华为擎云 G540和S540新品亮相，专属于政府和企业的智慧可靠轻薄商务本

【天极网笔记本频道】随着大数据与人工智能的大力普及，数字化和智能化逐渐成为全行业加速转型关键，更高效便捷的智能办公受到越来越多的企业重视。为充分迎合行业主流趋势，华为终端自2022年4月份宣布全面进军商用领域以来，持续更新和丰富包括笔记本、台式机、显示器、平板、打印机、智慧屏、穿戴等六大商用产品矩阵，重点为政府、教育、医疗、制造、交通、金融、能源等行业提供商用办公解决方案，推动商用办公迈入全场景智慧体验时代。

2023年3月23日，华为终端商用再次实现自我突破，发布了全新专属于商用业务领域及产品的子品牌“华为擎云”，并推出了面向政府及大企业市场的华为擎云 G540笔记本，和面向中小型企业的华为擎云 S540笔记本，继续坚持以品质、智慧、可靠三大产品打造理念，助力每一位政府及企业客户都能享受到高效轻松的全场景智慧办公体验。

华为擎云 G540：2023年商务本体验新标杆

华为擎云 G540延续此前华为消费级终端产品的精湛品质理念，将商务美学设计发挥到极致，经典深空灰配色搭配金属一体化机身，沉稳低调，完美融入政府和企业专业办公场景。整机轻至1.39kg，薄至17.2mm，满足移动办公迫切需求。另外，该机采用14英寸FHD护眼屏幕，通过莱茵双重认证，100% sRGB色彩显示和电子书模式，保证画质高清的同时，最大程度缓解长时间用眼疲劳。

针对政府及企业用户对专业性能的看重，考虑到他们强烈的定制化需求，华为擎云 G540拥有包括CPU芯片、键盘、电池、屏幕、HDMI及USB-C接口、TPM芯片等灵活配置组合。硬件部分，该机最高搭载第12代英特尔酷睿™i7-1260P处理器，可最大扩容至48GB内存+4TB存储，带来卓越高性能表现。机身高配雷电4全能接口，一个接口就能解决音视频、网络、充电等所有功能。此外，它还配备了华为独创Metaline超材料天线，支持Wi-Fi6高速无线网络、1.5mm高键程背光键盘、56Wh电池容量以及65W快充等。

数据隐私安全和可靠质量作为政府及大中小企业工作中的核心内容，同样不容忽略。华为擎云 G540支持TPM 2.0芯片，带来可信任启动，防止系统固件损坏或被恶意篡改，同时支持密码根管理，进行二次再加密，实现硬件级数据保护。同时具备摄像头区域滑盖遮挡和安全锁孔防盗窃。除此之外，华为擎云 G540笔记本出厂历经30多项军规测试和100万小时稳定运行测试，整机获得IPX1防泼溅认证，日常不慎水洒落也不会受损，硬件耐久老化远超行业标准。

作为华为终端商用笔记本的标杆级产品，它具备了华为遥遥领先的智慧软件生态体验。其中包括华为首创突破硬件性能限制的Super Turbo技术，在多任务重度办公、视频会议等场景中最高可减少GPU性能占用;除此之外，结合华为基于AI算法专属打造的AI慧眼和AI音效功能还可帮助企业用户在视频会议中从容镇定;智慧语音输入、AI字幕生成并实时翻译;超级终端实现跨设备文件共享;多屏协同下手机、PC、平板等扩展融合等，全面提升工作效率。

华为擎云 S540：中小企业智慧轻薄办公首选

华为擎云 S540采用皓月银配色金属机身，在商务美学设计、高性能硬件规格、安全可靠、智慧体验等方面与华为擎云 G540保持一致，是面向中小企业智慧办公的不二之选。

如今，混合办公与视频会议几乎是家常便饭，华为擎云 S540所拥有的智慧会议，不仅支持双向降噪收音，最大拾音距离可达5米，充分过滤掉键盘敲击声、人物脚步声等无关噪音，享受静谧通话，并且AI慧眼和AI音效功能，可为用户提供虚拟背景、自然对视、影随人动等多种特效。另外，独立的智慧语音按键方便用户一键开启语音输入和AI字幕功能，直接将会议内容转化为文字保存，免去会议中不断打字记录的繁琐。AI字幕既可进行实时翻译，甚至能全程记录导出，既有效解决沟通交流障碍，也不错过任何重要内容。

华为超级终端通过革命性的分布式技术，为华为擎云 S540带来前所未有的全场景智慧生态体验。当你需要频繁传输大量文件数据或者无线投屏至大屏设备时，只需在「超级终端」中手指一拉一合，轻松实现跨设备数据流转。通过手机、PC、平板、智慧屏等多屏协同，PC可接打手机电话、打开移动端App应用，摆脱工作时的手忙脚乱，平板可充当PC的“第二块屏”，一边开会一边记笔记，也能充当PC的“手写板”，搭配手写笔进行设计签名等内容创作。

最后，华为擎云 S540采用业界独创的华为Metaline天线，信号覆盖面积大：在同等的网络环境下，华为擎云 S540可实现在更远的距离下，达到与普通天线笔记本同样的传输速率，覆盖面积的提升平均高达30%以上，为全场景混合办公提供最坚实可靠的网络后勤保障。

高颜值的商务美学设计、灵活多变的配置组合、极致可靠的性能质量、以及领先行业的全场景智慧生态体验，不论是华为擎云 G540还是华为擎云 S540，都能为广大政府及企业用户户带来端到端商用产品解决方案和专业定制化服务体验，成为各行各业完成数字化和智能化转型路上最给力的“同行者”。