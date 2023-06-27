RTX 40ÏµÏÔ¿¨+NVIDIA Studio£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æÚ¹ÊÍ´óÆÁÈ«ÄÜÍõÕß
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëæ×ÅÏû·ÑÕß¶Ô±Ê¼Ç±¾µÄÒªÇóÔ½À´Ô½¸ß£¬¸ü¶àÈËÔ¸ÒâÑ¡ÔñÔÚÐÔÄÜ¡¢ÆÁÄ»¡¢É¢ÈÈµÈ¶à¸öÎ¬¶È×öµ½Æì½¢±ê×¼µÄÇá±¡±¾£¬¾ÍÀýÈçÎÒÃÇ½ñÌìµÄÖ÷½Ç¡ª¡ª»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ¡£Æä´îÔØ13´úÓ¢ÌØ¶û¿áî£i9-13980HX´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸NVIDIA® GeForce RTX™4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬¸¨ÒÔ±ù´¨ProÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬»¹ÊÊÅäÁËNVIDIA Studio´´Òâ¼ÓËÙ£¬Í×Í×µÄÊÇÒ»¿îÆì½¢È«ÄÜ±¾¡£
»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æÊÇÒ»¿îÐÔÄÜºÜÇ¿µÄÈ«ÄÜÑ¡ÊÖ£¬Ó²¼þÅäÖÃ¿°³ÆºÀ»ª¡£Ëü´îÔØµÄNVIDIA® GeForce RTX™40 ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU¾ßÓÐ3072¸öCUDAºËÐÄ£¬ÏÔ´æÎ»¿í128bit£¬Åä±¸8GBGDDR6ÏÔ´æ£¬ÓµÓÐÇ¿¾¢ÐÔÄÜ£¬±¸ÊÜÍæ¼ÒºÍ´´×÷ÕßÇàíù¡£¸ÃÏµÁÐ GPU ÓÉ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬½èÖú AI Çý¶¯µÄ DLSS 3¿ÉÊµÏÖÐÔÄÜÖÊµÄ·ÉÔ¾£¬µÃÒæÓÚÈ«¾°¹âÏß×·×Ù¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬ÓÎÏ·»Ãæ¸ü¼ÓÉú¶¯±ÆÕæ¡£Í¬Ê±£¬Max-Q ¼¼Êõ¿ÉÓÅ»¯ÏµÍ³ÐÔÄÜ¡¢¹¦ºÄ¡¢µç³ØÐøº½Ê±¼äºÍÒôÐ§£¬ÊµÏÖ·åÖµÐ§ÂÊ¡£
ÏàÅäÌ×µÄNVIDIA StudioÆ½Ì¨£¬Õë¶ÔÄÚÈÝ´´×÷Ìá¹©ËÙ¶È¸ü¿ìµÄGPU¡¢110¶à¿îRTXºÍAI¼ÓËÙµÄ´´ÒâÓ¦ÓÃ¡¢³öÉ«µÄNVIDIA StudioÇý¶¯ÒÔ¼°Ò»ÕûÌ××¨ÊôNVIDIA´´Òâ¹¤¾ß£¬ÈÃ´´Òâ°®ºÃÕß¡¢ÒÕÊõ¼ÒºÍ×¨ÒµÉè¼ÆÊ¦ÃÇÈç»¢ÌíÒí¡£NVIDIA StudioÆ½Ì¨¹¦ÄÜ´´×÷Õß¿É½èÖúÈÎºÎRTX²úÆ·ÌåÑéNVIDIA StudioÆ½Ì¨µÄÓÅÊÆ¡£ÎÞÂÛÊÇÓÃÀ´ÊÓÆµ¼ô¼¡¢3DäÖÈ¾¡¢½¨Ä£µÈÉú²úÁ¦¹¤×÷£¬»¹ÊÇÔËÐÐ3AÓÎÏ·´ó×÷¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£
Í¨¹ý3DMark ²âÊÔ£¬RTX 4060 ÔÚ Time Spy Extreme(DX12) ²âÊÔ×Ü·Ö 5223 ·Ö£¬ÆäÖÐÏÔ¿¨µÃ·Ö 4895 ·Ö;ÔÚFire Strike Ultra (DX11) ²âÊÔ×Ü·Ö 6084 ·Ö£¬ÆäÖÐÏÔ¿¨µÃ·Ö 5875 ·Ö;Port Royal(¹â×·)²âÊÔ×Ü·Ö 5820 ·Ö¡£ÔÚ Speed Way(DX12)³¡¾°²âÊÔÖÐ£¬ÏÔ¿¨µÃ·Ö 2582 ·Ö£¬ÓÐ×Å²»´íµÄ3DÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬ÄÜÔÚ2.5K·Ö±æÂÊ¸ß»ÖÊÏÂ³©Íæ3DÓÎÏ·¡£
×÷ÎªÒ»¿îÓ²ºËÆì½¢È«ÄÜ±¾£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ´îÔØ13´úÓ¢ÌØ¶û® ¿áî£™ i9-13980HX ´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃÓ¢ÌØ¶û7ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐ8¸öÐÔÄÜºËºÍ16¸öÄÜÐ§ºË£¬¹²¼Æ24ºËÐÄ32Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ5.6GHz£¬´øÀ´110W³¬Ç¿ÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÈÃÄã´ÓÈÝÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñ´¦Àí¡£ÄÚ´æºÍÓ²ÅÌ·½Ãæ£¬²ÉÓÃ32GB 4800MHz DDR5Ë«Í¨µÀÄÚ´æ+1TB PCIe 4.0 NVMe SSD´æ´¢ÅäÖÃ£¬¿ÉÎª°ì¹«´´×÷Ìá¹©Ç¿´óµÄÖúÁ¦Ö§³Ö¡£
Ç¿´óµÄÐÔÄÜÊä³ö»¹ÐèÒª¸ßÐ§É¢ÈÈÏµÍ³µÄ±£ÕÏ¡£»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ´îÔØ»ªË¶±ù´¨ProÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬´óÁ¿É¢ÈÈ¸ñÕ¤ÏÂÒþ²ØÁËË«12VÓÎÏ·±¾¼¶±ðµÄ·çÉÈ£¬ÒÔ¼°ÎåÈÈ¹ÜËÄ³ö·ç¿ÚÉè¼Æ£¬É¢ÈÈÄÜÁ¦Ê®·ÖÇ¿º·¡£Í¬Ê±£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ»¹Åä±¸6Ó¢´ç³¬´ó´¥¿Ø°å£¬²¢½«»ªË¶ÐéÄâÐýÅ¥Ò²´øµ½Õâ¿î±Ê¼Ç±¾ÉÏ£¬ÄÚÖÃ 90Wh µç³Ø£¬Ö§³Ö»ªË¶ÉÁ³ä£¬°ëÐ¡Ê±¾ÍÄÜ³äÂú 50%£¬³¹µ×ÈÃÄã°ÚÍÑÐøº½½¹ÂÇ¡£
¿¼ÂÇµ½´´×÷Õß¶ÔºÃÆÁÄ»µÄÒªÇóÏàµ±Ö®¸ß¡£»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ´îÔØÒ»¿é 2.5K ·Ö±æÂÊ¡¢240Hz Ë¢ÐÂÂÊ µÄ¸ß·Ö¸ßË¢IPSÆÁÄ»£¬Æ½¾ùÉ«²ÊÆ«²î¦¤E¡Ö1£¬Ö§³ÖÖ§³ÖÔÉú¡¢sRGB¡¢DCI-P3¡¢Display P3ËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬²¢Í¨¹ýÁËT¨¹VÀ³ÒðÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹â¡¢ÎÞÆµÉÁ»¤ÑÛÒÔ¼°VESA HDR 400ÈÏÖ¤£¬´øÀ´×¨Òµ¼¶µÄÏÔÊ¾Ð§¹û¡£
ÔÚ½Ó¿ÚÀ©Õ¹ÐÔºÍÍâ¹Û·½Ãæ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023 Æì½¢°æµÄA Ãæ²ÉÓÃ¸¡µñÊ½ Logo Éè¼Æ£¬È«½ðÊô»úÉí±ßÔµÆ½»¬²»¸îÊÖÇÒ²»Õ´Ö¸ÎÆ£¬Æ·ÖÊ¸ÐºÍ¾«ÖÂ¸ÐÖ±½ÓÀÂú;¶ø´îÔØ¶¥¼¶Ó²¼þµÄÍ¬Ê±£¬ºñ¶È×öµ½ÁË±¡ÖÁ 2CM¡¢ÖØÁ¿½öÔ¼ 2kg£¬¿ÉÒÔºÜÇáËÉµÄ·ÅÔÚË«¼ç±³°üÀï£¬ËæÉíÐ¯´øºÁÎÞÑ¹Á¦¡£
»úÉí×ó²àÓµÓÐµçÔ´½Ó¿Ú¡¢RJ45Íø¿Ú¡¢USB3. 2 Gen1½Ó¿ÚºÍSD¿¨²Û£¬ÓÒ²àÔòÊÇÁ½¸öÈ«¹¦ÄÜÀ×µç4½Ó¿Ú¡¢ÁíÒ»¸öUSB3. 2 Gen1½Ó¿Ú¡¢HDMI2.1½Ó¿ÚºÍ3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬×ãÒÔÂú×ã´ó¶àÊý³¡¾°µÄÀ©Õ¹ÐèÇó¡£
×ÜÖ®£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ¿ÉÎ½½«ÎÞÎ·ÏµÁÐµÄÐÔÄÜÀµ½ÁËÈ«ÐÂ¸ß¶È£¬±íÏÖÒ²Ô¶³¬³£¹æµÄÇá±¡±¾£¬×ÛºÏÊµÁ¦Ïàµ±Ç¿º·£¬Ëü²»½öÊÇÒ»Ì¨Æì½¢È«ÄÜ±¾£¬¸üÊÇÒ»Ì¨ÒÆ¶¯¹¤×÷Õ¾¼¶È«ÄÜ±¾¡£Òò´Ë£¬¶ÔÓÚÓÐÊÓÆµ¼ô¼¡¢Í¼Æ¬´¦ÀíÐèÇóµÄÄÚÈÝ´´×÷Õß¶øÑÔ£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro16 2023Æì½¢°æ¶¼ÊÇÒ»¿î·Ç³£ÖµµÃ¿¼ÂÇµÄ²úÆ·!
https://item.jd.com/100053380868.html#crumb-wrap
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â