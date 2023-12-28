Ó¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈüÆô¶¯£¡ÓÉÄã¾ö¶¨AI PCÄÜ×öÊ²Ã´
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÊÓÆµ¿ÙÏñ¡¢ÖÇÄÜ¼ô¼¡¢ÈËÎï×·×Ù¡¢ÓïÒô½µÔë¡¢±³¾°Ä£ºýÓëÌæ»»¡¢ÒôÀÖ´´×÷¡¢ÖÇ»Û°ì¹«¡¢ÔËÐÐ±¾µØ130ÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍ¡¢ÖÇÄÜ½»»¥µÄÊý×ÖÒÕÊõ¡¢ÊµÊ±Éú³ÉÊý×ÖÈË¡
ÔÚ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷·¢²¼»áÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖOEM¡¢¿ª·¢Õß¡¢´´×÷ÕßµÈ»ï°éÕ¹Ê¾ÁËAI PCÈçºÎ¸ü¿ì¸üºÃµØÖ§³ÖPC¶ËAIÓ¦ÓÃ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´È«ÐÂÖÇÄÜÌåÑé¡£¶ø×îÈÃÈËÆÚ´ýµÄÊÇ£¬ÕâÐ©»¹Ö»ÊÇPCÂõÏòAI PCµÄÐÂÆðµã¡£Ó¢ÌØ¶ûÊ×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙÅÁÌØ¡¤»ùÐÁ¸ñ±íÊ¾£¬Ó¢ÌØ¶ûµÄÔ¸¾°ÊÇÈÃAIÎÞ´¦²»ÔÚ¡£
ÎªÊµÏÖÔ¸¾°£¬Ó¢ÌØ¶û³ýÁËÍÆ³ö¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷×³´óÆäAI²úÆ·×éºÏÍâ£¬»¹³ÖÐøÍêÉÆÉúÌ¬²¼¾Ö£¬Í¨¹ý¹ã·ººÏ×÷¡¢¾Ù°ìÈüÊÂµÈ·½Ê½Óë¸ü¶à¿ª·¢Õß½¨Á¢Á¬½Ó£¬¹²Í¬Ì½Ë÷AI PCµÄÎÞÏÞ¿ÉÄÜ£¬ÔÚ12ÔÂ16ÈÕÕýÊ½Æô¶¯µÄ¡°Ó¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈü¡±±ãÊÇÆäÖÐÖ®Ò»¡£
Ö¼ÔÚ¹ÄÀø¿ª·¢ÕßÀûÓÃÓ¢ÌØ¶û¿áî£UltraµÈÆ½Ì¨¡¢Èí¼þ¹¤¾ßÌ×¼þ½øÐÐAIÓ¦ÓÃ´´×÷µÄÓ¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈü·ÖÉè¸öÈËÈüµÀºÍÆóÒµÈüµÀ£¬½«µ®ÉúÒ»¡¢¶þ¡¢ÈýµÈ½±¼°¶à¸öÌØ±ð½±Ïî¡£Õë¶Ô±¾½ì´óÈü£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÎª»ñ½±Õß×¼±¸ÁË·áºñµÄ½±½ð£¬»¹Îª²ÎÈüÕßÌá¹©½Ó´¥¡¢ÁË½â¡¢Ñ§Ï°Ç°ÑØ¼¼Êõ¼°Êµ¼ùµÄ»ú»á£¬´Ù½ø²úÑ§ºÏ×÷£¬¼ÓËÙ¿ÆÑÐ³É¹ûµÄÂäµØÓ¦ÓÃ¡£²¢ÇÒ£¬¶ÔÓÚ²ÎÈüÆóÒµ»¹½«ÖúÁ¦ÌáÉý¼¼Êõ¡¢Æ·ÅÆÆØ¹âºÍÓ°ÏìÁ¦£¬¼ÓËÙÆóÒµ³É³¤£¬ÍØÕ¹²úÒµºÏ×÷ÉÌ»ú¡£
AIÖØËÜPCÌåÑé
AIÔÚPC¶ËÓ¦ÓÃÒÑ¾ÓÐ¼¸ÄêÊ±¼ä£¬ÔÚÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏ¼ÓÇ¿ÁËÖÇÄÜ»¯¡£ÌØ±ðÊÇ½øÈë»ìºÏ°ì¹«Ê±´ú£¬Î§ÈÆÊÓÆµ»áÒé¡¢ÐÔÄÜÓÅ»¯¡¢Ðøº½¼°ÒþË½°²È«µÈÓ¦ÓÃ£¬AI´øÀ´ÁËÌåÑéÉý¼¶ºÍ¹¦ÄÜ·á¸»¡£µ½ÁË2023Äê£¬´óÄ£ÐÍ¡¢Éú³ÉÊ½AIµÄ³ÉÊìÂäµØ£¬ÔòÊ¹µÃAIÓÐÁË¸üÇåÎú¡¢¸ßÐ§¡¢Ò×ÓÃµÄÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬Æ¾½è×ÔÉíÇ¿´óµÄÂß¼ÍÆÀí¡¢´´×÷´´ÒâÄÜÁ¦£¬³ÉÎªÓÃ»§¹¤×÷¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖµÄºÃ°ïÊÖ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶ûµÈÒ»ÖÚ³§ÉÌÒ²´ó·ùÌáÉýÁË¶Ë±ßÔÆµÄAIËãÁ¦£¬ÈÃAIµÄËãÁ¦¡¢Ëã·¨¡¢Êý¾ÝµÈ¹Ø¼üÒªËØ¼ÓËÙÍêÉÆ¡£
ÖØµãÀ´ÁË£¬Ó¢ÌØ¶û·¢²¼¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÎªPC¶ËAIÓ¦ÓÃÌá¹©ÁËÒ»¿ÅÇ¿ÓÐÁ¦µÄ¡°Ð¾Ôà¡±¡£Ò»·½Ãæ£¬¿áî£UltraÄÜ¹»Ö§³ÅÓÃ»§µÄAIÌåÑé£¬²¢³ä·Ö·¢»ÓÖÕ¶Ë²à¡¢±¾µØAI¼°´óÄ£ÐÍ¸üµÍÑÓÊ±¡¢¸ü°²È«¡¢¸ü¸öÐÔ»¯µÄÓÅÊÆ£¬ÎÞÂÛÊÇ¸¨Öú´´×÷»¹ÊÇ½èÖúÉú³ÉÊ½AI»ñÈ¡´´ÒâÁé¸Ð£¬¶¼ÄÜ¸üÎª¸ßÐ§¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬¶ÔÓÚ¿ª·¢Õß¶øÑÔ£¬ÔòÒâÎ¶×ÅÓÐ¸üÇ¿´óµÄ¶Ë²àAIËãÁ¦¡¢¸ü¶àAI¹¦ÄÜ¿ÉÒÔµ÷ÓÃ£¬ÎÞÂÛÎªÓÃ»§ÓÅ»¯»òÌá¹©È«ÐÂÓ¦ÓÃ£¬»¹ÊÇ¸¨Öú³ÌÐò¿ª·¢£¬¶¼½«ÊÍ·Å¾Þ´óµÄ¼ÛÖµ¡£
Òò´Ë£¬Í¨¹ýÓ¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈü£¬¿ª·¢Õß²»½ö¿ÉÒÔÀûÓÃ¿áî£UltraµÈÆ½Ì¨ÒÔ¼°Ó¢ÌØ¶ûÈí¼þ¹¤¾ßÌ×¼þµÈµ×²ã¼¼ÊõºÍ×ÊÔ´£¬À´ÊÍ·ÅAIÓ¦ÓÃ¿ª·¢´´Òâ£¬»Ý¼°ÖÕ¶ËÓÃ»§£¬»¹¿ÉÒÔÔÚÈüÊÂ¹ý³ÌÖÐÍ¨¹ý¶ÔÇ°ÑØ¼¼ÊõµÄÁË½â¡¢Êµ¼ùÀ´ÌáÉý¸öÈË¼°ÆóÒµµÄÄÜÁ¦£¬ÔöÇ¿¾ºÕùÁ¦¡£ÓÈÆäÊÇ±¾´Î´óÈüÒ²ÃæÏò¸ßÐ£Ê¦ÉúµÈ¸ü¶à¿ª·¢Õß£¬Ò²½«ÓÐÖúÓÚAIÓ¦ÓÃÁìÓòµÄÈË²ÅÅàÑø¡£
Ó¢ÌØ¶û¹«Ë¾¸±×Ü²Ã¼æÈí¼þÉúÌ¬ÊÂÒµ²¿×Ü¾ÀíÀîÓ³²©Ê¿±íÊ¾£º¡°Ó¢ÌØ¶û±ü³Ð¿ªÔ´¿ª·ÅµÄÄ¿±êÀíÄî£¬Ìá¹©ÁËÒ»¸ö´´ÐÂµÄ¾ºÈüÆ½Ì¨ºÍÖî¶à¿ìËÙ¡¢±ã½Ý¡¢¼«¾ßÐÔ¼Û±ÈµÄAIÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬Ö¼ÔÚ°ïÖúÃ¿Ò»Î»¿ª·¢Õß×¥×¡Éú³ÉÊ½AI´øÀ´µÄ»úÓö¡£ÎªÁË½µµÍÉú³ÉÊ½AI Ó¦ÓÃµÄ¿ª·¢ÃÅ¼÷£¬ ÌáÉý¿ª·¢Ð§ÂÊ£¬Ó¢ÌØ¶ûÍ¨¹ýÖ§³ÖÒ»ÏµÁÐ¿ªÔ´Èí¼þ¼Ü¹¹£¬ÈÃ¿ª·¢ÕßÄÜÔÚÍêÈ«ÍÑÀëÔÆ¶ËÖ§³ÖµÄÇé¿öÏÂ£¬ÀûÓÃÒ»Ì¨ÆÕÍ¨PC¿ª·¢¸÷ÖÖÉú³ÉÊ½AIÓ¦ÓÃ¡£¡±
Ó¢ÌØ¶ûÈÃÒ»Ì¨ÆÕÍ¨PCÄÜ¹»¾ß±¸¸ü³öÉ«µÄAIÄÜÁ¦£¬Ò²Àë²»¿ªÈ«ÐÂ¿áî£UltraÕâ¿ÅÓ¢ÌØ¶ûÀúÊ·ÉÏAIÐÔÄÜ×îÇ¿¡¢ÄÜÐ§×î¼ÑµÄ¿Í»§¶Ë´¦ÀíÆ÷£¬ÒÔ¼°Ó¢ÌØ¶û³¤ÆÚÒÔÀ´»ýÀÛµÄÈí¼þ×ÊÔ´¡¢¼¼ÊõÓÅÊÆ¡£
ÈíÓ²ÐÍ¬£¬AI PCÊÍ·Å¿ª·¢´´Òâ
ÂÊÏÈ²ÉÓÃIntel 4ÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄ¿áî£Ultra¿°³ÆÓ¢ÌØ¶ûÔÚÍÆ³ö¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ»ú¹¹ºó´ø¸øx86µÄÓÖÒ»ÏîÖØÒª´´ÐÂ¡£¾ÝÓ¢ÌØ¶û½éÉÜ¿áî£UltraÊ×´Î¼¯³ÉµÄNPU(Éñ¾ÍøÂç´¦Àíµ¥Ôª)×¨ÎªµÍ¹¦ºÄÏÂ³¤Ê±¼äÔËÐÐµÄAI¹¤×÷¸ºÔØ¶øÉè¼Æ£¬´ó·ùÌáÉýÄÜÐ§;CPU·½Ãæ£¬²»½öÓµÓÐÈ«ÐÂµÄÐÔÄÜºË¡¢ÄÜÐ§ºË£¬»¹´øÀ´ÁËµÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºËÓëÐÂÒ»´úÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷£¬´øÀ´¸üÇ¿µÄ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÐÔÄÜ;GPU·½Ãæ£¬¼¯³ÉÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅÏÔ¿¨´øÀ´ÁËÇ°´ú2±¶µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ¡£NPU¡¢CPU¡¢GPUµÄÏà¸¨Ïà³É£¬¿ÉÒÔ³ä·Ö·¢»ÓXPU¶àÔªËãÁ¦ÓÅÊÆ£¬¶ÔÓÚ¿ª·¢Õß¶øÑÔÄÜ¹»¸ù¾ÝÓ¦ÓÃÐèÇó£¬Áé»î·ÖÅä×ÊÔ´£¬ÔÚÌáÉýÖ´ÐÐÐ§ÂÊµÄÍ¬Ê±½µµÍ¹¦ºÄ£¬ÓÐÁË³¢ÊÔ¸ü¶à¹¦ÄÜ¡¢Ó¦ÓÃµÄ·¢»Ó¿Õ¼ä¡£
ÀýÈç¶ÔÓÚÊÓÆµÀàÓ¦ÓÃ¿ÉÒÔÅäºÏ¸üÇ¿¾¢GPUÀ´ÌáÉý´¦ÀíÐ§ÂÊ;¶ÔÓÚ±¾µØ´óÄ£ÐÍ£¬¿áî£Ultra´øÀ´ÁË¸ü´ó¡¢¸ü¿ìÄÚ´æÖ§³Ö;Ó¢ÌØ¶ûÀ×µç4µÈÓÐÏßÎÞÏßÁ¬½ÓÌØÐÔÒ²ÄÜ¹»±£Ö¤»ùÓÚ¿áî£UltraµÄAI PCÆ½Ì¨Ìá¹©³öÉ«µÄÀ©Õ¹ÄÜÁ¦£¬Âú×ã¿ª·¢ÕßµÄ´´ÒâÐèÇó¡£
ÔÚ¼¼ÊõÒÔ¼°Èí¼þ¹¤¾ßµÈ·½Ãæ£¬Ó¢ÌØ¶ûÍ¬Ñù»ýÀÛÁËÖÚ¶à×ÊÔ´£¬Ö§³ÖAI PCÓ¦ÓÃÉúÌ¬µÄ³ÖÐøÀ©Õ¹¡£Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÇø¼¼Êõ²¿×Ü¾Àí¸ßÓî½éÉÜµÀ£¬Í¨¹ýÓ¢ÌØ¶û¹¤³ÌÊ¦ºÍ´óÄ£ÐÍ³§ÉÌµÄ¹²Í¬ÓÅ»¯£¬¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÒÑ¾¿ÉÒÔÊ¤ÈÎ¸ß´ï200ÒÚ²ÎÊýµÄ´óÓïÑÔÄ£ÐÍÓ¦ÓÃ¡£
ÁíÍâ£¬Ó¢ÌØ¶û»¹Ìá¹©Ò»ÏµÁÐ¹¤¾ßÌ×¼þ£¬ÄÜ¹»°ïÖú¿ª·¢Õß¼õÉÙ´úÂëÐÞ¸Ä´ÎÊýºÍ×Ô¶¯Éè±¸¼ì²â£¬Í¨¹ý½«¹¤×÷¸ºÔØ·ÖÅäµ½ºÏÊÊµÄ¼ÆËãÒýÇæ£¬ÌáÉýAIÐÔÄÜ±íÏÖ£¬²¢Í¨¹ýONNXºÍONNX RuntimeÁ÷³ÌÓÅ»¯Ïà½áºÏ£¬ÒÔÊµÏÖ¸ü¿ìµÄÍÆÀí¹ý³Ì¡£
Òò´Ë£¬Æ¾½èAI PC¸üÇ¿¾¢µÄ¼ÆËãÓëÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬ÅäºÏÓ¢ÌØ¶ûÍê±¸µÄAI¹¤¾ßÌ×¼þ£¬²Î¼ÓÓ¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈüµÄ¿ª·¢Õß¿ÉÒÔ¸üºÃµØÊµ¼ù´´ÒâÓ¦ÓÃ£¬¾¡¿ÉÄÜÕ¹ÏÖ×î¼Ñ³É¹û¡£
ÈÃAIÎÞ´¦²»ÔÚ£¬»Ý¼°ÊýÒÚÓÃ»§
ÊýÁ¿ÅÓ´ó¡¢¸ü¿¿½üÓÃ»§µÄÖÕ¶Ë²àAI½«ÊÇÊµÏÖÓ¢ÌØ¶û¡°ÈÃAIÎÞ´¦²»ÔÚ¡±Ô¸¾°µÄ¹Ø¼ü£¬Ó¢ÌØ¶ûÕýÔÚÍÆ¶¯IHV¡¢ISV¡¢¿ª·¢ÕßÓëÓ¢ÌØ¶ûµÄ·á¸»×ÊÔ´»¥Áª»¥Í¨¡£´ËÇ°Ó¢ÌØ¶û»¹Ìáµ½£¬½«Ð¯ÊÖOEM»ï°éÍÆ³ö³¬¹ý230¿î´îÔØÈ«ÐÂ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄAI PC;³¬¹ý100¼ÒISVºÍ300ÓàÏîAI¼ÓËÙ¹¦ÄÜ½«Õë¶Ô¿áî£Ultra½øÐÐ×¨ÊôÓÅ»¯¡£
ÕâÒâÎ¶×ÅÔÚ²»¾ÃµÄ½«À´£¬ÓÃ»§¾Í¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÐèÇó´ÓÐÎÌ¬¶àÑùµÄAI PCÖÐÑ¡Ôñ¸üÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÒ»¿î£¬ÇÒAIÓ¦ÓÃÒ²½«¡°¿ª»ú¼´ÓÃ¡±¡£»òÐí£¬2024ÄêµÄAI PCÓÃ»§¾Í½«ÓÐ»ú»áÌåÑéµ½´Ë´ÎÓ¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈüÉÏ¿ª·¢ÕßÃÇµÄ´´×÷³É¹û¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÁªÏë²»½öÊ×ÅúÍÆ³öÁË´îÔØ¿áî£UltraµÄAI PC£¬Ò²ÊÇ±¾½ì´óÈüµÄ¶À¼ÒAI PCºÏ×÷»ï°é£¬ÁªÏë½«»áÎª´óÈüÌá¹©AI PCÉè±¸ÒÔ¼°×¨¼ÒÍÅ¶Ó½øÐÐÆÀÉóºÍÈ«³ÌÖ¸µ¼¡£
Ó¢ÌØ¶û¹«Ë¾¿Í»§¶Ë¼ÆËãÊÂÒµ²¿¸±×Ü²Ã¼æÖÐ¹úÇø×Ü¾ÀíLakshminarayan±íÊ¾£¬¡°Í¨¹ý¾Ù°ì±¾½ì´óÈü£¬ÎÒÃÇÏ£ÍûÓë¹ã´ó¿ª·¢ÕßÉúÌ¬Ò»Æð´´ÐÂ¡ª¡ª³ä·ÖÀûÓÃÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄ¼¼Êõ£¬ÊÍ·ÅAIºÍ»úÆ÷Ñ§Ï°Ó¦ÓÃµÄÐÔÄÜ£¬¼ÓËÙÐÂµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°ÂäµØ£¬²¢½«ÅÓ´óµÄPCÐÐÒµÓëAI PCÉúÌ¬ÖÐÐÂÓ¿ÏÖµÄ½â¾ö·½°¸ºÜºÃµØÁ¬½ÓÆðÀ´¡£¡±
Ó¢ÌØ¶ûÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂÓ¦ÓÃ´óÈüÒÑ¾Æô¶¯£¬³õÈü½ØÖ¹Ê±¼äÎª2024Äê2ÔÂ24ÈÕ£¬×îÖÕ»ñ½±Õß½«ÔÚ2024Äê5ÔÂ10-11ÈÕ½ÒÏþ¡£ÏÖÔÚ£¬¸ÐÐËÈ¤µÄ¿ª·¢Õß¡¢ÆóÒµ¿ÉÒÔ¹Ø×¢²¢±¨Ãû²ÎÈüÀ²!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â