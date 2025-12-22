AMDÐ¯ÊÖDataWhale¡¢Ä§´îÉçÇø£¬¹²½¨ROCm¿ª·¢ÕßÉúÌ¬
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2025Äê12ÔÂ21ÈÕ£¬ÔÚÄ§´îÉçÇø(º¼ÖÝ)¿ª·¢ÕßÖÐÐÄ£¬AMDÐ¯ÊÖDataWhaleºÍÄ§´îÉçÇø¹²Í¬¾Ù°ìÁË¡°ÖÇÆôÎ´À´£¬¹²Öþ¿ª·¢ÕßÉúÌ¬¡±µÄ·¢²¼»á£¬À´×ÔÈ«¹úµÄAI¿ª·¢ÕßÓë°®ºÃÕßÆë¾Ûº¼ÖÝ£¬¹²Í¬¼ûÖ¤ÁËÈý·½Ð¯ÊÖ¹²½¨µÄ¡°ROCm¿ª·¢Õß×¨Çø¡±ÕýÊ½·¢²¼ ºÍ¡°ROCm¿ª·¢ÕßÑ§Ï°ÖÐÐÄ¡°¹ÒÅÆ³ÉÁ¢¡£
AIÊÇ½ü50ÄêÀ´×î¾ß±ä¸ïÐÔµÄ¼¼Êõ£¬¿ª·¢ÕßÊÇÕâ³¡±ä¸ïÖÐ×îÎª¹Ø¼üµÄÇý¶¯Á¦Á¿¡£ AMD ¶ÊÂ»áÖ÷Ï¯¼°Ê×Ï¯Ö´ÐÐ¹ÙLisa Su²©Ê¿ËÍÀ´Ç©Ãû¼ÄÓï£º¡°¿ªÔ´ÊÇ¼ÓËÙÈË¹¤ÖÇÄÜ´´ÐÂµÄ¹Ø¼ü£¬ÎÒÃÇ×¨×¢ÓÚ´òÔìÒµÄÚ×îÇ¿´ó¡¢×î¿ª·Å¡¢×îÊÊºÏ¿ª·¢ÕßµÄÈË¹¤ÖÇÄÜÉúÌ¬ÏµÍ³¡£¡±¡° Ò»¸ö¿ª·ÅµÄ¡¢ÒÔ¿ª·¢ÕßÎªÏÈµÄÉúÌ¬ÄÜ½«Õû¸öÐÐÒµ»ã¾ÛÔÚ¿ª·Å±ê×¼Ö®ÏÂ£¬ÈÃÃ¿¸öÈË¶¼ÄÜ²ÎÓëµ½AI´´ÐÂÖÐÀ´¡£¡±
ÔÚ¿ª³¡µÄÊÓÆµÖÂ´ÇÖÐ£¬AMD¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢´óÖÐ»ªÇø×Ü²ÃÅËÏþÃ÷±í´ïÁË¿ªÔ´¡¢¿ª·ÅÊÇAMD¼á³ÖµÄºËÐÄ¼ÛÖµ£¬Ò»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚÖ§³Ö²¢ÍÆ¶¯¿ªÔ´ÉúÌ¬µÄÅî²ª·¢Õ¹£¬ ÆÚ´ýÔÚÄ§´îÉçÇøºÍDatawhaleÕâÁ½´óÁìÏÈµÄ¿ªÔ´ÉçÇøÖÐ£¬AMDµÄ´´ÐÂ¼¼ÊõÓë¿ª·¢ÕßµÄ´´ÐÂÖÇ»Û£¬ÄÜ¹»Í¨¹ý¿ªÔ´µÄÁ¦Á¿ÈÚºÏÔÚÒ»Æð£¬¼¤·¢Ç±ÄÜ£¬ÎªAIµÄ·¢Õ¹ÓëÆÕ¼°×¢ÈëÔ´Ô´²»¶ÏµÄ¶¯Á¦¡£
ÊÍ·ÅAIÇ±ÄÜÐèÒªÎÞ´¦²»ÔÚµÄAIÒýÇæ¡£ÔÚ¿ª³¡ÑÝ½²ÖÐ£¬AMD´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã¼Í³¯êÍ½éÉÜÁËAMDÁìÏÈÇÒÈ«ÃæµÄ²úÆ·Á¦ºÍAMDÉúÌ¬ºÏ×÷»ï°é»ùÓÚMini AI¹¤×÷Õ¾µÄ¶Ë²àÓ¦ÓÃ´´ÐÂ¡£AMDÒÔ¿ªÔ´Èí¼þÕ»ROCmÎª»ùÊ¯¸³ÄÜAI¿ª·¢Õß£¬ÔÚ½ñÄêµÄÊÀ½ç»¥ÁªÍø´ó»áÉÏ£¬AMDµÄ ROCm ¿ªÔ´AIÈí¼þÕ»ÈÙ»ñÁË¡°ÁìÏÈ¿Æ¼¼½±¡±£¬Õâ·ÝÈÙÓþ²»½ö½öÊÇ¶ÔÓÚROCm¿ªÔ´Èí¼þÕ»µÄÈÏ¿É£¬¸üÊÇ¶Ô¿ªÔ´¿ª·Å¡¢¹²ÏíÐ×÷¾«ÉñµÄ¿Ï¶¨¡£´Ë´ÎAMDÁªºÏDatewhaleÓëÄ§´îÉçÇø£¬Ï£ÍûÎªAI¿ª·¢ÕßÌá¹©¿ª·Å´´ÐÂµÄÑ§Ï°Æ½Ì¨£¬ÒÔ¼°½»Á÷ºÍ³É³¤µÄ¿Õ¼ä¡£
»î¶¯ÏÖ³¡£¬º¼ÖÝÊÐÎ÷ºþÇøÎ¯×éÖ¯²¿¸±²¿³¤¡¢ÇøÎ¯ÈË²Å°ì³£Îñ¸±Ö÷ÈÎÍôéª£¬DataWhale´´Ê¼ÈË·¶¾§¾§ºÍAMD´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã¼Í³¯êÍ¹²Í¬Îª¡°ROCm¿ª·¢ÕßÑ§Ï°ÖÐÐÄ¡±½ÒÅÆ¡£
Í¬Ê±£¬À´×ÔAMD¡¢Datawhale¡¢Ä§´îÉçÇøºÍÃæ±ÚÖÇÄÜµÈ¿ªÔ´¹±Ï××éÖ¯¼Î±öÁªºÏ·¢²¼ROCm¿ª·¢Õß×¨Çø¡£
Ëæºó£¬À´×Ô°¢Àï°Í°ÍÍ¨ÒåÊµÑéÊÒ¸ß¼¶Ëã·¨×¨¼ÒÍõ¾ýÑô£¬ ·ÖÏí´óÄ£ÐÍÔÚ¶Ë²à·¢Õ¹µÄºËÐÄË¼¿¼ÓëÊµ¼ù¡£
DataWhale ×÷Îª¹úÄÚ¹úÄÚ×î´óµÄAI¿ªÔ´Ñ§Ï°ÉçÇø£¬ÖúÁ¦AIÑ§Ï°ÕßÓëÖªÊ¶Á¬½Ó£¬ÓëÈËÁ¬½Ó£¬Óë³¡¾°Á¬½Ó£¬ÍÆ¶¯AIÈË²ÅÅàÑø¡£DataWhale´´Ê¼ÈË·¶¾§¾§±íÊ¾£¬´Ë´ÎÍ¨¹ýÓëAMDºÍÄ§´îÉçÇøµÄ¹²½¨ºÏ×÷£¬ÒÔ¿ª·Å¿ªÔ´Îª»ù´¡£¬ÎªAI¿ª·¢ÕßÉúÌ¬¹±Ï×´´ÐÂÁ¦Á¿¡£
×îºóÀ´×ÔAMD£¬Ä§´îÉçÇø£¬Ãæ±ÚÖÇÄÜºÍ´´Òµ´ú±íµÈ¼Î±ö£¬ÒÔ¸÷×ÔµÄÉúÌ¬Î»ÊÓ½Ç£¬Ì½ÌÖ¿ªÔ´¿ª·Å¡¢ËãÁ¦ÆÕ»ÝÇ÷ÊÆÏÂµÄ¿ª·¢Õß»úÓö¡¢ÌôÕ½ÓëÉúÌ¬Î´À´¡£
»ýÁ¦Ö®¾ÙÎÞ²»Ê¤£¬ÖÚÖÇÖ®ÎªÎÞ²»³É£¬AMDÁªºÏ¡°Ä§´îÉçÇø¡±ºÍ¡°Datawhale¡±¹²½¨µÄROCm¿ª·¢Õß×¨Çø£¬Ï£ÍûÒÔ¿ª·Å¿ªÔ´ÎªÃû£¬»ã¾ÛAI°®ºÃÕß¡¢Ñ§Ï°Õß¡¢¿ª·¢ÕßºÍÐÐÒµÏÈ·æ£¬¹²Í¬ÎªAI´´ÐÂºÍÐÐÒµÓ¦ÓÃÈÚºÏ¹±Ï×ÖÇ»ÛÓë¼ÛÖµ£¬Ð¯ÊÖ¹²¸°AIÐÂÊÀ½ç¡£
