双十一高颜值满血4060游戏本华硕天选4到手仅需7425元

【天极网笔记本频道】每年双十一期间都算得上是笔记本的购机高峰期，除了足够优惠的价格之外，也与这个时间段单机大作云集不无关系。今年前有育碧罐头《刺客信条：幻景》、微软一方大作《星空》和《极限竞速》，后有动视暴雪的年货作品《使命召唤20》，面对如此豪华阵容，玩家想要尽情狂欢，一款高性能游戏本必不可少，而搭载RTX 4060的华硕天选4锐龙版以及ROG魔霸7Plus就是不错的选择，值得一提但是天选4锐龙版今日百亿补贴，到手仅需7425元，如此真香价格，抢到就是赚到。

华硕天选4 锐龙版 百亿补贴抄底价 到手价：7425元

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华硕天选4锐龙版搭载一颗Zen 4架构8大核16核心的 AMD 锐龙9 7940H移动处理器，单核Max主频高达5.2GHz，4nm高能效工艺加持下，性能暴涨的同时，大幅提升能耗比，带来持久续航。

为保障玩家游戏体验，华硕天选4锐龙版使用英伟达最新的RTX 4060显卡，基于Ada Lovelace架构打造，拥有8GB显存，以及140W满功耗性能。这一代英伟达显卡升级为第四代Tensor核心，AI性能大幅提升，并且支持AV1编码格式。第三代RT核心让RTX 4060拥有更强光线追踪性能，实时分析游戏中的光路，还原现实光线的真实感。而DLSS 3则充分保障游戏流畅体验，通过智能补帧的方式大幅提升游戏帧率，让显卡获得越级性能。

作为育碧旗下的经典“旅游模拟器”，刺客信条系列一直享有不错口碑，在经历神话三部曲之后，最新的《刺客信条：幻景》将带玩家前往公元9世纪的巴格达一睹古城风景。得益于华硕天选4所搭载的一块2.5K分辨率、165Hz刷新率IPS大屏，玩家才能领略游戏中的绝美景色，100% DCI-P3色域精准还原古城中的浓厚历史气息，G-SYNC防撕裂技术保障每一帧画面的连贯性，带来无与伦比的视觉享受。

面对育碧的无缝式开放世界，一块高速SSD硬盘必不可少，华硕天选4锐龙版采用512GB的PEIe 4.0固态硬盘，最高读取速度达到5GB/s，同时为玩家预留M.2接口，方便后期加装。配合8GB+8GB DDR5高性能内存，天选4整机运行速度充分诠释了什么叫做「指如疾风，快如闪电」。

如此强大的性能，散热也是重中之重，华硕天选4锐龙版的冰川散热系统拥有5热管+4出风口，84叶片的Arc Flow绝尘风扇能够提升13%气流，释放更大风量。即使机器长时间处于高压负载下，也无需担心热量导致芯片降频带来性能衰减，强劲稳定的散热组件就是天选4的底气。

其他配置方面，华硕天选4锐龙版同样毫无保留，对于普通玩家而言，这样的配置就是这个价位的无敌小金刚，加上目前7435元的史低价，此时不入更待何时？

ROG魔霸7 Plus：超群实力，提供极致游戏体验 到手价：9999元

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动视暴雪一年一度的年货作品《使命召唤20》即将于11月10日发售，对于很多玩家而言，该系列作品是小时候FPS类型的启蒙游戏，但众所周知这一类型游戏往往对游戏本要求颇高，没点硬实力还真不一定能流畅带动。作为ROG的看家产品，ROG魔霸7 Plus实力超群，正如其「全大核・制霸游戏」的Slogan，专为游戏而生。

ROG魔霸7 Plus性能输出堪称狂暴，搭载Zen 4架构的AMD旗舰游戏处理器锐龙9 7845HX，拥有12大核24线程，基于5nm先进制程打造。在PBO自动超频技术加持下轻松获得越级性能，单核MAX主频至高可达5.2GHz，76MB的二三缓存让性能释放空间更足，游戏性能更甚。

基于Ada Lovelace架构的RTX 4060让ROG 魔霸7 Plus的性能更上一层楼，满功耗140W的释放力度避免任何输出瓶颈，火力全开带来逼真画面，8GB GDDR6大容量显存保障游戏画面精细程度。面对《使命召唤20》中瞬息万变的战场环境，DLSS 3大幅提升游戏画面帧率，玩家移动鼠标，屏幕中的画面也能随之流畅移动，每一次大神级操作都能被精准还原。

ROG 魔霸7 Plus的17.3英寸赛事级电竞大屏为玩家提供了更加广阔的视角，捕捉战场上的风吹草动。高达240Hz的画面刷新率，让每次瞄准都如丝般顺滑，避免任何顿挫感导致的射击失误;3ms响应时间让玩家每次鼠标点击都能实时传递到画面中，实现毫秒级击杀。100%DCI-P3专业广色域以及杜比视界的加入，使得整个战场更显真实，每个画面细节都以极高还原度呈现在玩家眼前。

为了让性能释放到极致，ROG魔霸7 Plus采用冰川散热架构2.0，通过双风扇、四出风口+五热管、3D风道以及CoolZone等设计，大幅提升散热效率。同时ROG智能降噪技术可以在低负载模式下被动散热，身处大战场杜绝外界任何干扰，低调潜行一击毙命。

SMART AMP智能扬声器+支持杜比音效的5.1.2虚拟环绕声，让玩家可以轻松分辨敌方脚步声，并且快速作出反应;双向AI智能降噪麦克风能够充分消除环境音，与队友之间的每一次沟通都更显效率。

ROG魔霸7 Plus的诚意不止于此，8GB+8GB双通道DDR5内存、1TB PCIe 4.0高速固态硬盘、超长键程的四区RGB影刃键盘、90Whr的大电池、100W PD充电，使其更加全能。同时接口方面也相当齐全，两个USB-C 3.2 Gen2都支持DP 1.4输出和G-Sync防撕裂技术，HDMI 2.1接口支持8K60Hz、4K120Hz视频输出，以及USB-A 3.2 Gen1、RJ-45千兆网口等。对于重度玩家而言，ROG魔霸7Plus就是性能炸裂的最佳游戏本，双十一期间仅需9999元，非常值得入手。

面对同类产品，华硕天选4锐龙版和ROG魔霸7Plus凭借扎实的硬件堆料以及优秀的做工脱颖而出，强大的性能也让它们可以轻松应对3A大作井喷的下半年。时值双十一，7425元和9999元的价格，是时候更换利器重拳出击了!