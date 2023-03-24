RTX 4060 Ti再爆新消息，显卡Boost频率可达2685MHz！

【天极网笔记本频道】最近有爆料称，英伟达即将推出RTX 4060 Ti显卡，这也是继RXT 3060 Ti之后，英伟达再次推出Ti后缀的60系显卡。同时，有消息表明，RTX 4060 Ti的GPU频率可以达到惊人的2685MHz。

据悉，英伟达RTX 4060 Ti的基础频率为2310MHz，Boost频率为2535MHz，而一些高端非公版型号Boost频率则能够达到2685MHz。此外RTX 4060 Ti和RTX 4060的参数也已经遭到曝光，RTX 4060 Ti采用AD106-350核心，拥有4352个CUDA核心，配备12GB GDDR6显存，显存位宽为128bit。RTX 4060则采用AD107-400核心，拥有3072个CUDA核心，同样配备8GB 128bit GDDR6显存。

同时，RTX 4060 Ti的实物图也已经出现在网络上，从已经放出的图片来看，这张显卡在整体设计思路上延续了RTX 30系显卡的风格，虽然在显卡上印有RTX 4060的字样，但爆料人称这款显卡实际上就是RTX 4060 Ti。一直以来Ti后缀都属于旗舰或是次旗舰型号，自从RTX 3060 Ti首次出现后，有英伟达显然想要延续这一后缀，因此RTX 4060 Ti的诞生也就顺理成章。

不过详细看参数能够发现，这次RTX 4060 Ti的显存位宽意料之中地遭到了大砍。这一代RTX 40系显卡在显存位宽方面都迎来一波大砍，包括RTX 4070 Ti在内同样遭重，其显存位宽仅有192bit。也正是由于RTX 4070 Ti的显存位宽遭到大砍，导致RTX 4070 Ti虽然支持诸多RTX 40系显卡的新特性，同时在性能方面甚至超过RTX 3090 Ti，但是过小的位宽使得这款显卡在4K分辨率下的表现不如RTX 3090 Ti。这也意味着一款售价高达6499元的次旗舰显卡，4K性能却受限，玩家显然不太能接受。

尤其是RTX 3060 Ti的显存位宽高达256bit，甚至超过RTX 4070 Ti，反观RTX 4060 Ti不进反退，显存位宽仅有128bit。考虑到RTX 4070 Ti性能可以对标RTX 3090 Ti，那么猜测RTX 4060 Ti的性能或许能够赶上RTX 3080。也就是说，RTX 4060 Ti原本在4K分辨率下有一战之力，但受限于128bit的位宽，RTX 4060 Ti的4K游戏性能大减。

更重要的是，不仅仅只是4K分辨率，就连2K分辨率也可能有些性能吃紧。这就好比在一条高速公路上，原先4车道高峰期可以做到让车辆尽快通过。如今英伟达在RTX 4060 Ti上阉割成双车道，可能在1080P分辨率下没有明显问题，而到了压力更大的2K甚至4K分辨率下，随着数据量激增，车辆难免出现拥堵等情况。尤其是考虑到RTX 4070 Ti的售价高达6499元，那么RTX 4060 Ti起售价可能会超过4000元。对于玩家而言，花费4000元购买一张2K和4K分辨率下游戏性能不足的显卡，简直难以想象。

因此，即使RTX 4060 Ti的Boost频率可以达到前所未有的高度，依然无法掩盖显存位宽遭砍带来的弊端。这一代RTX 40系显卡本身就是十分尴尬的存在，无论是暴涨的价格，还是不合理的硬件配置，都导致玩家对RTX 40系显卡兴趣不大，而RTX 4060 Ti目前的参数看来，想要获得玩家认可困难重重。