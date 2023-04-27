锐龙 7000X3D处理器烧毁严重，AMD正面回应：正在调查！

【天极网笔记本频道】近日，用户频发AMD全新游戏处理器锐龙7000X3D因电压而被烧毁的问题，多家主板厂商推出BIOS更新来解决该问题。同时，AMD方面回应称：已知晓该消息，正在调查。

在事件发生之后，AMD官方向外界发布一份声明称公司已经意识到问题并且正在调查，与此同时，AMD正在让主板和ODM供应商确保设备固件/BIOS在正确的电压容差范围内运行锐龙 7000X3D处理器，该声明还呼吁受影响的用户联系AMD售后支持：“我们注意到网上有少量报告称，超频时的过高电压可能会损坏主板插槽和引脚。我们正在积极调查情况，并与我们的ODM合作伙伴合作，以确保通过主板向锐龙 7000X3D CPU施加电压BIOS设置符合产品规格。任何CPU可能受到此问题影响的用户都应联系AMD客户支持。”

今年年初，AMD在CES 2023上发布了基于Zen 4架构的锐龙7000X3D系列处理器，一口气推出包括锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D在内的三款处理器。在去年发布首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D并尝到甜头后，AMD在今年带来更多采用相同设计的X3D型号处理器。去年的锐龙7 5800X3D集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。

锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。而锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

AMD这次在锐龙7000X3D型号中用上异构设计，不过不同于英特尔酷睿处理器的异构设计。AMD并没有采用大小核的方案，而是在原本的16颗核心中，为其中8颗核心配备3D V-cache技术，另外8颗则是普通核心，两者分别负责高缓存场景和高频率场景。但是异构设计处理器的调度问题一直影响着用户实际的使用体验，英特尔酷睿虽然凭借异构处理器在能效和性能方面有着不小的进步，可是在Windows系统的实际使用中，调度策略的混乱也令Winter联盟饱受质疑。

Winter联盟都是如此下场，更何况AMD呢？因此，AMD另辟蹊径，完全不给Windows负责调度的机会，而是自备芯片组驱动程序，能够动态分配Windows系统使用哪个内核。如果碰到对缓存敏感的使用场景，那么AMD的驱动程序将会驱使Windows系统调用配备3D V-Cache技术的核心，如果是频率敏感的场景，则是调用频率更高的高频核心。

在游戏性能方面，这三颗采用3D V-Cache设计的处理器对比英特尔13代酷睿都有着不小的领先幅度，对于游戏玩家而言更低的价格更高的性能可谓是游戏不二之选。不过如今却出现烧毁问题，将会在一定程度上影响玩家的选择，在AMD彻底解决这一问题之前，或许锐龙 7000X3D处理器又将遇冷了。