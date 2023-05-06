ROG幻14 2023海外上市，搭载RTX 4060售价高达1599美元！

【天极网笔记本频道】随着AMD、英伟达和英特尔相继推出新一代芯片，上半年笔记本行业呈井喷式爆发。ROG也在年初发布多款笔记本新品，其中就包括了目前仍未在国内上市的ROG幻14系列。目前ROG幻14 2023笔记本现已在海外电商平台上架，搭载R9 7940HS处理器，可选RTX 4060和RTX 4070显卡。

价格方面，ROG幻14 2023搭载RTX 4060海外标价1599美元，折合人民币约11000元左右，而RTX 4070版本则是1850美元，折合人民币约13000元左右。这也与此前网络上流传的ROG幻14 2023国行定价相接近，国行RTX 4060版本的网传售价为10999元，如此看来具有相当高的可信度。

配置方面，ROG幻14 2023配备R9 7940HS，这颗处理器采用4nm工艺，拥有8核Zen4 CPU，并且搭载最新的锐龙AI引擎，CPU频率可达5.2GHz，拥有40MB缓存，核显为12CU RDNA3，核显频率高达3GHz，TDP为 35-45W。在Cinebench R23的单核测试中，R9 7940HS获得1793分，与i7-12700H差不多，i9-13900H有10%的差距。而在Cinebench R23的多核测试中，R9 7940HS得分17263分，与i9-13900H有10%以上的差距。

外媒表示，幻14 2023可以在2分钟内获得65W的性能释放，然后逐渐稳定在45W左右。能效方面，R9 7940HS在35W-45W性能释放下的跑分要明显高于i7-13700H。这也意味着搭载R9 7940HS的幻14 2023不仅更加节能，同时在能效方面表现十分出色，也让外界对幻14 2023的续航表现表示期待。

显卡方面可选英伟达的最新平台RTX 4060移动版以及RTX 4050移动版RTX 4060采用了AD107核心，拥有8GB显存，支持英伟达最新发布的DLSS 3.0技术，在光追性能方面更上一层楼。相较上一代，这一代RTX 4060在功耗方面的提升十分明显，只需要更低功耗就能实现更高性能，这对于幻14 2023而言，意味着能够长时间输出强劲性能，维持125W的显卡性能输出水平。

同时幻14 2023支持双显三模热切换，配备冰川散热2.0增强版，双风扇和超大面积均热板，能够快速将内部积热散出，长久保持高效性能输出。14英寸的ROG星云屏拥有16:10黄金比例，屏幕规格为2560x1600分辨率，拥有165Hz刷新率、低至3ms的屏幕响应时间、 100% DCI-P3专业广色域，支持色域切换，以及杜比视界与杜比全景声。

除此之外，幻14 2023拥有76Wh大电池，支持100W PD快充，不仅更加持久，同时可以快速补能。其搭载16GB DDR5-4800板载内存，同时可以外加一条16GB笔记本内存，可选1TB PCIe 4.0 SSD硬盘。在接口方面幻14 2023一样非常丰富，拥HDMI 2.1、USB-A、USB-C、USB4、microSD读卡器以及3.5mm耳机接口。

无论是设计还是堆料方面，ROG幻14 2023都堪称诚意满满，不过目前国行版本仍然没有具体的发售信息，这也让不少早早期待这一系列的玩家倍感失望。但俗话说好饭不怕晚，有着足够时间打磨的ROG幻14 2023或许能够给玩家带来更多意料之外的惊喜。