3DMark已支持FSR 2测试，FSR 3即将到来！

【天极网笔记本频道】最近，AMD宣布，FidelityFX Super Resolution功能已经登陆3DMark高级版和专业版，用户可以免费获取更新。同时，不久前AMD发布了FSR 3技术，也将在之后正式上线。

3DMark 众多测试项目可针对不同特定技术进行专门测试，而这一全新测试将帮助用户评估AMD FSR 2.2，即最新版AMD FSR 2技术。据介绍，FSR 2.2的更新可通过减少“高速”重影和提高时间稳定性来加强放大图像质量。通过该功能测试，用户可以对比AMD FSR 2技术与使用了时间抗锯齿的原生渲染之间的性能和图像质量。

3DMark的AMD FSR功能测试还包括一个内置的帧检查工具，可通过一个交互式的并行比较来对比AMD FSR 2技术和使用了TAA的原生渲染的图像质量。该测试功能可在同一Speed Way场景下的所选AMD FSR 2质量模式中生成一系列并排显示的帧。此外，该功能还可以对图像进行平移和放大，以便更加详细地查看原生TAA和AMD FSR 2.2输出之间的差异，而且所有帧图像都存储在一个临时文件夹中，因此如果用户需要的话也可以将其保存。

FSR技术全称为FidelityFX Super Resolution，也就是超级分辨率锐化。这是一类提高视频或图像分辨率和质量的算法，在视频编辑以及图像领域，超分辨率十分常见。例如一些老照片、老电影的修复都会用到此项技术，目前AMD仍在使用FSR 2技术，FSR 3已经发布，不久之后即将与消费者见面。

在游戏领域，随着硬件分辨率的越来越高，加上光追技术的成熟，对于硬件设备的需求也越来越高。想要以原生分辨率来稳定运行游戏，会给硬件造成巨大的压力，而FSR技术的初衷就是以低分辨率运行这些游戏，同时通过超分辨率技术使其适应高分辨率的屏幕，用少量的画质损失带来可观的帧数提升。

而英伟达的DLSS 3.0技术则是采用了不同的方案，DLSS全称Deep Learning Super Sampling深度学习超采样技术，是英伟达显卡上的独占技术。这项技术强大在于其使用了AI计算能力，基于英伟达显卡的Tensor Core加速，并且通过深度学习和计算，用低分辨率的输入来准确预测更高分辨率输出的过程。

DLSS 3.0则是在前代的基础上，采用光流法直接运算出完整的中间帧，突破CPU的渲染瓶颈，从而让显卡迈入“AI完全渲染游戏画面”的时代。不同于AMD FSR技术的单帧超采样，DLSS 3.0使用光流加速器计算每个像素的运动方向，从而计算出两帧画面中原本不存在的中间帧画面，来实现帧数的翻倍。

官方宣称，DLSS 3.0技术仅需显卡运算1/8的画面，而另外的7的画面则是由AI生成，如此一来英伟达显卡就能实现将1080P60帧的游戏画面超采样+插帧至4K120帧，帧率和分辨率都能获得成倍提升，同时突破CPU渲染上限。

从技术上来看，英伟达的DLSS 3.0技术更吃显卡算力，而FSR技术则在实现方法上更加简单。不过目前并不知道FSR 3会采用何种技术形式来呈现最终效果，但该架构师在介绍FSR 3技术细节的同时，还暗示这项技术将不会局限在RDNA 3系列产品上。这就意味着这项技术不仅会使用在AMD自家显卡上，甚至英伟达和英特尔的显卡都将支持这一技术，并非像英伟达DLSS 3.0那样的技术独占。这波AMD的格局属实是大了，所以也不难理解为何AMD需要更长的时间去适配FSR 3技术在更多设备上运行。

这次全新的FSR 3技术通过Motion Vectors和AMD Fluid Motion声称插值帧，AMD还声称，FSR 3技术使得在4K分辨率下游戏性能相较FSR 2提升一倍。此外AMD还展示了通过FSR 3技术运行虚幻引擎5的演示，帧率从FSR 2的60帧跃升至FSR 3下的112帧，肉眼可见的帧率翻倍。

随着FSR 2登上3DMark，使得其性能得以被数据量化。同时FSR 3技术的到来，有望让玩家游戏体验更上一层楼，尤其是目前英伟达DLSS 3技术当道，让不少非英伟达用户无法享受到游戏性能提升技术的红利，FSR 3的出现可谓极大改善这一现状。