国外媒体确认，大屏版MacBook Air将亮相WWDC2023！

【天极网笔记本频道】此前业内人士多番猜测苹果将会推出15英寸MacBook Air产品，不过并没有确切消息表明这一信息真实性。但最近国外媒体彭博社明确表示，苹果会在6月6日举办的WWDC2023中推出这一产品。

苹果此前宣布将于6月6日举办WWDC2023主题演讲，按照以往惯例，苹果将会在这次演讲中发布包括iOS 17、watchOS 10、MacOS 14在内的系统更新，以及传闻已久的VR/AR产品和MacBook Air。在去年WWDC中，苹果就首发搭载M2是芯片的MacBook Air 13英寸版本。

一直以来，有关苹果将推出大屏版MacBook Air的消息由来已久，但是碍于MacBook Air轻便的定位，在MacBook Pro系列都相继推出大屏笔记本之后，MacBook Air依然将尺寸停留在14英寸以内，并没有推出更大屏幕尺寸的MacBook Air。如果这次苹果推出15.5英寸的MacBook Air，那么将成为迄今为止最大屏幕尺寸的MacBook Air。

大屏版本MacBook Air在在整体设计上大尺寸版的MacBook Air将和去年发售的M2版MacBook Air保持一致，依然拥有平坦的边缘、大面积Force Touch触控板、带功能键的键盘等，可能还搭载MagSafe充电接口、升级的扬声器系统和一个1080p摄像头。

同时15.5英寸的MacBook Air将会搭载M2 Pro芯片，并且会采用67W的电源适配器。此外，这款笔记本将保持和MacBook Pro 14英寸以及16英寸一样的正面设计语言，这也意味着这款机型将拥有刘海屏，同时会进一步收窄黑色边框，并采用相同类型的键盘和触控板。

苹果计划为时15.5英寸MacBook Air重新设计扬声器，使其拥有更佳外放效果，不过音质不会达到Pro级别。同时得益于屏幕变大，机身变大后内部空间有所富余，苹果搭载M2 Pro芯片有很大可能会配备散热器，这将会牺牲Air曾经的静音特性。

最重要的是，15.5英寸MacBook Air不会使用和MacBook Pro 14英寸和16英寸相同的Mini LED屏幕，而是仍将采用和M2 MacBook Air一样的LCD屏幕。但对于大多数用户而言，在实际使用中的感知并不明显，尤其是在比对过两者的价格过后，LCD屏幕就显得格外的香了。

这次彭博社如此明确表示大屏版本MacBook Air将于WWDC2023正式发布，应该是掌握了一些关键信息。虽然整体上大屏版本MacBook Air只是目前13英寸版本的放大版，但对于一直是小屏幕的Air产品线来说却是个不小的进步。况且随着苹果M系列芯片性能更加强劲，Air的轻薄将会符合更多用户预期，因此大屏版MacBook Air发布几乎是可以预见的，不过更多消息就要等到WWDC2023了。