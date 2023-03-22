MacBook Air将采用OLED屏幕，最早或于明年推出

【天极网笔记本频道】最近国外科技媒体爆料称，苹果MacBook Air或率先配备OLED显示屏，并且有望在明年正式推出这一产品。

此前，苹果MacBook Air系列一直都采用LCD屏幕，只有定位专业的MacBook Pro14英寸和16英寸使用了mini LED屏幕。mini LED实际上是一种新型的背光技术，背光灯珠可以做到更小，虽然比起OLED的单个像素自发光仍有不小的差距，但得益于背光灯珠可以做成多分区且能够单独控制，因此比起LCD有非常大的优势。

得益于背光灯珠数量更多，在亮度方面mini LED拥有与生俱来的天然优势，轻轻松松就能突破1000尼特的高亮度，同时这种高亮度并非只是局部区域，而是全屏亮度。同等规格下的OLED全屏亮起时一般只能维持在几百尼特，其所谓的1000尼特峰值亮度通常是在局部区域亮起的情况下能够短暂维持在该亮度下。

尽管如此，mini LED也并非完美的技术，虽然亮度足够高，但是由于没有OLED面板一样单个子像素发光特性，因此在纯色背景下显示字体仍然有散光等现象出现，并且在对比度方面远达不到OLED般纯净。OLED能够独立控制单个像素点，在纯黑背景下整个像素不发光，能够黑的彻底，黑的纯净。

根据爆料，苹果将为MacBook Air配备OLED屏幕，而MacBook Pro仍将继续使用一段时间的mini LED屏幕。除此之外，明年苹果还将推出采用OLED屏幕的iPad Pro系列产品。爆料人称，这三款设备都将有“两层”OLED显示屏，有两个红、绿、蓝发射层，以提高亮度和降低功耗。其此前表示，这三款设备还将支持ProMotion，刷新率最高可达120Hz。

同时，OLED屏幕可以让笔记本产品做到更加轻薄，这也符合MacBook Air一贯轻薄的定位，因此无论是从实际表现上还是契合度上，OLED都是MacBook Air最好的选择。不过在那之前，苹果打算先推出更大屏幕MacBook Air。

确切消息表明，苹果将会推出一款15.5英寸的MacBook Air。在整体设计上大尺寸版的MacBook Air将和去年发售的M2版MacBook Air保持一致，依然拥有平坦的边缘、大面积Force Touch触控板、带功能键的键盘等，可能还搭载MagSafe充电接口、升级的扬声器系统和一个1080p摄像头。

同时15.5英寸的MacBook Air将会搭载M2 Pro芯片，并且会采用67W的电源适配器。此外，这款笔记本将保持和MacBook Pro 14英寸以及16英寸一样的正面设计语言，这也意味着这款机型将拥有刘海屏，同时会进一步收窄黑色边框，并采用相同类型的键盘和触控板。

不过新款的大屏MacBook Air仍会采用目前MacBook Air产品所使用的LED屏幕，OLED屏幕版本的MacBook Air最早要在明年与消费者见面。对于用户而言，OLED屏幕拥有更好的色彩表现以及更高的对比度，应用在MacBook Air系列中，可以全面提升用户使用体验。