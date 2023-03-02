英伟达游戏业务难扛大旗，亲民显卡价格或一去不复返

【天极网笔记本频道】在历经多年的矿潮之后，英伟达和AMD于去年推出下一代显卡产品RTX 40系以及RX 7900系。但被寄予厚望的新一代显卡却成为压垮用户的最后一根稻草，高昂的起售价令所有玩家用户不解，有关显卡抛弃游戏用户的言论甚嚣尘上。

作为以游戏业务起家的英伟达，游戏业务一直都是英伟达的主营业务之一，贡献超过50%以上的营收，并且在2022年的2023财年第一季度成功登顶，彼时游戏业务为英伟达带来了36.2亿美元。不过随着矿潮褪去，这一情形在第二季度开始急转直下，当季游戏业务仅为20.42亿美元，第三第四季度依然不容乐观，分别为15.74亿美元以及18.3亿美元。第四季度同比下降46%，营收也大幅缩水30%。

而与游戏业务并驾齐驱的数据业务则在第四季度营收36.2亿美元，同比增长11%。对此，英伟达给出的解释是“美国云提供商购买了更多的产品”。从这两组数据中能够明显看出，游戏业务日益萎靡，数据业务即使是出在全球半导体行业大萧条时期仍小有增长。

一直以来，RTX系列和GTX系列都主打游戏业务，主要面向DIY游戏用户以及OEM笔记本用户，但随着英特尔处理器的日益强大，核显性能不断升级，如今轻度用户完全不需要亮机卡就能组装一台性能还不错的PC，这也在不断挤压英伟达游戏显卡的生存空间。加之受到全球经济下滑冲击，个人PC市场陷入低迷，更是让英伟达雪上加霜。

但随之而来的矿潮可谓是雪中送炭，RTX 30系显卡爆火导致显卡价格暴涨，同时市场需求火热。但畸形的市场现状早已为英伟达埋下了一颗大雷，只等矿潮褪去后点燃引信来一场惊天大爆。在英伟达发布RTX 40系显卡之前，就已经传出由于受到矿潮褪去的影响，RTX 30系显卡造成的库存危机让英伟达十分被动。

这次矿潮的阴影时至今日，都未能让英伟达缓过气来，矿场释出的廉价显卡为英伟达造成了巨大的库存危机，为了快速消化库存，英伟达不断推出各种促销活动，但收效甚微。相比质量充满变数的RTX 30系，无数用户将目光投向英伟达即将发布的RTX 40系显卡。

当英伟达正式发布RTX 40系显卡之后，其售价却给了所有等待的用户当头一棒。9499元起售的RTX 4080，12999元起起售的RTX 4090，前者比起上一代显卡涨价73%。很多人都认为这样的定价无疑是背叛了用户，恶意抬高价格，但从商业角度来看，这或许是英伟达的一次自救行为。

首先，RTX 40系并非是传统意义上的游戏显卡，英伟达在发布会上对这一代显卡的专业性能大书特书，也就意味着RTX 40系实际上是介于游戏卡和专业卡之间的定位。低端显卡生存空间遭受挤压，那么高端市场英伟达一定不会出让市场份额。并且英伟达多次强调，RTX 40系与RTX 30系为并行而非迭代关系，在英伟达的规划中，RTX 30系负责普通用户市场，而RTX 40系则负责相对专业以及高端游戏玩家群体。

也就是说，从RTX 40系开始，其定位已经悄然发生变化，游戏业务的下滑让英伟达不得不另寻出路，通过其他亮点来吸引客户。此外，RTX 40系采用台积电4N工艺打造，相比三星的8nmLPP工艺，在成本上就大幅增长。对于RTX 4090来说，这款产品本身就是高溢价产品，主要还是面向专业领域以及高端玩家，因此不会大动干戈涨价，所以千元涨幅相当合理。而占据主流用户群体的RTX 4060、RTX 4070以及RTX 4080这三个系列的显卡，在成本增加的前提下，售价提升也就不可避免。

最重要的是，目前英伟达仍受矿潮褪去影响，面临巨大的库存危机，同时全球半导体市场依然处于寒冬，这就意味着英伟达游戏业务扛大旗的时代早已一去不复返。如果想要继续维持营收以及股价，那么英伟达能做的只有提升新产品价格，但这一行为无疑会招致令其发家的游戏用户不满，但也实属无奈之举。

因此，游戏显卡自从这一代开始，将会远离亲民售价，尤其是对于普通用户而言核显早已能满足日常使用。而对于游戏用户来说，如今能够选择的娱乐方式已不再单一局限在PC上，手游市场的蓬勃发展加上主机市场的繁荣生机也分流了一部分游戏用户，而PC游戏用户只能选择上一代游戏显卡来满足基本的游戏需求，或是顺应时代的变化花大价钱购买一张高规格新一代显卡来体验最新的游戏技术。