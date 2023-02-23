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苹果即将发布新款MacBook Air，已提交蓝牙5.3设备清单

2023-02-23 11:45:19 作者：

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  【天极网笔记本频道】最近苹果向Bluetooth Launch Studio提交了一份新的申请，虽然申请中没有提到具体的产品，但是蓝牙5.3的出现依然给网友留下了遐想空间。有人认为这就是苹果即将发布的大屏版MacBook Air，以及即将到来的苹果无损音质。

  

苹果即将发布新款MacBook Air，已提交蓝牙5.3设备清单

  此前碍于MacBook Air轻便的定位，在MacBook Pro系列都相继推出大屏笔记本之后，MacBook Air依然将尺寸停留在14英寸以内，并没有推出更大屏幕尺寸的MacBook Air。如果这次苹果推出15.5英寸的MacBook Air，那么将成为迄今为止最大屏幕尺寸的MacBook Air。

  在整体设计上大尺寸版的MacBook Air将和去年发售的M2版MacBook Air保持一致，依然拥有平坦的边缘、大面积Force Touch触控板、带功能键的键盘等，可能还搭载MagSafe充电接口、升级的扬声器系统和一个1080p摄像头。

  同时15.5英寸的MacBook Air将会搭载M2系列芯片，并且会采用67W的电源适配器。此外，这款笔记本将保持和MacBook Pro 14英寸以及16英寸一样的正面设计语言，这也意味着这款机型将拥有刘海屏，同时会进一步收窄黑色边框，并采用相同类型的键盘和触控板。

  

苹果即将发布新款MacBook Air，已提交蓝牙5.3设备清单

  根据最新的报告，15.5英寸的MacBook Air屏幕面板已经于本月开始生产。15.5英寸MacBook Air不会使用和MacBook Pro 14英寸和16英寸相同的Mini LED屏幕，而是仍将采用和M2 MacBook Air一样的LCD屏幕。但对于大多数用户而言，在实际使用中的感知并不明显，尤其是在比对过两者的价格过后，LCD屏幕就显得格外的香了。

  同时苹果计划为时15.5英寸MacBook Air重新设计扬声器，使其拥有更佳外放效果，不过音质不会达到Pro级别。同时得益于屏幕变大，机身变大后内部空间有所富余，苹果搭载M2 Pro芯片有很大可能会配备散热器，这将会牺牲Air曾经的静音特性。

  此外，蓝牙5.3的出现，也让人再次猜测是在为苹果即将支持的LE Audio 标准做准备。去年苹果发布了AirPods Pro 2，不过AirPods Pro 2同样继承苹果音频设备不支持无损音频传输的传统，即使它已经升级到蓝牙5.3。

苹果即将发布新款MacBook Air，已提交蓝牙5.3设备清单

  根据苹果内部工程师的说法，苹果有一个由“声音专家”组成的小组，向苹果工程师提供关于音频质量的反馈。最后，多少会有一些妥协，因为还不能做到都十分完美。同时并不认为目前的蓝牙技术是AirPods音频质量限制因素，即使是目前的蓝牙技术和编解码器标准，苹果仍然可以在音频质量方面做出改进，而公司重点依然是可靠性。其说道：重要的是要明白，我们仍然可以在不改变编解码器的情况下取得巨大进步。而我们今天所选择的编解码器，更多的是关于可靠性。

  从谈话中能够看出，苹果似乎目前并没有针对AirPods Pro 2音质升级方面的具体计划。AirPods Pro 2在降噪方面取得十足进步，这才是这一代AirPods Pro的升级重点。但是从硬件基础上看，AirPods Pro 2支持无损音频传输不存在任何硬件瓶颈，只差一次OTA。

  这次或许将会推出新的方式来让AirPods Pro 2支持无损音频传输，而发布MacBook Air大屏版则是一次契机。未来苹果所有设备或许都会配备蓝牙5.3，但无损音质何时到来，目前仍未定数。

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