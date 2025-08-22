µ±½¿À¼ÓöÉÏ»ªË¶a¶¹14 Air Ïã·Õ°æ£¬ÊµÏÖÃÀÑ§&ÌåÑéË«ÖØ½ø»¯
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚÇá±¡±¾ÊÐ³¡Öð½¥Ç÷ÓÚÍ¬ÖÊ»¯µÄ½ñÌì£¬Ò»Ì¨±Ê¼Ç±¾³ýÁËÐÔÄÜÓëÆÁÄ»£¬»¹ÄÜ´øÀ´Ê²Ã´ÑùµÄ¾ªÏ²£¿ÊÓ¾õ¡¢´¥¾õ¡¢Ìý¾õ¡¡ÔÚÊ¹ÓÃ±Ê¼Ç±¾µÄ¹ý³ÌÖÐ£¬ÎÒÃÇµ÷ÓÃµÄÍùÍùÒ²¾ÍÊÇÕâÐ©¸Ð¹Ù£¬Ä³ÖÖ³Ì¶ÈÉÏÀ´Ëµ£¬ºÃÏñÓÐÕâÐ©¸Ð¾õÒ²¾Í×ã¹»ÁË¡£µ«ÊÇ´Ó2024ÄêÆð£¬»ªË¶a¶¹ÆÄ¾ßÏëÏóÁ¦µØ½«¡°Ðá¾õ¡±ÒýÈëÎÒÃÇÊ¹ÓÃ±Ê¼Ç±¾µÄ¹ý³ÌÖÐ£¬ÈÃÏãÆø³ÉÎªÁËµÚËÄÖÖ¸Ð¹ÙÌåÑé¡£¿Æ¼¼ÓëÏã·ÕµÄ½áºÏ£¬Ò²ÈÃµ±ÏÂÄêÇáÈËËù×·ÇóµÄÖÎÓúÏµ°ì¹«/Ñ§Ï°ÓÐÁËÒ»¸öÐÂµÄÑ¡Ôñ¡£
¼Ì¹ú¼ÊÖªÃûÊ±ÉÐÆ·ÅÆ°²ÄÈËÕÖ®ºó£¬»ªË¶ÔÚ×î½üÐ¯ÊÖ¹ú¼ÊÖªÃûÏãË®Æ·ÅÆ·¨¹ú½¿À¼£¬´òÔì³ö»ªË¶a¶¹|·¨¹ú½¿À¼ ÉÁ¹âÀñºÐ¡£ÀñºÐÖÐ²»½ö°üº¬ÏÞ¶¨»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æ£¬»¹ÅäÓÐ·¨¹ú½¿À¼Ææ¼£»¨Ô°µÏãË®¡¢¶¨ÖÆµÄÔÆ¶äµçÄÔ°ü¡¢Èý¿î×¨ÊôÏã·ÕÆ¬¡¢ÎÞÏßÊó±êºÍ¶¨ÖÆÐÇÃ¢Êó±êµæ£¬»¹ÓÐ¿ÉÒÔÑ¡ÅäµÄa¶¹Ïã·Õ»úÐµ¼üÅÌ¡£
Õâ·ÝÀñºÐÉè¼ÆÔ´×ÔArt Deco·ç¸ñ£¬½«½¿À¼¾µäµÄ·ä³²ÔªËØÓëÐÇÃ¢ÒâÏóÇÉÃî½áºÏ£¬Áù½Ç·ä³²µÄÖÈÐò¸ÐÓë»ªË¶adol»¨°ê±êÊ¶½»Ö¯£¬Éè¼ÆÃÀ¸ÐÀÂú¡£¼¸ºÎÏßÌõºÍÁ÷¹âÎÆÊÎÕ¹ÏÖ¿Æ¼¼Óë×ÔÈ»µÄÈÚºÏ£¬ÓªÔì³ö¶ÀÌØµÄÊÓ¾õÕÅÁ¦¡£
ÔÚÒ»ÖÚºÃÎïµÄ´ØÓµÏÂ£¬ÉÁ¹âÀñºÐµÄÖ÷½Ç¡ª¡ª»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æÔÙ¶ÈÈÃÎÒÃÇ¾ªÑÞ¡£Õâ²¢²»ÊÇÒ»Ì¨¼òµ¥µÄ±Ê¼Ç±¾£¬¶øÊÇ¿Æ¼¼ÓëÃÀÑ§µÄÓÖÒ»´Î½áºÏ¡£¶ÔÄêÇáÓÃ»§À´Ëµ£¬Õâ²»½öÊÇÒ»Ì¨µçÄÔ£¬¸üÊÇÒ»·Ý¾ßÓÐÒÇÊ½¸ÐµÄÀñÎï£¬ÊÇÔÚÐÂÑ§ÆÚ¡¢Ö°³¡Æðµã»òÖØÒª½ÚµãÉÏ¶Ô×Ô¼ºµÄ¼¤ÀøÓëêûÉÍ¡£
»ªË¶Îªa¶¹14 AirÏã·Õ°æÉý¼¶ÁËÏãÆ¬Ï»Éè¼Æ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ×ÔÓÉ¸ü»»Ïã·ÕÆ¬£¬ÔÚÊ¹ÓÃ±Ê¼Ç±¾µÄÍ¬Ê±ÏíÊÜÏãÆø´øÀ´µÄÅã°éÓëÁÆÓú¡£Èý¿î²»Í¬Ïãµ÷ÓªÔì³ö½ØÈ»²»Í¬µÄ·ÕÎ§£ºÈ«ÐÂµÄ¡°³¿êØÖ®Îè¡±ÇåÐÂÃ÷ÃÄ£¬ÊÊºÏÔç³¿Ñ§Ï°ºÍ×¨×¢Ê±¿Ì;¡°ÇàÄûËÆ½õ¡±ËáÌð»îÆÃ£¬ÄÜ¹»°ïÖúÓÃ»§¼¤·¢Áé¸ÐºÍÄÜÁ¿;¡°Î´À´ÏãÓö¡±ÎÂÅ¯Êæ»º£¬ÊÊºÏÔÚÒ¹ÍíµÄ¶À´¦»ò´´×÷Ê±´øÀ´ÐÄ¾³µÄÆ½ºÍ¡£Èç¹ûÄãÊÇÑ§Éúµ³£¬ÏãÆø²»½öÄÜ»º½âÑ§Ï°½¹ÂÇ£¬»¹ÄÜÈÃ¸´Ï°ºÍÐ´ÂÛÎÄ±äµÃ¸üÓÐ·ÕÎ§;¶ÔÓÚÄêÇáµÄ´´×÷ÕßÀ´Ëµ£¬Ðá¾õ´Ì¼¤ÓëÁé¸Ð¼¤·¢Ï¢Ï¢Ïà¹Ø£¬²»Í¬µÄÏãµ÷ÓÐ¿ÉÄÜ»á¸øÄã´øÀ´²»Í¬µÄÁé¸Ð;¶ø¶ÔÓÚÖ°³¡´ïÈËÃÇÀ´Ëµ£¬Ïã·Õ¸üÊÇÒ»ÖÖÎÞÐÎµÄ½âÑ¹Åã°é£¬°ïÖúËûÃÇÔÚÈÕ³£°ì¹«¡¢»áÒé¡¢³ö²îÍ¾ÖÐ±£³ÖÐÄÇéÓäÔÃ¡£
³ýÁË¶ÀÌØµÄÏã·ÕÌåÑé£¬»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æµÄÉè¼ÆÍ¬Ñù³ö²Ê¡£¹åÃÛ·Û½ðÅäÉ«ÏàÐÅ´ó¼ÒÒÑ¾²»Ä°ÉúÁË£¬Õâ¿îÅäÉ«¼¸ºõÒÑ¾³ÉÎªa¶¹µÄ±êÖ¾ÐÔÅäÉ«¡£»úÉíÇáÔ¼1.3kg£¬±¡ÖÁ13.9mm£¬ÎÞÂÛÊÇ×°½øÊé°ü»¹ÊÇµ¥ÊÖÁà×Å³öÃÅ£¬¶¼ºÁÎÞÑ¹Á¦¡£¶ÔÓÚÄêÇáÅ®ÐÔÓÃ»§À´Ëµ£¬ÕâÑùµÄÉè¼Æ²»½ö´òÆÆÁË´«Í³Çá±¡±¾Ç§ÆªÒ»ÂÉµÄ»ÒºÚÍâ¹Û£¬»¹ÈÃ±Ê¼Ç±¾³ÉÎªÒ»ÖÖËæÉíÊ±ÉÐµ¥Æ·¡£
µ±È»£¬ÃÀÀöµÄÍâ±íºÍ¶ÀÌØµÄÏã·ÕÖ»ÊÇ½õÉÏÌí»¨£¬»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æµÄÐÔÄÜ±íÏÖÒ²ÓÀ´½ø»¯¡£Ëü´îÔØÁËAMDÈñÁú9 H 270 AI´¦ÀíÆ÷£¬´øÀ´¸ßÐÔÄÜÓëAI¼ÓËÙµÄË«ÖØÓÅÊÆ¡£32GB 7500MT/s¸ßÆµÄÚ´æÅäºÏ1TBº£Á¿Ó²ÅÌ£¬½â¾öÁË¶àÈÎÎñÇÐ»»ºÍ´óÎÄ¼þ´æ´¢µÄ½¹ÂÇ£¬Îª±¾µØAI²¿ÊðÒ²Ìá¹©ÁËÓÐÁ¦Ö§³Ö¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æÅä±¸ÁË2.8K 120Hz OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬¾ß±¸100% P3¹ãÉ«Óò¡¢10-bitÉ«ÉîºÍ¦¤E<1µÄ¸ßÉ«×¼±íÏÖ£¬É«²Ê»¹Ô¾«×¼Ï¸Äå£¬·Ç³£ÊÊºÏÉè¼Æ¡¢ÐÞÍ¼ºÍÊÓÆµ¼ô¼µÈ¶Ô»ÖÊÓÐ¸ßÒªÇóµÄÓÃ»§¡£120HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊºÍ0.2ms¼²ËÙÏìÓ¦ÈÃ»ÃæÔÚ¹ÛÓ°ºÍÓÎÏ·Ê±¸ü¼ÓÁ÷³©£¬ÎïÀí¼¶±ðµÄµÍÀ¶¹âÉè¼Æ»¹Í¨¹ýÀ³ÒðTUVÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹â¡¢ÎÞÆÁÉÁºÍSGS Eye Care»¤ÑÛË«ÈÏÖ¤£¬³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃ²»Ò×Ôì³ÉÑÛ¾¦Æ£ÀÍ¡£
Ðøº½·½Ãæ£¬ËüÅä±¸ÁË75Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖ³¤´ïÔ¼14Ð¡Ê±µÄÈ«ÌìÊ¹ÓÃ£¬²¢Ö§³Ö¿ì³ä¹¦ÄÜ£¬½öÐè³äµç30·ÖÖÓ¾ÍÄÜÂú×ãÒ»Õû¸öÏÂÎçµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£ÕâÒâÎ¶×ÅÎÞÂÛÊÇÑ§ÉúÔÚÍ¼Êé¹ÝÑ§Ï°£¬»¹ÊÇÖ°³¡ÈË±¼²¨ÓÚ»áÒéÓë³ö²îÖ®¼ä£¬¶¼ÄÜ°ÚÍÑµçÁ¿½¹ÂÇ¡£½Ó¿Ú·½ÃæÒ²ÊÇ·Ç³£ÆëÈ«£¬Ë«USB Type-A¡¢Ë«USB Type-C(ÆäÖÐÒ»¸ö´ïµ½40GbpsËÙÂÊ)¡¢HDMI 2.1 TMDS¡¢MicroSD¿¨²ÛÒÔ¼°ÒôÆµ½Ó¿Ú£¬ÈÃÓÃ»§Ó¦¶ÔÑ§Ï°¡¢°ì¹«¡¢Ó°ÒôÓéÀÖºÍÊý¾Ý´«Êä¶¼ºÁÎÞÎÊÌâ¡£
¸üÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æ´îÔØÁË¶¹¶£AIÖúÊÖºÍ¶¹¶£ÖªµÀ£¬ÕæÕýÈÃ±Ê¼Ç±¾¾ß±¸ÁËÅã°éÊôÐÔ¡£¶¹¶£AIÖúÊÖ½ÓÈëDeepSeek£¬ÄÜÔÚÁªÍø»·¾³ÏÂÎªÓÃ»§Ìá¹©¶àÑù»¯µÄÖÇÄÜ¸¨Öú;¶ø¡°¶¹¶£ÖªµÀ¡±±¾µØ²¿Êð£¬ÄÜ¹»ÔÚ¶ÏÍøÊ±¼ÌÐøÌá¹©±¾µØAIÖ§³Ö¡£Ñ§ÉúÅóÓÑÃÇ¿ÉÒÔÈÃËüÐÖú´ðÒÉ½â»ó£¬´´×÷Õß¿ÉÒÔÀûÓÃËü½øÐÐÁé¸ÐÕûÀíºÍÎÄ°¸Éú³É£¬Ö°³¡ÓÃ»§¸üÊÇ¿ÉÒÔÒÀ¿¿Ëü¿ìËÙÕûÀí»áÒé¼ÍÒª¡¢ÎÄµµ²Ý¸å£¬ÌáÉýÐ§ÂÊ¡£ÕâÒ²ÈÃ»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æ²»Ö»ÊÇÓ²¼þÉè±¸£¬¶øÊÇÒ»¸ö¿ÉÒÔËæÊ±¶Ô»°µÄÖÇÄÜ»ï°é¡£
¿¼ÂÇµ½ÁËÄêÇáÓÃ»§µÄ³¤ÆÚÊ¹ÓÃÐèÇó£¬»ªË¶ÎªÐÂ»ú×¼±¸ÁËa¶¹ÎÞÓÇ·þÎñ¼Æ»®£¬Ìá¹©ÁËÁ½ÄêÓ²¼þÉÏÃÅ·þÎñ¡¢Á½ÄêÎÞÏÞÔ¶³ÌÐÖú¡¢Á½ÄêºÃÆÁÎÞÓÇ»»ÐÂÒÔ¼°Á½ÄêÕû»ú¹ú¼ÊÁª±££¬ÎÞÂÛÊÇÐ£Ô°Éú»î¡¢¹úÄÚ¹¤×÷£¬ÉõÖÁÊÇº£Íâ³ö²î¶¼ÄÜÏíÊÜÖÜÈ«µÄ±£ÕÏ¡£
×ÜµÄÀ´Ëµ£¬a¶¹14 AirÏã·Õ°æ¸²¸ÇÁËÄêÇáÓÃ»§µÄ¼¸ºõËùÓÐºËÐÄÐèÇó¡£¶ÔÓÚÑ§Éúµ³£¬ËüÊÇÒ»Ì¨¼æ¾ßÑ§Ï°¡¢ÓéÀÖÓë»º½âÑ¹Á¦µÄ¸ßÐÔÄÜAIÇá±¡±¾;¶ÔÓÚ´´×÷Õß£¬ËüÌá¹©ÁË¸ßÉ«×¼OLEDÆÁÄ»¡¢´óÄÚ´æºÍ³ä×ãµÄ´æ´¢¿Õ¼ä£¬ÄÜ¹»³ÉÎª´´×÷¹ý³ÌÖÐµÄºÃ»ï°é;¶ÔÓÚÄêÇáÖ°³¡ÈËÈº£¬ËüÔòÆ¾½èÇá±¡±ãÐ¯¡¢³¤Ðøº½ÓëAIÖúÊÖ¼Ó³Ö£¬°ïÖúËûÃÇÔÚ¸ßÇ¿¶ÈµÄ¹¤×÷½Ú×àÖÐÒÀ¾É±£³ÖÐ§ÂÊÓë½Ú×à¡£
»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æÄ¿Ç°²¿·ÖµØÇøÔÚ¹Ù·½ÇþµÀÏíÊÜ¹ú¼Ò²¹ÌùÕþ²ß£¬¾ßÌå¿É×ÉÑ¯¿Í·þÁË½â¹ú²¹ÏêÇé£¬ÏÖÔÚ¹ºÂò¿ÉÏíÉ¹µ¥·µ400Ôª¡¢×ÉÑ¯¿Í·þ»¹¿ÉÏÞÊ±ÁìÈ¡¼ÛÖµ299ÔªµÄÏã·ÕÄê¶ÈÌ××°µÈ¸£Àû»î¶¯¡£»ªË¶a¶¹|·¨¹ú½¿À¼ ÉÁ¹âÀñºÐÓÅ»ÝºóÒ²½ö7599Ôª£¬Í¬Ê±Ö§³Ö°×Ìõ6ÆÚÃâÏ¢·ÖÆÚ£¬´ó´ó¼õÇáÁËÄêÇáÓÃ»§µÄ¹º»úÑ¹Á¦¡£»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æÒÔ¼°È«ÐÂ¹²´´ÀñºÐÔÙÒ»´ÎÑéÖ¤ÁË»ªË¶ÔÚ½øÐÐµÄ´óµ¨¿ç½ç³¢ÊÔ¡£ÔÚ¿ªÑ§¼¾»òÖ°³¡½ø½×½×¶Î£¬»ªË¶a¶¹14 AirÏã·Õ°æ²»½öÊÇÒ»Ì¨ÌáÉýÐ§ÂÊµÄÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬¸üÊÇÒ»·ÝÖµµÃËÍ¸ø×Ô¼ºµÄÀñÎï¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100194785455.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â