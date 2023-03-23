RX 7900 XT显卡价格跌破6000，比公版便宜1500元！

【天极网笔记本频道】AMD去年发布新一代游戏显卡RX 7900系列，首发RX 7900 XT和RX 7900 XTX两款产品。不过由于一系列原因使得显卡上市后并没有如预期大爆，而是迎来滑铁卢。其中RX 7900 XT官方指导价格为7399元，目前京东商城讯景RX 7900 XT海外版已经降至5999元，如果算上返利的100元E卡，那么仅需5899元，比起起售价整整降价1500元。

这款降价显卡型号为讯景AMD RADEON RX 7900 XT 20GB海外版，采用三风扇设计，内置镀镍真空均热板和阳极化金属背板。作为AMD显卡阵营中的二线厂商，此次降价或许会带动其他一二线厂商纷纷效仿，致使RX 7900 XT整体价格下跌，对于玩家而言可谓是个好消息。目前其他一二线品牌同类产品的价格大概在6399元到6599元左右，虽然比起起售价确实已经降价不少，但对于玩家而言，目前RX 7900 XT显然没有做好万全准备，暂时无法撑这个价位。

在硬件方面，AMD RX 7900系列都采用RDNA 3架构，并且依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

可以看出RX 7900 XT的流处理器数量要比RX 7900 XTX少了12.5%，但是两者的性能差距却要高于此，所以有人认为这次的跑分数据存在异常。并且这还只是OpenCL的跑分数据，还没有能够反映游戏性能的Vulkan跑分数据，所以参考价值并不高。

在发布会中，AMD官方宣称RX 7900 XT在算力方面相较RTX 4080有着16%的计算能力优势，在价格上也要比后者便宜200美元。但是在发售之后有人测试发现，AMD RX 7900 XT的OpenCL分数落后RX 7900 XTX 16%，面对英伟达最新的RTX 40系显卡时，落后RTX 4080大约23%，勉强接近RTX 3080 Ti。这样的成绩对于用户而言，是无法接受的。

RX 7900 XT的实际表现与发布会上所宣传的相去甚远，这也是为何在上市后RX 7900 XT价格遭遇滑铁卢的主要原因。不过熟悉AMD的玩家都清楚，AMD一向都有“战未来”的传统，受限于显卡发布初期驱动程序的不够完善，通常AMD的新显卡都无法发挥出原有实力。随着AMD不断更新驱动之后，AMD显卡往往会迎来一波性能提升，但过长的更新时间也导致当下用户花费旗舰的价格却只能获得次旗舰的体验。对于看重长期体验的玩家来说，RX 7900 XT还是一款相当具有性价比的显卡。