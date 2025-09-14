¾©¶«Ð¯ÊÖAMD´øÀ´ÈñÁúX3DÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ ´òÔìÈ«ÃñÇ§Ö¡µç¾ºÌåÑé
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚµç¾ºÏû·Ñ³ÖÐøÉý¼¶µÄµ±ÏÂ£¬Íæ¼Ò¶Ô×°±¸µÄÐèÇóÔçÒÑ´Ó¡°ÄÜÍæ¡±×ªÏò¡°ÍæµÃË¬¡¢ÍæµÃ³Á½þ¡±¡£ÎªÂú×ãÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄ¸ß½××·Çó£¬¼Ì´ËÇ°³É¹¦¾Ù°ì¡°Ç§Ö¡´«ÆæÓÎÏ·ÈÕ¡±£¬ÏÆÆðµç¾ºÌåÑéÈÈ³±ºó£¬9ÔÂ13ÈÕ£¬¾©¶«ÓëAMDÔÙ¶ÈÐ¯ÊÖ£¬ÔÚ¾©¶«MALLÎäºº¹â¹È¹ã³¡µê¾Ù°ì¡°Ç§Ö¡µç¾º´«ÆæÈÕ¡±»î¶¯£¬ÖØµãÕ¹Ê¾ÈñÁúX3DÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬ÏÖ³¡»¹ÓÐKOLÏÞÁ¿Ç©ÊÛÓëÅÝÅÝÂêÌØÃ¤ºÐÔùËÍ¡£Í¨¹ýÏÖ³¡³Á½þÊ½ÌåÑé¡¢ÈüÊÂ»¥¶¯µÈ»·½Ú£¬ÎªÍæ¼Ò´øÀ´´ÓÓ²¼þÌåÑéµ½¸£ÀûÉý¼¶µÄÈ«·½Î»¾ªÏ²£¬¿ªÆôÇ§Ö¡µç¾º2.0Ê±´ú£¬ÊµÏÖ¡°Ç§Ö¡µç¾ºÈËÈËÏí¡±¡£
Ç§Ö¡ÌåÑé´òÔìµç¾º¿ñ»¶ÈÕ£¬Îäºº¾©¶«MALL³Éµç¾ºÖ÷³¡
»î¶¯µ±Ìì£¬¾©¶«MALLÎäºº¹â¹È¹ã³¡µêÄÚÈËÆø±¬Åï¡£¾©¶«ÓëAMD ÁªºÏ¼¼¼Î¡¢Î¢ÐÇ¡¢Æß²Êºç¡¢½ðÊ¿¶Ù¡¢Íþ¸Õ¡¢ºê³žÂÓ¶áÕß¡¢TRYX¡¢ÈýÐÇ¡¢ÂÞ¼¼¡¢°Á·ç¡¢SONYÒÔ¼°HYPERXµÈ»ï°éÉèÖÃÇ§Ö¡µç¾ºÅä¼þ²úÆ·Õ¹Ê¾Çø£¬ÎªÏû·ÑÕßÌá¹©´ÓCPU¡¢ÏÔ¿¨µ½ÄÚ´æ¡¢Ó²ÅÌ¡¢ÏÔÊ¾Æ÷ÔÙµ½ÍâÉèµÄÈ«Á´Â·¸ßÐÔÄÜ½â¾ö·½°¸¡£Í¬Ê±£¬ÅÖ³æ¡¢ÅÊÉý¡¢ÄþÃÀµÈÆ·ÅÆÕ¹Ê¾ÁË´îÔØAMD X3DÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄÇ§Ö¡µç¾ºÖ÷»ú£¬ÕâÐ©Ö÷»ú´îÅäROG¡¢ÂìÒÏµç¾º¸ßË¢ÏÔÊ¾Æ÷£¬ÈÃÍæ¼ÒµÃÒÔÇ×Éí¸ÐÊÜÈÈÃÅFPSÓÎÏ·Í»ÆÆ1000FPSµÄ¼«ÖÂÁ÷³©£¬»ÃæË¿»¬¶ÈÓë²Ù×÷ÏìÓ¦ËÙ¶ÈµÄÏÔÖøÌáÉýÈÃÏÖ³¡ÔÞÌ¾Éù²»¶Ï¡£
×÷Îª»î¶¯µÄºËÐÄÁÁµã£¬ÐÂÆ·AMDÈñÁú5 9500F´¦ÀíÆ÷Ò²ÔÚ±¾´Î»î¶¯ÖÐÁÁÏà¡£Õâ¿î×¨ÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò´òÔìµÄ´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃZen 5¼Ü¹¹ºÍ6ºË12Ïß³Ì¸ß¹æ¸ñ£¬ÆäÇ¿´óµÄµ¥ºË¡¢¶àºËÐÔÄÜ±íÏÖÕ÷·þÏÖ³¡ÖÚ¶àÇ°À´ÌåÑéµÄÍæ¼Ò£¬ÎªÖ÷Á÷Íæ¼ÒÌá¹©ÁËÒ»¸öÎÞÐèÓÌÔ¥µÄÓÅÖÊÑ¡Ôñ¡£
ÈüÊÂÓë»¥¶¯»·½ÚÔò½øÒ»²½ÉýÎÂÏÖ³¡·ÕÎ§£¬¡°Ò»Ç¹³¬ÈË¡±Ð¯ÊÖÐìÍ¨¡¢Êæ¿Ë°×µÈÓÎÏ·KOLÇ×ÁÙÏÖ³¡£¬ÓëÍæ¼Ò·ÖÏíÇ§Ö¡µç¾ºÌåÑéÐÄµÃ¡£»î¶¯ÏÖ³¡»¹Í¬²½¾Ù°ì¾©¶«Ð£Ô°Èü, Íø°ÉÈü¡¢Èý½ÇÖÞºÍ³¬ÈË±µÈÒ»ÏµÁÐ±ÈÈü£¬Ñ¡ÊÖÃÇÔÚ´îÔØAMDÈñÁúX3DÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÄÉè±¸ÉÏÕ¹¿ª¼¤ÁÒ±ÈÆ´£¬³¬µÍÑÓ³Ù²Ù×÷Óë¼«ÏÞ·´É±³¡¾°£¬ÈÃ¹ÛÖÚ½ü¾àÀë¸ÐÊÜÇ§Ö¡µç¾º´øÀ´µÄ×¿Ô½ÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¾©¶«ÁªºÏAMD£¬»¹Ð¯ÊÖ¼¼¼Î¡¢HYPERX¡¢°ÛÎ¬¡¢îÑîã¡¢KTC¡¢Âõ´ÓµÈ¶à¼ÒDIYÓ²¼þºÍµç¾ºÍâÉè³§¼ÒÍÆ³ö¡°Ç§Ö¡µç¾º×°±¸»ÀÐÂ¡±Ð£Ô°ÐÐ»î¶¯£¬Ìá¹©AMDÈñÁúX3DÏà¹Ø²úÆ·ÌåÑé£¬ÈÃ¸ßÐ£Ñ§ÉúÄÜ¹»¸ü±ã½ÝµØ½Ó´¥¸ß¶Ëµç¾ºÉè±¸¡£
¶ÔÓÚ×·Çó±ã½ÝµÄÍæ¼Ò£¬¾©¶«»¹ÓëAMDÁªºÏÅÖ³æ¡¢ÅÊÉý¡¢ÄþÃÀµÈ»ï°é¾Ù°ìÇ§Ö¡µç¾º¶¨ÖÆ»ú½ÒÄ»ÒÇÊ½£¬ÍÆ³ö¶à¿îÇ§Ö¡µç¾º¶¨ÖÆÖ÷»ú¡£ÕâÐ©Õû»ú´îÔØAMD¸ßÐÔÄÜ´¦ÀíÆ÷ÓëÊÊÅäÏÔ¿¨£¬¼æ¹ËÐÔÄÜÓëÑÕÖµ£¬ÈÃÍæ¼ÒÃâÈ¥×°»ú·±Ëö£¬ÇáËÉÓµÓÐÇ§Ö¡ÌåÑé£¬²¢Îª²»Í¬ÐèÇóµÄÍæ¼ÒÌá¹©¸öÐÔ»¯Ñ¡Ôñ¡£
»î¶¯ÏÖ³¡»¹ÎªÍæ¼ÒÃÇ×¼±¸ÁË³¬¶à¸£Àû»·½Ú£¬AMDÓëÃÀÕäÏãÁªÊÖÍÆ³ö¡°Ã¿Ö¡Ïã¡±»î¶¯ºÍ´óÀñ°ü£¬Õû³¡»î¶¯³é½±²»¶Ï£¬ºÃÀñËÍ²»Í££¬ÓÐÐÒÔËÍæ¼Ò³éÖÐÑ¹Öá´ó½±£¬±§×ßAMD ÈñÁú 7 9800X3D´¦ÀíÆ÷¡£
¾©¶«Ç§Ö¡µç¾º×°±¸¸£Àû¼ÓÂë£¬ÏÂµ¥ÏíÔùÃ¤ºÐ¡¢³éE¿¨µÈ¸£Àû
ÎªÈÃ¸ü¶àÍæ¼Ò¸ÐÊÜ¡°Ç§Ö¡µç¾º´«ÆæÈÕ¡±»î¶¯·ÕÎ§£¬¾©¶«Í¬²½ÔÚÏßÉÏ´øÀ´ÈñÁú5 9500FÐÂÆ·¡¢ÈñÁúX3DÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÒÔ¼°´îÔØAMD²úÆ·µÄµçÄÔÕû»úµÈÊÊÅä¸ßÖ¡ÂÊµÄÓÅÖÊ²úÆ·£¬ÎªÍæ¼ÒÌá¹©È«Á´Â·½â¾ö·½°¸¡£´ò¿ª¾©¶«APPËÑË÷¡°AMDÆ·ÅÆÈÕ¡±¼´¿ÉÖ±´ïÇ§Ö¡µç¾º»î¶¯»á³¡£¬ÏÂµ¥»¹¿ÉÏíÊÜ³é°ÙÔªE¿¨¡¢AMDÖÜ±ßµÈ¸£Àû¡£
ÎÞÂÛÊÇ×·Çó¼«ÖÂÓÎÏ·ÌåÑé»¹ÊÇ¸ßÐ§×¨Òµ´´×÷£¬AMDÈñÁúX3D´¦ÀíÆ÷ÏµÁÐ¶¼ÄÜÂú×ãÓÃ»§ÐèÇó¡£ÈñÁú7 9800X3DÓµÓÐ8ºË16Ïß³ÌºÍ104MB³¬´óÓÎÏ·»º´æ£¬¼ÓËÙÆµÂÊ¸ß´ï5.2GHz£¬×¨Îªµç¾ºÍæ¼Ò´òÔì£¬CSGOµÈÓÎÏ·¿ÉÇáËÉÊµÏÖÇ§Ö¡ÔËÐÐ£¬Ã¿Ò»Ä»¶¼Á÷³©ÎÞ±È¡¢ÏìÓ¦Ñ¸½Ý¡£¶øÈñÁú9 9950X3DÔò¸ü½øÒ»²½£¬ÒÔ16ºË32Ïß³Ì¡¢144MB»º´æºÍ5.7GHzµÄ¼ÓËÙÆµÂÊ£¬²»½öÓÎÏ·ÐÔÄÜÇ¿º·£¬¸üÎªÊÓÆµ±à¼¡¢ÈýÎ¬äÖÈ¾µÈ´´×÷ÈÎÎñ´øÀ´¼«ÖÂÐ§ÂÊ¡£È«ÏµÆ¾½è³¬´ó»º´æÓë³¬¸ßÆµÂÊ£¬ÕæÕýÊµÏÖÁËÓÎÏ·ÓëÉú²úÁ¦µÄÎÞ·ìÇÐ»»£¬ÖúÁ¦Íæ¼ÒÈ«ÄÜ·¢»Ó£¬Ó®ÔÚÃ¿¸ö¸ßÄÜË²¼ä¡£
¾©¶«µç¾º¼üÊó³¬¼¶Ç÷ÊÆ»î¶¯¼´½«¿ªÆô£¬ÖúÁ¦Íæ¼Ò½âËøÖ°Òµ¼¶²Ù¿ØÌåÑé
ÔÚ×¨ÒµÍæ¼ÒÓë°®ºÃÕßÊÖÖÐ£¬µç¾º¼üÊóÊÇ¾ö¶¨²Ù×÷ÉÏÏÞ¡¢Ö÷Ô×Èü³¡µÄ¾öÊ¤¹Ø¼ü¡£ÎªÁËÈÃÍæ¼ÒÇ×Éí¸ÐÊÜÖ°Òµ¼¶µÄ¾«×¼²Ù¿Ø£¬ÂÞ¼¼Ð¯¶à¿îÃ÷ÐÇÍâÉèÁÁÏàÏÖ³¡£¬²¢Ìá¹©Éî¶ÈÊÔÍæÌåÑé¡£Õë¶ÔFPSÍæ¼Ò¶ÔËÙ¶ÈÓë¾«×¼µÄ¼«ÖÂ×·Çó£¬ÇáÖÁ60gµÄGPW¶þ´ú½ð¸Õ°æÊó±ê´îÔØHero2´«¸ÐÆ÷£¬ÖúÍæ¼ÒÊµÏÖÎ¢²Ù·´É±;Í¬ÑùÎª¸ßËÙÓÎÏ·Éè¼ÆµÄGPWËÄ´úÓ¥ÑÛÊó±ê£¬ÒÔÇáÁ¿»¯Éè¼ÆºÍÈËÌå¹¤Ñ§ÎÕ¸Ð£¬±£ÕÏÍæ¼Ò³¤Ê±¼ä¾º¼¼ÊæÊÊÓëÎÈ¶¨¡£×¨Îª¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶Èý½ÇÖÞ¡·µÈ¸ßÇ¿¶È¶ÔÕ½´òÔìµÄPRO X TKL RAPID RT¿ìÒø´ÅÖáµç¾º¼üÅÌ£¬Æ¾½è¿ìËÙ´¥·¢»úÖÆ£¬¼«´óÌáÉý¼¼ÄÜÊÍ·ÅÓëÒÆ¶¯ÏìÓ¦¡£¸Õ¸ÕÉÏÊÐµÄÐÂÆ·ÉÁÒÝÁúG316X 8K¿ÍÖÆ»¯ÓÎÏ·¼üÅÌ£¬ÔòÂú×ãÍæ¼Ò¶Ô¸öÐÔ»¯ÊÖ¸ÐÓë³¬¸ßÆµÏìÓ¦µÄË«ÖØÐèÇó¡£Ã¿Ò»¿îÉè±¸¶¼Ö¼ÔÚ½«Ö°ÒµÈü³¡¼¶µÄ²Ù¿ØÌåÑé£¬ÕæÊµµØ´ø¸øÃ¿Ò»Î»µ½³¡µÄµç¾º°®ºÃÕß¡£
Ëæ×Åµç¾ºÍæ¼Ò¶ÔÐÔÄÜÓëÌåÑéµÄ×·Çó²»¶ÏÉîÈë£¬¼üÊóÍâÉèÕý¾Àú´Ó¡°¹¦ÄÜÂú×ã¡±×ßÏò¡°Ö°Òµ»¯Óë¸öÐÔ»¯¡±µÄÏû·ÑÉý¼¶ÐÂ½×¶Î¡£Îª´Ë£¬¾©¶«ÏßÉÏÍ¬²½¿ªÆô¡°µç¾º¼üÊó³¬¼¶Ç÷ÊÆ¡±¸£Àû»î¶¯£º9ÔÂ17ÈÕÖÁ23ÈÕÍÆ³öÇáÁ¿»¯Êó±ê0Ôª³é½±£¬9ÔÂ21ÈÕLPL¹ÛÈüÖ±²¥¸£Àû´ó·ÅËÍ£¬9ÔÂ22ÈÕ¡°ÂÞ¼¼³¬¼¶Æ·ÅÆÈÕ¡±¸ü´øÀ´¼üÊóÌ××°5ÕÛÏÞÊ±ÃëÉ±¡£Íæ¼ÒÖ»Ðè´ò¿ª¾©¶«APPËÑË÷¡°µç¾º¼üÊó666¡±£¬¼´¿É²ÎÓë»î¶¯£¬ÒÔ¸üÓÅ³É±¾¹¹Öþ×Ô¼ºµÄÖ°Òµ¼¶µç¾º×°±¸¡£
¾©¶«ÓëAMD´Ë´Î´òÔìµÄ¡°Ç§Ö¡µç¾º´«ÆæÈÕ¡±»î¶¯£¬¼ÈÊÇ´ËÇ°¡°Ç§Ö¡´«ÆæÓÎÏ·ÈÕ¡±µÄÑÓÐøÓëÉý¼¶£¬¸üÊÇË«·½Éî»¯µç¾ºÉúÌ¬²¼¾ÖµÄÖØÒªÒ»²½¡£Í¨¹ýÏßÏÂ³Á½þÊ½ÌåÑéÓëÏßÉÏÈ«ÇþµÀ¸£ÀûµÄÁª¶¯£¬ÌØ±ðÊÇ¾©¶«Ð¯ÊÖ¼¼¼ÎÖ÷°å¡¢µç¾ºÒÎ¡¢ÓÎÏ·¶ú»ú¡¢¼üÊó¡¢ÃÀÕäÏãµÈDIYÈ«Æ·ÀàºÍ¿çÆ·Àà»ï°éÂäµØ¾©¶«MALLÎäºº¹â¹È¹ã³¡µêµÄÊµ¼ù£¬²»½öÈÃÍæ¼Ò½ü¾àÀë¸ÐÊÜÇ§Ö¡µç¾º2.0µÄ¼¼Êõ÷ÈÁ¦£¬¸üÒÔ¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄ²úÆ·Óë±ã½ÝµÄÑ¡¹ºÇþµÀ£¬ÍÆ¶¯Ç§Ö¡µç¾º×ßÏòÐ£Ô°¡¢Íø°É¼°´óÖÚÍæ¼Ò£¬´Ó¶øÊµÏÖ¡°Ç§Ö¡µç¾ºÈËÈËÏí¡±¡£
Î´À´£¬¾©¶«½«¼ÌÐøÁªºÏAMD¼°¸ü¶àÆ·ÅÆ»ï°é£¬ÍêÉÆµç¾ºÈ«³¡¾°·þÎñ£¬ÍÆ¶¯Ç§Ö¡µç¾º¸ÅÄîµÄÆÕ¼°ºÍÂäµØ£¬ÎªÍæ¼Ò´øÀ´¸ü¼«ÖÂµÄµç¾ºÌåÑé£¬ÖúÁ¦ÖÐ¹úµç¾º²úÒµÏò¸ü¹ã·º¡¢¸ü¸ßÖÊÁ¿µÄ·½Ïò·¢Õ¹¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â