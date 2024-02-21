»ªÎª³¬Ô½Æ»¹û£¡³ÉÎª¹úÄÚÆ½°åÊÐ³¡µÚÒ»£¬iPadÎªÍõµÄÊ±´úÂäÄ»
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2ÔÂ21ÈÕÏûÏ¢£¬¸ù¾ÝÊý¾Ý¹«Ë¾IDC½üÈÕ·¢²¼µÄ2023ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔ¼¾¶È¸ú×Ù±¨¸æÏÔÊ¾£¬»ªÎªÊ×´Î³¬Ô½Æ»¹û³ÉÎª¹úÄÚÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡³ö»õÁ¿µÚÒ»¡£
ÕâÒ²ÊÇ×Ô2010ÄêÒÔÀ´£¬¹úÄÚÆ½°åµçÄÔ¼¾¶È³ö»õÁ¿Ê×´Î³öÏÖTOP1Æ·ÅÆµÄ¸üÌæ¡£
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2023ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡³ö»õÁ¿Ô¼817ÍòÌ¨£¬Í¬±ÈÏÂ½µÔ¼5.7%£¬ÆäÖÐÏû·ÑÊÐ³¡Í¬±ÈÏÂ½µ7.3%£¬ÉÌÓÃÊÐ³¡Í¬±ÈÔö³¤13.8%¡£
¾ßÌåÅÅÃûÉÏ£¬2023ÄêµÚËÄ¼¾¶È»ªÎªµÄÊÐ³¡·Ý¶îÎª30.8%Î»¾ÓµÚÒ»£¬Í¬±ÈÔö³¤ÁË9.6%;Æ»¹ûÔòÏÂ½µÁË6.7%£¬ÒÔ30.5%µÄÊÐ³¡·Ý¶îÅÅÃûµÚ¶þ¡£
Ëæºó·Ö±ðÊÇÐ¡Ã×(9.4%)¡¢ÈÙÒ«(7.6%)ºÍÁªÏë(7.2%)¡£
Í¬Ê±ÔÚ2023ÄêµÚËÄ¼¾¶È£¬ÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡Æ½¾ùµ¥¼Û½ÏÉÏÒ»¼¾¶ÈÏÂ½µ2.5%£¬Ö÷ÒªÊÇÓÉÓÚ³§ÉÌ½èÖú¡°Ë«Ê®Ò»¡±ºÍÄêÄ©´ÙÏú¼¾ÍÆ³öµÄ¸ü¾ßÐÔ¼Û±È²úÆ·¡£
·Ö¼ÛÎ»¶ÎÀ´¿´£¬2023ÄêµÚËÄ¼¾¶ÈÓëÈ¥ÄêÍ¬ÆÚÏà±È£¬2000ÔªÒÔÏÂ²úÆ··Ý¶îÔö³¤Ã÷ÏÔ£¬4000ÔªÒÔÉÏ¸ß¼ÛÎ»¶ÎÊÐ³¡·Ý¶îÏÂ½µ½Ï¿ì¡£
IDCÈÏÎª£¬µÃÒæÓÚÉç»áÉú»î·½Ê½µÄ±ä»¯ÒÔ¼°ÒÆ¶¯»¥ÁªÍø¶àÃ½Ìå¼¼Êõ¡¢ÖÕ¶ËÆ½Ì¨ÄÜÁ¦¼°ÆÁÄ»¼¼ÊõºÍ¸ßÐÔÄÜ´æ´¢µÈÄÚÔÚ¼¼ÊõÐÔÒòËØµÄÍÆ¶¯£¬Æ½°åµçÄÔÕýÔÚ×ß³ö¼ÒÍ¥³ÉÎª¸öÈËÒÆ¶¯¼ÆËãÖÕ¶ËÖ®Ò»¡£
Ð´ÔÚ×îºó
»ªÎªÊÇ¹úÄÚ½ÏÔç¸ûÔÅÆ½°åµçÄÔÁìÓòµÄÆ·ÅÆ£¬¾¹ý¶àÄêµü´úÖ®ºóÒÑ¾ÐÎ³ÉÁËÒÔMatePadÏµÁÐÎª´ú±íµÄÆ½°åµçÄÔ²úÆ·Ïß¡£ÔÚ2023Äê»ªÎª²»½öÎªÏû·ÑÕß´øÀ´ÁË´îÔØ÷è÷ë9000SµÄÐÂ¿îMatePad Pro¸ß¶Ë²úÆ·Ïß£¬ÔÚ2000ÔªÊÐ³¡ÒÔ¼°3000ÔªÊÐ³¡»¹ÍÆ³öÁË¾ºÕùÁ¦ºÜÇ¿µÄÐÂ¿îMatePad 11ºÍMatePad Air£¬¶øÇÒÍÆ³öÁËÃæÏò°ÙÔªÊÐ³¡µÄMatePad SE£¬ÕæÕý×öµ½ÁË¸÷¸ö¼Û¸ñÇø¼äµÄÈ«·½Î»¸²¸Ç¡£·´¹ÛÆ»¹ûÄ¿Ç°ÔÚÊÛµÄÐÂ¿îÆ½°åµçÄÔ²úÆ·£¬¼Û¸ñ×îµÍµÄµÚ¾Å´úiPadÊÛ¼ÛÎª2599ÔªÆð£¬ÔÚµÍ¼ÛÊÐ³¡µÄ²úÆ·Ïß³ÊÏÖ³ö¿ÕÈ±µÄ×´Ì¬¡£²úÆ·Á¦ÉÏ£¬²ÉÓÃ´«Í³Éè¼ÆÇÒ64GÆð²½µÄµÚ¾Å´úiPadÔÚ2000Ôª¼ÛÎ»ÖÐ²¢Ã»ÓÐÃ÷ÏÔµÄ¾ºÕùÓÅÊÆ£¬¶ø2000Ôª¼ÛÎ»ÊÇ¸÷´ó¹ú²úÆ½°åµçÄÔ³§ÉÌ¾ºÕù×îÎª¼¤ÁÒµÄÇø¼ä£¬Òò´ËÆ»¹û´íÊ§ÁËÔÚ2000Ôª¼°ÒÔÏÂ²úÆ··Ý¶îÔö³¤Ëù´øÀ´µÄ»ú»á¡£4000ÔªÒÔÉÏ¸ß¼ÛÎ»¶ÎÊÐ³¡·Ý¶îÏÂ½µ½Ï¿ìµÄÇ÷ÊÆ£¬Ò²ÒâÎ¶×ÅÔ½À´Ô½¶àµÄ×¨ÒµÓÃ»§¿ªÊ¼²»Âú×ãÓÚÆ½°åµçÄÔÕâÒ»ÐÎÌ¬ËùÄÜ´øÀ´µÄÉú²úÁ¦ÌáÉý£¬×ª¶øÑ¡ÔñÆäËûÉè±¸²¢Í£Ö¹¶ÔÓÚ¸ß¶ËÆ½°åµçÄÔÉè±¸µÄÑ¡¹º¡£
Ð¡±àÈÏÎª£¬Ä¿Ç°µÄ¸ß¶ËÆ½°åµçÄÔÏà±ÈÓÚÖÐ¶Ë²úÆ·ËùÄÜ´øÀ´µÄÌáÉýÏà¶ÔÓÐÏÞ£¬Æ½°åµçÄÔÊÐ³¡ÒÀÈ»ÒÔÓéÀÖµ¼ÏòÎªÖ÷£¬2000Ôª¼ÛÎ»ÖÐÄÇÐ©ÆÁÄ»ÏÔÊ¾Ð§¹ûÓÅÐã£¬³ß´çÔ¶´óÓÚÊÖ»ú£¬ÇÒÐÔÄÜ¹»ÓÃµÄÖÐ¶ËÆ½°åµçÄÔ²úÆ·ÊÇ´ó²¿·ÖÈËµÄÑ¡Ôñ¶ÔÏó¡£´ÓÄ¿Ç°¹úÄÚÆ½°åÊÐ³¡»ªÎªºÍÆ»¹û¡°Ë«ÐÛÕù°Ô¡±µÄ¾ÖÃæ¿ÉÒÔ¿´³ö£¬Æ½°åµçÄÔÏµÍ³ÉúÌ¬µÄ½¨ÉèÓÈÎªÖØÒª£¬ºèÃÉ4ÓëiPadOSÐÎ³ÉµÄÉúÌ¬±ÚÀÝÔÚºÜ´ó³Ì¶ÈÉÏÓ°ÏìÁËÏû·ÑÕßÔÚ¹ºÂòÆ½°åµçÄÔÊ±ºòµÄÑ¡Ôñ¡£¸ß¶ÈÉúÌ¬µÄ±Õ»·Ò²ÒâÎ¶×Å£¬¸÷¸öÆ·ÅÆµÄÊÖ»ú²úÆ·ÓÃ»§»á¸üÇãÏòÓÚÑ¡Ôñ¸ÃÆ·ÅÆµÄÆ½°åµçÄÔ²úÆ·£¬»ªÎª³¬Ô½Æ»¹û³ÉÎª¹úÄÚÆ½°åÊÐ³¡µÚÒ»¾ÖÃæµÄ²úÉú£¬Ò²Óë»ªÎª´ø×ÅMate 60ÏµÁÐÇ¿ÊÆ»Ø¹éÊÖ»úÊÐ³¡ÓÐÃÜÇÐ¹ØÏµ¡£½ñÄê»ªÎªµÄ¸÷´óÖØÁ¿¼¶²úÆ·ÒÑ¾¼ýÔÚÏÒÉÏ£¬ÏàÐÅ¾ºÕù×îÎª¼¤ÁÒµÄÊ±´ú¼´½«À´ÁÙ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â