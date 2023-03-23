ROG 幻16 2023全能本已开启预约，3月27日正式开售！

【天极网笔记本频道】上半年不少笔记本厂商都相继推出了新产品，作为笔记本行业的佼佼者，ROG也发布了多个系列笔记本产品。其中ROG幻系列一直都以全能面世，在用户心中留下了深刻的印象，最近ROG幻16 2023全能本已经开启预约，并将于3月27日正式开售。

外观设计上，ROG 幻16 2023继承该系列一贯的家族式设计，A面金属顶盖上多达8279个CNC开孔，完美融入幻彩棱镜光效，呈现出炫酷的光线效果，内敛却处处充满未来感。同时幻16 2023以太空元素为机身设计灵感，将科幻概念与先锋设计混搭，机身流光炫彩质感满级，构建出创造者的个性风潮。

同时ROG 幻16 2023搭载了英特尔全新发布的13代酷睿移动处理器i9-13900H，拥有14核心20线程，其中6颗性能核心，8颗能效核心。最高睿频可达5.4GHz，配备集成显卡96EU，频率为1.5GHz。此外，这颗i9-13900H还拥有24MB的三级缓存，TDP仅有45W，最高支持LPDDR5-6400的内存频率以及64GB的内存容量。

在此基础上，ROG为幻16 2023配备一块120W高性能版的RTX 4060显卡，一直以来xx60系列都作为甜品级显卡存在，得益于足够的性能以及相对低廉的售价，60系显卡一直都受到游戏用户的青睐。英伟达在去年发布RTX 40系部分桌面级显卡，并在年初推出RTX 40系移动端显卡，同时首次在笔记本产品中引入RTX 4090显卡，也足以看出英伟达对移动端产品的重视。

RTX 4060拥有8GB GDDR6显存，同时这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3.0技术，并且光追性能大涨，在游戏场景中可以获得流畅且逼真的画面效果。最重要的是，台积电最新工艺加成下，RTX 4060功耗表现优秀，可以在同等功耗下获得相较前代近乎翻倍的性能表现。

作为ROG幻系列一向重视的屏幕，此次ROG 幻16 2023也不负众望，选用一块16英寸2.5K四边窄边框设计的星云屏，支持240Hz刷新率，拥有500尼特高亮度，同时支持100%DCI-P3专业广色域，并且还通过Pantone专业色彩认证以及支持杜比视界。对于用户而言，这样一块屏幕无论是娱乐还是办公，都能满足使用需求。

在接口方面，ROG 幻16 2023除了配备雷电4接口之外，两个USB3.2 Gen2 Type-A接口、一个USB3.2 Gen2 Type-C接口以及一个HDMI 2.1接口也都一应俱全，在任何场景下都能满足用户的拓展需求。目前这款机型已经上架开启预约，拥有月曜白和日蚀灰两种配色，将于3月27日正式开售，32GB DDR4内存加上1TB PCIe4.0存储的价格为11999元。