¿ªÑ§¼¾×°±¸Éý¼¶£º¸ßÐÔ¼Û±ÈÓÎÏ·±¾¿´ÕâÀï£¬Ñ§Ï°¡¢×·¾ç¡¢¿ªºÚÒ»±¾È«¸ã¶¨£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿µ±¾ÅÔÂµÄÑô¹âÈ÷ÂúÐ£Ô°£¬ÐÂÉúÃÇÍÏ×ÅÐÐÀîÏä×ß½øËÞÉáÊ±£¬Ò»Ì¨ÄÜ¼æ¹ËÑ§ÒµÓëÓéÀÖµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÒÑ³ÉÎª±Ø±¸¡°ÈëÑ§×°±¸¡±£¬Åã°é´ó¼Ò×ß¹ý¾«²ÊµÄ´óÑ§ÉúÑÄ¡£
Ñ§Ï°¡¢×·¾ç¡¢¿ªºÚÒ»±¾¸ã¶¨£¿ ÓÎÏ·±¾£ºÎÒ!
¶øÃæ¶ÔÁÕÀÅÂúÄ¿µÄÊÐ³¡£¬´ó¼ÒÔÚÑ¡¹º±Ê¼Ç±¾²úÆ·Ê±ÄÑÃâ»áÏÝÈë¾À½á£¬¼ÈÏëÒªËüÓÐ³äÅæµÄÐÔÄÜÄÜ¹»Âú×ãÑ§Ï°ºÍÓéÀÖ¶àÖØÊ¹ÓÃÐèÇó£¬ÓÖÒªËüÄÜ¹»ÓÃµÄ¾ÃÒ»Ð©Åã°é×Ô¼ºÕû¸ö´óÑ§ÉúÑÄ£¬»¹Òª¹ºÂòÊ±±ð»¨·ÑÌ«¶à×Ê½ð¾¡¿ÉÄÜµÄ¿ØÖÆÔ¤Ëã£¬Ãæ¶ÔÕâÖÖ¼ÈÒªÓÖÒª»¹ÒªµÄÐèÇó£¬ÎÒµÄ½¨ÒéÊÇÑ¡ÔñÓÎÏ·±¾¡£
ÓÎÏ·±¾¿´ËÆÊÇ×¨ÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò´òÔì£¬ÊµÔòÆ¾½èÆäÇ¿´óµÄ×ÛºÏÐÔÄÜ£¬Ç¡ºÃÄÜÍêÃÀÆõºÏ´óÑ§ÉúÃÇÕâÐ©¡°¼ÈÒªÓÖÒª»¹Òª¡±µÄÑÏ¿ÁÐèÇó¡£ÔÚÐÔÄÜ·½Ãæ£¬ÓÎÏ·±¾¿°³Æ¡°ÐÔÄÜÃÍÊÞ¡±£¬´îÔØ¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷ºÍ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£¬ÎÞÂÛÊÇÔËÐÐ¸´ÔÓµÄ×¨ÒµÈí¼þ£¬Èç±à³Ì¿ª·¢¹¤¾ß¡¢3D½¨Ä£Èí¼þ£¬»¹ÊÇÍ¬Ê±´ò¿ª¶à¸öÍøÒ³¡¢ÎÄµµ½øÐÐ¶àÈÎÎñ´¦Àí£¬»òÊÇÃæ¶Ô¸÷ÖÖÍøÓÎºÍ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·£¬¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬Á÷³©²»¿¨¶Ù¡£¶øÇ¿´óµÄÓ²¼þÅäÖÃÈÃËüÄÜ¹»ÊÊÓ¦Î´À´Èí¼þºÍÏµÍ³µÄ²»¶ÏÉý¼¶£¬¼´Ê¹¾¹ý¼¸ÄêµÄÊ¹ÓÃ£¬ÒÀÈ»ÄÜ¹»Âú×ã´ó²¿·ÖµÄÑ§Ï°ºÍÓéÀÖÐèÇó£¬Åã°é´óÑ§ÉúÃÇ¶È¹ýÕû¸ö³äÊµ¶ø¾«²ÊµÄ´óÑ§ÉúÑÄ¡£Í¬Ê±£¬Ä¿Ç°ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡¾ºÕù¿ÉÎ½·Ç³£¼¤ÁÒ£¬¸÷¼Ò¶¼ÓÐÍÆ³öÐÔ¼Û±È·Ç³£¸ßµÄ²úÆ·£¬ÔÙ¼ÓÉÏÄ¿Ç°ÊîÆÚ´ÙÏúºÍ¹ú¼Ò²¹Ìù£¬ÕýÊÇÈëÊÖµÄºÃÊ±»ú¡£
£¨´ËÍ¼ÓÉAIÉú³É£©
´ÓÊµÑéÊÒµÄ´úÂë±àÒëµ½ËÞÉáµÄ¶àÈË¿ªºÚ£¬´ÓÑ§Ï°¿Î¼þÖÆ×÷µ½×ÔÃ½ÌåÊÓÆµ¼ô¼£¬´ÓÈÕ³£×·¾ç¹ÛÓ°µ½³©Íæ3AÓÎÏ·´ó×÷£¬Ò»Ì¨ÓÎÏ·±¾Í¨Í¨¶¼ÄÜ¹»°ïÄã¸ã¶¨£¬Ëü¼ÈÊÇÉú²úÁ¦£¬ÓÖÊÇ¿ìÀÖ·¢ÉúÆ÷!
Ò»´úÉñU¼Ó³Ö ¸ßÐÔÄÜ¸ßÐÔ¼Û±È¼æµÃ
ÐÔ¼Û±È¿ÉÎ½ÊÇÊÇ´ó¼ÒÔÚÑ¡¹ºÓÎÏ·±¾Ê±£¬·Ç³£¹Ø×¢µÄÒ»¸öµãÁË£¬ÓÈÆäÊÇÑ§Éúµ³£¬¿ªÑ§ÒªÂòµÄ¶«Î÷ÄÇÃ´¶à£¬Ô¤ËãÓÐÏÞ£¬¶ÔÓÚ¼Û¸ñ¸üÎªÃô¸Ð£¬ËùÒÔÇ®Òª»¨µ½¡°µ¶ÈÐ¡±ÉÏ¡£
Ä¿Ç°£¬´îÔØN-1/N-2´ú´¦ÀíÆ÷µÄÓÎÏ·±¾¾ÍÐÔ¼Û±È¾Í·Ç³£¸ß£¬ÓÈÆäÊÇÕâ¿Å¿áî£i7-14650HX£¬Ëü±»ÊÓÎªÓÎÏ·±¾ÁìÓòµÄ¡°Ò»´úÉñU¡±£¬´ÓÓ²ºËÓÎÏ·µ½ÄÚÈÝ´´×÷£¬´Ó¶àÈÎÎñ´¦Àíµ½Î´À´¼¼Êõ¼æÈÝ£¬Ëü¶¼ÄÜÒÔ¾ùºâµÄÅäÖÃºÍ¸ßÐ§µÄÄÜºÄ±È£¬Âú×ãÍæ¼Ò¶Ô¡°¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÐÔ¼Û±È¡¢¸ßÎÈ¶¨ÐÔ¡±µÄÈýÖØÆÚ´ý¡£
¿áî£i7-14650HXÓµÓÐ16ºË(8P+8E)24Ïß³Ì£¬ÖÁ¸ßÖ÷Æµ¿ÉÒÔ´ïµ½5.2GHz£¬Èç´ËÇ¿¾¢µÄ¹æ¸ñÅäÖÃ£¬Ê¹ÆäÔÚ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÓë¸´ÔÓÔËËã³¡¾°ÖÐÕ¹ÏÖ³ö·Ç·²ÊµÁ¦¡£ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£ÎÄµµ±à¼¡¢ÍøÒ³ä¯ÀÀ£¬»¹ÊÇÍ¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸ö×¨ÒµÈí¼þ½øÐÐÍ¼ÐÎÉè¼Æ¡¢ÊÓÆµ¼ô¼£¬Ëü¶¼ÄÜÇáËÉÄÃÄó¡£
Ëü´îÅäÉÏÄ¿Ç°½ñÄê·Ç³£ÈÈÃÅµÄ¡°ÌðÆ·¼¶¡±ÏÔ¿¨RTX 5060£¬ÎÞÂÛÊÇÄãÊÇÏëÒªºÍ¼¸¸öÉáÓÑÒ»Æð¿ªºÚÍæ¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·»òÊÇ¡¶Èý½ÇÖÞÐÐ¶¯¡·µÈ¾º¼¼ÓÎÏ·¹²½øÍË£¬»¹ÊÇÏëÒª×Ô¼º³Á½þÔÚ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¡¢¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶»ÄÒ°´óïÚ¿Í2¡·µÈ3A´ó×÷Ö®ÖÐ£¬ËüÃÇ¶¼ÄÜÂú×ãÄã!
´îÔØ¿áî£i7-14650HX´¦ÀíÆ÷²»½öÔÚ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÉÏ±íÏÖ³öÉ«£¬ÔÚÔËÐÐ´óÐÍÈí¼þºÍ¶à¿ª³ÌÐòÊ±Ò²ÓÎÈÐÓÐÓà£¬²»½öÄÜ»ñµÃÁ÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬»¹ÄÜ¼æ¹ËÈÕ³£Ñ§Ï°¡£ÔÙ½áºÏµ±Ç°ÊÐ³¡µÄ¼Û¸ñÇ÷ÊÆ£¬´îÔØËüµÄÓÎÏ·±¾ÍùÍùÄÜÔÚÐÔÄÜºÍÔ¤ËãÖ®¼äÕÒµ½ÍêÃÀµÄÆ½ºâµã£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ¿ªÑ§¼¾ÆÚ¼ä£¬¸÷´óÆ·ÅÆ»¹»áÍÆ³ö²»ÉÙÓÅ»Ý»î¶¯£¬½øÒ»²½½µµÍÁËÈëÊÖÃÅ¼÷¡£Èç¹ûÄãÕý¼Æ»®ÔÚÊî¼ÙÆÚ¼äÉý¼¶×°±¸£¬ÎÞÂÛÊÇÎªÁËÑ§Òµ»¹ÊÇÓéÀÖ£¬ÄÇÃ´ÕâÎÞÒÉÊÇÈëÊÖÒ»Ì¨¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·±¾µÄ×î¼ÑÊ±»ú¡£
Âò¶Ô²»Âò¹ó ÕâÐ©±¾Ö»Òª5-6K¾ÍÄÃÏÂ
Õâ¾Í¸ø´ó¼ÒÍÆ¼ö¼¸¿îÖ»Òª5-6K¾ÍÄÜÄÃÏÂµÄ¸ßÐÔ¼Û±ÈÓÎÏ·±¾£¬´ø´ó¼ÒÒ»ÆðÂò¶Ô²»Âò¹ó!
Æì½¢ÐÔÄÜ¸ßË¢Ç×Ãñ¡ª°µÓ°¾«Áé11
Õâ¿î°µÓ°¾«Áé11ÕæµÄ·Ç³£Ïã!²»½öÊÇÒ»ÏßÆ·ÅÆÖµµÃÐÅÀµ£¬¶øÇÒÅäÖÃ¾ùºâ£¬¹ú²¹ºó6320Ôª¼´¿ÉÄÃÏÂ¡£
°µÓ°¾«Áé11 ²ÉÓÃÁËµÍµ÷ÄÚÁ²µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Åä±¸Ò»¿é16Ó¢´ç16:10µÄ2.5KÆÁÄ»£¬240Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬»¹¸²¸ÇÁË100%sRGBÉ«Óò£¬ÏÔÊ¾Ð§¹ûÇåÎúÑÞÀö£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Ê¹ÓÃ»¹ÊÇÍæÓÎÏ·¶¼Ë¿»¬Á÷³©¡£
ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬Ëü´îÔØÁË16ºË24Ïß³ÌµÄ¿áî£i7-14650HX´¦ÀíÆ÷£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï5.2GHz£¬ÏÔ¿¨ÎªRTX 5060£¬ÔÚ¿áÁ¹·ç±©ProÉ¢ÈÈ¼¼ÊõµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÄÜÊÍ·Å¿É´ï170W£¬³©Íæ¸÷ÖÖµç¾ººÍ3A´ó×÷¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬°µÓ°¾«Áé11»¹Ö§³ÖÓÎÏ·Ö¡ÂÊAIµ÷ÓÅ£¬¸ù¾ÝÈíÓ²¼þ»·¾³ºÍµ±Ç°ÔËÐÐµÄÓÎÏ·£¬¶ÔÏµÍ³¡¢Ó²¼þ¡¢ÓÎÏ·ÉèÖÃ½øÐÐAI¸öÐÔ»¯ÓÅ»¯£¬´ó·ùÌáÉýÖ¡ÂÊ¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
Ò»ÏßÆ·ÅÆÐÔ¼Û±È±ê¸Ë¡ªºê³ž°µÓ°ÆïÊ¿Çæ7
µÚ¶þ¿îÊÇÀ´×Ôºê³žµÄ°µÓ°ÆïÊ¿Çæ7£¬ÊÇÒ»¿îÐÔ¼Û±ÈÍ»³ö¡¢ÐÔÄÜ¾ùºâµÄ²úÆ·£¬¹ú²¹ºóµ½ÊÖ×îµÍÖ»Òª5999Ôª¡£
°µÓ°ÆïÊ¿Çæ7²ÉÓÃÁËµÍµ÷ÓÖ²»Ê§¸öÐÔµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Åä±¸ÁËÒ»¿é2.5K 240Hzµç¾ºÆÁÄ»£¬ÇåÎúÓÖË¿»¬£¬¶øÇÒÓÐ×Å100% sRGB¸ßÉ«Óò£¬ÈÕ³£¿´µçÓ°»òÊÇ´¦ÀíÍ¼Æ¬ÊÓÆµ¶¼ÄÜÏÔÊ¾·á¸»µÄÉ«²Ê¡£
ËüÍ¬Ñù´îÔØÁË¿áî£i7-14650HX+RTX 5060µÄ×éºÏ£¬Åä±¸ÁËË«·çÉÈ+ÎåÈÈ¹Ü+ËÄ³ö·ç¿ÚµÄºÀ»ªÉ¢ÈÈÅäÖÃ£¬ÈÃÉè±¸¿ÉÒÔ³ÖÐøµÄÊä³ö¸ßÐÔÄÜ¡£ÕâÀï¶àËµÒ»¾ä£¬Õâ¿î²úÆ·Ìá¹©ÁË16GBºÍ32GBÁ½ÖÖ°æ±¾£¬Èç¹û¶ÔÓÚ¶àÈÎÎñÐèÇó±È½Ï¸ßµÄ»°£¬½¨Òé´ó¼ÒÖ±½ÓÉÏ32GBÔË´æ£¬µ±È»ËüÌá¹©ÁËË«ÄÚ´æ²å²Û£¬¶¯ÊÖÄÜÁ¦Ç¿µÄÐ¡»ï°éÒ²¿ÉÒÔºóÐø×ÔÐÐÀ©Õ¹¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
Í¬¼ÛÎ»Î¨Ò»Èý·çÉÈ¡ªÀ´¿á¶·Õ½Õß Õ½7000¿áî£°æ
×÷ÎªÁªÏëµÄ×ÓÆ·ÅÆ£¬À´¿áµÄ²úÆ·¶¼ÓÐ×Å·Ç³£¸ßµÄÐÔ¼Û±È£¬Õâ¿îÀ´¿á¶·Õ½Õß Õ½7000¿áî£°æÒ²²»ÀýÍâ£¬¿°³ÆÖÐ¶ËÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄ½Á¾ÖÕß£¬¹ú²¹ºóÖ»Òª5839Ôª¾ÍÄÜÄÃÏÂ¡£
À´¿á¶·Õ½Õß Õ½7000¿áî£°æ²ÉÓÃÁË½ðÊôAÃæÒÔ¼°³ÁÎÈµÄ»ÒÉ«»úÉí£¬µÍµ÷ÓÖ²»Ê§ÖÊ¸Ð¡£Åä±¸2560¡Á1600·Ö±æÂÊ180Hz¸ßË¢ÆÁ£¬·åÖµÁÁ¶È500ÄáÌØ£¬¸²¸Ç100% sRGBÉ«Óò£¬Ö§³ÖDCµ÷¹âÓëÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹â¼¼Êõ¡£
Ëü´îÔØÁË¿áî£i7-14650HX´¦ÀíÆ÷+RTX 5060ÏÔ¿¨£¬¶øÇÒÓÐ×ÅÍ¬¼ÛÎ»Î¨Ò»µÄÈý·çÉÈÉ¢ÈÈ£¬CPU+ÏÔ¿¨ÐÔÄÜÊÍ·Å¿É´ï200W!¸ßÓÚÍ¬ÅäÖÃµÄ¾ºÕù¶ÔÊÖ¡£¶øÇÒËü¿ÉÒÔÏíÊÜÁªÏë±é²¼È«¹úµÄÊÛºó·þÎñÌåÏµ£¬Ê¹ÓÃ¸ü¼Ó°²ÐÄ¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
¼«ÖÂÐÔ¼Û±ÈÖ®Ñ¡¡ª¼«¹âX Pro 2025
Èç¹û×·Çó¼«ÖÂÐÔ¼Û±ÈµÄ»°£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÕâ¿î¼«¹âX Pro 2025£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÕâ¿î»úÐµ¸ïÃü¼«¹âX 2025£¬¹ú²¹ºó²»µ½5500¾ÍÄÜÄÃÏÂ!
Ëü´îÔØµÄÊÇ16ºË(8P+8E)24Ïß³ÌµÄ¿áî£™ i7-13700HX£¬¶Ô±È¿áî£™ i7-14650HXÖ»ÊÇ×î¸ßî£Æµ²îÒ»µãµã£¬ÐÔÄÜ²î¾à²¢²»´ó£¬´îÅäÉÏRTX 5060ÏÔ¿¨£¬Ò»Ñù¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶Ô¸÷ÖÖÍøÓÎºÍ3AÓÎÏ·´ó×÷£¬ÈÕ³£¼ô¼¸öÊÓÆµ¡¢±à³Ì»òÊÇ×ö¸ö¿Î¼þÍêÈ«Ã»ÎÊÌâ¡£
»úÉí²ÉÓÃÁËº½¿Õ¼¶ÂÁÃ¾ºÏ½ð£¬ÓÐ×Å²»´íµÄÖÊ¸Ð£¬Ìá¹©»ÒºÍ°×Á½ÖÖÅäÉ«¿ÉÑ¡£¬Åä±¸ÁË2.5K 180Hz¸ß·Ö¸ßË¢ÆÁÄ»£¬100% sRGBÉ«Óò¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
ÐÔÄÜÄÜÐ§È«ÃæÉý¼¶ ¿áî£Ultra 200HXºÜ¿ÉÒÔ
µ±È»£¬´ó¼ÒÈç¹ûÔ¤Ëã¸üÎª³ä×ãÒ»µãµÄ»°£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ´îÔØÈ«ÐÂ¿áî£Ultra 7 255HXµÄ»úÐÍ£¬×÷ÎªÈ«ÐÂ¿áî£Ultra 200HXÏµÁÐµÄÒ»Ô±£¬ÔÚ¼Ü¹¹¡¢ÄÜÐ§¡¢AI ËãÁ¦µ½Ê¹ÓÃÌåÑé½øÐÐÁËÈ«·½Î»µÄÍ»ÆÆ¡£
Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃÁË¸üÎªÏÈ½øµÄÌ¨»ýµç3nm¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐ20ºË(8P+12E)20Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜºÍÄÜÐ§ÉÏ¶Ô±È¿áî£i7-14650HXÒª¸üÊ¤Ò»³ï£¬ÔÚÍ¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ¼ô¼ºÍ3D½¨Ä£·½Ãæ»áÓÐÒ»¶¨µÄÓÅÊÆ£¬Æä²ÉÓÃµÄÏÈ½øÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬ÈÃ´¦ÀíÆ÷ÔÚ±£³Ö¸ßÐÔÄÜÊä³öµÄÍ¬Ê±£¬¹¦ºÄ¿ØÖÆµÃ¸üÎª³öÉ«£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÎÞÂÛÊÇ³¤Ê±¼äµÄÓÎÏ·¼¤Õ½£¬»¹ÊÇ¸´ÔÓµÄ×¨ÒµÈí¼þÔËËã£¬¶¼ÄÜÓµÓÐ³Ö¾ÃÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÎÞÂÛÊÇÑ§Ï°»¹ÊÇÓéÀÖ¶¼¸ü¼Ó¸ßÐ§ÇÒ·ÅÐÄ¡£²¢ÇÒ¸üºÃµØÄÜÐ§±íÏÖÈÃÆä½öÐè85W¹¦ºÄÊÍ·ÅÏàµ±ÓÚÇ°´ú125WÐÔÄÜ£¬·¢ÈÈ´ó·ù½µµÍ£¬½µµÍ·çÉÈÔëÒô¡£¶øÇÒÔÚÈçÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢°ì¹«µÈµÍ¸ºÔØ³¡¾°ÏÂµÄ¹¦ºÄ¸üµÍ£¬Àëµç×´Ì¬ÏÂÄÜ¹»Ìá¹©¸üºÃµØÐøº½±íÏÖ£¬Æ½Ê±È¥½ÌÊÒ»òÊÇÍ¼Êé¹ÝÑ§Ï°Ê±¿ÉÒÔ²»ÓÃÐ¯´øµçÔ´¡£
Í¬Ê±Ëü»¹¼¯³ÉNPUµ¥Ôª£¬ÄÜ¹»ÔÚ±¾µØ´¦ÀíAIÈÎÎñ£¬²»½ö¼ÓËÙAI»æÍ¼¡¢ÒôÊÓÆµ¼ô¼µÈ´´ÒâÀàÓ¦ÓÃÌåÑé£¬Ò²ÔÚÏµÍ³¼¶AIÓÅ»¯(Èç³¡¾°Ê¶±ð¡¢ÖÇÄÜµ÷¶È¡¢AI½µÔëµÈ)ÖÐ°çÑÝÖØÒª½ÇÉ«¡£
ÔÚÓÎÏ·ÌåÑé·½Ãæ£¬¿áî£Ultra 200HX»¹ÓÐ¡°¶ÀÃÅÃØÊõ¡±¡ªAPOÓÎÏ·ÓÅ»¯¼¼Êõ£¬Õë¶Ô²»Í¬ÓÎÏ·µÄÐèÒª£¬¶Ô´¦ÀíÆ÷µÄºËÐÄÅäÖÃºÍµçÔ´¹ÜÀí½øÐÐµ÷ÓÅ£¬ÊµÏÖÓÎÏ·ÐÔÄÜ×î´ó»¯£¬ÈÃÄãÎÞÂÛÊÇºÍÅóÓÑ¿ªºÚ»¹ÊÇ¶ÀÏí3A´ó×÷¶¼ÄÜ¸üÊ¤Ò»³ï¡£
Õâ¿î´¦ÀíÆ÷´îÅäÉÏ¡°ÌðÆ·¼¶¡±ÏÔ¿¨RTX 5060Ò»ÑùÊÇ·Ç³£²»´íµÄÒ»¸öÑ¡Ôñ£¬¼Û¸ñÒ²²¢²»Ëã¸ß£¬ÖµµÃÑ§Éúµ³¿¼ÂÇ¡£
ÐÂUÒàÓÐ¸ßÐÔ¼Û±È Õâ¼¸¿î7KÔ¤Ëã¾Í¸ã¶¨
ÏÂÃæ¾ÍÎª´ó¼ÒÍÆ¼ö¼¸¿î´îÔØ¿áî£Ultra 7 255HXµÄ¸ßÐÔ¼Û±È²úÆ·£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ°´ÐèÇóÑ¡Ôñ¡£
ÓÎÏ·±¾Áù±ßÐÎÕ¹Ê¾¡ª»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra
Ëµµ½ÐÔ¼Û±È£¬»ú¸ï¿Ï¶¨ÊÇµ±ÈÊ²»ÈÃ£¬Õâ¿î´îÔØ»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¹ú²¹ºóÖ»Òª7199Ôª!
Õâ¿î´îÔØ¿áî£Ultra 7 255HX+RTX 5060µÄ»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra²ÉÓÃÁËÉÏÍòÔªÆì½¢µÄÍ¬¿îÄ£¾ß£¬Èý·çÉÈÉ¢ÈÈ£¬Ë«¿¾ÐÔÄÜÊÍ·Å¿É´ï200W¡£¶øÇÒ·Ç³£ÖØÒªµÄÒ»µãÊÇ£¬ËüÍ¨¹ýÁËÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÈÏÖ¤£¬ÔÚÐÔÄÜ¡¢É¢ÈÈ¡¢ÔëÒô¡¢ÎÂ¶È¡¢AI¹¦ÄÜÒÔ¼°Ðøº½·½Ãæ¶¼ÓÐ×Å¸üºÃµÄ±íÏÖ£¬ÔÚ¿ªÆô¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ºó£¬±£ÕÏÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±£¬ÔëÒô½öÎª40dB£¬×öµ½ÓÖÇ¿ÓÖ°²¾²£¬ËÞÉáÍæÓÎÏ·²»»á´òÈÅµ½±ðÈË¡£
Ò«ÊÀ16 Ultra´îÔØÁËÒ»¿é16Ó¢´ç2.5K 300Hz¸ß·Ö¸ßË¢ÆÁÄ»£¬ÓµÓÐ 500 ÄáÌØÁÁ¶È£¬ÆäÉ«Óò¸²¸Ç´ï100% DCI-P3£¬Í¨¹ýÁËÅËÍ¨ÈÏÖ¤£¬Æ½¾ùÉ«×¼ ¦¤E<1£¬¿ÉÒÔÂú×ã´´×÷ÓÃ»§¶ÔÓÚÉ«²ÊÏÔÊ¾ºÍ¾«×¼¶ÈµÄÐèÇó¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
¶þ´ÎÔª¸ßÑÕÖµ»ú¼×·ç¡ª»ªË¶ÌìÑ¡6 Pro
Èç¹ûÄãÏëÒªÒ»Ì¨¸ßÑÕÖµµÄÓÎÏ·±¾£¬ÄÇÃ´Õâ¿î¶þ´ÎÔª·ç¸ñµÄ»ªË¶ÌìÑ¡6 Pro¾ø¶Ô»áÖ±½ÓÓ²¿ØÄã£¬¹ú²¹ºó7199Ôªµ½ÊÖ¡£
Ëü²ÉÓÃÁË¸ßÑÕÖµ»ú¼×·çÉè¼Æ£¬´îÅäÈ«ÐÂµÄ²»¶Ô³ÆÐ±ÇÐºÍïÎ¿Õ´¦Àí£¬ÕÃÏÔÄãµÄÓëÖÚ²»Í¬¡£Åä±¸ÁËÒ»¿é16Ó¢´çËÄÃæÕ±ß¿òÉè¼ÆµÄÆÁÄ»£¬2.5K¸ß·Ö±æÂÊ+165Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ+100% sRGB¸ßÉ«Óò£¬ÊÓÒ°¹ãÀ«£¬ÇåÎúË¿»¬¡£
Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 7 255HX+RTX 5060ÏÔ¿¨£¬´îÅäË«·çÉÈ+ÎåÈÈ¹Ü+ËÄ³ö·ç¿Ú×é³ÉµÄ±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬¿ÉÒÔ³¤Ê±¼äÓÎÍæ¸÷ÖÖÍøÓÎºÍ3AÓÎÏ·´ó×÷²»¿¨¶ÙµôÖ¡¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
Ð´ÔÚ×îºó
ÔÚÕâ¸ö¡°Ò»Ì¨Éè±¸×ßÌìÏÂ¡±µÄÊ±´ú£¬ÓÎÏ·±¾ÔçÒÑÍ»ÆÆ¡°ÓÎÏ·×¨ÓÃ¡±µÄ¿Ì°åÓ¡Ïó£¬Ëü¼ÈÊÇËÞÉáÀïµÄÓéÀÖÖÐÐÄ£¬Ò²ÊÇ¿ÎÌÃÉÏµÄÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬¸üÊÇ×¨ÒµÁìÓòµÄÐÔÄÜÒýÇæ£¬Âú×ãÑ§Éúµ³µÄ¶àÖØÊ¹ÓÃÐèÇó¡£¡£µ±È»£¬¶ÔÓÚÌåÑéÓÐ¸ü¸ß×·ÇóÇÒÔ¤Ëã³ä×ãµÄÐ¡»ï°é£¬ÎÒºÜ½¨ÒéÑ¡ÔñAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ËüÃÇËù´îÔØµÄÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 200HX´¦ÀíÆ÷£¬ÓÐ×Å·Ç³£¸ßµÄÄÜÐ§±È£¬µÍ¹¦ºÄÏÂ¾ÍÄÜÌá¹©³öÉ«µÄÐÔÄÜ£¬¿ªÆô¡°¸ßÐÔÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½¡±ºó£¬ÓÎÏ·ÐÔÄÜ²»»áÓÐºÜ´óËðºÄ(¡Ü10%)£¬¶øÇÒ»úÉíCÃæÎÂ¶È¸üµÍ(¡Ü42¡æ)£¬ÔëÒô¸üÐ¡(¡Ü45db)£¬Á÷³©ÓÎÏ·µÄÍ¬Ê±£¬²»ÌÌÊÖ»¹¸ü°²¾²£¬¸æ±ð¡°·É»úÆð·É¡±£¬²»´òÈÅÆäËüÈË¡£¶øÇÒ¸ßÄÜÐ§»¹´øÀ´ÁË¸üºÃµÄÐøº½±íÏÖ£¬ÎÞÂÛÊÇÈ¥½ÌÊÒ»¹ÊÇÍ¼Êé¹Ý¶¼ÄÜ¸æ±ðÊÊÅäÆ÷¡£ÁíÍâ£¬ËüÃÇ»¹ÄÜÌá¹©¸ü·á¸»µÄAI¹¦ÄÜ£¬ÄÚÖÃ¸÷ÖÖAIÖúÊÖ£¬ÔÚÑ§Ï°¡¢ÓÎÏ·µÈ·½ÃæÌá¹©°ïÖú¡£
ÉÏÃæÎÒÎª´ó¼ÒÍÆ¼ö¶¼ÊÇ¾ßÓÐ·Ç³£¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄ»úÐÍ£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíµÄÔ¤ËãºÍÐèÇó½øÐÐÑ¡¹ºÅ¶~
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â