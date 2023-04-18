ROG推出新一代XG Mobile显卡拓展坞，官方售价12999元！

【天极网笔记本频道】2023年开年，ROG一口气推出多个系列笔记本新品，同时为补足部分牺牲性能换取轻薄的机型，ROG一同发布了新一代XG Mobile显卡坞，内置RTX 4090移动显卡，能够为ROG部分机型笔记本产品提供越阶性能。

据悉， XG Mobile显卡坞目前仅有RTX 4090 16GB移动版，将于4月20日早上10点首发，售价12999元。官方表示，ROG新一代XG Mobile显卡坞的外形尺寸仅为典型显卡坞的7%，但XG Mobile可为游戏、多媒体编辑、渲染等图形密集型任务提供了更高的性能，其超紧凑的设计仅重1.3千克，便于随身携带。兼容性方面， XG Mobile显卡坞适用于ROG的幻X、幻13和幻16翻转版。

此前ROG XG Mobile显卡坞已经率先于日本上市，日本地区的售价高达399800日元，折合人民币约21000元左右。相较国内的12999元，还是贵了不少，而上一代采用RTX 3080的型号在售，售价为11969元，从这个角度来看，这款搭载RTX 4090的ROG XG Mobile显卡坞在价格方面还算良心。

对于幻系列轻薄全能本而言，受制于散热、功耗以及体积等原因，极限性能或许会受到妥协，为了给这部分用户带去更高的性能体验，ROG XG Mobile显卡坞应运而生。以ROG 幻16翻转版为例，其搭载英伟达最新发布的RTX 40系移动显卡，可选RTX4060或RTX 4070。RTX 4060拥有8GB GDDR6显存，功耗可达120W。同时这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3.0技术，并且光追性能大涨，在游戏场景中可以获得流畅且逼真的画面效果。最重要的是，台积电最新工艺加成下，RTX 4060功耗表现优秀，可以在同等功耗下获得相较前代近乎翻倍的性能表现。

ROG 幻16翻转版从参数看来性能表现十分不错，但由于仅仅可选RTX 4060和RTX 4070，导致用户如果青睐这一可变换形态的机型，就不得不向性能妥协。因此 ROG XG Mobile显卡坞的出现非常好地解决了这一问题，在不那么需要性能的场景下使用自带的显卡就能满足需求，而在需要性能的情况下又能通过ROG XG Mobile显卡坞来获得更强的图形能力。

尤其是这一代RTX 40系移动显卡首次将RTX 4090下放至笔记本产品，这给ROG XG Mobile显卡坞提升性能带来了硬件基础。回顾此前的移动版显卡，这两年以来，英伟达都尽力做到了桌面版显卡与笔记本显卡维持相对统一的规格，不过受限于笔记本的功耗问题，移动版显卡在功耗方面需要做出妥协。或许是因为这个原因，为了避免用户对于涨价提出异议，这次英伟达直接将RTX 4090下放，但是在规格方面，这颗移动版的RTX 4090实际上只与桌面端的RTX 4080规格相近。

这也就意味着，RTX 40系的移动端，实际规格其实与桌面端相差了有一代，而实际性能可能相差还要更多。不过从移动显卡的实际性能来看，RTX 4090和RTX 4080移动版相比前代的RTX 3080 Ti和RTX 3080移动版有着超过50%的性能提升，同时得益于DLSS3.0和新一代光追技术的加持，RTX 4090的性能还是值得期待的。

此外，ROG XG Mobile显卡坞莫让将拓展坞与移动显卡连接在一起，自带支架设计，支持各种酷炫灯效，拥有300W的内置电源，可以同时为拓展坞和电脑一起充电，并且支持热插拔。对于ROG笔记本用户而言，这样一款产品能在原先基础上为用户提供更加强劲的性能体验，还是相当不错的。