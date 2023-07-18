OneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1ÕÆ»ú¼´½«·¢²¼£º´îÔØÈñÁú7 7840U£¬ÖØÁ¿½öÎª580g
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿7ÔÂ18ÈÕÏÂÎç£¬Ò¼ºÅ±¾ÔÚ±±¾©¾ÙÐÐÁËOneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1Ã½ÌåÆ·¼ø»á¡£Õâ¿î·ÉÐÐ¼ÒÏµÁÐµÄÈ«ÐÂPCÕÆ»ú´îÔØÁËÈ«ÐÂµÄAMDÈñÁú7 7840U´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸ÁË7Ó¢´çµÄ120Hz¸ßË¢µç¾ºÆÁÄ»£¬ÈÃÍæ¼Ò¿ÉÒÔËæÊ±ËæµØ³©Íæ¸÷ÖÖÍøÓÎºÍ3AÓÎÏ·£¬¶øÇÒÖØÁ¿½öÎª580g£¬ÎÕ³Ö·Ç³£Êæ·þ£¬Í¬Ê±¸ü·½±ãÍâ³öÐ¯´ø¡£
OneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1´îÔØÁËAMDÈñÁú7 7840U´¦ÀíÆ÷£¬²ÉÓÃZen 4¼Ü¹¹£¬8ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.1GHz¡£ÄÚÖÃÁËRadeon 780MºËÏÔ£¬²ÉÓÃRDNA3¼Ü¹¹´òÔì£¬ÆµÂÊ¿É´ï2.7GHz£¬ÓÐ×Å·Ç³£Ç¿º·µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬¿ÉÒÔ±È¼çGTX 1650ÒÆ¶¯°æÏÔ¿¨¡£
³ýÁËÇ¿º·µÄ´¦ÀíÆ÷Íâ£¬OneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1»¹Åä±¸ÁË16G/32GË«Í¨µÀ)LPDDR5X 7500MHz¸ßÆµÄÚ´æºÍPCIe4.0*4 NVMe¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÔÚ´¦ÀíËÙ¶ÈºÍ´æ´¢ÐÔÄÜ·½Ãæ±íÏÖ³öÉ«£¬Ëü½«ÊµÏÖ¸ü¿ìµÄÊý¾Ý´«ÊäËÙ¶ÈºÍ¸ü¸ßµÄÓÎÏ·¼ÓÔØÐ§ÂÊ¡£ÓÉÓÚºËÏÔÃ»ÓÐÏÔ´æ£¬ËùÒÔÄÚ´æÆµÂÊ¾ÍÏÔµÃÊ®·ÖÖØÒª£¬¸ü¸ßµÄÆµÂÊÒ²»áÈÃËüÊÍ·Å³ö¸üÇ¿µÄÐÔÄÜ¡£
Ëü²ÉÓÃÁËÒ»¿é16:9µÄ7Ó¢´çÈ«ÌùºÏIPSÆÁ£¬1080P·Ö±æÂÊ£¬ÓµÓÐ118%sRGBµÄÉ«ÓòÈÝ»ý£¬»ÃæÏÔÊ¾ÇåÎúÏ¸Äå£¬»¹ÓÐ×Å120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Ê¹ÓÃ»¹ÊÇÍæÓÎÏ·¶¼¸ü¼ÓËÆºõÁ÷³©¡£Ëü³ýÁËÖ§³ÖÊ®µã´¥¿ØÍâ£¬»¹Ö§³Ö4096¼¶Ñ¹¸ÐÔ±Ê¼£ÊÖÐ´£¬ÄÜ¹»Âú×ãÒ»Ð©ÓÃ»§µÄ´´×÷ÐèÇó¡£
Í¬Ê±£¬Ëü»¹ÄÚÖÃÁËÓÉ¹þÂüÌá¹©²¢Í¨¹ý¹þÂüÆ·ÅÆÒôÐ§ÈÏÖ¤µÄË«Á¢ÌåÑïÉùÆ÷£¬ÒôÉ«Æ½ºâ£¬ÇåÎúÍ¨Í¸£¬×ÔÈ»Á÷³©£¬¾ßÓÐºÜºÃµÄ±íÏÖÁ¦£¬ÔÚÆµ¿í¡¢Ïì¶È¡¢ÒôÉ«µÈ·½ÃæÁìÏÈÍ¬Àà²úÆ·£¬´îÅäÉÏ¸ßË¢µç¾ºÆÁ£¬¸øÓëÍæ¼Ò¸ü¼ÓÕæÊµµÄÊÓ¾õ+Ìý¾õÌåÑé¡£
OneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1ÄÚÖÃÁË48Wh¿ì³äµç³Ø£¬¿ÉÒÔÂú×ãÍæ¼ÒÊýÐ¡Ê±µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬´îÅä100Wµª»¯ïØ³äµçÆ÷£¬Êµ²â°ëÐ¡Ê±³äµç50%£¬1.5Ð¡Ê±¿É³äÂú100%¡£
²Ù¿Ø·½Ãæ£¬OneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1²ÉÓÃ¼¯³ÉÊ½ÊÖ±úÉè¼Æ£¬¸ù¾ÝÈËÌå¹¤Ñ§Éè¼ÆµÄÇúÏß»¡¶È£¬¸üÌùºÏÍæ¼ÒÊÖÕÆ£¬·½±ã³ÖÎÕÇÒ¾ÃÍæ²»ÀÛ;°´¼ü²¿·ÖÎª¾µäµÄ¾µäXBox°´¼ü´íÎ»²¼¾Ö£¬ALPSµç¾º¼¶Ò¡¸Ë¸ß¶È6.7mm£¬ÇãÐ±½Ç¶È18¶È£¬²¢ÇÒ²ÉÓÃÁËÒ¼ºÅ±¾OneXPlayerÍÅ¶ÓµÄ×ÔÑÐËã·¨£¬ÄÜ×öµ½Ò¡¸ËÎÞÄÚÈ¦ËÀÇø£¬Ö§³ÖÐ£×¼¹¦ÄÜ¡£
»ô¶û°â»úÐÐ³Ì8.1mm£¬ÓµÓÐ 0.1mm µÄ°´Ñ¹¾«¶È·´À¡£¬²ÉÓÃÁã½Ó´¥µç´Å¸ÐÓ¦¼¼Êõ£¬°â»úÉÏ´îÔØÓÀ´ÅÌú£¬Ð¾Æ¬Í¨¹ýµç´Å¸ÐÓ¦°â»ú´Å³¡»·¾³Ï¸Î¢±ä»¯£¬¶ÔÓÎÏ·Êä³ö¸ß¾«¶È²Ù×÷Ö¸Áî£¬·´À¡¸üÎª¾«×¼!ÓÈÆäÔÚÈü³µÓÎÏ·ÖÐ£¬¸øÍæ¼Ò´øÀ´¸üÕæÊµµÄÓÍÃÅÌåÑé;Î¢¶¯¼ç¼üÎª¼ü³Ì0.2~1mm£¬´¥·¢ËÙ¶È¸ü¿ì¡¢°´Ñ¹´¥¸Ð¸üÕæÊµ£¬ÓÎÏ·Ê±Ó¦Á¦¸ÐÓ¦¸ü¾«×¼¡£Á½²àÊÖ±ú·Ö±ðÄÚÖÃÁËÒ»¸ö·Ç¶Ô³ÆÏßÐÔÂí´ï£¬ÄÜ¹»¸ù¾ÝÓÎÏ·³¡¾°ÊµÏÖ²»Í¬µÄÕð¶¯·´À¡£¬²¢Ö§³Ö¶àµµÎ»µ÷½Ú£¬¸øÓëÍæ¼Ò¸üÎª³Á½þµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÁíÍâ£¬³ýÁË³£¹æµÄ°´¼üÍâ£¬Õâ¿î²úÆ·¶¥¶ËÁ½²à¸÷ÉèÖÃÁËÒ»¸ö×Ô¶¨Òå°´¼ü£¬ÈÃÍæ¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÐèÇóÈ¥×Ô¶¨Òå°´¼üµÄ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÍæÐÔºÜÇ¿¡£
Õâ¿î»úÆ÷ÔÚÁ½²àÊÖ±úµ×²¿²ÉÓÃÁË¿É²ðÐ¶Ê½Íâ¿Ç£¬Ô¤ÁôRGBÃúÅÆ¿¨Î»£¬ÓÃ»§¿É¸ù¾ÝÐèÇó¶¨ÖÆ¸öÐÔ»¯RGBÃúÅÆ£¬ÅäºÏRGBÒ¡¸ËµÆ£¬µç¾º·ÕÎ§Ê®×ã¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬ËüÅä±¸Ò»¸öUSB-C 4.0½Ó¿Ú£¬Ò»¸öUSB-C 3.1½Ó¿Ú£¬Ò»¸öMicro SD 4.0À©Õ¹¿Ú£¬Ò»¸öUSB-A 3.2½Ó¿Ú£¬Ò»¸ö3.5mmµÄÒôÆµ½Ó¿Ú£¬Âú×ãÓÃ»§µÄÀ©Õ¹ÐèÇó¡£ÆäÖÐUSB-C4.0½Ó¿Ú¿ÉÍâ½ÓÏÔ¿¨Îë»ñµÃ¸üÇ¿µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬»òÕßÁ¬½Ó4KÏÔÊ¾Æ÷£¬À©Õ¹ÎªÒ»Ì¨µçÄÔÖ÷»úÊ¹ÓÃ£¬¶øMicro SD 4.0À©Õ¹¿Ú×î¸ß¶ÁÈ¡ËÙ¶È¿É´ï300MB/S£¬×î¸ßÖ§³Ö2TBÈÝÁ¿À©Õ¹¡£
³ýÁËÓ²¼þÍâ£¬Ò¼ºÅ±¾OneXPlayerÔÚÈí¼þÉÏÒ²ÏÂÁË·Ç³£´óµÄ¹¦·ò£¬ËüÄÚÖÃÁË×¨ÊôµÄÓÎÏ·µ÷¿ØÈí¼þOneXConsoleÒ¼ºÅÍæ¼ÒÖÐÐÄ£¬ÔÚ¾¹ý¶à´ÎÓÅ»¯Éý¼¶Ö®ºó£¬CPU¹¦ºÄ¡¢GPUÆµÂÊ¡¢·çÉÈ×ªËÙ¡¢ÆÁÄ»·Ö±æÂÊµÈÐÔÄÜµ÷½Ú¹¦ÄÜ¸üÎª·½±ã¿ì½Ý£¬¿ªÆôÈ«¾ÖËøÖ¡¹¦ÄÜºó¿ÉÓÐÐ§ÌáÉýÐøº½¡£
×îÐÂ°æ±¾ÖÐ»¹ÐÂÔöÁËÓÎÏ·¿â¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔËÑË÷±¾»úÉÏµÄËùÓÐÓÎÏ·£¬Íæ¼ÒÔÚÏëÍæÊ±¿ÉÒÔÔÚÓÎÏ·¿âÖÐ¿ìËÙ¿ªÆô£¬¸ü·½±ãÍæ¼Ò½øÐÐÍ¬²½ÓÎÏ·´æµµ£¬Í¬Ê±ÎªÁË¸ü·½±ãÕÆ»úÍæ¼ÒÖ®¼äµÄ½»Á÷£¬Íæ¼ÒÃÇ¿ÉÒÔÔÚÓÎÏ·ÏÂÃæ½øÐÐÆÀÂÛ£¬½»Á÷Í¨¹ØÃØ¼®¡¢ÕÆ»úÓÎÏ·Ê¹ÓÃ¼¼ÇÉµÈµÈ¡£
×÷ÎªOneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒÏµÁÐµÄÈ«ÐÂPCÕÆ»ú£¬OneXPlayer·ÉÐÐ¼ÒF1ÓÐ×ÅÈñÁú7 7840U+LPDDR5X 7500MHz¸ßÆµÄÚ´æ+PCIe 4.0 SSDµÄÓ²ºËÅäÖÃ¡¢120Hz¸ßË¢µç¾ºÆÁÄ»¡¢¸ü¼Ó·ûºÏÈËÌå¹¤Ñ§µÄÉè¼Æ¡¢¾µäµÄ°´¼ü²¼¾ÖºÍ³öÉ«µÄ²Ù¿ØÐÔ¡¢580gµÄ³¬Çá»úÉíÒÔ¼°¹¦ÄÜ·á¸»ÇÒÊµÓÃµÄ×¨ÊôÈí¼þµÈµÈ£¬ÔÚÓÎÏ·ÐÔÄÜ¡¢ÊÓ¾õÐ§¹û¡¢²Ù¿ØÊÖ¸Ð¡¢±ãÐ¯ÐÔµÈ·½Ãæ¶¼Å¬Á¦¸øÓëÍæ¼Ò¸üºÃµÄÌåÑé£¬ËæÊ±ËæµØ³©ÍæÓÎÏ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â