雷蛇灵刃16游戏本上架，搭载miniLED屏幕！

【天极网笔记本频道】在雷蛇灵刃18和15分别上架后，雷蛇灵刃16姗姗来迟，总算开售。雷神灵刃16游戏本搭载miniLED屏幕，支持4K 120Hz和FHD+ 240Hz之间切换。

配置方面，雷蛇灵刃16搭载i9-13950HX处理器。这是英特尔首次在移动端平台上推出更多HX型号，并且也是英特尔第一次在移动端产品中引入24核心处理器产品。i9-13950HX处理器拥有8颗性能核心和16颗能效核心，一共24核心32线程的惊人规格。在OverBoost Ultra技术的加持下，i9-13950HX的8颗性能核心都能达到5.2GHz的最大频率。

在实际表现中，规格大幅提升的i9-13950HX比上一代i9-12900HX单核性能提升11%，多核性能更是拥有49%的提升幅度。在同样配备高性能显卡的情况下，搭载i9-13950HX的笔记本比搭载i9-12900HX高出12%的帧率，在游戏方面的性能提升非常显著，这也让雷蛇灵刃16的性能表现备受期待。

在显卡方面，雷蛇灵刃16可选英伟达才发布的RTX 4070移动版、RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版，后面两张显卡是这次英伟达所发布的五款移动显卡中提升幅度最高的显卡。虽然在硬件规格上RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版仅能对标桌面版的RTX 4070 Ti和RTX 4080，但是对于不少玩家而言，这样的性能完全可以满足在笔记本上的游戏体验。

比起旗舰级显卡如此之大的性能提升，更应该贴近玩家群体的甜品级显卡RTX 4070和RTX 4060移动版反而拉了跨，尤其是RTX 4070移动版的CUDA核心数量仅有4608颗，相比RTX 4080移动版的7424颗近乎腰斩，比起前代RTX 3070移动版的5120颗也算是开了倒车，这一刀是砍到了RTX 4070移动版的大动脉上。这样的情况同样出现在RTX 4060移动版身上，CUDA核心数量的减少导致这两款显卡相较前代仅有10%左右的性能提升，不过优秀的能效表现使得性能方面虽然升级不算非常惊艳，但是在功耗方面十分克制，也让这一代游戏本能够在更低功耗的情况下获得更高的性能。

不过值得一提的是，仅有RTX 4070款和RTX 4090款的雷蛇灵刃16配备miniLED屏幕，而RTTX 4080款则是普通IPS屏幕。miniLED版本的型号均搭载16英寸miniLED屏幕，支持UHD+ 120Hz和FHD+ 240Hz双模式切换，峰值亮度可达1000尼特，拥有100%DCI-P3色域以及四窄边设计。

雷蛇灵刃16默认配备35GB DDR5 5600内存，用户最高可选64GB内存。在存储方面，所有配置均为1TB SSD硬盘，用户可以选择最高4TB的存储配置。目前雷蛇灵刃16已经上架电商平台，i9-13950HX+RTX 4070 配置售价28999元起，i9-13950HX+RTX 4090配置售价38999元。而顶配版4090款则需要41999元，价格方面相当惊人。