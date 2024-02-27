µ½ÊÖ10499Æð£¡È«ÐÂROG»Ã14/16 Air¿ªÊÛ£¬Æ¾ÊµÁ¦´òÔì×¨ÒµÐÔÄÜÇá±¡±¾±ê¸Ë
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿´º½Ú¼ÙÆÚ¹ýºóÓÀ´¿ª¹¤·µÐ£¼¾£¬´ó¼Ò¶ÔµçÄÔÊýÂë²úÆ·µÄ»»ÐÂÐèÇóÒ²ÏÔÖøÔö¼Ó¡£ÒªËµÄ¿Ç°ÒÑ·¢²¼µÄÒ»ÖÚ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÐÂÆ·ÖÐ£¬»¹ÊôAIÈ«ÄÜ±¾ROG»Ã AirÏµÁÐÐÂÆ·µÄÈÈ¶È×î¸ß£¬Á½¿î²úÆ·¿ªÆôÔ¤Ô¼Ö®ºóµÄ¶ÌÊ±¼äÄÚ¾ÍÎüÒýÁË³¬¹ýÍòÈË²ÎÓëÔ¤Ô¼¡£
ROGÈ«ÐÂ»ÃAirÏµÁÐ¹²ÓÐÁ½¿î²úÆ·£º»Ã14 AirºÍ»Ã16 Air£¬Á½Õß¼¯×¨Òµ´´×÷¡¢ÓÎÏ·µç¾º¡¢Çá±¡±ãÐ¯ÓÚÒ»Éí£¬ºÅ³ÆÊÇ¡°×¨ÒµÐÔÄÜÇá±¡±¾±ê¸Ë¡±£¬ÎÞÒÉÊÇ´ó¶àÊýÈËµÄÀíÏëÖ®Ñ¡¡£Ä¿Ç°£¬»Ã14 AirºÍ»Ã16 AirÒÑÕýÊ½¿ªÊÛ£¬ÊÛ¼Û·Ö±ðÎª10499ÔªÆðºÍ13499ÔªÆð¡£
ÏëÒª¸ßÐ§°ì¹«¡¢´´×÷£¬ÐÔÄÜÊµÁ¦Ïàµ±ÖØÒª¡£ROG»Ã14 Air²ÉÓÃAMDÐÂÒ»´ú¶¥¼¶µÄÈñÁú9 8945HS´¦ÀíÆ÷£¬4nm¹¤ÒÕ£¬Zen4¼Ü¹¹£¬8ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬×î¸ßÆµÂÊ5.2GHz£¬Ö§³ÖRyzen Al£¬ÄÚÖÃRadeon 780M¼¯ÏÔ£¬AIËãÁ¦ÖÁ¸ß39TOPS£¬¶ÀÏÔ¿ÉÑ¡RTX 4050/RTX 4060£¬Ö§³ÖÈ«¾°¹â×·¡¢¹âÏßÖØ¹¹µÈ×îÐÂ»Ãæ¼¼ÊõÒÔ¼°Ë«ÏÔÈýÄ£ÈÈÇÐ»»£¬ÎÞÂÛÊÇÓÃÀ´Íæ×ª3A´ó×÷»¹ÊÇÄÚÈÝ¸ã´´×÷¶¼ÓÎÈÐÓÐÓà¡£
ROG»Ã16 Air±êÅäIntelÐÂÒ»´ú¶¥¼¶µÄ¿áî£Ultra 9 185H£¬6+8+2 16ºËÐÄ22Ïß³Ì£¬î£Æµ¿É´ï5.1GHz£¬»¹ÓÐAI×¨ÊôÐ¾Æ¬NPU£¬´îÅäRTX 4060/4070ÏÔ¿¨£¬Ö§³ÖË«ÏÔÈýÄ£ÈÈÇÐ»»£¬¶ÔÓÚÖ÷Á÷3AÓÎÏ·¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢äÖÈ¾¡¢3D½¨Ä£µÈÈÎÎñ¾ù¿ÉÊµÏÖ×Å³öÉ«µÄÔËÐÐÐ§¹û¡£
ÎªÁËÐÔÄÜÓÐ¸üºÃµÄÊÍ·Å£¬»Ã14 AirÓë»Ã16 Air¶ÔÉ¢ÈÈÏµÍ³½øÐÐÉý¼¶¡£²ÉÓÃROG±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹3.0£¬°üÀ¨Èý¸ö¶þ´ú¾ø³¾·çÉÈ¡¢ÐÂÐÍÏËÎ¬Íø×´É¢ÈÈ¹Ü¡¢CPUÒºÌ¬½ðÊô£¬²¢Ö§³ÖROGÖÇÄÜ½µÔë¼¼Êõ£¬¿É¸ßÐ§ÅÅ³öºËÐÄÈÈÁ¿£¬ÊÍ·Å¸ß¶ËÓ²¼þµÄ×î¼ÑÇ±Á¦¡£
¸ßËØÖÊÆÁÄ»Ò»Ö±ÒÔÀ´¶¼ÊÇROG»ÃÏµÁÐµÄ±êÅä£¬´Ë´Î»ÃAirÏµÁÐÒ²²»ÀýÍâ¡£ROG»Ã14 AirÓë»Ã16 Air´îÔØÐÂ¿îROGÐÇÔÆÆÁ£¬»Ã14 AirµÄÆÁÄ»¾ß±¸2.8K·Ö±æÂÊ120HzË¢ÐÂÂÊ£¬»Ã16 AirÔòÎª2.5K·Ö±æÂÊ¡¢240HzË¢ÐÂÂÊ£¬Á½Õß¾ù¾ß±¸0.2msµÄ¼²ËÙÏìÓ¦Ê±¼ä£¬·åÖµÁÁ¶È500nits£¬Ö§³Ö100% P3É«Óò£¬Í¬Ê±Ò²ÄÚÖÃÁËÉ«ÓòÇÐ»»¹¦ÄÜ¡£ÏÔÊ¾Ð§¹ûÉÏ£¬ÆÁÄ»Ö§³ÖG-SYNC¡¢HDR TrueBlack500¡¢¶Å±ÈÊÓ½çÈÏÖ¤£¬¶øÇÒÖ§³ÖOLEDÆÁÄ»Á½Äê·ÇÈËÎªÎÞÓÇ»»ÐÂ¡£
×÷ÎªÒ»¿îÒµÐÔÄÜÇá±¡±¾£¬¡°Çá¡±ºÍ¡°±¡¡±Í¬ÑùÊÇÈÆ²»¿ªµÄ¹Ø¼ü´Ê¡£È«ÐÂµÄROG»Ã14 AirÓëROG»Ã16 Air¾ù²ÉÓÃÈ«ÐÂÄ£¾ß£¬CNCÒ»ÌåÊ½È«ÂÁºÏ½ð»úÉí£¬12µÀ¾«¹¤¶ÍÔì£¬´øÀ´¼«ÖÂÖÊ¸Ð¡£ÔÚÐÂ²ÄÖÊµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ROG»Ã AirÏµÁÐÕû»úÊµÏÖÁËÓÐÐ§¼õÖØ£¬»Ã14 Air×î±¡Ö®´¦½öÎª15.9mm¡¢½öÖØ1.5kg£¬»Ã16 Air±¡ÖÁ14.9mm£¬ÇáÔ¼1.85kg£¬ÎªÍâ³öÐ¯´øºÍÊ¹ÓÃ´´ÔìÁË¸ü¶à¿ÉÄÜ¡£AÃæÈ«ÐÂ¼ÓÈëµÄ¹âÏß¾ØÕó¾ß±¸15ÖÖ¿ÉÑ¡µÆÐ§£¬²¢Ö§³ÖÓÃ»§×Ô¶¨Òå£¬Î´À´¿Æ»Ã¸ÐÖ±½ÓÀÂú¡£
´ËÍâ£¬ROG»Ã14 AirÓë»Ã16 AirÅä±¸¸ü¸ßËØÖÊµÄÁùÑïÉùÆ÷ÕóÁÐ£¬Ç°ÕßÒôÁ¿ÌáÉý252%£¬µÍÒôÏÂÌ½µÍÖÁ100Hz¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Á½¿î»úÐÍ»¹Åä±¸ÁË¸ü´ó³ß´çµÄ¼üÅÌ°´¼üºÍ³¬´ó´¥¿Ø°å£¬Ö§³Ö240Hz´¥¿Ø²ÉÑùÂÊ£¬ÆÁÄ»ÉÏ·½»¹Ç¶ÈëÁË1080PÈ«¸ßÇåÉãÏñÍ·£¬´îÅäºìÍâÏà»ú»¹ÄÜÊµÏÖÈËÁ³Ê¶±ð¹¦ÄÜ¡£
ÕûÌå¿´ÏÂÀ´£¬È«ÐÂµÄROG»Ã AirÏµÁÐÎÞÂÛÊÇÍâ¹Û×ö¹¤¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊ£¬»¹ÊÇÐÔÄÜ±íÏÖ£¬¶¼¿ÉÒÔËµÓÐ×ÅÊ®·Ö³ö²ÊµÄ±íÏÖ£¬ÎÞÒÉ½«³ÉÎª×·Çó¸ßÐÔÄÜÓë¼«ÖÂÇá±¡ÓÃ»§µÄÈ«ÐÂÑ¡Ôñ¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100093358552.html
¹ºÂòÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100089737222.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â