×ÔÑÐCPU¼Ü¹¹£¬¸ßÍ¨ÖÕÓÚÒª´ò°ÜÆ»¹ûM1ÁË£¿ÐÂÐ¾Æ¬½ñÄêÉÏÊÐ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÆÚ£¬ÔÚ±¬ÁÏÁË¡¸Æ»¹û¹«Ë¾ÕýÔÚÅ¬Á¦×ÔÑÐ5G»ù´ø¡¹µÄÐÂÎÅºó£¬¸ßÍ¨CEO°²ÃÉÓÖ¶ÔÍâ¹«²¼£¬¸ßÍ¨ÕýÔÚÌ½Ë÷¿ÉÒÔ¶Ô±êÆ»¹ûApple SiliconÐ¾Æ¬µÄ´´ÐÂ¡£ÖÚËùÖÜÖª£¬Æ»¹ûM1Ð¾Æ¬µÄµ®Éú£¬ÈÃÐÂMacBookÏµÁÐÔÚÊÐ³¡ÉÏ´ó³ö·çÍ·£¬ÏìÓ¦¿ì¡¢¹¦ºÄµÍ¡¢¼æÈÝÒÆ¶¯iOSÉúÌ¬µÈÓÅÊÆ£¬Ê¹µÃÓÃ»§ÌåÑéÇ°ËùÎ´ÓÐ£¬Ò²ÈÃ¸ßÍ¨ºÍÓ¢ÌØ¶ûÍ¬Ê±ÊÜ´ì¡£
ÔÚÆ»¹ûµÄÒýÁìÏÂ£¬ARM±Ê¼Ç±¾ÕýÔÚÓÀ´´ºÌì¡£µ«¶ÔÓÚ¸ßÍ¨ËùÔÚµÄ°²×¿ÕóÓªÀ´Ëµ£¬È´Ê¼ÖÕÈ±ÉÙÏñM1ÕâÖÖÐÔÄÜ·Ç³£³öÉ«µÄARM´¦ÀíÆ÷¡£Òò´Ë£¬¸ßÍ¨ÎªÁË²»°ÑÊÐ³¡¹°ÊÖÏàÈÃ£¬Ò²ÔÚÅ¬Á¦½øÐÐ´´ÐÂ¡£´ËÇ°£¬¸ßÍ¨Ôø±íÊ¾½«ÓÚ2022Äê´ò°ÜÆ»¹ûMÏµÁÐÐ¾Æ¬£¬µ«ÊÂÊµÉÏÈ´Ê§°ÜÁË£¬Èç½ñ¸ßÍ¨±íÊ¾ÕâÒ»³ÐÅµ½«»áÔÚ2024ÄêÊµÏÖ¡£
¾Ý½üÈÕ±¬ÁÏ£¬¸ßÍ¨ÏÂÒ»´úARM PC´¦ÀíÆ÷ÎªæçÁú8cx Gen4£¬ÄÚ²¿ÑÐ·¢´úºÅ¡°Hamoa¡±£¬ÆäÖÐ×îºËÐÄµÄ±ä»¯ÊÇ£¬CPU¼Ü¹¹²»ÔÙ²ÉÓÃ»ùÓÚARM¹«°æ¼Ü¹¹µÄKryo£¬¶øÊÇ»ùÓÚARMÖ¸Áî¼¯ÍêÈ«×ÔÑÐµÄOryon CPU£¬ÓµÓÐ12¿ÅºËÐÄ£¬°üÀ¨8¿Å´óºË3.4GHz+4¿ÅÐ¡ºË2.4GHz£¬GPUÔòÊÇ¸ßÍ¨×ÔÑÐAdreno£¬Ö§³Ö¶ÀÏÔ/PCIe 4.0Íâ½ÓÉè±¸¡£
°²ÃÉ±íÊ¾£º¡°Õâ¿ÅÐ¾Æ¬½«»áÔÚ½ñÄê9ÖÁ10ÔÂ·ÝÕýÊ½·¢²¼£¬²¢Ô¤×°ÔÚÊ×ÅúÉè±¸ÉÏÓÚ½ñÄêÁÁÏà£¬µÈµ½Ã÷2024ÉÏ°ëÄê£¬½«»áÓÐ¸ü¶àÉè±¸´îÔØ¡£¡±
ÎªÊ²Ã´æçÁú8cx Gen4Èç½ñÁîÈËÆÚ´ý£¿
ÖÚËùÖÜÖª£¬Æ»¹ûÎÞÂÛÊÇ´îÔØÓÚiPhoneµÄAÏµÁÐ£¬»¹ÊÇMacÉÏµÄMÏµÁÐÐ¾Æ¬£¬ÆäÐÔÄÜÊ¼ÖÕÅÅÔÚÈ«ÇòÊ×Î»µÄÖØÒªÔÒò£¬±ãÊÇ×ÔÑÐCPU¼Ü¹¹¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬Æä¶ÔÊÖ°üÀ¨¸ßÍ¨¡¢ÈýÐÇµÈÊ¼ÖÕÎÞ·¨°ÚÍÑ¹«°æ¼Ü¹¹£¬µ¼ÖÂÆäÐÔÄÜÒ»Ö±Âäºó¡£
2021Äê3ÔÂ£¬¸ßÍ¨Ðû²¼ÒÔ14ÒÚÃÀÔª(Ô¼ºÏ90ÒÚÔª)ÊÕ¹ºÁËÐ¾Æ¬Éè¼Æ³õ´´¹«Ë¾NUVIA£¬¶øÕâ¼Ò¹«Ë¾µÄ±³ºóÓµÓÐÈýÎ»Ç°Æ»¹û¹«Ë¾´óÀÐ£¬ÆäÖÐÒ»Î»Williams¸üÊÇÔÚ¹ýÈ¥Ê®¶àÄêÀ´µ£ÈÎÆ»¹ûµÄÊ×Ï¯¼Ü¹¹Ê¦£¬²ÎÓë²¢Áìµ¼ÁË´ÓÆ»¹ûA7µ½A12XÐ¾Æ¬µÄºËÐÄÉè¼Æ¡£
Òò´Ë£¬æçÁú8cx Gen4µÄ×ÔÑÐOryon CCPU¼Ü¹¹ÕýÊÇÀ´×ÔÓÚNUVIA£¬¼È°ïÖú¸ßÍ¨°ÚÍÑÁË¶ÔARM¹«°æ¼Ü¹¹µÄÒÀÀµ£¬ÓÖÍ¨¹ýÈ«Õ»×ÔÑÐÓÐÍûÊµÏÖ¶ÔÆ»¹ûMÏµÁÐÐ¾Æ¬µÄÐÔÄÜ·´³¬¡£
ÁíÍâ£¬¸ßÍ¨ÔÚ¹ýÈ¥Ê®·ÖÒýÒÔÎª°ÁµÄ×ÔÑÐAdreno GPU¼Ü¹¹£¬ÔÚ½ñÄêËù·¢²¼µÄæçÁú8 Gen 2ÉÏÒÑ¾ÊµÏÖÁË¶ÔÆ»¹ûA15Ð¾Æ¬µÄÐÔÄÜ³¬Ô½£¬±íÏÖ·ÇÍ¬·²Ïì¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â