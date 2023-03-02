AMD锐龙9 7950X3D核显帧率提升2倍，游戏性能遥遥领先

【天极网笔记本频道】2月28日，AMD的大缓存处理器锐龙7000X3D系列正式发售，首发锐龙9 7950X3D以及锐龙9 7900X3D两款处理器，售价分别为5299元和4499元。最近，外媒在测试锐龙9 7950X3D时发现，这款处理器不仅能让独立显卡获得巨大性能提升，对于自带的核显也有着显著的提升。

锐龙9 7950X3D和锐龙9 7950X都配备了2CU RDNA2架构的亮机核显，但是在游戏性能上，前者上获得显著提升，相较锐龙9 7950X的核显提升了2倍以上。而带来这一结果的主要原因，正是因为锐龙9 7950X3D配备了超大3D缓存。

去年AMD推出的锐龙7 5800X3D集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

5800X3D珠玉在前的表现令新一代锐龙7000X3D型号的具体表现备受期待，在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。

在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。

锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。而锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

在同样搭载RTX 3090的情况下，AMD锐龙9 7950X3D的性能要明显强于i9-13900KS。该媒体在1080P的分辨率下分别对五款游戏进行测试，并未采用4K分辨率，主要原因就是规避显卡瓶颈带来的数据失真，1080P分辨率下将更能体现处理器之间的性能差距。

在测试的五款游戏中，当《孤岛惊魂 5》和《古墓丽影：暗影》开启最高画质后，锐龙9 7950X3D相较酷睿i9-13900KS性能高出11-12%，而在更吃处理器缓存的《刺客信条：英灵殿》中，这一差距来到了35%，不过在《地铁：离去》中这一差距被缩小到5%。i9-13900KS唯一取得优势的是在《星际控制》这一游戏中，以2%的微弱优势在性能方面取得领先。

可以看出在增加3D大缓存之后，锐龙9 7950X3D在游戏性能方面确实取得了不小的性能提升，同时基础性能并没有下降多少，只是主频方面有一半数量的核心要稍低于另一半核心频率，这也意味着锐龙9 7950X3D或许是当下最适合游戏玩家的处理器。