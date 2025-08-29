ÐÔÄÜ¹»Ç¿£¬ÌåÑé¹»Ë¬£ºÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬×ÜÓÐÒ»¿î´ÁÖÐÄã
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿²»ÖªµÀÄãÓÐÃ»ÓÐÓöµ½ÕâÐ©³¡¾°¡ª¡ª´òÓÎÏ·Ê±ÓÎÏ·±¾·çÉÈ×ªËÙÀÂú£¬Ö¡ÊýËäÈ»²»µÍµ«ÊÇ·çÔëÒ²¸ßµÃÀëÆ×£¬Ö»ÄÜ´÷¶ú»ú¸ôÀë;¼´±ãÊÇÔÚÕâÑùµÄÇé¿öÏÂ£¬±Ê¼Ç±¾CÃæÒ²ÌØ±ðÌÌ£¬Íâ½Ó¼üÅÌÊÇ»ù²Ù;ºÃ²»ÈÝÒ×Ïë´ø³öÃÅ´òÁ½°Ñ£¬Ã»Íæ¼¸¾Ö¾Íµ¯³öµÍµçÁ¿¾¯¸æ¡¡Õâ´ó¸ÅÊÇºÜ¶àÍæ¼Ò¶Ô´«Í³ÓÎÏ·±¾µÄ¹²Í¬¼ÇÒä£ºÐÔÄÜÊÇ¹»ÁË£¬µ«ÌåÑéÉÏ»¹ÊÇ²»¾¡ÈçÈËÒâ¡£
ÕâÐ©¡°ÀÏ´óÄÑ¡±ÎÊÌâÒÑ¾³ÉÁËÓÃ»§ÃÇÑ¡ÔñÓÎÏ·±¾µÄ±ê×¼ÃÅ¼÷¡£Ö±µ½½ñÄêÓ¢ÌØ¶ûÔÚBiliBili World 2025ÉÏË¦³öÁË¡°AI ¸ß¾²ÓÎÏ·±¾¡±µÄ¸ÅÄî£¬²ÅÈÃÍæ¼ÒÃÇ¿´µ½ÁË ¡°ÓãÓëÐÜÕÆ¼æµÃ¡± µÄ¿ÉÄÜ£º²»½öÄÜÊä³ö90%ÒÔÉÏµÄÆ½Ì¨¼«ÏÞÐÔÄÜ£¬»¹ÄÜ°ÑÔëÒô¡¢·¢ÈÈºÝºÝÞôÏÂÈ¥£¬ÉõÖÁ»¹ÄÜ¿¿AI×Ô¶¯ÓÅ»¯ÌåÑé¡£
ÎªÁËÈÃÕâÖÖ¡°Êæ·þ¡±Âäµ½Êµ´¦£¬Ó¢ÌØ¶û»¹¸øÕâÒ»ÏµÁÐ¶¨ÏÂÁËÁù´ó ¡°Ó²Ö¸±ê¡±£º»úÉíCÃæ¼üÅÌÇøÆ½¾ùÎÂ¶È×î¸ßÎÂ¶È²»³¬¹ý42¡ãC(ÔÙÒ²²»ÅÂÌÌÊÖ)¡¢ÔëÒô¿ØÖÆÔÚ45dBÒÔÄÚ(±ÈÍ¼Êé¹Ý·ÊéÉù»¹Çá)¡¢ÐÔÄÜÊä³öÎÈ¶¨ÔÚ90%ÒÔÉÏ(²»µôÖ¡²»¿¨¶Ù)¡¢APO+DTTÓ¢ÌØ¶ûÐÔÄÜµ÷ÓÅºÚ¿Æ¼¼(²»ÓÃ×Ô¼ºÏ¹µ÷²ÎÊý)¡¢Ðøº½³¬6Ð¡Ê±(°ÚÍÑ²åµç½¹ÂÇ)£¬ÔÙ¼ÓÉÏÌùÐÄµÄAIÓÎÏ·ÖúÊÖ(ÊµÊ±¸ø²ßÂÔ)¡£ÕâÐ©Ö¸±êÄÄÊÇÊ²Ã´±ùÀäµÄÊý×Ö£¿·ÖÃ÷ÊÇ°ÑÍæ¼ÒµÄÍ´µãÒ»ÌõÌõ²ð¿ª£¬Öð¸ö ¡°¶ÔÖ¢ÏÂÒ©¡±¡ª¡ªÒªÐÔÄÜ£¬¸üÒª ¡°ÓÃ×ÅË¬¡±¡£
½ñÌì£¬ÎÒÃÇ¾ÍÒÔ¡°·á¼óÓÉÈË¡±µÄÊÓ½Ç£¬´ÓÒ»ÖÚAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÕóÈÝÀïÎª²»Í¬Ô¤ËãºÍÐèÇóµÄÍæ¼ÒÕÒµ½×îÊÊºÏµÄÄÇÒ»Ì¨£¬Let's go!
ÈëÃÅµç¾ºÓëÑ§Ï°Á½²»Îó
ÍÆ¼ö»úÐÍ£º»ªË¶ÌìÑ¡6 Pro(U7 255HX + RTX 5060)
²Î¿¼¼ÛÎ»£º¹ú²¹ºó7500Ôª×óÓÒ
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10152077690234.html#none
¶ÔÓÚÔ¤ËãÓÐÏÞµÄÑ§Éúµ³À´Ëµ£¬ÌìÑ¡6 ProÊÇÒ»¿îºÜ¾ùºâµÄÑ¡Ôñ¡£Ëü´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 255HX´¦ÀíÆ÷ºÍRTX 5060ÏÔ¿¨£¬ÄÜ¹»ÇáËÉÓ¦¶Ô¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¶ÊØÍûÏÈ·æ¡·ÕâÑùµÄÍøÓÎ£¬Ò²ÄÜÔÚ1080P¸ß»ÖÊÏÂ¸ßÖ¡ÎÈ¶¨ÔËÐÐ3A´ó×÷¡£AI¸ß¾²Ä£Ê½ÈÃ·çÉÈÔëÒô¿ØÖÆÔÚ45dBÒÔÄÚ£¬¼¸ºõµÈÍ¬ÓÚÍ¼Êé¹Ý°×ÔëÒô£¬ÍíÉÏÔÚËÞÉá´òÓÎÏ·Ò²²»»á³³µ½ÐÝÏ¢µÄÉáÓÑ¡£Íâ¹ÛÑÓÐøÌìÑ¡ÏµÁÐµÄ¶þ´ÎÔªÉè¼ÆÔªËØ£¬»úÉíÇáÇÉ±ãÐ¯£¬ÖØÁ¿ºÍºñ¶È¿ØÖÆµÃ²»´í£¬±³ÔÚÊé°üÀï´©ËóÓÚ½ÌÊÒºÍÇÞÊÒÖ®¼äºÁ²»·ÑÁ¦¡£ËüÅä±¸ÁË16Ó¢´ç2.5K·Ö±æÂÊµÄ¸ßË¢ÆÁ£¬Ë¢ÐÂÂÊ´ïµ½165Hz£¬¼ÈÄÜcoverµç¾º±ÈÈü°ãµÄË¿»¬²Ù×÷£¬Ò²ÄÜÔÚÈÕ³£¹ÛÓ°Ê±³ÊÏÖÏ¸ÄåÁ÷³©µÄ»Ãæ¡£±ù´¨É¢ÈÈ¼Ü¹¹ÊÇ»ªË¶É¢ÈÈ·½ÃæµÄºËÐÄ£¬½ñÄêÒ²¼ÓÈëÁËÓ¢ÌØ¶ûÈ«ÐÂµÄÄÚ´µ¼¼Êõ£¬´îÅä¸ß¾²Ä£Ê½ÄÜ¹»ÊµÏÖ¸ßÐÔÄÜ¡¢¾²ÒôÓëÁ¹Ë¬¼üÅÌ´¥¸Ð²¢´æµÄÐ§¹û¡£
ÌìÑ¡6 Pro¸ß´ï90WhµÄµç³ØÈÝÁ¿Ò²ÄÜÌá¹©³ä×ãµÄÐøº½£¬Ultra 7 255HXÒ²Ö§³ÖThread Director¹¦ÄÜ£¬°ïÖúÉè±¸ÊµÊ±¼à¿Ø·ÖÎöÐÔÄÜÊý¾Ý£¬ÓÅ»¯ÄÜÐ§±íÏÖ;Í¬Ê±£¬100W PD³äµçÄÜÊµÏÖ30·ÖÖÓ³äµçÖÁÔ¼50%£¬²¹ÄÜÑ¸ËÙ£¬½µµÍµçÁ¿½¹ÂÇ¡£È«¹¦ÄÜ USB-C¡¢HDMIÒÔ¼°RJ45Íø¿ÚµÈ½Ó¿ÚÉè¼Æ£¬ÈÃËüÔÚÀ©Õ¹ÍâÉè»òÁ¬½ÓÍâ²¿ÏÔÊ¾Æ÷Ê±Ê®·Ö·½±ã¡£¶ÔÓÚ°×ÌìÊÇÑ§Éú¡¢ÍíÉÏÊÇÍæ¼ÒµÄÄêÇáÈËÀ´Ëµ£¬ÕâÌ¨»úÆ÷¼¸ºõ¿ÉÒÔÂú×ãÑ§Ï°ºÍÓéÀÖµÄÈ«³¡¾°ÐèÇó¡£
Ö÷Á÷µç¾ºÈ«ÄÜÍõ
ÍÆ¼ö»úÐÍ£ºÀ×ÉñZERO 16 Pro(U7 255HX + RTX 5070Ti)
²Î¿¼¼ÛÎ»£º¹ú²¹ºó10000Ôª×óÓÒ
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100213863510.html#none
¶ÔÓÚÏëÒªÒ»²½µ½Î»£¬¼æ¹ËÓÎÏ·Óë´´×÷µÄÖ÷Á÷Íæ¼Ò£¬ÄÇÃ´À×ÉñZERO 16 ProÊÇ²»ÈÝ´í¹ýµÄÑ¡Ôñ¡£Ëü²ÉÓÃRTX 5070TiÏÔ¿¨£¬Âú¹¦ºÄ140WÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø£¬¼´Ê¹ÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂÔËÐÐ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¶»ÄÒ°´óïÚ¿Í¡·ÕâÀà¸ß»ÖÊÓÎÏ·Ò²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨µÄ¸ßÖ¡ÂÊ¡£×÷ÎªÒ»¿îÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ËüÒ²ÓµÓÐÈ«ÐÂµÄAPOÒÔ¼°DTT¼¼Êõ¡£¼òµ¥µãËµ£¬APO¼¼ÊõÄÜ¹»¸ù¾Ýµ±Ç°ÔËÐÐµÄÓÎÏ·»òÓ¦ÓÃÖÇÄÜÊ¶±ð¸ºÔØÌØÐÔ£¬²¢¶¯Ì¬µ÷¶ÈCPUºËÐÄ×ÊÔ´£¬¶øDTTÊÇÓ¢ÌØ¶ûµÄ¹¦ÂÊ¶¯Ì¬µ÷½Ú¼¼Êõ£¬Ö¼ÔÚCPUÓë¶ÀÏÔÖ®¼ä¶¯Ì¬¹²Ïí¹¦ºÄÔ¤Ëã£¬½«×ÊÔ´¡°²¦¸ø¡±µ±Ç°×îÐèÒªÐÔÄÜµÄÄÇÒ»·½¡£À×ÉñZERO 16 Pro´îÔØµÄÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 255HX´¦ÀíÆ÷¸úÇ°ÃæÌáµ½µÄÌìÑ¡Ò²ÊÇÍ¬¿î£¬ÔÚÓ¢ÌØ¶û¸ßÄÜ¾²ÒôÄ£Ê½µÄÖúÁ¦ÏÂ£¬¾¹ýµ÷ÓÅµÄÉè±¸ÔÚ90%Æ½Ì¨¼«ÏÞÐÔÄÜÊä³öÌõ¼þÏÂÒ²ÄÜÊµÏÖ3A´ó×÷Á÷³©ÔËÐÐ£¬Í¬Ê±´øÀ´Ê®·ÖÓÅÐãµÄÔëÒô¿ØÖÆ£¬Ò¹¼ä¿ªºÚ²»»á¾ªÈÅÊìË¯µÄ¼ÒÈË¡£
À×ÉñZERO 16 Pro»úÉíÅä±¸16Ó¢´ç2.5K·Ö±æÂÊµÄ360Hz·äÄñ»¤ÑÛÆÁ£¬»ÃæÏ¸ÄåË³»¬£¬¼«ÎªÊÊºÏFPSÓÎÏ·¡£É«Óò¸²¸Ç100% DCI P3£¬²»½öÊÊºÏÓÎÏ·ºÍÓéÀÖ¹ÛÓ°£¬Ò²ÊÊºÏºóÆÚµ÷É«ÓëÍ¼Æ¬´¦Àí¡£¼üÅÌÎªÈ«³ß´çÉè¼Æ£¬¹âÄ»RGBµÈÐ§ÏµÍ³ÈÃÉè±¸ÔÚ°µ¹â»·¾³ÖÐ¸ü¾ß·ÕÎ§¸Ð¡£Ë«·çÉÈ+7ÈÈ¹Ü+Ïà±ä¹èÖ¬µÄÉ¢ÈÈÏµÍ³ÓëAI¶¯Ì¬¹¦ºÄ·ÖÅäÏà½áºÏ£¬³¤Ê±¼äÔËÐÐ´óÐÍÓÎÏ·»òäÖÈ¾ÈÎÎñÊ±Ò²ÄÜÎÈ×¡ÎÂ¶È±íÏÖ¡£»úÉíÁ½²àÌá¹©ÁËÀ×µç5½Ó¿ÚºÍHDMI 2.1¶ÀÏÔÊä³ö£¬¿ÉÒÔÇáËÉÁ¬½Ó¸ßË¢Íâ½ÓÏÔÊ¾Æ÷»ò¸ßËÙ´æ´¢Éè±¸¡£ËüÌØ±ðÊÊºÏÄÇÐ©¼ÈÈÈ°®ÓÎÏ·£¬ÓÖ³£×öÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D ½¨Ä£µÈ¹¤×÷µÄÍæ¼Ò£¬Ò»Ì¨»úÆ÷¾ÍÄÜÍ¬Ê±Ê¤ÈÎÓéÀÖºÍÉú²úÁ¦¡£
¾ùºâÊµÓÃµÄ¾º¼¼»ï°é
ÍÆ¼ö»úÐÍ£ºÁªÏëÕü¾ÈÕßY7000P 2025(U7 255HX+RTX 5060)
²Î¿¼¼ÛÎ»£º¹ú²¹ºóÔ¼7900Ôª
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10172497921253.html#none
Èç¹ûÄãÊÇÒ»Ãû³¤Ê±¼äÓÎÏ·¡¢ÓÐ×Å·á¸»¾ÑéµÄÀÏÍæ¼Ò£¬ÄÇÃ´ÁªÏëÕü¾ÈÕßµÄÃûºÅÒ»¶¨²»»áÄ°Éú£¬ÉõÖÁÓÚÒ»Ð©²»ÔõÃ´ÍæÓÎÏ·µÄ±Ê¼Ç±¾ÓÃ»§Ó¦¸Ã¶¼Ìý¹ýÕü¾ÈÕßY7000PµÄ´óÃû¡£½ñÄê£¬´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 255HX´¦ÀíÆ÷ÓëRTX 5060ÏÔ¿¨µÄY7000PÎÞÒÉÊÇÒ»¸öÖµµÃ¿¼ÂÇµÄÑ¡Ôñ¡£ÕâÌ×ÅäÖÃÄÜ°ïÖúÓÃ»§ÔÚÖ÷Á÷µç¾ºÓë3A´ó×÷µÄ³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜ±£³Ö¸ßÖ¡Á÷³©ÌåÑé¡£ËüÍ¬ÑùÒ²ÊÇÒ»¿îÓÅÐãµÄAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ÒÀÍÐAI¸ß¾²Ä£Ê½£¬»úÉíÔëÒô¿ØÖÆµÃÏàµ±³öÉ«£¬³¤Ê±¼ä¿ªºÚÒ²²»ÓÃµ£ÐÄÉ¢ÈÈ·çÉÈ¹ýÓÚ³³ÄÖ;ÅäºÏÕü¾ÈÕß¼Ò×åµÚ¶þ´úÇ¬À¤É¢ÈÈ¼Ü¹¹Óë´ó³ß´çÎÐÂÖ·çÉÈÊµÏÖÖÁ¸ß200WÐÔÄÜÊÍ·Å£¬¼üÅÌÇøÎÂ¶ÈÒÖÖÆÔÚÊæÊÊ·¶Î§Ö®ÄÚ£¬ÄÄÅÂÏÄÌìÁ¬ÐøÓÎÏ·¼¸¸öÐ¡Ê±£¬ÕÆÍÐÒÀ¾É²»»áÌÌÊÖ¡£
ÆÁÄ»²¿·Ö£¬Y7000P²ÉÓÃÁËÒ»¿é16Ó¢´ç2.5K×¨Òµ³¬¾ºÆÁ£¬Ë¢ÐÂÂÊ´ïµ½240Hz£¬²¢Ö§³Ö100% DCI-P3É«Óò¸²¸Ç£¬¼ÈÄÜÔÚ¿ì½Ú×àFPSÓÎÏ·ÖÐÌá¹©×ã¹»µÄ»ÃæÁ÷³©¶È£¬Ò²ÄÜÂú×ãÈÕ³£Ñ§Ï°¡¢ÊÓÆµ¼ô¼µÄÐèÇó¡£80Wh´óµç³ØÅäºÏÓ¢ÌØ¶ûThread DirectorµÄÄÜÐ§µ÷¶È£¬´øÀ´¸ü³¤Ðøº½ÌåÑé;Í¬Ê±»úÉíÔ¤ÁôÁËÀ×µç4+È«¹¦ÄÜUSB-C½Ó¿Ú¡¢HDMI 2.1ºÍ2.5GÍø¿Ú£¬Íâ½Ó¸ßË¢ÏÔÊ¾Æ÷»ò¸ßËÙ´æ´¢¶¼Ê®·Ö±ãÀû¡£
ÕûÌåÀ´¿´£¬ÁªÏëÕü¾ÈÕß Y7000PÊÇÒ»¿îÆ«Ïò¾ùºâÊµÓÃµÄÑ¡Ôñ¡£Ëü¼È±£ÁôÁËÕü¾ÈÕßÏµÁÐÔÚÉ¢ÈÈ¡¢ÐÔÄÜ·½ÃæµÄ´«Í³ÓÅÊÆ£¬ÓÖÔÚAI¸ß¾²Ä£Ê½µÄ¼Ó³ÖÏÂ´øÀ´¸ü°²¾²¡¢¸üÎÈ¶¨µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬·Ç³£ÊÊºÏÏ£Íû³©Ïíµç¾ººÍÓÎÏ·´ó×÷µÄÓÃ»§¡£
¸ßÐ§´´×÷ÓëÖØ¶ÈÓÎÏ·ÀûÆ÷
ÍÆ¼ö»úÐÍ£º»ÝÆÕ°µÓ°¾«ÁéMAX(U9 275HX+RTX 5070Ti)
²Î¿¼¼ÛÎ»£º¹ú²¹ºó11200Ôª×óÓÒ
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100192218404.html
¶ÔÓÚµç¾ºÖ÷²¥¡¢ÊÓÆµ´´×÷ÕßÒÔ¼°3A´ó×÷µÄÉî¶È°®ºÃÕßÀ´Ëµ£¬°µÓ°¾«ÁéMAXÊÇ¼æ¹ËÐÔÄÜÓëÌåÑéµÄÈ«ÄÜÐÍÑ¡ÊÖ£¬¿°³Æ¸ßÐ§´´×÷ÓëÖØ¶ÈÓÎÏ·ÀûÆ÷¡£Ëü´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 275HX ´¦ÀíÆ÷ÓëRTX 5070TiÏÔ¿¨£¬ÔÚ¸ß»ÖÊÉèÖÃÏÂÔËÐÐ3A´ó×÷ÇáËÉ×ÔÈç£¬Ãæ¶Ô4KÊÓÆµ¼ô¼¡¢¸´ÔÓÌØÐ§äÖÈ¾µÈ´´×÷ÈÎÎñÍ¬ÑùÓÎÈÐÓÐÓà¡£³¤Ê±¼äÖ±²¥»òäÖÈ¾Ê±£¬»ÝÆÕ¶ÀÌØ¿áÁ¹·ç±©MaxÉ¢ÈÈ¼¼ÊõÈÃ»úÉíÎÂ¶È·Ö²¼¾ùÔÈ£¬ÕÆÍÐÇøÓòÒÀ¾ÉÁ¹Ë¬¡£
»ÝÆÕ°µÓ°¾«Áé MAX´ó³ß´çµÄ16Ó¢´çÆÁÄ»ÓµÓÐ2.5K·Ö±æÂÊºÍ240HzË¢ÐÂÂÊ£¬Í¬Ê±¾ß±¸³öÉ«µÄÉ«×¼±íÏÖ£¬·Ç³£ÊÊºÏÊÓÆµµ÷É«ºÍÍ¼ÐÎÉè¼Æ¡£AI ÓÎÏ·ÖúÊÖ¹¦ÄÜÄÜ¹»ÊµÊ±·ÖÎö»Ãæ£¬ÅÐ¶ÏÍæ¼ÒËù´¦µÄÕ½¶·×´Ì¬»òµØÍ¼Î»ÖÃ£¬²¢ÊÊÊ±¸ø³öÕ½Êõ½¨Òé»ò²Ù×÷ÌáÊ¾£¬¶ÔÓÚÌáÉýÓÎÏ·Ë®Æ½ÓÐÏÔÖø°ïÖú¡£ÕâÌ¨°µÓ°¾«ÁéMAXÊÇÄÇÐ©¼ÈÒª¸ßÇ¿¶È´´×÷£¬ÓÖ²»Ô¸·ÅÆú¶¥¼¶ÓÎÏ·ÌåÑéÓÃ»§µÄÀíÏë´îµµ¡£
È«³¡¾°ÎÞ¶Ì°åÆì½¢
ÍÆ¼ö»úÐÍ£º»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÆì½¢°æ(U9 275HX+RTX 5070Ti)
²Î¿¼¼ÛÎ»£º11000Ôª×óÓÒ
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/10150193210723.html#none
¶ÔÓÚÔ¤Ëã³ä×ãÇÒ×·Çó¶¥ÅäÌåÑéµÄÍæ¼Ò¶øÑÔ£¬»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÊÇÕâ¸öÁÐ±íÖÐºÁÎÞ¶Ì°åµÄÆì½¢¡£ËüÅä±¸ÁË16Ó¢´çMini LED 2.5K 300Hz¸ßË¢ÆÁ£¬1200nits·åÖµÁÁ¶È³öÉ«£¬¸²¸Ç100 DCI-P3É«Óò»¹Ö§³Ö4É«ÓòÇÐ»»£¬Æ½¾ù¦¤E<1É«×¼¼«¼Ñ£¬HDRÐ§¹ûÕðº³£¬²»ÂÛÊÇ³Á½þÔÚ¹âÓ°Ï¸ÄåµÄ3A´ó×÷ÖÐ»¹ÊÇ½øÐÐÉ«²ÊÒªÇóÑÏ¿ÁµÄ×¨ÒµÉè¼Æ£¬¶¼ÄÜ´øÀ´¼«ÖÂµÄÊÓ¾õÏíÊÜ¡£
Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 9 275HXÓëRTX 5070TiµÄ×éºÏ´øÀ´¼«ÖÂµÄÐÔÄÜÊä³ö£¬¶ø×÷ÎªAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÖÐµÄ´ú±íÓëÙ®Ù®Õß£¬»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra¿ÉÒÔËµÍêÃÀÌùºÏÁËÓ¢ÌØ¶ûAI¸ß¾²Áù±ßÐÎÕ½Ê¿µÄ±ê×¼¡£Ê×ÏÈÀ´Ëµ£¬¿áî£Ultra 9 275HXÔÚ¾²Òô¿ñ±©Ä£Ê½ÏÂÔëÒô×îµÍ½öÎª43dB£¬ÔÚ±£³Ö¾²ÒôµÍÔëµÄÇé¿öÏÂ£¬ÒÀÈ»ÄÜÊµÏÖ90%µÄ·åÖµÐÔÄÜ£¬¶øÕâÆäÊµÒÑ¾×ã¹»Ö÷Á÷¸ß¸ºÔØÓÎÏ·Á÷³©ÔËÐÐÁË¡£Í¬Ê±£¬±ùºÓÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹Ê¹ÆäÄÜ¹»ÔÚ³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÏÂ±£³ÖÎÈ¶¨¿ØÎÂ£¬¿ÇÎÂ²»³¬¹ý42¡ãC£¬ÊÖÕÆ´¥¸ÐÊ¼ÖÕÊæÊÊ¡£´ËÍâ£¬Ó¢ÌØ¶ûAPOºÍDTTÓÅ»¯ÁËÐÔÄÜµ÷¶È;AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾ÉõÖÁ»¹ÎªÍæ¼ÒÃÇÌá¹©ÁËÄÜ¹»ÊÊÅä¶à¿îÈÈÃÅÓÎÏ·µÄAI¸¨Öú¹¤¾ß£¬ÉõÖÁ»¹ÎªÍæ¼ÒÃÇÌá¹©ÁËÄÜ¹»ÊÊÅä¶à¿îÈÈÃÅÓÎÏ·µÄAI¸¨Öú¹¤¾ß£¬°ïÄã´ÓÐ¡°×Ö±½Ó±ä¡°´óÉñ¡±¡£
½Ó¿ÚÅäÖÃ¼«Îª·á¸»£¬°üº¬¶à×éÀ×µç4¡¢HDMI 2.1ÒÔ¼°2.5GÍø¿Ú£¬Îª¸ß¶ËÍâÉèºÍ¸ßËÙÍøÂçÌá¹©ÁËÎÞ·ìÖ§³Ö¡£¿ÉÒÔËµ£¬´ÓCPU&GPUË«ºËµ½´æ´¢×éºÏ¡¢´ÓÆÁÄ»µ½É¢ÈÈ¶ÑÁÏ£¬ÕâÌ¨»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 Ultra¾ù×öµ½ÁË¶¥¼¶¡£ÎÞÂÛÊÇÓ²¼þ·¢ÉÕÓÑ¡¢Ö°ÒµÖ÷²¥»¹ÊÇ¸ß¶Ë´´×÷ÕßÊ¹ÓÃ£¬Ëü¶¼ÄÜÖúÄãÔÚ¼¸Äê±£³ÖÁìÏÈ¡£
½áÓï£ºÕÒµ½ÊôÓÚÄãµÄÄÇÒ»Ì¨
AI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾µÄ³öÏÖ£¬ÈÃºÃÓÎÏ·±¾µÄ¶¨Òå²»ÔÙÍ£ÁôÔÚÃ¤Ä¿µÄÅÜ·Ö£¬¶øÊÇ»Ø¹éµ½ÕæÊµµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡ª¡ªµÍÎÂ¡¢µÍÔë¡¢³¤Ðøº½¡¢ÖÇÄÜµ÷ÓÅ£¬²¢ÇÒÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏÒÀÈ»Ìá¹©×ã¹»µÄÐÔÄÜ´¢±¸¡£ÎÞÂÛÄãÊÇÔ¤ËãÓÐÏÞµÄÑ§Éúµ³¡¢×·Çó¾ùºâµÄÖ÷Á÷Íæ¼Ò¡¢¼æ¹Ë´´×÷µÄÖØ¶ÈÓÃ»§£¬»¹ÊÇ×·Çó¼«ÖÂÌåÑéµÄÓ²ºË·¢ÉÕÓÑ£¬Õâ¸ölistÖÐ×ÜÓÐÒ»Ì¨ÄÜÈÃÄãÐÄ¶¯¡£·á¼óÓÉÈË£¬Ó¢ÌØ¶ûÒÑÎªÄã±¸ºÃÑ¡Ôñ£¬²»Èç¾ÍÑ¡ÔñÒ»¿îAI¸ß¾²ÓÎÏ·±¾£¬ÈÃËüÅã°éÄã¶È¹ýÃ¿Ò»´Îº¨³©ÁÜÀìµÄÓÎÏ·ºÍ¸ßÐ§Óä¿ìµÄ´´×÷Ê±¹â°É!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â