì¨Ê½»ú¡¢Ð¡ÐÍ¹¤×÷Õ¾¡¢¶à¿¨¹¤×÷Õ¾µÄ¶à²úÆ·ÐÎÌ¬ºÍÆ·Àà¸²¸Ç£¬Âú×ã¶Ë²àAI²îÒì»¯µÄ³¡¾°ºÍ¸´ÔÓÐèÇó¡£¶øÇÒ£¬Ó¢ÌØ¶û»ùÓÚÈíÓ²¼þ´´ÐÂ»¹¿ÉÒÔ½øÒ»²½ÓÅ»¯¶Ë²àAIÌåÑé£¬ÊÍ·Å¸ü¼«ÖÂµÄËãÁ¦¡£
ÔÚÓ¢ÌØ¶û¼¼Êõ´´ÐÂÓë²úÒµÉúÌ¬´ó»áÉÏ£¬»ùÓÚ´îÔØ¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄAI PC£¬Ó¢ÌØ¶û¹«²¼ÁËÁ½ÏîÖµµÃ¹Ø×¢µÄ´´ÐÂ¼¼Êõ¡ª¡ªÀ×µç»¥ÁªºÍ¡°ÒÔ´æ´úËã¡±¡£
À×µç»¥Áª£ºÍ¨¹ýÀ×µç¼¼Êõ(°üÀ¨À×µç4ºÍÀ×µç5)ÊµÏÖË«»ú»¥Áª£¬´î½¨±¾µØËãÁ¦¡°¼¯Èº¡±¡£ÔÚÏÖ³¡£¬Ó¢ÌØ¶ûÍ¨¹ýÀ×µç4½«Á½Ì¨285H+96GBµÄÉè±¸»¥Áªºó¿ÉÒÔ±¾µØÔËÐÐ235B²ÎÊý´óÄ£ÐÍ£¬Éú³ÉËÙ¶ÈÒ²ÄÜ´ïµ½6-7tokens/s¡£ÕâÒ²ÊÇË«»úÀ×µç»¥ÁªÔËÐÐ¸ü´óÄ£ÐÍµÄ³õ²½³¢ÊÔ£¬Ó¢ÌØ¶û»¹»á³ÖÐøÓÅ»¯À´½øÒ»²½ÌáÉýÐÔÄÜ£¬´Ó¶øÂú×ã¸ü¶àÓÃ»§ÐèÇó¡¢ÊÊÅä¸ü¶à³¡¾°ºÍ¸´ÔÓÄ£ÐÍ¡£
¡°ÒÔ´æ´úËã¡±£ºÓ¢ÌØ¶ûÓëPhison¹²Í¬¿ª·¢½«aiDAPTIV+¼¼ÊõÓë¿áî£Ultra 200HµÄCPUÉÏÍ¨¹ýPCIe 5.0x4µÄ×¨ÊôNVMeÍ¨µÀ£¬¸³ÄÜAI SSDÊµÏÖ¡°ÒÔ´æ´úËã¡±£¬ÏÔÖø¼ÓËÙÄ£ÐÍÍÆÀí¡£¼òµ¥À´½²¾ÍÊÇÕë¶Ô×îÏûºÄËãÁ¦µÄÔ¤´¦Àí½×¶Î£¬½«Ïà¹ØÎÊÌâµÄKV CacheÔÚAI SSDÉÏ½øÐÐ³Ö¾Ã»¯£¬´Ó¶øÔÚÓöµ½ÏàËÆÎÊÌâÊ±²»ÓÃÖØÐÂ¼ÆËã£¬ÄÜ¹»´ó·ùËõ¶ÌÏìÓ¦Ê±¼ä£¬ÌØ±ðÊÇÊ×¸ötokenÉú³ÉÓÃÊ±£¬×îÖ±¹ÛµÄ¸ÐÊÜ¾ÍÊÇµÈ´ýAI»Ø¸´µÄÊ±¼ä±ä¶¯¡£´ÓÌåÑéÉÏÀ´½²£¬×öµ½ÒÔ¸üµÍµÄÍ¶Èë£¬Ìá¹©¸ü¼ÓÑ¸ËÙ¡¢Á÷³©µÄ¶Ë²àAIÌåÑé¡£
¡°Â·¸ü¿í¡±¡ª¡ªÓÐÁËËãÁ¦£¬ÓÐÁËÆ½Ì¨£¬»¹ÐèÒªÓÐÓ¦ÓÃ²ÅÄÜ¼òµ¥¸ßÐ§µØÊµÏÖÓÃ»§ÐèÇó¡£ÔÚMeteor Lake·¢²¼¿ªÆôAI PCÊ±´úºó£¬°üÀ¨ÓëOEM¡¢ISVµÄÉî¶ÈºÏ×÷£¬ÒÔ¼°Ó¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈü¡¢Ó¢ÌØ¶ûAIÏà¹ØÈí¼þ¹¤¾ßÌ×¼þµÈÒ»ÏµÁÐÍ¶Èë£¬¶¼ÊÇÎªÁË³ÖÐøÍØ¿íAI PCÇ°½øµÄ¡°µÀÂ·¡±£¬ÒÔ¸ü·á¸»¶àÔªµÄÓ¦ÓÃÀ´Âú×ãÓÃ»§ÐèÇó¡£
¿ÉÒÔËµ£¬ÕâÊÇAI PC×î³õÒ»Á½Äê×î´óµÄ¶Ì°å£¬ºÜ¶àÓÃ»§ÔÚÔçÆÚ²¢Ã»ÓÐ¸ÐÊÜµ½AI PCµÄ´´ÐÂ´øÀ´µÄÊµ¼ÊÊ¹ÓÃ¼ÛÖµ£¬¶ø³§ÉÌÄÜÁ¦µÄ²î¾àÒ²ÈÃ²»Í¬PC²úÆ·µÄAIÌåÑé²Î²î²»Æë¡£Èç½ñ£¬Õâ¸ö¶Ì°åÕýÔÚ¿ìËÙ²¹Æë¡£
Õë¶Ô¶Ë²àAI·¢Õ¹×´¿ö£¬×î³£ÓÃµÄÃèÊö¾ÍÊÇÒÑ¾¹ýÁË¡°´Ó0µ½1¡±µÄ½×¶Î£¬ÏÖÔÚÕýÔÚ¹¥¿ËµÄÊÇ¡°´Ó1µ½100¡±µÄÌôÕ½¡£°üÀ¨Ó¢ÌØ¶ûÌáÉýPC¶ËAIËãÁ¦º»ÊµµÄµ×²ã»ù´¡£¬ÒÔ¼°Ð¯ÊÖºÏ×÷»ï°éÍØÕ¹µÄAI PCÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬ÒÑ¾ÈÃ¶Ë²àAI´Ó¡°ÄÜÓÃ¡±Ïò¡°ºÃÓÃ¡±·¢Õ¹¡£±ÈÈçÃæÏò°ì¹«µÈ³¡¾°µÄChatPPT¿ÉÒÔÔÚ¶Ë²àÀûÓÃ±¾µØÎÄµµ¡¢ÖªÊ¶¿âÀ´¿ìËÙÉú³ÉPPT£¬±ÜÃâÁËÉÏ´«ÔÆ¶ËµÄÇ±ÔÚ·ÖÏí;ÃæÏòÓÎÏ·³¡¾°£¬ÔÚÌá³öAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¸ÅÄîµÄÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖISV´òÔìµÄAIÓÎÏ·ÖúÊÖ¿ÉÒÔÈÃAI³ÉÎª¡°ÓÎÏ·´î×Ó¡¢ÓÎÏ·½ÌÁ·¡±£¬·á¸»ÓÎÏ·ÌåÑé»òÌáÉýÓÎÏ·¼¼ÇÉ;ÅäºÏ²¿ÊðAIÌØÐÔµÄ¼üÊóµÈÍâÉè£¬ÈÃAI PCµÄ½»»¥¸ü¸ßÐ§£¬Í¬Ê±»áÒé¼ÇÂ¼¡¢¿ìËÙÊ¶±ðµÈ¹¦ÄÜÒ²ÓÐÐÂÌåÑé;ÔÚÒôÀÖµÈÐÝÏÐÓ¦ÓÃÖÐ£¬QQÒôÀÖÓÃOPenVINO¹¤¾ß°ü¿ª·¢£¬ÊµÏÖÓ¦ÓÃµÄAI¹¦ÄÜÀûÓÃNPU¼ÓËÙ£¬¼õÉÙCPUÕ¼ÓÃ£¬´Ó¶øÔÚºóÌ¨ÔËÐÐÊ±(ÈçÒô°é·ÖÀë¹¦ÄÜ)Âú×ãµÍÊ±ÑÓ¡¢³¤Ð§»¯µÈÒªÇó¡£
ÎªAI PCÌåÑé¸ïÐÂ×¢ÈëÐÂ¶¯ÄÜ
´Ó¿ìËÙÔö¼ÓµÄ¶Ë²àAIËãÁ¦£¬µ½¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ¿ÉÖ§³Ö¸ß´ï120GB´óÏÔ´æ£¬ÊµÏÖ±¾µØ²¿ÊðÇ§ÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍµÈÐÂÌØÐÔ£¬³ÖÐøÌáÉýµÄ¶Ë²àAIÄÜÁ¦£¬ÒÔ¼°Ô½À´Ô½¶àµÄÓÃÀý£¬ÔÚ¹ýÈ¥Ò»ÄêÖÐ¼ÓËÙÏû³ýÁËÓÃ»§¶ÔÓÚAI PCµÄÖÊÒÉ¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬Ëæ×ÅAIÆÕ»Ý½ø³Ì¼ÓËÙ£¬AIËÆºõÒÑ¾Öð½¥³ÉÁËÓÃ»§¹¤×÷¡¢Éú»îµÄÒ»²¿·Ö£¬ÔÚ²»Öª²»¾õÖÐÌá¹©Éú²úÁ¦¡¢´´ÐÂ½»»¥ÒÔ¼°´´ÐÂ¹¦ÄÜ¡£²¢ÇÒ£¬²»Ö»ÊÇPC£¬°üÀ¨Æû³µ¡¢ÖÇÄÜ¼Ò¾Ó¡¢½ÌÑ§¿ÎÌÃ¡¢¹¤³§²úÏßµÈ¸ü¶àÉè±¸¡¢¸ü¶à³¡¾°´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£UltraÆ½Ì¨ÊµÏÖÁËÖÇÄÜ»¯Éý¼¶£¬ÔÚ±ßÔµ¾ß±¸ÁË¸üÍê±¸µÄAIÄÜÁ¦£¬ÊµÏÖÁËÌåÑéºÍÐ§ÂÊÔ¾Éý¡£
¾¡¹Ü»¹»áÃæ¶Ô¸ü¶àÀ´×ÔÓÃ»§ºÍÊÐ³¡µÄÌôÕ½£¬µ«AIÎªPCºÍ¸ü¹ã·ºµÄÖÕ¶Ë²à¡¢±ßÔµ²àÊÐ³¡´øÀ´ÁËÖÚ¶à»úÓö¡£´ÓÓ¢ÌØ¶û¼¼Êõ´´ÐÂÓë²úÒµÉúÌ¬´ó»áÒ²ÄÜ¹»¸ÐÊÜµ½£¬Ó¢ÌØ¶û¶ÔÓÚÊÐ³¡µÄÃôÈñ¶´²ì£¬ÒÑ¾Îª¸ü¶àÁìÓòµÄÌåÑé¸ïÐÂ×öºÃÁË×¼±¸¡£¸üÈÃÈË¹Ø×¢µÄÊÇ£¬Ê×¿î»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ¿Í»§¶ËSoC¡ª¡ªPanther Lake£¬Ò²¾ÍÊÇÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷(µÚÈý´ú)¼´½«µ½À´£¬È«ÐÂÖÆ³Ì¹¤ÒÕ¡¢È«ÐÂ¼Ü¹¹´øÀ´ÁË40%µÄÄÜÐ§ÌáÉý£¬ÒÔ¼°180TOPSµÄÆ½Ì¨¼¶AIËãÁ¦£¬ÈÃÃæÏò¶Ë²àAI¡¢ÖÇÄÜÌå²¿Êð¸ü¼Ó¡°ÓÎÈÐÓÐÓà¡±¡£»»¾ä»°Ëµ£¬2026ÄêÈ«ÐÂµÄPanther Lake²»½ö¶ÔÓÚÓ¢ÌØ¶ûÖÁ¹ØÖØÒª£¬¶ÔÓÚAI PCµÄ·¢Õ¹Ò²ÖÁ¹ØÖØÒª¡£
´ÓÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄÐÅÏ¢À´¿´£¬CES 2026ÉÏPanther Lake½«ÕýÊ½·¢²¼(µ±µØÊ±¼ä1ÔÂ5ÈÕ)£¬½ìÊ±½«´øÀ´ÄÄÐ©´´ÐÂ£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É¡£
