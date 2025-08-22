ÓÖ¡°¸ß¡±ÓÖ¡°¾²¡±£¿Ó¢ÌØ¶ûÖúÁ¦ÓÎÏ·±¾¸æ±ð¡°Éµ´óºÚ´Ö¡±µÄ¿Ì°åÓ¡Ïó
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¡°ÓÎÏ·±¾!¡±¡°ÐÔÄÜ¸ß!¡±
¡°Çá±¡±¾!¡±¡°ºÜ°²¾²!¡±
¡°¸ß¾²ÓÎÏ·±¾!¡±¡°ÓÖ¸ßÓÖ¾²!ÎÒÕâ¶ù»¹Ò»AIÄØ!¡±
ÔÚ²»ÉÙÍæ¼ÒµÄ¼ÇÒäÀï£¬ÓÎÏ·±¾¼¸ºõµÈÍ¬ÓÚ¡°Éµ´óºÚ´Ö¡±¡ª¡ª¶¯éüÁ½Èý¹«½ïµÄ»úÉí¡¢¿ñ×ªµÄ·çÉÈ¡¢¹öÌÌµÄÕÆÍÐºÍ´Ì¶úµÄÔëÉù£¬·Â·ðÔÚÌáÐÑÄãÕâ¾ÍÊÇ×·Çó¼«ÏÞÐÔÄÜµÄ´ú¼Û¡£×î½ü¼¸ÄêÕâÒ»Çé¿öÓÐËù¸Ä¹Û£¬»úÉíÖØÁ¿½µÁË¡¢É¢ÈÈÐ§ÂÊÌá¸ß£¬ÓÎÏ·Ö¡ÊýÂÅ´´ÐÂ¸ß£¬µ«Ò²´ßÉú³ö¸ü¶àÓÐ¹ØÐÔÄÜ¡¢É¢ÈÈºÍÔëÒôµÄË¼¿¼£¬ËùÎ½µÄ¡°ÐÔÄÜ¡±¼°ÆäÍâÏÔµÄÓÎÏ·Ö¡ÂÊ´ú±í×ÅÒ»ÇÐÂð£¿»»¾ä»°Ëµ£¬ÎÒÃÇÄÜ·ñÔÚÈýÕßÖ®¼äÕÒµ½Ò»¸öÆ½ºâµã¡£
ÔÚ½ñÄêµÄBilibili World 2025ÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶û´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄ¡°AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¡±¸ÅÄî£¬ÎªÓÎÏ·±¾ÐÐÒµµÄ´øÀ´Ò»³¡¡°¹ÛÄîÉý¼¶¡±¡ª¡ª²»ÊÇÔÚÐÔÄÜÉÏÍ×Ð£¬¶øÊÇÔÚÌåÑéÉÏ¼Ó·Ö¡£¸ßÖ¡ÂÊÒÀ¾ÉÔÚÏß£¬ÔëÒôÈ´ÄÜ¿ØÖÆÔÚÍ¼Êé¹Ý¼¶µÄ45dBÒÔÄÚ;¸ßÐÔÄÜ³ÖÐøÊä³öµÄÍ¬Ê±£¬CÃæ¼üÅÌ¼°ÕÆÍÐ´¥¿Ø°å¸ßÆµ½Ó´¥ÇøÓòÎÂ¶È²»³¬¹ý42¡æ£¬Á¹Ë¬µÄ´¥¸ÐÈÃÍæ¼ÒÃÇ¼´±ã²»Íâ½Ó¼üÅÌ²Ù×÷Ò²ÄÜµ¶¨×ÔÈç¡£ÕâÒâÎ¶×Å¼´±ãÊÇÔÚËÞÉáÕâÑùµÄÐ¡¿Õ¼äÄÚÒ²¿ÉÒÔ°²¾²ÓÎÍæ3A´ó×÷£¬²»ÓÃµ£ÐÄ¼âÈñµÄ·çÉÈÔëÒôÓ°Ïìµ½ÉáÓÑÃÇ¡£
¸üÃîµÄÊÇ£¬¡°¸ß¾²¡±²»½ö½öÊÇÉ¢ÈÈºÍ¾²ÒôµÄÉý¼¶£¬»¹ÈÚÈëÁËAIµÄÖÇ»Ûµ÷Ð£¡£Ó¢ÌØ¶ûµÄAPO¼¼ÊõÄÜ¹»¸ù¾Ýµ±Ç°ÔËÐÐµÄÓÎÏ·»òÓ¦ÓÃÖÇÄÜÊ¶±ð¸ºÔØÌØÐÔ£¬²¢¶¯Ì¬µ÷¶ÈCPUºËÐÄ×ÊÔ´;¶øÔòDTTÊÇÓ¢ÌØ¶ûµÄ¹¦ÂÊ¶¯Ì¬µ÷½Ú¼¼Êõ£¬Ö¼ÔÚCPUÓë¶ÀÏÔÖ®¼ä¶¯Ì¬¹²Ïí¹¦ºÄÔ¤Ëã£¬½«×ÊÔ´¡°²¦¸ø¡±µ±Ç°×îÐèÒªÐÔÄÜµÄÄÇÒ»·½¡£ÕâÁ½Ïî¼¼ÊõÊµÏÖÁËÔÚ²»Í¬³¡¾°ÏÂCPUÓëGPU¹¦ºÄµÄ¶¯Ì¬·ÖÅäÓëµ÷Õû£¬ÓÃ»§²»±ØÊÖ¶¯µ÷²Î¾ÍÄÜ»ñµÃ¸üÓÅµÄÖ¡ÂÊÓëÎÂ¿Ø±íÏÖ¡£AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÉõÖÁ»¹ÎªÍæ¼ÒÃÇÌá¹©ÁËÄÜ¹»ÊÊÅä¶à¿îÈÈÃÅÓÎÏ·µÄAI¸¨Öú¹¤¾ß£¬ËüÄÜ¹»Í¨¹ýÊµÊ±·ÖÎö»Ãæ¶¯Ì¬Æ¥ÅäÏà¹ØµÄÓÎÏ·¹¥ÂÔ¡¢²Ù×÷½¨Òé£¬¸øµ½ÊµÊ±¸¨Öú¾ö²ß£¬ÉõÖÁ»¹ÄÜÎªÄãÌá¹©ÇéÐ÷¼ÛÖµ£¬¿°³Æ¡°Ð¡°×¡±Íæ¼Ò±ä¸ßÊÖµÄ¡°¼ÓËÙÆ÷¡±¡£
³¤Ðøº½Ò²±»ÄÉÈë¡°AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¡±µÄ¶¨ÒåÖÐ£¬ÒªÇóÉè±¸ÔÚÈÕ³£°ì¹«Ñ§Ï°Ó¦ÓÃ³¡¾°ÏÂÒª´ïµ½6Ð¡Ê±Ðøº½£¬ÓÎÏ·±¾Ò²²»ÔÙÊÇ¡°¹Ì¶¨±Ê¼Ç±¾¡±£¬¶øÊÇÄÜÔÚ¿§·È¹Ý¡¢Í¼Êé¹Ý¡¢³¤Í¾ÂÃÍ¾ÖÐ°²¾²Åã°éµÄÉú²úÁ¦»ï°é¡£ÐÔÄÜ¡¢¾²Òô¡¢ÖÇ»Û¡¢Ðøº½£¬ËÄ´óÒªËØºÏÌå£¬¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÕýÈÃ¸ßÐÔÄÜÓëÊæÊÊÌåÑéÊµÏÖÕæÕýµÄ¹²´æ¡£
ÁÄÁËÕâÃ´¶àÀíÄî£¬²»ÈçÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´ÁË½â¼¸¿îÒÑ¾ÉÏÊÐµÄÓÅÐãAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾°É!
ÐÔ¼Û±ÈÐ¡¸ÖÅÚ£º»ªË¶ ÌìÑ¡6 Pro(U7 255HX + RTX 5070)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10152077690234.html#none
ÌìÑ¡ÏµÁÐÒ»Ö±ÒÔ¸ßÐÔ¼Û±ÈºÍ¶þ´ÎÔª·ç¸ñ·ý»ñÄêÇáÍæ¼ÒµÄÐÄ¡£ÕâÒ»´úÌìÑ¡6 ProÔÚU7 255HX+RTX 5070µÄ×éºÏÏÂÄÜÁ÷³©ÔËÐÐÖ÷Á÷ÓÎÏ·ºÍÈÕ³£¶àÈÎÎñ¡£ÆäÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶ûUltra 7 255HX»ùÓÚÓ¢ÌØ¶û×îÐÂµÄArrow Lake-HX¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ20ºËÐÄ20Ïß³ÌµÄ¹æ¸ñ£¬Èý¼¶»º´æ¶à´ï30MB£¬ÐÔÄÜºËî£Æµ¸ß´ï5.2GHz£¬»¹Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶ûThread Director¼¼Êõ£¬ÊµÊ±¼à¿Ø·ÖÎöÐÔÄÜÊý¾Ý£¬°Ñ¸ºÔØ·ÖÅäµ½×îÊÊºÏµÄºËÐÄÉÏ£¬Ìá¸ßÏµÍ³ÕûÌåÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
²»Í¬ÓÚÒÔÍù¸ßÐÔÄÜ±ØÈ»°éËæ¸ßÔëÒôµÄ¿Ì°åÓ¡Ïó£¬ÐÔÄÜÄ£Ê½ÓÅ»¯ÁËÐÔÄÜºÍÔëÒô£¬·çÉÈÔëÒôÄÜ¿ØÖÆÔÚ45dBÒÔÄÚ£¬Ïàµ±ÓÚ°²¾²°ì¹«ÊÒµÄ±³¾°Òô¡£µÍÔë¾²ÒôÓë³¤Ðøº½ÈÃËü²»½öÊÇ¡°ËÞÉáÉñÆ÷¡±£¬Ò²ÊÇÐ£Ô°Í¨ÇÚµÄºÃ»ï°é¡£¹á´©Ê½ºó³ö·çÉè¼ÆÖúÁ¦È«ÐÂ·çÉÈºÍÄÚ´µ¼¼Êõ2.0¸ßÐ§½«·ÏÈÈÅÅ³öÖÁ»úÉíºó²à£¬ÈÃÀä·ç±»Ö±½ÓÒýÈë»úÉíÄÚ²¿£¬¸ßÐ§½µÎÂÇÒÎÂ¶È·Ö²¼¸ü¾ùÔÈ£¬¼õÉÙÍâÉè½ÓÈëÊ±¶ÔÊÖ²¿µÄÓ°Ïì¡£Õû»úÄÚ´µÉ¢ÈÈ¼¼ÊõÓë³¬¸ßÄÜºÄ±ÈµÄ200HX´¦ÀíÆ÷ÊÇ¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½ÄÜ¹»ÊµÏÖµÄ»ùÊ¯£¬¼´±ã³¤Ê±¼äÍÅÕ½»òÊÓÆµ¼ô¼£¬»úÉíÎÂ¶ÈÒ²ÒÀ¾ÉÇåË¬ÊæÊÊ¡£¶ÔÁË£¬»ªË¶ÌìÑ¡µÄ¡°ÐÔÄÜÄ£Ê½¡±¾ÍÊÇAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¶¨ÒåÏÂµÄ¡°¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½¡±Å¶!
ÆÁÄ»Îª16Ó¢´ç16:10»Æ½ðµç¾ºÆÁ£¬2560¡Á1600¸ß·Ö±æÂÊ£¬165Hz ¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÍæÆðÓÎÏ·À´Ê®·ÖË¿»¬;100% sRGBÉ«Óò£¬400nits¸ßÁÁ¶È£¬ÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·»¹ÊÇÑ§Ï°¹ÛÓ°¶¼ÄÜÊ¤ÈÎ¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬ÌìÑ¡6 Pro²»½öÓÐ40GbpsËÙÂÊµÄÀ×µç4½Ó¿Ú£¬Ò²ÓÐÖ§³ÖDP2.1¡¢100W PD³äµçµÄUSB-C 10Gbps½Ó¿Ú£¬Ò²¿ÉÒÔÍ¨¹ýHDMI 2.1 FRLÊÓÆµ½Ó¿Ú½øÐÐÀ©Õ¹¡£´ËÍâËü»¹ÓÐ3¸öUSB-A10Gbps½Ó¿Ú£¬Á¬½ÓÐÔ·½ÃæÔò¾ß±¸RJ45ÓÐÏßÍøÂç½Ó¿ÚºÍÒôÆµ½Ó¿Ú£¬Á¬½Ó·á¸»£¬À©Õ¹·½±ã£¬¿ÉÂú×ãÈÕ³£ÍâÉèÁ¬½ÓµÄÐèÇó¡£ÌìÑ¡6 ProÄÚÖÃ90Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ö§³Ö100W PD³äµç£¬ÈÃÎÒÃÇÔÚÍâÊ¹ÓÃÒ²ºÜÓÐµ×Æø¡£
ÍòÔª¶¥¼¶ÓÎÏ·ÏíÊÜ£º»úÐµ¸ïÃü Ò«ÊÀ16 Ultra(U9 275HX + RTX 5070Ti)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10150193210723.html#none
Ë«°æ±¾ÈÃÒ«ÊÀ16 Ultra¸²¸ÇÁË²»Í¬Ô¤ËãÍæ¼ÒµÄÐèÇó¡£ÎÞÂÛÊÇU9+5070TiµÄÐÔÄÜÆì½¢£¬»¹ÊÇU7+5060µÄ¾ùºâÖ®Ñ¡£¬¶¼¼Ì³ÐÁË»úÐµ¸ïÃüµÄÎÈ¹ÌÉ¢ÈÈ½á¹¹ÓëAIµ÷ÓÅÄÜÁ¦¡£FPSÍæ¼Ò»áÏ²»¶ËüµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊºÍÎÈ¶¨µÍÑÓ³Ù£¬¶ø¾çÇéµ³Ôò»áÏíÊÜËü°²¾²Á÷³©µÄ³Á½þ·ÕÎ§¡£ÎÒÃÇÕâÀïÒÔU9 275HX + RTX 5070TiÎªÀý½øÐÐ½éÉÜ¡£
»úÐµ¸ïÃü Ò«ÊÀ16 Ultra´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 275HX(24ºËÐÄ24Ïß³Ì)´îÅä RTX 5070Ti(140WÂú¹¦ºÄ°æ)£¬ÕâÌ×ÅäÖÃÈÃËü³ÉÎªÍòÔªµµÎ»ÐÔÄÜ¹ÖÊÞ¡£×÷ÎªAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÕóÓªµÄÒ»Ô±£¬Ò«ÊÀ16 Ultra×ÔÈ»¼æ¹ËÓ¢ÌØ¶ûµÄ¶àÏî¸ß¾²¼¼Êõ¡£ÄÚÖÃAPOºÍDTT£¬ÆôÓÃ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½(¡°¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½¡±¼ÈÊÇÓ¢ÌØ¶û³«µ¼µÄ¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½)Ê±£¬ÔëÒô½ö40 dB£¬ÓÅÓÚÓ¢ÌØ¶û¡°¸ß¾²¡±±ê×¼(45 dB)£¬ÈÃÄã¾¡Çé¿ªºÚÈ´ÍðÈçÔÚÍ¼Êé¹Ý¡£
ÎªÁË±£Ö¤ÐÔÄÜµÄ³ÖÐøÊÍ·Å£¬Ò«ÊÀ16 Ultra²ÉÓÃÁËÉý¼¶ºó±ùºÓÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬ÔÚÒ»ÏµÁÐÉ¢ÈÈ¶ÑÁÏÏÂ£¬Ò«ÊÀ16 UltraµÄCPUºÍGPUÄÜÎÈ¶¨ÊÍ·ÅÂúÑªÐÔÄÜ£¬¼´Ê¹ÔÚ¡°¾²Òô¿ñ±©¡±×´Ì¬Ò²ÄÜÓÐÐ§¿ØÖÆÎÂ¶ÈÓëÔëÒô£¬É¢ÈÈ±íÏÖ¼«ÎªÓÅÐã¡£
Ò«ÊÀ16 UltraÔÚÆÁÄ»·½ÃæÒ²Õ¹ÏÖÁËºÁ²»Í×ÐµÄÌ¬¶È¡£Ëü²ÉÓÃ16Ó¢´ç2.5K(2560¡Á1600)µÄIPSÆÁÄ»£¬Ö§³Ö300 Hz³¬¸ßµç¾ºË¢ÐÂÂÊ¡¢500nits¸ßÁÁ¶È¡¢100% sRGBÉ«Óò¡¢Æ½¾ùÉ«²î ¦¤E < 1£¬ÈÃÄãµÄÓÎÏ·»Ãæ¼ÈË¿»¬ÓÖ¾«ÖÂ¡£µ±È»£¬Ò«ÊÀ16 UltraÔÚ½Ó¿ÚÉè¼ÆÉÏÍ¬ÑùÌåÌù£¬HDMI 2.1¡¢Mini DP 2.1¡¢À×µç4(Ö§³Ö140 W PD³äµç)¡¢USB-C/USB-A¡¢¶à¹¦ÄÜÒôÆµ½Ó¿Ú¼°2.5G RJ45Íø¿ÚÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬°×É«Æì½¢°æ»¹Ö§³ÖÍâ½ÓË®Àä£¬½øÒ»²½ÊµÏÖÉ¢ÈÈÔ½¼¶¡£
¸ß¶Ëµç¾ºÖ®Ñ¡£º»ÝÆÕ °µÓ°¾«ÁéMAX(U9 275HX + RTX 5070Ti)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100192218404.html
°µÓ°¾«ÁéMAX×÷Îª»ÝÆÕ2025ÄêµÄ¸ß¶Ëµç¾º´ú±í£¬´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 275HX´¦ÀíÆ÷ÓëÂú¹¦ºÄRTX 5070TiÏÔ¿¨£¬ÕâÌ××éºÏÔÚ3A´ó×÷Óë¸ßÇ¿¶È´´ÒâÈÎÎñÖÐ¶¼ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨µÄ¸ßÐÔÄÜÊä³ö¡£µÃÒæÓÚÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²¼¼Êõ£¬ËüÔÚÊÍ·ÅÆ½Ì¨90%ÒÔÉÏ¼«ÏÞÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±£¬½«ÔëÒô¿ØÖÆÔÚ45dBÒÔÄÚ£¬Ò²¾ÍÊÇÏàµ±ÓÚ°ì¹«ÊÒµÄ»·¾³ÒôÁ¿¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚÉîÒ¹¿ªºÚ»¹ÊÇÔÚ¶àÈËÆµµÀÖÐ±ßÓÎÏ·±ßÓïÒô£¬¶¼ÄÜ²»±»·çÉÈÔëÒô´òÈÅ¡£
16Ó¢´ç2.5K·Ö±æÂÊ+ 240Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÆÁÄ»¼æ¹ËÏ¸Äå»ÖÊÓëË¿»¬¶¯Ì¬±íÏÖ£¬ºÜÊÊºÏÓÐµç¾ºÓë¹ÛÓ°Á½ÖÖÐèÇóµÄÅóÓÑ¡£Èç¹ûÏëÔÚ²»Í¬¹âÏß»·¾³µÄ³¡¾°ÏÂÊ¹ÓÃ£¬100% sRGB¸ßÉ«ÓòÓë500nits¸ßÁÁ¶È±£Ö¤ÁË»Ãæ±íÏÖÐ§¹û£¬ÔÚÊÒÄÚÍâ¿´¶¼ºÜÇåÎú;RGB±³¹â¼üÅÌ¸øÄã¼Óµç¾º¡°Buff¡±£¬HyperXÒôÐ§ÏµÍ³ÔòÄÜÈÃÄã²»´ø¶ú»úÒ²ÄÜÌýµÃºÜË¬¡£½Ó¿Ú·½Ãæ£¬°µÓ°¾«ÁéMAXÅä±¸2¸öÀ×µç4½Ó¿Ú¡¢2.5G RJ45Íø¿Ú¡¢1¸öHDMI 2.1½Ó¿ÚÒÔ¼°2¸öUSB-A 10Gbps½Ó¿ÚµÈ¡£·á¸»µÄ½Ó¿Ú°ïÖúÓÃ»§½øÐÐ¸÷ÖÖÀ©Õ¹£¬ÎÞÂÛÊÇÍâ½ÓÏÔÊ¾Æ÷»¹ÊÇÁ¬½Ó²»Í¬µÄÍâÉè£¬¶¼ÄÜÍêÃÀCarry¡£
»ÝÆÕ°µÓ°¾«Áé MAX²»½öÑÓÐøÁË°µÓ°¾«ÁéÏµÁÐÒ»¹áµÄ¸ßÐÔÄÜ»ùÒò£¬¸üÔÚÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÀíÄî¼Ó³ÖÏÂ½«¾²Òô¡¢ÎÂ¿Ø¡¢Ðøº½ÓëÖÇÄÜµ÷ÓÅ×öµ½ÁËÆì½¢Ë®×¼¡£¿ÉÒÔËµ£¬ËüÔÚ±£³ÖÕû»ú×ã¹»°²¾²µÄÇ°ÌáÏÂ¼ÈÊÇ³©Ë¬ÓÎÏ·µÄÀûÆ÷£¬Ò²ÊÇ¸ßÄÜ´´×÷µÄ»ï°é¡£
´ÓÐÔ¼Û±ÈµÄ»ªË¶ÌìÑ¡6 Proµ½»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraµÄÆì½¢¼¶ÌåÑé£¬ÔÙµ½»ÝÆÕ°µÓ°¾«Áé MAXµÄÈ«ÄÜ±íÏÖ£¬ÕâÐ©ÓÅÐãµÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¶¼ÓÐÒ»¸ö¹²Í¬µÄºËÐÄ¡ª¡ªÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 200HXÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¡£ÕýÊÇËüÓëÓ¢ÌØ¶ûAI¼¼ÊõµÄÉî¶ÈÈÚºÏ²ÅÊµÏÖÁË¡°¸ßÐÔÄÜ²»·¢ÌÌ¡¢¸ßÖ¡ÂÊ²»³³ÈË¡±µÄÓÅÖÊÌåÑé¡£Èç¹ûÄã¼ÈÏëÒª²»±»¡°ÒªÐÔÄÜ¾Í»áÓÐÔëÒô¡±°ó¼ÜµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÓÖ¿ÊÍûÈÕ³£Ê¹ÓÃµÄÊ¡ÐÄ£¬ÄÇÃ´ÈÏ×¼´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 200HX´¦ÀíÆ÷µÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ËüÄÜ°ïÄãÕÒµ½ÐÔÄÜÓëÌåÑéµÄÍêÃÀÆ½ºâµã¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â