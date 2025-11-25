»ð¹ø¡¢Ð¾Æ¬¡¢AI PC¡¢±ßÔµ£¬ËÄÊ®²»»óµÄÓ¢ÌØ¶ûÂõÏò¶Ë²àÖÇÄÜÐÂÎ´À´
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿´Ó1985Äê½øÈëÖÐ¹ú£¬µ½2025ÄêµÄAIÊ±´ú£¬Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÓÀ´ÁËËÄÊ®ÖÜËê¡£¹ýÈ¥ËÄÊ®ÄêÀï£¬Ó¢ÌØ¶û´øÀ´ÁËÖÚ¶à´´ÐÂ¼¼ÊõÓëÈÃÈËÓ¡ÏóÉî¿ÌµÄ²úÆ·£¬²¢¹¹ÖþÁËÍê±¸µÄÒµÎñ¾ØÕó£¬´Ó¼ÆËã¡¢ÍøÂçµ½ÎïÁªÍø£¬ÓëÉúÌ¬»ï°é¹²Í¬¼ûÖ¤ÁËÊÐ³¡´Ó0µ½ÍòÒÚÔª¹æÄ£µÄ·ÉËÙ·¢Õ¹¡£
Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÇø¶ÊÂ³¤ÍõÖÉ´ÏÔÚ2025Ó¢ÌØ¶û¼¼Êõ´´ÐÂÓë²úÒµÉúÌ¬´ó»á(Intel Connection)µÄÖÂ´ÇÖÐÌáµ½£¬Î§ÈÆÒÔ±±¾©Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÑÐ¾¿ÔºÎª´ú±íµÄÑÐ¾¿ÌåÏµ£¬ÒÔÉÏº£(ÑÇÌ«ÑÐ·¢ÖÐÐÄ)ÎªÖÐÐÄµÄÑÐ·¢ÖÐÐÄ£¬ÒÔ³É¶¼(·â×°²âÊÔ»ùµØ)ÎªÖÐÐÄµÄÖÆÔìÖÐÐÄ£¬»¹ÓÐÒÔÉîÛÚÎªºËÐÄµÄ¼¼ÊõÖ§³ÖÌåÏµ£¬Ó¢ÌØ¶ûÒµÎñ±é¼°È«¹ú¡£Ä¿Ç°£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚÖÐ¹ú³¤ÆÚºÏ×÷µÄ»ï°éÒÑ¾³¬¹ý15000¼Ò¡£
±¾´ÎÔÚÖØÇì¾Ù°ìµÄÓ¢ÌØ¶û¼¼Êõ´´ÐÂÓë²úÒµÉúÌ¬´ó»á¹æÄ£Ïà±ÈÈ¥Äê½øÒ»²½À©´ó£¬ÎüÒýÁË41¼ÒÔÞÖúÉÌ£¬ÒÔ¼°3000¶àÃû²úÒµ»ï°é¡¢¿Í»§¡¢¿ª·¢Õß¡£ÔÚ´ó»á´î½¨µÄ³¬¹ý12000Æ½·½Ã×¾ÞÐÍÕ¹ÌüÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶û¼°ÈíÓ²¼þÉúÌ¬ºÏ×÷»ï°éÎ§ÈÆ14´ó³¡¾°£¬¼¯ÖÐÕ¹Ê¾ÁË1000ÓàÏîÉúÌ¬´´ÐÂ³É¹û¡£Í¬Ê±£¬±¾½ì´ó»á»¹ÉèÓÐ5³¡Ö÷ÌâÑÝ½²¡¢10³¡×¨ÌâÂÛÌ³¡¢30³¡¼¼Êõ¿ÎÌÃ£¬·ÖÏí¼°Ì½Ë÷AIÊ±´úµÄ·¢Õ¹ÐÂÇ÷ÊÆ¡£
»ð¹øÓëÐ¾Æ¬£¬ÖØÇìÓëÓ¢ÌØ¶û
»áÒéµØµãÑ¡ÔÚÖØÇìÒ²ÊÇÒòÎªÕâ×ùÉ½³ÇÓëÓ¢ÌØ¶ûÔÚÀíÄîÉÏÓÐÄ³Ð©¹²Í¨Ö®´¦¡£
ÍõÖÉ´ÏÔÚ·ÖÏíÖÐÌáµ½£¬ÖØÇìÃÀÊ³»ð¹øÓÐÁ½ÖÖµã²Í·½Ê½¡ª¡ªÌ×²ÍºÍËæÐÄµã²Ë£¬ÕâÓë°ëµ¼ÌåÐÐÒµµÄÐ¾Á£(chiplet)ÏàËÆ¡£Ó¢ÌØ¶û´ÓMeteor Lake¿ªÊ¼µ½¼´½«ÍÆ³öµÄPanther LakeºÍClearwater Forest¶¼²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄ·â×°¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»Áé»îÕûºÏCPU¡¢GPU¡¢NPUºÍI/OµÈ²»Í¬¹¦ÄÜÄ£¿é£¬ÈÃ¿Í»§¸ù¾ÝÐèÇóÀ´¾ö¶¨ÊÇÑ¡ÔñÍ¨ÓÃÐÍµÄ¡°Ì×²Í¡±²úÆ·£¬»¹ÊÇ¡°µã²ËÊ½¡±µÄ¶¨ÖÆ²úÆ·¡£
Ëû±íÊ¾£¬Î§ÈÆÖØµã¹¦ÄÜµ¥Ôª´òÔìÁé»î²úÆ·×éºÏ£¬ÊÊÓ¦²»Í¬ÐèÇóµÄÐ¾Æ¬£¬ÒÔ¼°¸ù¾Ý¿Í»§¡°µã²ËÊ½¡±ÐèÇóÉú²ú¶¨ÖÆÐ¾Æ¬ÊÇÎ´À´Ó¢ÌØ¶û¼¼ÊõºÍÒµÎñÄ£Ê½ÑÝ½øµÄÁ½¸öÖØÒª·½Ïò¡£
±ÈÈç£¬10ÔÂ·Ý³õ²½½ÒÏþµÄPanther Lake¡ª¡ª×÷ÎªÊ×¿î»ùÓÚIntel 18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ¿Í»§¶ËSoC£¬Panther Lake¼³È¡ÁËLunar Lake¸ßÄÜÐ§ºÍArrow LakeÇ¿ÐÔÄÜ¡¢¿ÉÀ©Õ¹µÄÓÅÊÆ£¬´øÀ´ºËÐÄÐÔÄÜ¡¢Í¼ÐÎÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§ÓëAIÌåÑéµÄ¶àÎ¬¶ÈÄÜÁ¦ÌáÉý¡£
´ÓÐÂ¼¼Êõµ½ÐÂË¼Â·
Panther LakeµÄ¿ÉÀ©Õ¹ÐÔ¡¢Áé»îÐÔÓÅÊÆ£¬²»½öÓÐÀûÓÚOEM¸ù¾Ý²»Í¬²úÆ·ÐÎÌ¬¡¢¼Û¸ñ¡¢¶¨Î»À´´òÔìSKU£¬ÔÚ±ßÔµ¼ÆËãÁìÓòÒ²½«´óÓÐ¿ÉÎª¡£Ó¢ÌØ¶û¸±×Ü²Ã¼æÖÐ¹úÇøÈí¼þ¹¤³ÌºÍ¿Í»§¶Ë²úÆ·ÊÂÒµ²¿×Ü¾Àí¸ßáÔÔÚ·ÖÏíÖÐÌáµ½£¬AIÊ±´ú²»½öÊÇAI PC¡¢ÊÖ»úµÈÖÕ¶Ë»á³öÏÖ¸ü¶àÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬±ßÔµ¼ÆËãÁìÓòÒ²½«³ÉÎªÓ¢ÌØ¶û¼°¿Í»§·¢Õ¹µÄÐÂ»úÓö¡£
¸ßáÔÔÚÖ÷ÌâÑÝ½²ÖÐ´ÓÐÂ¼¼Êõ¡¢ÐÂ²úÆ·¡¢ÐÂ·¶Ê½¡¢ÐÂË¼Â·¡¢ÐÂ»úÓö¡¢ÐÂºÏ×÷µÈ¼¸¸ö·½Ãæ·ÖÏíÁËÓ¢ÌØ¶ûµÄµ±ÏÂ¼°Î´À´¡£
ÐÂ¼¼Êõ×î¾ß´ú±íÐÔµÄ×ÔÈ»ÊÇIntel 18A¹¤ÒÕ¡£Intel 18A½«²úÒµ´øµ½ÁË¡°°£Ã×Ê±´ú¡±£¬¾ß±¸RibbonFETÈ«»·ÈÆÕ¤¼«¾§Ìå¹Ü¼¼ÊõºÍPowerVia±³Ãæ¹©µç¼¼ÊõÁ½´óºËÐÄ¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÁËÏàÍ¬¹¦ºÄÏÂÐÔÄÜÌáÉý³¬¹ý15%£¬Í¬µÈÐÔÄÜÏÂ¹¦ºÄ½µµÍ´ïµ½25%ÒÔÉÏ£¬Óë¾§Ìå¹ÜÃÜ¶ÈÌáÉý30%µÈÒ»ÏµÁÐÍ»ÆÆ¡£ÓÉ´ËÈÃÐÂÆ½Ì¨¾ß±¸¸ü×¿Ô½µÄÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§£¬ÒÔ¼°¸üºÃµÄ³É±¾ÓÅÊÆ¡£
ÐÂ²úÆ·µÄ´ú±íÎãÓ¹ÖÃÒÉÊÇ¸Õ¸Õ·´¸´Ìá¼°µÄPanther Lake¡£¼òµ¥ÓÃ¼¸ÏîÊý¾ÝÀ´¸ÅÀ¨Panther Lake£¬50%µÄ¶àºËÐÔÄÜÌáÉý¡¢50%µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜÌáÉý¡¢40%µÄ¹¦ºÄ½µµÍ¡¢ÌáÉýµ½180TOPSµÄÆ½Ì¨AIËãÁ¦£¬Í¬Ê±»¹´øÀ´ÁËXeSS¶àÖ¡Éú³É¼¼ÊõµÈ¹¦ÄÜ´´ÐÂ¡£¸ù¾ÝÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄÏûÏ¢£¬²ÉÓÃIntel 18AµÄPanther Lake½«ÔÚ2026ÄêCESÆÚ¼äÕýÊ½ÁÁÏà¡£¶øÄ¿Ç°£¬Ó¢ÌØ¶û¹¤³ÌÊ¦Ò²ÒÑ¾½øÈëµ½Intel 14AµÈ¸üÏÈ½øÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄÑÐ·¢ÖÐ¡£
´ËÇ°Ìì¼«ÍøÒ²×ö¹ýIntel 18A¹¤ÒÕÓëPanther LakeµÄÉî¶È½âÎö£¬¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑ¿ÉÒÔÔÄ¶Á¡¶Ó¢ÌØ¶ûPanther Lake¼Ü¹¹½âÎö£ºÏÂÒ»´ú±Ê¼Ç±¾£¬ÆÚ´ý×¡ÁË!¡·
ÒÀÍÐÐÂ¼¼Êõ¡¢ÐÂ²úÆ·£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²Ð¯ÊÖºÏ×÷»ï°éÃè»æÁË¶Ë²àAI¸ü¹ãÀ«µÄÎ´À´¡£
×Ô2023ÄêAI PCµÄ¸ÅÄî±»Ìá³öÒÔÀ´£¬²»½öÊµÏÖÁË´Ó±Ê¼Ç±¾µ½Ì¨Ê½»úµÄ¶àÀàÐÍ²úÆ·ÄÜÁ¦¸²¸Ç£¬¸üÖØÒªµÄÊÇAI´ÓÔÆ¶ËÂäµØµ½ÖÕ¶ËµÄ¹ý³Ì£¬ÒÑ¾Öð½¥ÐÎ³ÉÁËÍêÉÆµÄ±¾µØAIÓ¦ÓÃÉúÌ¬¡£´Ó×î³õÓÃ»§ÍÂ²ÛAI PC¡°ÄÑÓÃ¡±£¬µ½OEMÂ½Ðø¼¯³É¡¢Ô¤×°AIÓ¦ÓÃºóµÄ¡°ÄÜÓÃ¡±£¬ÔÙµ½Èç½ñ´óÄ£ÐÍ¼¼Êõ·¢Õ¹ÈÃ¶Ë²àAI¡¢ÖÇÄÜÌå¡¢AIÖúÊÖµÈÓµÓÐ¶àÎ¬¶È¸ÐÖªÄÜÁ¦¡¢ÓÐ¼ÛÖµÓ¦ÓÃ³¡¾°ºóÌá¹©µÄ¡°ºÃÓÃ¡±AIÌåÑé£¬AI PCµÄÇ±Á¦ÕýÔÚ±»¿ìËÙÊÍ·Å³öÀ´¡£ÀýÈçÏÖÔÚAI PCÖÐ²»½öÓÐ°ïÖúÓÃ»§¼ÇÂ¼»áÒéÄÚÈÝµÄ°ì¹«ÖúÊÖ£¬»¹ÓÐÔÚÓÎÏ·ÖÐÌá¹©¹¥ÂÔµÄÓÎÏ·´î×Ó£¬Ò²ÓÐ¸¨ÖúÄÚÈÝ´´×÷¡¢´úÂë¿ª·¢µÄ±¾µØÖÇÄÜÖúÀí¡£Í¬Ê±£¬Ëæ×ÅAI PCÊÐ³¡¹æÄ£³ÖÐøÀ©ÕÅ£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÓ¦ÓÃ¾ß±¸ÁË´´ÐÂAI¹¦ÄÜ£¬Ò²ÓÐÖ§³Ö±¾µØ²¿ÊðµÄAIÔÉúÓ¦ÓÃ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸üµÍÑÓÊ±¡¢¸ü¸öÐÔ»¯¡¢¸ü°²È«µÄAI·þÎñ¡£
Ó¢ÌØ¶ûÈÏÎª£¬AI PCµÄ·¢Õ¹Õý´Ó¡°AIÔöÇ¿ÐÍPC¡±(Í¨¹ýÔÚ´«Í³Ó¦ÓÃÖÐ¼ÓÔØAI²å¼þÊµÏÖÄÜÁ¦Éý¼¶)Ïò¡°AIÔÉúPC¡±ÑÝ½ø¡£Î´À´£¬AIÔÉúPCµÄÈí¼þ¡¢Ó²¼þÓëÓ¦ÓÃ¶¼½«Éî¶ÈÈÚºÏAIËã·¨ÓëÊý¾Ý£¬ÈÃÖÇÄÜ±äµÃ¡°Èç±ÛÊ¹Ö¸¡±¡£
ÒªÊµÏÖÕâÒ»Ä¿±ê£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÔÚÓ²¼þ²ãÃæº»ÊµÁËËãÁ¦µ××ù¡£ÆäXPU¼Ü¹¹ÄÜ¹»ÈÃAI PCµÈÉè±¸¸ù¾Ý¸ºÔØµÄ²îÒì£¬Áé»îµ÷ÓÃËãÁ¦£¬´Ó¶ø¼æ¹ËÐÔÄÜÓëÄÜÐ§£¬ÖúÁ¦AI³¤Ð§»¯£¬Âú×ãÓÃ»§¶Ô¸öÐÔ»¯¡¢ËæÊ±»½ÐÑAIÌåÑéµÄÒªÇó¡£¶øÇÒ£¬Ó¢ÌØ¶û´Ó¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÉÏÒÑ¾Ö§³ÖµÄÓ¢ÌØ¿É±äÏÔ´æ¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»ÈÃµçÄÔ¾ß±¸¶à´ï120GBÏÔ´æÈÝÁ¿£¬ÊµÏÖ¸ü´ó¹æÄ£²ÎÊýµÄ±¾µØÄ£ÐÍ(120B)£¬ÍØÕ¹¶Ë²àAI¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÎª¿ª·¢Õß×¼±¸ÁË·á¸»µÄÈí¼þ¹¤¾ßÌ×¼þ£¬»¹´øÀ´ÁËÏ¡Êè×¢ÒâÁ¦(Sparse Attention))¡¢ÍÆ²â½âÂë¡¢KV CacheÑ¹ËõµÈÒ»ÏµÁÐ¹Ø¼ü¼¼ÊõÉÏµÄ´´ÐÂ£¬²¢ModelBest¡¢Í¨ÒåÇ§ÎÊ¡¢DeepSeekµÈÕ¹¿ª´óÄ£ÐÍÉúÌ¬·½ÃæµÄºÏ×÷£¬ÓÉ´ËÊµÏÖ¸üÖÇÄÜ¡¢¸üÃô½Ý¡¢¸üÁ÷³©µÄAI½»»¥ÌåÑé¡£±ÈÈçPanther LakeÄÜ¹»Ö§³Ö¸ß´ï800ÒÚ²ÎÊý¡¢32KÉÏÏÂÎÄ´°¿ÚµÄMoE»ìºÏ×¨¼ÒÄ£ÐÍ£¬ÇÒÊ×´ÊÏìÓ¦Ê±¼äÔÚ30ÃëÒÔÄÚ;ÈÃÖÇÄÜÌåÏìÓ¦ËÙ¶ÈÌáÉý£¬tokenÍÌÍÂÂÊÌáÉýÁË2.7±¶;Ö§³Ö¸ß¶ÈÊÊÅä¶Ë²àÌØÓÐÄ£ÐÍ£¬ÈçÔÚ¶Ë²àÍ¼ÏñËÑË÷³¡¾°ÖÐ£¬¾¹ýÎ¢µ÷µÄÖØÅÅÐòÄ£ÐÍ×¼È·ÂÊ´Ó85%ÌáÉýµ½ÁË96%¡£
Ó¢ÌØ¶ûÈÏÎªAI PCµÄ×ÛºÏÄÜÁ¦¿ÉÒÔ¹é½áÎªÎå´óºËÐÄÒªËØ¡ª¡ª¸ÐÖª¡¢ÈÏÖª¡¢Ö´ÐÐ¡¢¼ÇÒä¡¢Ñ§Ï°¡£»ùÓÚÕâÐ©ÄÜÁ¦ÐÍ¬½ø»¯£¬AI¿ÉÒÔ¸³ÄÜÓÎÏ·¡¢°ì¹«¡¢´´×÷µÈ¸ü¶à³¡¾°µÄÌåÑéÉýÎ¬¡£ÔÚ±¾´Î´ó»áÉÏ£¬À´×ÔÁªÏë¡¢»ÝÆÕ¡¢»ªË¶µÈÍ·²¿OEM»ï°é·ÖÏíÁËÓëÓ¢ÌØ¶ûÔÚAI²ãÃæºÏ×÷µÄÖÚ¶à³É¹û¡£
ÔÚÒÔAI¸³ÄÜ¼ÓËÙÂõÈëÖÇÄÜÊ±´úµÄÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²ÎªÒ»Ð©¡°´«Í³¡±ÊÐ³¡´øÀ´ÁËÐÂ½âÌâË¼Â·¡£±ÈÈç½ñÄê¹Ø×¢ÓÎÏ·±¾ÁìÓòµÄÍøÓÑÓ¦¸Ã¾³£¿´µ½ÕâÑùÒ»¸ö¸ÅÄî¡ª¡ª¡°Áù±ßÐÎÕ½Ê¿¡±AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¡£Ó¢ÌØ¶ûÍ¨¹ý·¢»Ó¿áî£Ultra 200HXÆ½Ì¨¸ßÄÜÐ§¡¢AIºÚ¿Æ¼¼µÈÓÅÊÆ£¬Ð¯ÊÖºÏ×÷»ï°é¶Ô²úÆ·Éè¼Æ½øÐÐÉý¼¶£¬ÊµÏÖÁËÁ÷³©ÓÎÏ·ÌåÑé»ù´¡ÉÏ¼æ¹Ë°²¾²¡¢ÇåÁ¹£¬ÈÃÓÎÏ·±¾¸æ±ðÁË¡°Æð·É¡¢¿¾ÊÖ¡¢Ðøº½Ñª±À¡±µÈ¿Ì°åÓ¡Ïó¡£
¸üÖµµÃÆÚ´ýµÄÊÇ£¬¸ßáÔÖ¸³ö£¬Panther LakeÆ½Ì¨ÓµÓÐ¸üÇ¿µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜÒÔ¼°XeSS3¡¢¶àÖ¡Éú³ÉµÈ¼¼Êõ£¬¿ÉÒÔÈÃÇá±¡±¾ÓÎÏ·±íÏÖ¸ü½øÒ»²½¡£ÔÚÇá±¡±¾ÉÏ²»½öÄÜÔËÐÐ3A´ó×÷£¬ÌåÑé»¹½«¸ü³öÉ«!¶øÇÒ£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÊÇÉî¸ûÆ½Ì¨£¬Ò²ÓëOEM¡¢ÓÎÏ·¿ª·¢ÕßÕ¹¿ªºÏ×÷£¬ÈÃÓÎÏ·±¾¸æ±ð¡°¾í¹¦ºÄ¡±£¬ÒÔÈíÓ²¼þÐÍ¬ÓÅ»¯À´¡°¾í³Á½þÊ½ÓÎÏ·ÌåÑé¡±¡£
ÔÚ¶ÔÊÐ³¡µÄ³ÖÐøÌ½Ë÷ÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶ûÒ²ÓëºÏ×÷»ï°éÈÃ¸ü¶àÉè±¸¾ß±¸ÁËAIÄÜÁ¦¡£±ÈÈçÃæÏò¿ª·¢ÕßµÄAI¹¤×÷Õ¾£¬ÒÀÍÐÓ¢ÌØ¶û¿áî£¡¢ÖÁÇ¿WÏµÁÐÒÔ¼°ÈñìÅÏÔ¿¨£¬¸²¸ÇÁË´ÓÈëÃÅ¼¶µ½×¨ÒµË®ÀäËþÊ½¹¤×÷Õ¾¡¢¶à¿¨¹¤×÷Õ¾µÈÖÚ¶àÀàÐÍ²úÆ·£¬¿ÉÒÔÂú×ãÖÐÐ¡ÆóÒµ¿ªÏä¼´ÓÃµÄË½ÓÐ»¯AIËãÁ¦¼¯Èº¡¢ÆóÒµ²¿ÃÅÖªÊ¶¿â±¾µØ²¿Êð¡¢¸ßÐÔÄÜ±ßÔµ¼ÆËãµÈÐèÇó¡£
»¹ÓÐAI NASÁìÓòµÄ×îÐÂ½øÕ¹ºÍÉî»¯·½Ïò£¬»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûÔÚµ×²ã¼¼Êõ¡¢È«ÃæAIÖ§³Ö¡¢½â¾ö·½°¸¾ØÕóÒÔ¼°¾ÛºÏÉúÌ¬µÈ·½ÃæµÄÓÅÊÆ£¬AI NASµÄ²úÆ·Á¦Õý¼ÓËÙÕ¹ÏÖ¡£Ó¢ÌØ¶û±íÊ¾£¬AI NAS´Ó´«Í³µÄÊý¾Ý´æ´¢²Ö¿âÔ¾ÉýÎªÕë¶ÔÖÐÐ¡ÆóÒµºÍ¼ÒÍ¥µÄ¼¯´æ´¢¡¢¹ÜÀí¡¢ËãÁ¦ÓÚÒ»ÌåµÄ¡°´æ´¢ºÍÐ¡ÐÍ±¾µØAIËãÁ¦ÖÐÐÄ¡±¡£ÔÚÓ¢ÌØ¶û¼¼Êõ´´ÐÂÓë²úÒµÉúÌ¬´ó»áÆÚ¼ä£¬Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖ¼«¿Õ¼ä¡¢ÌúÍþÂí¡¢·ÉÅ£ÒÔ¼°ÂÌÁªµÈÉúÌ¬»ï°é·¢²¼ºÍÕ¹Ê¾ÁËÒ»ÏµÁÐ»ùÓÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷¸³ÄÜµÄ¶à³¡¾°AI NAS½â¾ö·½°¸¡£
ÁíÍâ£¬Ó¢ÌØ¶û»¹³ÊÏÖÁËAI NASµÄ²Î¿¼Éè¼Æ·½°¸ºÍÍØ¿íµÄÈí¼þÉúÌ¬£¬Èç»ùÓÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ÓëÈñìÅ×¨Òµ°æB60ÏÔ¿¨µÄAI NAS£¬¿ÉÒÔ±£ÕÏAIÍÆÀí¡¢±ßÔµ¼ÆËãµÈ³¡¾°ÏµÍ³ÎÈ¶¨¸ßÐ§ÔËÐÐ£¬ÒÔ¼°ÊµÏÖÓ¢ÌØ¶ûÆ½Ì¨¿ìËÙ²¿Êð¸ß¾«¶È¡¢¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿ÍÖÆ»¯µÄRAGÓ¦ÓÃ¡£
²»Ö»ÊÇAI PC¡¢AI NAS£¬Ó¢ÌØ¶ûÈÏÎªÃæÏòÎ´À´µÄÁíÒ»¸ö·¢Á¦ÖØµãÔÚÓÚÖÇÄÜ±ßÔµ¡ª¡ªÉú³ÉÊ½AIÔÚ±ßÔµ´ó¹æÄ£²¿Êð£¬·á¸»¶àÄ£Ì¬Êý¾ÝØ½´ý´¦Àí£¬AIÓë¿ØÖÆ¸ß¶ÈÈÚºÏ£¬ÐÐÒµÖÇÄÜÌåÖúÊÖÓ¿ÏÖµÈËÄ´óÐÂÌØµã½«ÎªÐÐÒµ´øÀ´¸ü¶à»úÓö¡£ÒÔ½ñÄêÖØÒªµÄ¡°Á÷Á¿µ£µ±¡±»úÆ÷ÈËÎªÀý£¬Ó¢ÌØ¶ûSoCÄÜ¹»ÈÃ»úÆ÷ÈË·ÖÀëµÄ¡°AI´óÄÔ¡±ºÍ¡°¿ØÖÆÐ¡ÄÔ¡±¼¯³Éµ½Ò»Æð£¬½µµÍÁËÏµÍ³¸´ÔÓÐÔ¡¢³É±¾ºÍ¹¦ºÄ£¬ÓÐÀûÓÚÌ½Ë÷»úÆ÷ÈË¸ü¶àÓ¦ÓÃ³¡¾°¡£
ËÄÊ®²»»ó£¬Ì½Ë÷¶Ë²àAIÐÂÎ´À´
µ±ÏÂ£¬Ó¢ÌØ¶ûºÍºÜ¶àÆóÒµÒ»Ñù£¬ÓÀ´ÁËÌôÕ½Óë»úÓö¡£ÌôÕ½ÔÚÓÃ»§¡¢ÆóÒµ¶ÔÓÚÖÇÄÜÌåÑéµÄ¸ßÔ¤ÆÚ£¬»¹ÓÐ³ÖÐøÏ¸·Ö¡¢ÐèÒªÉî¸û³¡¾°µÄÊÐ³¡¸ñ¾Ö£¬ÆÈÇÐÐèÒªÓ¢ÌØ¶ûÒÔ´´ÐÂ±£ÕÏ¼¼ÊõºÍ²úÆ·Á¦¡£
ÖÁÓÚ»úÓö£¬Ó¢ÌØ¶ûÉîÖ²ÖÐ¹úËÄÊ®Äê£¬ÓÐÍêÉÆµÄ²úÆ·¾ØÕóºÍÒµÎñÍøÂç£¬ÄÜ¹»ÉîÈë´¥´ïÖÐ¹úÊÐ³¡ÔÚÓÃ»§¶Ë¡¢ÆóÒµ¶Ë¡¢ÐÐÒµ¶ËµÄÍ´µã£¬¶´Ï¤·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬½áºÏ¹ã·ºµÄÈíÓ²¼þÉúÌ¬ºÍÄÜÁ¦£¬ÔÚAIÊ±´úÄÜ¹»ÓÐ¸üÀÎ¿¿µÄ»ù´¡ÊµÀýºÍÁé»îµÄÓ¦¶Ô²ßÂÔ£¬ÕýÈçÍõÖÉ´ÏËùÑÔ²»½öÓÐ¡°ÕûÌå½â¾ö·½°¸¡±£¬»¹Ìá¹©¡°¶¨ÖÆ»¯µÄÑ¡Ôñ¡±¡£
´Ó¼¼Êõ¡¢²úÆ·µ½Ë¼Â·£¬Ó¢ÌØ¶ûÕýÔÚÕÒµ½ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ½Ú×à£¬²¢Ð¯ÊÖºÏ×÷»ï°éÀ´´îÉÏ¡°AI¡±µÄ¶«·ç£¬ÃæÏòÊÐ³¡Ìá¹©¸ü·á¸»¸ü³öÉ«µÄ½â¾ö·½°¸¡£
ÔÚ¹ýÈ¥¼¸ÄêÖÐÓ¢ÌØ¶û¸ß¹âÊ±¿ÌºÜ¶à£¬À§¾³ÄÑÌâÒ²²»ÉÙ£¬´Ó¹«Ë¾×éÖ¯¡¢Õ½ÂÔµÈ¶à¸ö²ãÃæÓÐÁËºÜ¶à±ä»¯£¬Ò²ÓÐºÜ¶à¼á³ÖºÍ¼áÊØ¡£×îºóÏëÒýÓÃÓ¢ÌØ¶ûCEO³ÂÁ¢ÎäÔÚ¼¼Êõ´´ÐÂÓë²úÒµÉúÌ¬´ó»áµÄÒ»¶ÎÖÐÎÄÖÂ´Ç£¬Õ¹ÏÖÓ¢ÌØ¶ûµÄ¡°ËÄÊ®²»»ó¡±¡£
³ÂÁ¢ÎäÌ¸µÀ£º¡°ÔÚAIÀË³±ÖÐ£¬ÎÒÃÇ½«³ÖÐø¼ÓÇ¿Óë¸÷Î»»ï°éµÄºÏ×÷£¬´Ó¿Í»§¶Ë¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄµ½±ßÔµ¼ÆËã£¬¹²Í¬°ÑÎÕÐÂ»úÓö¡£ÎªÁËÊµÏÖÕâÒ»Ä¿±ê£¬ÎÒÃÇÕýÔÚÈ«Á¦´òÔìÒ»¸ö¸üÇ¿´ó¡¢¸ü¾Û½¹¡¢¸ü¾ßÖ´ÐÐÁ¦µÄÓ¢ÌØ¶û¡£ÎÒµÄÈÎÎñºÜÃ÷È·£¬È·±£Ó¢ÌØ¶ûµÄ²úÆ·ÄÜ½â¾öÄú×î¹Ø¼üµÄÌôÕ½£¬ÖúÁ¦´ó¼ÒÔÚÊÐ³¡ÉÏÓ®µÃÏÈ»ú¡£Í¬Ê±£¬ÎÒÃÇÏ£ÍûÓë¸÷Î»±£³Ö¼°Ê±¶øÉîÈëµØ½»Á÷¡£Óë¸÷Î»»ï°é¾ÛÐÄ¾ÛÁ¦£¬³ÖÐø´´ÐÂ£¬ÎªÏÂÒ»¸ö40Äê!¡±
