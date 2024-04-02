Ó¢ÌØ¶ûAI PC°ëÄê¡°´ð¾í¡±£ºÈý´óAIÒýÇæÇý¶¯£¬Ãª¶¨6´óAIÉÌÓÃ³¡¾°
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿AI PC£¬Ó¢ÌØ¶ûCEOÅÁÌØ・»ùÐÁ¸ñÔÚÈ¥Äê¾ÅÔÂ·ÝÌá³öÁËÕâ¸ö¸ÅÄî¡£Ê²Ã´ÊÇAI PC£¿ËûµÄ´ð°¸ÊÇÄÜ¹»Íæ×ªAI¹¦ÄÜµÄPC£¬¿ÉÍ¨¹ýÔÆÓëPCµÄ½ôÃÜÐ×÷£¬»òÔÚµçÄÔ¶Ë¶ÀÁ¢ÔËÐÐ´óÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬½ø¶ø´Ó¸ù±¾ÉÏ¸Ä±ä¡¢ÖØËÜPCµÄÓÃ»§ÌåÑé£¬ÊÍ·ÅÈËÃÇµÄÉú²úÁ¦ºÍ´´ÔìÁ¦¡£
Èç½ñ£¬6¸öÔÂÊ±¼ä¹ýÈ¥ÁË£¬AI PCµ½µ×ÄÜ¸ÉÊ²Ã´£¿Ó¢ÌØ¶ûÓëÐÐÒµ»ï°éÃÇÔÚ2024È«ÐÂÓ¢ÌØ¶ûÉÌÓÃ¿Í»§¶ËAI PC²úÆ··¢²¼»áÉÏ½»³öÁË×Ô¼ºµÄÒ»·Ý¡°´ð¾í¡±¡£
ÒÀÍÐÓÚ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÈý´óAIÒýÇæÎªAI PCÌá¹©µÄ³äÅæËãÁ¦£¬ÈÃAIÓ¦ÓÃ¿ÉÒÔÔÚ¶Ë²à½øÐÐ²¿ÊðºÍÊ¹ÓÃ£¬²¢ÇÒÂú×ã¾¼Ã¡¢ÎïÀí¡¢Êý¾Ý±£ÃÜÕâÈý´óÉú³ÉÊ½AI (AIGC) on AI PC·¨Ôò£¬Í¨¹ýÓëÈ«Çò³¬¹ý100¼ÒISVºÏ×÷»ï°éÉî¶ÈºÏ×÷£¬´´½¨°üº¬300¶àÏîISVÌØÐÔµÄÅÓ´óAIÉúÌ¬ÏµÍ³£¬³ÖÐøÇ¿»¯AI PCµÄÄÜÁ¦£¬ÍÆ¶¯6´óAI³¡¾°¼°ÐÐÒµAIÓ¦ÓÃÂäµØ¡£Ó¢ÌØ¶û²»½ö½öÊÇAI PC¸ÅÄîµÄÌá³öÕß£¬¸üÊÇAI PCÂäµØµÄ¼ùÐÐÕßÒÔ¼°ÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÍÆ¶¯Õß¡£
Èý´óAIÒýÇæÎªÉÌÓÃAI PC¼ÓËÙ£¬Âú×ã¡°Èý´ó·¨Ôò¡±
×÷ÎªAI PC¸ÅÄîµÄÌá³öÕß£¬Ó¢ÌØ¶ûÆ¾½è×ÅÆäÇ°Õ°µÄÊÓÒ°£¬×ÔµÚ10´ú¿áî£´¦ÀíÆ÷±ã¿ªÊ¼ÒýÈëAI£¬¿ªÆôÁËPC¶ËAIÓ¦ÓÃÂäµØµÄÐÂ½×¶Î£¬¼ÓËÙÉúÌ¬ÔÚPC¶ËAIÓ¦ÓÃµÄÌ½Ë÷¡£È«ÐÂµÄ¿áî£Ultra¸üÊÇÃæÏòAI PCËù´òÔìµÄ²úÆ·£¬´øÀ´ÁË±»Ó¢ÌØ¶û³ÆÎª40ÄêÀ´×î´óµÄ´¦ÀíÆ÷¼Ü¹¹±ä¸ï¡£
¿áî£Ultra»ùÓÚIntel 4ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔì£¬¶Ô±ÈÖ®Ç°µÄIntel 7¹¤ÒÕÊµÏÖÁË20%µÄÄÜÐ§ÌáÉý£¬²¢ÇÒ²ÉÓÃÁËÓÉÐÔÄÜºË(Redwood Cove)ºÍÄÜÐ§ºË(Crestmont)ÒÔ¼°µÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºË¹¹³ÉµÄ3D¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ¼Ü¹¹£¬ÔÚÐÔÄÜÌáÉýµÄÍ¬Ê±£¬¹¦ºÄ½øÒ»²½ÏÂ½µ£¬´øÀ´ÁË¸üºÃµÄÐøº½±íÏÖ¡£»¹¼¯³ÉÁËArc GPU£¬Ëü²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂµÄXe LPG¼Ü¹¹£¬×î¶àÅä±¸8¸öXeºËÏÔ£¬Ïà±ÈÓÚÉÏÒ»´úÊµÏÖÁË½üÁ½±¶ÐÔÄÜµÄÌáÉý£¬ÈÃÊÓÆµ¼ô¼ËÙ¶È¸ü¿ì¡£Ê×´Î¼¯³ÉÉñ¾ÍøÂç´¦Àíµ¥Ôª(NPU)£¬¸ü½øÒ»²½ÌáÉýÖÕ¶Ë²àAIÄÜÐ§¼°Ó¦ÓÃ¡£
ÔÚCPU¡¢GPUÒÔ¼°NPUÈý´óAIÒýÇæµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬¿áî£UltraÔÚÉÌÓÃ°ì¹«³¡¾°µÄ±íÏÖ·Ç³£³öÉ«£¬ÔÚÉú²úÁ¦·½Ãæ£¬ÓëÈýÄêÇ°µÄPCÏà±È£¬¿áî£UltraµÄÐÔÄÜÌáÉý×î¸ß¿ÉÒÔ´ïµ½47%£¬ÓëÉÏÒ»´ú²úÆ·Ïà±È£¬ÔÚÆµ·±Ê¹ÓÃÊÓÆµ»áÒéµÄ³¡¾°Ö®ÏÂ£¬¿áî£UltraµÄ¹¦ºÄ×î¸ß¿ÉÒÔ½µµÍ36%£¬½øÒ»²½Ç¿»¯ÉÌÓÃ±¾µÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ÁíÍâ£¬»ùÓÚ´îÔØÁËÈ«ÐÂÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÓ¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨£¬³ýÁË¹¦ºÄºÍÐÔÄÜ´øÀ´µÄÉú²úÁ¦ÓÅÊÆÍâ£¬ÔÚÎÈ¶¨ÐÔ¡¢°²È«ÐÔºÍ¿É¹ÜÀíÐÔµÈ·½ÃæÓÐ×Å¸üºÃµÄ±íÏÖ£¬¸üºÃµÄÂú×ãÉÌÒµÓÃ»§°üÀ¨IT²¿ÃÅµÄÐèÇó¡£±ÈÈçÔÚ¿É¹ÜÀíÐÔÉÏ£¬Í¨¹ýÏµÍ³µÄÔ¶³ÌÖ§³Ö£¬Ó¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨¿ÉÒÔ×î¸ß¼õÉÙ90%µÄÓ²¼þÏÖ³¡¼¼ÊõÖ§³ÖÐèÇó£¬¶ø¶ÔÓÚITÈËÔ±Ã¿Ìì¶¼Òª´¦ÀíµÄ·þÎñµ¥Á¿×î¸ß¿ÉÒÔ½µµÍ40%;ÎÈ¶¨ÐÔ·½Ãæ£¬Õâ´ú×¨ÃÅÌá¹©ÁËWindows10µÄÖ§³Ö£¬²¢ÇÒ³¤ÆÚ±£³ÖÔÚ99.7%µÄÓ¦ÓÃ¼¶Èí¼þ¼æÈÝÐÔ£¬Õâ¾Í±£Ö¤ÁËÆóÒµ¿ÉÒÔÕý³£ÔË×ª¸÷ÖÖ¸÷ÑùµÄ×¨ÓÐÈí¼þ¡£ÔÚÉú²úÁ¦¡¢ÎÈ¶¨ÐÔ¡¢°²È«ÐÔÒÔ¼°¿É¹ÜÀíÐÔÉÏµÄÁìÏÈÌØÐÔÄÜ¹»Îª¿Í»§´´Ôì¸ü¶à¼ÛÖµ£¬ÖúÁ¦ÆóÒµÃô½ÝÏìÓ¦ºÍÒµÎñ´´ÐÂ¡£
ÕâÀï»¹ÒªÖØµãËµËµ¿áî£UltraÊ×´Î¼¯³ÉµÄÉñ¾ÍøÂç´¦Àíµ¥Ôª£¬Ò²¾ÍÊÇNPU£¬Ëü¿ÉÒÔ¿´×÷ÊÇPCÆÕ¼°AIµÄÒ»¸ö±êÖ¾£¬×¨ÎªAI¸ºÔØÉè¼Æ£¬¾ßÓÐ¸ßÄÜÐ§¡¢µÍ¹¦ºÄµÈÓÅÊÆ£¬ÓÈÆäÊÊºÏ³¤Ê±¼äÔËÐÐµÄAIÓ¦ÓÃ£¬Èç±³¾°Ðé»¯¡¢ÈËÌå×·×Ù¡¢ÑÛ½Ç¶È½ÃÕýµÈ»ùÓÚAIµÄÌØÐÔ½«±»·Åµ½¹¦ºÄ¸üµÍµÄNPUÉÏÈ¥Ö´ÐÐ£¬ÕâÑù¿ÉÒÔ¼«´ó³Ì¶È½µµÍCPUÓëGPUµÄÊ¹ÓÃ£¬´Ó¶øÈÃ±Ê¼Ç±¾¾ßÓÐ¸üºÃµÄÐøº½ÄÜÁ¦¡£
Í¬Ê±£¬CPUºÍGPUÒ²¶¼¸÷Ë¾ÆäÖ°£¬Ç°ÕßÊÇÆ½Ì¨ÖÐ²»¿É»òÈ±µÄÖØÒªËãÁ¦£¬·Ç³£ÊÊºÏ´¦ÀíÆ÷ÇáÁ¿¼¶¡¢µ¥´ÎÍÆÀíµÍÑÓ³ÙµÄAIÐèÇó;GPUÓÐ×Å¸üÇ¿µÄÐÔÄÜºÍ²¢ÐÐ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬ÔòÊÊºÏÐèÒª¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÍÌÍÂÁ¿µÄAIÓ¦ÓÃ£¬ÈçAIGCµÄÎÄÉúÎÄ»òÕßÎÄÉúÍ¼¡£
Æ¾½èCPU+NPU+GPUÒì¹¹Ê½¼Ü¹¹·½°¸£¬¿áî£UltraÎªÖÕ¶ËÌá¹©Ç¿¾¢±¾µØAIËãÁ¦£¬ÔÚ AI PC ²»ÁªÍøµÄÇé¿öÏÂ£¬¼´¿ÉÕý³£ÔËÐÐ200 ÒÚ²ÎÊý´óÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖÎÄÉúÎÄ¡¢ÎÄÉúÍ¼µÈ¹¦ÄÜ£¬¸³ÓèPC¸ü·á¸»µÄÌåÑéºÍ¸ü¶àµÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£Ïà±ÈÓÚÔÆ¶ËAIGC£¬ÖÕ¶Ë²àAIGCµÄÊý¾ÝÊÇÔÚ±¾µØ½øÐÐ´¦Àí£¬ÎÞÐèÒÀ¿¿ÔÆ¶ËËãÁ¦ºÍ³É±¾£¬ÇÒ²»ÒÀÀµÍøÂç£¬ÑÓ³Ù¸üµÍÏìÓ¦ËÙ¶È¸ü¿ì£¬²¢ÇÒÊý¾Ý´æ·ÅÔÚÖÕ¶Ë£¬¸üºÃµÄ±£ÕÏÓÃ»§µÄÒþË½¡£ÕâÇ¡ºÃ¶ÔÓ¦×ÅÓ¢ÌØ¶ûÌá³öµÄ¾¼Ã¡¢ÎïÀí¡¢ºÍÊý¾Ý±£ÃÜÈý´ó·¨Ôò£¬Ç¿µ÷±¾µØÉú³ÉÊ½AIµÄ±ØÈ»ÐÔ¡£ÔÚ¾¼Ã·¨ÔòÖÐ£¬AI Êý¾ÝÔÚ±¾µØ´¦Àí¿É½µµÍÔÆ·þÎñ³É±¾£¬ÓÅ»¯¾¼ÃÐÔ;ÔÚÎïÀí·¨ÔòÖÐ£¬AI ·þÎñµÄ¼°Ê±ÐÔºÍ×¼È·ÐÔÒªÇóÌáÉýÔÆÓë¶ËÖ®¼äµÄ´«ÊäËÙ¶È£¬½â¾öÆ¿¾±;ÔÚÊý¾Ý±£ÃÜ·¨ÔòÖÐ£¬ÐèÒª±£Ö¤ÓÃ»§Êý¾ÝµÄ°²È«ºÍÒþË½£¬·ÀÖ¹ÀÄÓÃºÍÐ¹Â¶¡£
²»½öÊÇ°ì¹«¡¢´´×÷£¬ÉÌÓÃAI PC¾ß±¸µÄÇ±Á¦Ò²¸³ÄÜÆóÒµ¡¢ÉÌÒµ½øÐÐÊý×Ö»¯Éý¼¶¡¢ÒµÎñ´´ÐÂ¡£Ëæ×ÅÓ¢ÌØ¶û¼°ºÏ×÷»ï°é½«AI PC´øÈëµ½ÉÌÓÃÁìÓò£¬ÍØÕ¹ÁËPC¶ËAIÓ¦ÓÃµÄ¸ü¶à¿ÉÄÜ¡£²¢ÇÒµÃÒæÓÚAI¡¢Ó¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨µÄ¡°Ë«ÖØ¡±¼Ó³Ö£¬ÉÌÓÃPCµÄÉú²úÁ¦¡¢°²È«ÐÔ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔ¡¢¿É¹ÜÀíÐÔ¡¢¿É³ÖÐøÐÔ£¬ÒÔ¼°Ò×ÓÃÐÔµÈ·½Ãæ£¬¶¼¸üÊ¤Ò»³ï¡£
Ãª¶¨6´óAIÉÌÓÃ³¡¾°£¬È«Ãæ¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµ
µ±AIÀË³±ÒÔÎÞ¿É×èµ²µÄÇ÷ÊÆµ½À´Ê±£¬¸üÄÜ¿´µ½²úÒµÁ´¶¥¶Ë³§ÉÌµÄµ×ÔÌËùÔÚ¡£ÔÚAI PCµÄ·¢Õ¹µ±ÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶û²»½öÔÚÌá¹©µ×²ãËãÁ¦£¬»¹ÔÚË¼¿¼ÈçºÎÈÃAIÓ¦ÓÃÕæÕæÕýÕýÂäÊµµ½ÖÕ¶ËÉè±¸ÉÏÎªÓÃ»§ËùÓÃ¡£Îª´Ë£¬Ó¢ÌØ¶ûÍ¨¹ýÓëÈ«Çò³¬¹ý100¼ÒISVºÏ×÷»ï°éÉî¶ÈºÏ×÷£¬´´½¨°üº¬300¶àÏîISVÌØÐÔµÄÅÓ´óAIÉúÌ¬ÏµÍ³£¬³ÖÐøÇ¿»¯AI PCµÄÄÜÁ¦£¬ÍÆ¶¯°üÀ¨AI Chatbot¡¢AI PCÖúÀí¡¢AI Office ÖúÊÖ¡¢AI ±¾µØÖªÊ¶¿â¡¢AI Í¼ÏñÊÓÆµ´¦ÀíºÍAI PC¹ÜÀíÁù´óÉÌÓÃ³¡¾°ÒÔ¼°ÐÐÒµAIÓ¦ÓÃÂäµØ¡£
ÔÚAI ChatbotÕâ¿é£¬ËüÓëÄÚÖÃÍ¨ÓÃ´óÄ£ÐÍµÄÁÄÌì»úÆ÷ÈËÏà±È£¬×î´óµÄ²î±ðÔÚÓÚÒªÓÐ×Å¸ü¸ßµÄ×¨ÒµÐÔ£¬Í¨¹ýÃæÏòÌØ¶¨ÐÐÒµºÍÁìÓò½øÐÐ¶¨ÏòÓÅ»¯£¬ÈÃAI Chatbot¿ÉÒÔÕë¶ÔÌØ¶¨ÐÐÒµºÍÁìÓòÌá¹©×¨ÒµµÄ»Ø´ð¡£
±ÈÈçÔÚÖÐ¿Æ´´´ïÔÚÏÖ³¡Õ¹Ê¾Ä§·½ÖÇÄÜ·¨ÎñÖúÊÖ£¬±ãÊÇ»ùÓÚ»ù´¡ÓïÑÔ´óÄ£ÐÍ£¬²¢½áºÏ°ÙÍòÌõ·¨ÂÉ´óÊý¾ÝËùÑµÁ·³öÀ´µÄ¶Ë²à´óÄ£ÐÍ£¬²»½ö¿ÉÒÔÌá¹©·¨ÂÉ°¸¼þ·ÖÎö¡¢·¨ÂÉÎÄ±¾×«Ð´¡¢·¨ÂÉ½¨ÒéÌá¹©µÈ¹¦ÄÜ£¬ÎÞÂÛÊÇÉú³ÉºÏÍ¬»¹ÊÇÕûÀí°¸¾í¶¼¸üÎª·½±ã£¬´Ó¶øÄÜ¹»ÌáÉý·¨ÎñÈËÔ±°ì¹«Ð§ÂÊ¡£ÆÕÍ¨ÓÃ»§Ò²¿ÉÒÔÍ¨¹ýËü½øÐÐ¼òµ¥µÄ·¨ÂÉ×ÉÑ¯£¬·Ç³£¸ßÐ§ºÍ·½±ã¡£¶øÇÒ»ùÓÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£UltraÇ¿´óµÄ´¦ÀíÄÜÁ¦£¬Õû¸ö·¨ÎñÄ£ÐÍµÄÖúÊÖ²úÆ·ÍêÈ«ÔËÐÐÔÚ¶Ë²à£¬¿ÉÒÔÔÚÈÎºÎÀëÏßµÄÇé¿öÏÂÊ¹ÓÃ£¬ÄÜ¹»¸üºÃµÄ±£»¤ÒþË½£¬±ÜÃâÃô¸ÐÐÅÏ¢µÄÐ¹Â¶¡£
»¹ÓÐÉîÛÚ´óÊý¾ÝÑÐ¾¿Ôº´øÀ´µÄ»ªÙ¢GPT£¬ËüÊÇ»ùÓÚ¡°Ò½ÁÆ×ÉÑ¯¡±Ç°Õ°ÐÔ²¼¾ÖÇÒ×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄAI´óÄ£ÐÍ£¬²ÎÊý¹æÄ£½Ó½ü°ÙÒÚ¼¶±ð£¬¿ÉÒÔÌá¹©Ò½ÁÆ×ÉÑ¯ÒÔ¼°Çé¸ÐÅã°éµÈ·þÎñ¡£
AI PCÖúÀíÔòÄÜ¹»Í¨¹ýÆä¶ÔÖÕ¶Ë¡¢¸öÈËÎÄ¼þ¡¢ÕÕÆ¬ÊÓÆµµÈÄÚÈÝ½øÐÐAI´¦Àí£¬ÈçÓÐÖÇÄÜÇÒ¿¿Æ×µÄÖúÀí³£°é£¬ÈÃÖÕ¶Ë±äµÃ¸ü¼ÓÒ×ÓÃºÍºÃÓÃ£¬ÖÇÆÕAI PCÖÇÄÜÖúÊÖ±ãÊÇ¸öºÜºÃµØÀý×Ó¡£Ëü¿ÉÒÔÒ»´ÎÐÔ½ÓÊÕ¶àÌõ¸´ÔÓµÄÖ¸Áî£¬²¢ÇÒÒ»´ÎÐÔ°ïÓÃ»§¸ã¶¨¡£Í¬Ê±Ëü»¹ÄÜ¹»°ïÖúÎÒÃÇ¹éÄÉÎÄµµÀïÃæµÄÖØµã£¬¼ìË÷ÎÄ±¾µÈµÈ£¬ÈÃÄãµÄAI PC¸ü¼Ó¶®Äã¡£
AI OfficeÖúÊÖÍ¨¹ýÎªOfficeÓ¦ÓÃÌá¹©ÔöÐ§²å¼þºÍAI¹¦ÄÜ£¬¼õÇáÓÃ»§µÄ²Ù×÷¸ºµ££¬ÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£ExtendOffice×÷ÎªÒ»¼Ó¶àÄêÀ´Ò»Ö±×¨×¢ÓÚOfficeÀ©Õ¹ºÍÔöÇ¿¹¤¾ßµÄ¿ª·¢µÄ³§ÉÌ£¬»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûµÄAI PCºÍ±¾µØ´óÄ£ÐÍ¿ª·¢ÁËÒ»ÏµÁÐAI¹¦ÄÜ£¬°üÀ¨ÀûÓÃAIÉú³É±¨¼ÛµÄÓÊÏä¡¢ÔÚExcel±í¸ñÀï½øÐÐµ¥Î»»»ËãÒÔ¼°Êý¾Ý¼ÓÃÜ¡¢ÔÚWordÀïÉú³ÉÓªÏúÎÄ°¸µÈµÈ£¬¶øÓÃ»§Ö»ÐèÒªÊôÓÚÒ»ÐÐÖ¸Áî±ã¿ÉÒÔÊµÏÖ£¬·Ç³£¸ßÐ§ºÍ·½±ã¡£
AI±¾µØÖªÊ¶¿âµÄRAGÀàÓ¦ÓÃÔòÄÜ¹»°ïÖú¸öÈËºÍÆóÒµ¹²ÏíRAG£¬°ïÖúÆóÒµÔ±¹¤¸ü¿ìËÙ/×¼È·µÄ»ñÈ¡ËùÐèÐÅÏ¢£¬ÈÃÖªÊ¶²Æ¸»µÃÒÔ¸ü³ä·ÖºÍ¸ßÐ§µÄÀûÓÃ¡£ÐÇ»·¿Æ¼¼ÔÚÏÖ³¡Õ¹Ê¾ÁËËüÃÇµÄÎÞÑÄ´óÄ£ÐÍAIPC°æ£¬ËüÌá¹©ÁË±¾µØ»¯µÄÏòÁ¿¿â£¬½«Êý¾ÝÏòÁ¿»¯´æ´¢£¬Ê¹µÃÓÃ»§ÄÜ¹»¸ßÐ§µØ´æ´¢ºÍ²éÑ¯º£Á¿Êý¾ÝºÍÖªÊ¶£¬Ö§³ÖÓ°¡¢Òô¡¢Í¼¡¢ÎÄµÈ¶àÄ£Ì¬Êý¾ÝºÍ×ÊÁÏµÄ¡°ÖªÊ¶»¯¡±´¦Àí£¬ÒÔ¼°ÏàÓ¦µÄ¡°ÓïÒå»¯¡±²éÑ¯ºÍÓ¦ÓÃÄÜÁ¦£¬Í¬Ê±»¹¾ß±¸³öÉ«µÄÊý¾Ý·ÖÎöÄÜÁ¦£¬²¢ÇÒÅä±¸ÁË×ÔÑÐµÄRAGÄ£¿é£¬¸ÃÄ£¿é¿ÉÔÚAI PCÉÏ±¾µØ»¯ÔËÐÐ£¬²»½ö¸üÎª±ãÀû£¬Ò²±£ÕÏÁËÓÃ»§ÖªÊ¶ºÍÓ¦ÓÃµÄÒþË½ÐÔºÍ¸ßÐ§ÐÔ¡£
AIÍ¼ÏñÊÓÆµ´¦ÀíÔòÄÜ¹»°ïÖúÓÃ»§Éú³ÉºÍ´¦ÀíÍ¼Æ¬»òÕßÊÓÆµ£¬Ç¿»¯ÄÚÈÝ´´×÷ÖÊÁ¿ºÍÐ§ÂÊ¡£µ±ºç¿Æ¼¼ÔÚ»î¶¯ÏÖ³¡Õ¹Ê¾ÁËÎÞÐèÁ¬½ÓÍøÂç£¬ÔÚ´îÔØ¿áî£Ultra ´¦ÀíÆ÷µÄÉÌÓÃAI PC ÉÏ£¬Ñ¡È¡Ò»¶ÎÌåÓýÈüÊÂÊÓÆµÆ¬¶Î£¬Ðý¼´Éú³ÉÁËÒ»¶ÎÍêÃÀ³ÊÏÖ±ÈÈüÏ¸½ÚµÄ¡°Âý¶¯×÷¡±ÊÓÆµ£¬Í¬Ê±±£³ÖÁËºÜºÃµÄÇåÎú¶ÈºÍÁ÷³©¶È¡£ÕâÑùµÄÊÓÆµ´¦Àí¼¼Êõ£¬Ò»°ãÒªÔÚ·þÎñÆ÷»ò¹¤×÷Õ¾ÉÏÍê³É£¬×¨ÒµÃÅ¼÷¸ß£¬¶øÏÖÔÚÒÀ¿¿¿áî£UltraµÄÇ¿´óËãÁ¦£¬ÈÃËü¿ÉÒÔÔÚPCÉè±¸ÉÏ¼´¿ÉÊµÏÖ¡£
×îºóÔòÊÇAI PC¹ÜÀí£¬ËüÄÜ°ïÖúÆóÒµÄÜ¹»ÓÅ»¯Ô¶³Ì¿ØÖÆ¹ÜÀí£¬ÌáÉýITÔËÎ¬Ð§ÂÊºÍ°²È«ÐÔ¡£Ïñ±´ÈñÏòÈÕ¿ûÍ¨¹ýµ÷ÓÃÓ¢ÌØ¶ûvProÆ½Ì¨NPUµÄÇ¿´óAIËãÁ¦£¬½áºÏ OpenCV + OpenVINO+OCR ¼¼Êõ£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖÔ¶¿ØÍ¼ÏñµÄÊ¶±ðºÍÊµÊ±·ÖÎö£¬×Ô¶¯¼ì²â¹Ø¼üÔ¶³Ì²Ù×÷¡£Ô¶³Ì¹¤×÷½áÊøºó£¬×Ô¶¯Éú³ÉÃ¿´ÎÔ¶¿Ø¹¤×÷µÄÄÚÈÝ»ØËÝ±¨¸æ£¬´Ó¶øÓÐÐ§ÓÅ»¯Ô¶¿Ø¹ÜÀí¡£
¶ø³ýÁËÐ¯ÊÖÐÐÒµ»ï°é¹²Í¬ÍÆ¶¯6´óAI³¡¾°µÄÂäµØÍâ£¬Ó¢ÌØ»¹ÓëÖÐ¹ú±¾ÍÁµÄ¶à¼ÒISV½øÐÐÁËÉî¶ÈºÏ×÷£¬´øÀ´ÁËÃæÏò½ÌÓý£¬ÕþÎñ£¬Ò½ÁÆ£¬¿µ¸´ÑøÀÏ£¬ÖÆÔìµÈÐÐÒµAIGCµÄÐÐÒµ´óÓïÑÔÄ£ÐÍÓ¦ÓÃ£¬ÈÃAI PCÈ«Ãæ½âËøÁËAIÐÐÒµÓ¦ÓÃ£¬´òÍ¨ÐÐÒµÂäµØ¡°×îºóÒ»Ó¢Àï¡±¡£
±ÈÈçÔÚ½ÌÓýÐÐÒµ£¬»ª¶«Ê¦·¶´óÑ§¾Í»ùÓÚAI PC¼¼Êõ¿ª·¢ÁËÒ»¿î¸øËùÓÐÈËµÄÖÕÉí½ÌÓý´óÄ£ÐÍµÄÒ»Ìå»ú£¬¿ÉÒÔ°ïÖúÀÏÊ¦Éú³ÉÉú³ÉÒ»Ð©½ÌÑ§´ó¸Ù£¬°ïÖú½øÐÐ±¸¿Î»òÕß³öÌâ£¬Éú³ÉÖªÊ¶Í¼Æ×µÈµÈ¡£
ÔÚÒ½ÁÆÐÐÒµ£¬Ó¢ÎùÖÇÄÜµÄ»ùÓÚAI PC¿ª·¢µÄPandaOmics¿ÉÒÔ×ö°Ðµã·¢ÏÖ»òÕßÒ©Àí²¡Àí»úÖÆµÄÑÐ¾¿£¬»òÕßÒ©ÎïÖØÀûÓÃ¡£»¹ÓÐChatPandaGPT£¬ËüÀûÓÃ±¾µØ´óÓïÑÔÄ£ÐÍ¸úÒ»Ð©Æ½Ì¨×Ô¼ºµÄÖªÊ¶Í¼Æ××ö½»»¥£¬È»ºó¿ÉÒÔÔÊÐíÓÃ»§ÓÃÁÄÌìµÄ·½Ê½¿ìËÙ´ÓÖªÊ¶Í¼Æ×ÀïÃæ»ñÈ¡ÖªÊ¶£¬ÏñÒ»¸ö24Ð¡Ê±µÄ¿ÆÑÐÐ¡ÖúÊÖ¡£
ÔÚÕþÎñ·½Ãæ£¬ÊµÔÚÖÇÄÜÕ¹Ê¾ÁËËüÃÇµÄÊµÔÚAgentÖÇÄÜÌå£¬×÷Îª×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥µÄ¸öÈËPCÖúÀí£¬Ëü¿ÉÒÔ¶Ô²Ù×÷ÏµÍ³ÄÚµÄÈí¼þ½øÐÐ×Ô¶¯»¯²Ù×÷£¬ÒÔÇ°ÔÚÆóÒµÒªÏûºÄ3¸öÈËµÄ¹¤×÷Á¿£¬È»¶øÏÖÔÚÖ»ÐèÒªÒ»¾ä»°¾Í¿ÉÒÔ¡£ËüÀûÓÃ±¾µØµÄ¸ßÐ§AIËãÁ¦£¬ÔÚ³ä·Ö±£»¤Êý¾ÝÒþË½ºÍ°²È«µÄ³¡¾°ÏÂÖúÁ¦ÊµÔÚAgentÊý×ÖÔ±¹¤ÔÚ±¾µØÔËÐÐ¡£
ÔÚÖÆÔìÐÐÒµ£¬¿Æ¶«Èí¼þ´òÔìµÄ¹¤ÒµAI+´úÂëÉú³É½â¾ö·½°¸£¬ÕâÌ×ÖÇÄÜ»úÆ÷ÈË¿ØÖÆÏµÍ³·½°¸»ùÓÚIntewellÏµÍ³£¬Ó¢ÌØ¶ûÎªAI PC±¾µØ»¯´óÄ£ÐÍÌá¹©µÄAIËãÁ¦¡£ÀûÓÃAI´óÄ£ÐÍµÄÓïÒåÀí½â¹¦ÄÜ¶ÔÖ¸Áî½øÐÐÀí½â£¬È»ºóÍ¨¹ýÖÇÄÜ»¯µÄ´úÂëÉú³É¹¦ÄÜ£¬¶Ô»úÐµ±Û½øÐÐ¿ØÖÆ£¬´Ó¶øÊµÏÖ¹¤ÒµÉú²úËùÐèµÄ²Ù×÷¡£¼òµ¥µÄÓïÒôÖ¸Í¨¹ýÕâÌ×ÓÐAI¼Ó³ÖµÄÏµÍ³£¬¼´¿É±»×ª»¯Îª»úÆ÷¿ÉÒÔÀí½âµÄ¡°ÓïÑÔ¡±£¬´Ó¶ø½µµÍ¿ª·¢µÄÄÑ¶ÈºÍ¸´ÔÓ¶È£¬´Ó¶øÊµÏÖ½µ±¾ÔöÐ§¡£
µ±È»£¬ÕâÐ©Ö»ÊÇÇ§ÐÐ°ÙÒµÖÐµÄÒ»Ð©´ú±í£¬Ó¢ÌØ¶û AI PC ¼¼ÊõµÄÇý¶¯Óë¹ã´óºÏ×÷»ï°éºÏÁ¦£¬ÕýÔÚÎª¸÷ÐÐÒµ¸³ÓèÖÇÄÜµÄ¡°Ð¾¡±¶¯Á¦¡£¾ÍÏñÓ¢ÌØ¶ûÊÐ³¡ÓªÏú¼¯ÍÅ¸±×Ü²Ã¼æÖÐ¹úÇø×Ü¾ÀíÍõÖÉ´ÏËµµÄÄÇÑù£º¡°ÐÂÖÊÉú²úÁ¦¼ÓËÙ²úÒµ±ä¸ï¡£ÎªÉú²úÁ¦Ìá¹©Êý×Ö»¯ºÍÖÇÄÜ»¯µÄÏÈ½ø¹¤¾ß£¬ÊÇAIµÈÏÈ½ø¼¼ÊõÍÆ¶¯ÐÂÖÊÉú²úÁ¦µÄÖ÷ÒªÕóµØ¡£Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µ®Éú£¬±êÖ¾×ÅPCÈ«Ãæ½øÈëAIÊ±´ú¡£ÎÒÃÇÓë²úÒµÍ¨¹ýÁù´óAI³¡¾° + AIÐÐÒµÓ¦ÓÃ£¬ÉîÍÚ±¾ÍÁÉÌÓÃAI PCÔÚ´¹Ö±ÁìÓòµÄ¸ü¶àÇ±ÄÜ£¬¿ªÆôÈ«Ãñ AI PC Ê±´ú£¬ÈÃ¡®ÈË¹¤ÖÇÄÜ+¡¯µÄÄÜÁ¦»Ý¼°Ç§ÐÐ°ÙÒµ¡£¡±
ÀûÓÃÈ«ÉúÌ¬ÒýÁìÄÜÁ¦£¬»æÖÆAI PCÎ´À´À¶Í¼
Í¨¹ýÕâ·Ý¡°´ð¾í¡±¿ÉÒÔ¿´µ½£¬Ó¢ÌØ¶ûÕýÔÚÎªAI PCµÄÎ´À´»æÖÆÒ»·ùÀ¶Í¼¡£×÷ÎªAI PCµÄµì»ùÕß£¬Ëü²»½ö½öÊÇÒÀ¿¿×ÔÉí¼¼ÊõÀ´ÎªÖÕ¶ËÉè±¸Ìá¹©µ×²ãµÄËãÁ¦£¬Í¬Ê±»¹ÀûÓÃÈ«ÉúÌ¬ÒýÁìÄÜÁ¦£¬ÊÊÅäÁËÔ½À´Ô½¶à´óÄ£ÐÍ£¬²¢ÓëISV½øÐÐÉî¶ÈºÏ×÷£¬´òÔìÅÓ´óµÄAIÉúÌ¬ÌåÏµ£¬¸³ÄÜÆóÒµ»ùÓÚAIµÄÒµÎñÍØÕ¹¼°Ó¦ÓÃÂäµØ£¬ÓÃÊµ¼ÊÐÐ¶¯ÈÃAIÓ¦ÓÃÂäÊµµ½ÖÕ¶ËÉè±¸ÉÏ£¬ÈÃ¼¼Êõ¿ÉÒÔ·þÎñÓÚÊ¹ÓÃÕß¡£ÏàÐÅÒÀ¿¿×ÅÓ¢ÌØ¶û²»¶ÏµØ¼¼Êõ´´ÐÂ£¬ÒÔ¼°Óë²úÒµÁ´»ï°é½ôÃÜµÄºÏ×÷£¬AI PC½«»áÓÀ´¿ìËÙµÄ·¢Õ¹£¬AI¼¼Êõ½«»á¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â