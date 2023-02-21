RTX 4090移动显卡能效出色，超频性能超越RTX 3090 Ti

【天极网笔记本频道】去年，英伟达发布RTX 40系显卡，在能效方面取得了巨大成效。年初，英伟达又在CES 2023中发布RTX 40系移动显卡，目前搭载RTX 40系移动显卡的笔记本已经上市。根据最新消息，RTX 4090在超频之后性能可以超过台式机的RTX 3090 Ti。

据国外科技媒体实机测试，桌面版RTX 3090 Ti在3DMark中的平均得分为21645分，而在另一台搭载RTX 4090的微星GT77笔记本中，获得了22254分。当测试人员在同样搭载RTX 4090的游戏本雷蛇灵刃18上以250+MHz超频后，其得分为22339分。

有人猜测，微星GT77上所搭载的RTX 4090实际上已经进行了出厂超频，因此性能跑分十分出色。同时，值得注意的是，RTX 4090移动版的功耗仅为175W，而RTX 3090 Ti移动版则高达400W以上，如此对比，就能体现出RTX 4090移动版在能效方面的巨大进步。

移动显卡发展这么多年，英伟达都尽力做到了桌面版显卡与笔记本显卡维持相对统一的规格，不过受限于笔记本的功耗问题，移动版显卡在功耗方面需要做出妥协。或许是因为这个原因，为了避免用户对于涨价提出异议，这次英伟达直接将RTX 4090下放，但是在规格方面，这颗移动版的RTX 4090实际上只与桌面端的RTX 4080规格相近。

这就说明英伟达维持多年的平衡在这一代又一次被打破，RTX 40系移动显卡的实际规格其实与桌面端相差了有一代，而实际性能可能相差还要更多。所以鸡贼的老黄为了避免涨价带来的用户过激反应，直接引入RTX 4090系来提升产品定位，为涨价提供支点。

从实际性能来看，RTX 4090和RTX 4080移动版相比前代的RTX 3080 Ti和RTX 3080移动版有着超过50%的性能提升，同时得益于DLSS3.0和新一代光追技术的加持，这两款旗舰显卡的表现非常出色。在实际测试中，有人将RTX 4070 Ti的功耗从满血280W控制到150W，依然可以获得90%的性能，也能看出这一代RTX 40系显卡在能效方面的巨大进步。因此搭载RTX 4080和RTX 4090的游戏本才会如此备受关注，对于这一代游戏本而言，性能将会得到一次飞跃性的增长。

而这一切都要得归结于英伟达采用台积电N4工艺，工艺的进步使得这一代RTX 40系显卡在能效方面取得如此成效，也足以看出曾经采用三星工艺的英伟达显卡在能效方面有多让人失望。但是对于桌面平台而言，追求性能的用户往往不会计较功耗，而能效的进步对于移动用户而言，才是最大的提升点。