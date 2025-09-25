Ä§´îÉçÇøÌôÕ½ÈüÂäÄ»£º20Ö§ÍÅ¶Ó½ÇÖðAMD´´ÐÂÈüµÀ£¬¶Ë²àÖÇÄÜÌåÓ¦ÓÃ°Ù»¨Æë·Å
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2025Äê9ÔÂ24ÈÕ£¬ 2025 Ä§´îÉçÇøMCP&AgentÌôÕ½ÈüÔÚº¼ÖÝÔÆÆÜ´ó»áÏÖ³¡ÂäÏÂá¡Ä»¡£µ±ÈÕ£¬AMD ´´ÐÂÈüµÀ³õÈüÊ¤³öµÄ20Ö§ÍÅ¶ÓÆë¾ÛÏÖ³¡£¬½øÐÐÁË×îºóµÄ¾öÈüÂ·ÑÝ¡£¾¹ýÒ»ÌìµÄ¼¤ÁÒ½ÇÖð£¬ÈëÎ§¾öÈüµÄ20Ö§²ÎÈüÍÅ¶ÓÕ¹Ê¾ÁËÒÔ»ùÓÚAMDÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷µÄMini AI¹¤×÷Õ¾ÎªÓ²¼þÆ½Ì¨µÄ¶Ë²àÖÇÄÜÌå´´ÐÂÓ¦ÓÃ£¬¸²¸Ç¶àÃ½Ìå´¦Àí¡¢½ÌÓý¸¨Öú¡¢Ò½ÁÆ½¡¿µ¡¢¹¤ÒµÖªÊ¶¡¢Éú»îÖúÊÖµÈ¶à¸öÇ°ÑØÁìÓò¡£
ÓÉÄ§´îÉçÇøºÍ AMD ÁªºÏ·¢ÆðµÄ 2025 Ä§´îÉçÇø MCP&Agent ÌôÕ½Èü£¬×Ô½ñÄêÏÄÌìÉÏÏßÆð£¬¾ÍÑ¸ËÙ³öÈ¦£¬ÓÈÆäÊÇ AMD ´´ÐÂÈüµÀ-Agent ¶Ë²àÖÇÄÜÌåÈüµÀ£¬ÊÜµ½¹ã·º¹Ø×¢¡£ÔÚ¶Ì¶ÌÁ½¸ö¶àÔÂµÄÊ±¼äÄÚ£¬ÓÐ½ü 500 ¸öÍÅ¶Ó±¨Ãû¸ÃÌôÕ½Èü£¬¹²Ìá½»ÁË468 ·Ý×÷Æ·£¬´øÀ´ÁË·á¸»¶àÌ¬µÄAI´´ÐÂÓëÓ¦ÓÃ¡£
±¾´ÎAMD´´ÐÂÈüµÀ¾öÈüÈëÎ§ÍÅ¶Ó¾ùÊ¹ÓÃ¼«Ä¦¿ÍGMK EVO-X2×÷Îª¿ª·¢Æ½Ì¨£¬Æä´îÔØµÄAMDÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷£¬¼¯³ÉÁË16ºË32Ïß³ÌµÄ"Zen5"¼Ü¹¹CPU£¬ÓµÓÐ40 CUµÄRadeon 8060S iGPU×î¸ßÖ§³Ö96GB×¨ÊôÏÔ´æ£¬ÒÔ¼°¸ß´ï50 TOPS AIËãÁ¦µÄNPU£¬Ê¹µÃ¼«Ä¦¿ÍGMK EVO-X2³ÉÎªÁË¿ª·¢ÕßÌ½Ë÷¶Ë²àÖÇÄÜÌåÓ¦ÓÃµÄÓÅÑ¡Æ½Ì¨¡£
AMD´´ÐÂÈüµÀ¾öÈü·ÖÎªÉÏÏÂÁ½¸ö°ë³¡½øÐÐÂ·ÑÝ£¬²ÎÈüÏîÄ¿°üÀ¨¡¶AI¶ùÍ¯Åã°éÏµÍ³¡·¡¶»úÐµÁã¼þ¹¤ÒÕÖªÊ¶ÖÇÄÜÌå¡·¡¶¶Ë²à¶àÄ£Ì¬Ò½ÁÆÏÕÀíÅâÖÇÄÜÌå¡·¡¶Ò½ÁÆÓ°ÏñAIÖúÊÖ¡·¡¶Home Agent¡·¡¶»ùÓÚAIÓïÒôºÏ³ÉµÄÊÓÒôÆµ´¦ÀíÈí¼þ¡·µÈ¶à¸ö¾ßÓÐÊµ¼ÊÓ¦ÓÃ¼ÛÖµµÄÖÇÄÜÌå½â¾ö·½°¸£¬º¸Ç¶à¸öÐÐÒµµÄ²»Í¬Ó¦ÓÃ³¡¾°ºÍÐÎÌ¬£¬Õ¹ÏÖÁË¶Ë²àAIÔÚÊµÊ±ÐÔ¡¢ÒþË½±£»¤ÓëµÍÑÓ³Ù·½ÃæµÄ¶ÀÌØÓÅÊÆ¡£
AMD´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã¼Í³¯êÍÔÚ¿ª³¡ÖÂ´ÇÖÐ±íÊ¾£º¡°ºÜ¼¤¶¯¿´µ½AMD¶Ô¶Ë²àAI´´ÐÂµÄ³ÖÐø³ÐÅµÓëÍÆ¶¯½á³öË¶¹û¡£±¾´Î±ÈÈüÊÇÒ»¸ö²ÎÈüÕßÕ¹Ê¾´´ÒâµÄÎèÌ¨£¬Ò²ÊÇÒ»¸öÔÚ´´ÐÂµÄ×îÇ°ÑØÏà»¥½»Á÷µÄÆ½Ì¨¡£Ï£ÍûËùÓÐµÄAI¿ª·¢ÕßÄÜ¹»Ò»ÆðÎªAIµÄÆÕ¼°ÉúÌ¬¹±Ï×Á¦Á¿£¬¹²Í¬ÍÆ¶¯»ùÓÚAMDÈñÁúAI´¦ÀíÆ÷µÄ¶Ë²àAI´´ÐÂ¡£¡±
ÔÚÈüÊÂÖÐ¶Î£¬AMD´óÖÐ»ªÇøAIÊÐ³¡¾ÀíêÃÖÙÑôÓëRipple AI²úÆ·×Ü¼àËÎÁô±øÒ²·Ö±ð¾ÍAMD²úÆ·ÉúÌ¬Óë¿ª·¢Ö§³Ö½øÐÐÁË·ÖÏí£¬Îª²ÎÈüÕßÌá¹©ÁË¼¼Êõ¶´²ìÓëÆ½Ì¨×ÊÔ´½éÉÜ¡£
×îÖÕ£¬¾¹ý¼¤ÁÒµÄ½ÇÖð£¬¡¶»ùÓÚAIÓïÒôºÏ³ÉµÄÊÓÒôÆµ´¦ÀíÈí¼þ¡·×÷Æ·ÈÙ»ñÁË´Ë´Î´óÈüµÄ´´ÐÂ½±;¡¶×Ô¶¯×÷ÒµÅú¸Ä»ú ¡·»ñµÃÁËAMD ±ßÔµ¼ÆËã´ó½±;¶ø¡¶Home Agent ¡ª¡ª AIGCÖúÁ¦£¬µÍÃÅ¼÷ÇáËÉ´òÔìÖÇÄÜÉú»î¡·¡¶Ë®ÀûÒµÎñÏµÍ³ÖÇÄÜ²Ù×÷ÖÐÊà¡·ºÍ¡¶Â¯»ð¶àÓïÖÖÖÇÄÜ¼ôÆ¬Agent¡·ÈýÏîÃæÏò²»Í¬ÐÐÒµÓ¦ÓÃµÄ×÷Æ·ÔòÓ®µÃÁËÓ²¼þÓÅ»¯½±£¬Õ¹ÏÖÁË AMD ÈñÁú AI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷ÔÚ¸³ÄÜ¿ª·¢Õß½øÐÐ¶Ë²à AI ´´ÐÂ¡¢ÂäµØÐÐÒµÓ¦ÓÃ·½ÃæµÄ¶ÀÌØÓÅÊÆºÍ¾Þ´óÇ±Á¦¡£
Î´À´£¬AMD½«¼ÌÐøÖ§³ÖÖÐ¹úAI¿ª·¢ÕßÉçÇø£¬ÖÂÁ¦ÓÚÓÅÖÊAIËãÁ¦ÏÂ³Á£¬ÖúÁ¦¸ü¶àÓÅÐãµÄAI´´ÐÂÏîÄ¿´Ó¸ÅÄî×ßÏòµ½ÂäµØÇ§ÐÐ°ÙÒµ£¬½øÒ»²½ÍÆ¶¯¶Ë²àAI¼¼ÊõµÄ´´ÐÂÓëÓ¦ÓÃÍØÕ¹£¬¹²Í¬¹¹½¨AIÓ¦ÓÃÐÂÉúÌ¬£¬¸³ÄÜ¡°ÐÐÒµ×îºóÒ»¹«Àï¡±¡£
