ÏàÐÅ²ÄÖÊ±¾Éí£¬¾ÍÊÇÎ´À´ÈËÀà×î´óµÄ´´ÐÂ¶¯Á¦
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
´´ÔìÁ¦Ê¹È»µÄÆ·ÅÆ
Ò»¸ö±ÊµçÆ·ÅÆÐèÒªÓµÓÐ´´ÔìÁ¦£¬¶øÕâÑùµÄ´´ÔìÁ¦³¹µ×Çø·ÖÁË¼òµ¥µÄ×é×°µçÄÔÓë¶ÀÁ¢µÄÆ·ÅÆµçÄÔ£¬Î´À´ÈËÀàÔÚÕâ19Äê¼äÒ²´òÔìÁËÈ«ÐÂµÄ±ÊµçÄ£¾ß£¬SÏµÁÐÊÇÔÚ2016ÄêÓëÎ¢ÐÇºÏ×÷£¬ÓÉÎ´À´ÈËÀàÉè¼ÆÊ¦´Ó²ÝÍ¼¿ªÊ¼×ÔÖ÷Äâ¶¨£¬µ½ÕýÊ½¿ªÉèÄ£¾ß£¬°üÀ¨ÔÚ¾«½øCNC¹¤ÒÕµÈ¶à¸ö»·½Ú¼Ó³Ö£¬ÍÆ³öµÄÈ«ÐÂÏµÁÐ²úÆ·¡£
SÏµÁÐ»úÐÍ²ÉÓÃµÄÑô¼«Ñõ»¯ÂÁÖÊ²ÄÁÏÀúÊ±Èý¸öÔÂÑÐ·¢£¬´ÓÊ®ÓàÖÖÊÖ°æÖÐÑ¡ÐÍ¡£²ÉÓÃ¸ßÑ¹¶ÍÔìÒ»Ìå³ÉÐÍ£¬²¢½øÐÐÑô¼«Ñõ»¯µÈÊ®¼¸Ïî±íÃæ¹¤ÒÕ´¦Àí¡£½ö½ö½á¹¹³É±¾±ãÊÇÆÕÍ¨Ñô¼«Ñõ»¯ÂÁ½á¹¹µÄÈý±¶¡£¿ì½Ý¼ü°´Å¥ºÍ´¥Ãþ°å¾ù²ÉÓÃ×êÇÐ¹¤ÒÕÏâ±ß¹¤ÒÕ´¦Àí£¬ÔÚÕâÖÖ¹¤ÒÕÏÂ½«ÌáÉý´¥ÃþÖÊ¸Ð¡£
²ÄÖÊ´øÀ´µÄÖÊ¸Ð ¾ø·ÇµÆ¹â¿ÉÒÔ±ÈÄâ
µ±¹¤³ÌËÜÁÏÓëÃ¾ÂÁºÏ½ðÖð½¥¿ªÊ¼³ÉÎª±Ê¼Ç±¾»ú¹¹µÄÖ÷Á÷Ñ¡ÔñÊ±£¬¶ÔÓÚ±ÊµçµÄ½á¹¹²ÄÁÏËÆºõ³öÏÖÁË±ê×¼´ð°¸£¬ÈÃ²»ÉÙµÄÆ·ÅÆ×ª¶øÎª±Êµç¸½¼ÓÆäËûµÄÊÓ¾õ¼ÛÖµ¡£ÓÚÊÇºõ£¬ÔÚÑ¤ÀÃÉ«²Ê¼Ó³ÖÏÂ£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔÈÃÈËÑÛÇ°Ò»ÁÁ£¬È´Ê§È¥ÁËÔÚ²ÄÖÊÉÏµÄ´´ÔìÁ¦£¬¶øÕâÒ²ÊÇÎ´À´ÈËÀàÔÚ¶àÄê³ÁµíºóÑ¡Ôñ±³ÀëµÆ¹â´øÀ´µÄÉ«²Ê£¬ÒÀ¿¿±Êµç½á¹¹²ÄÖÊ±¾ÉíµÄÖÊ¸ÐÒ²ÄÜ¹»Õ÷·þÓÃ»§µÄÑÛÇò¡£
2013Äê ²£Á§½á¹¹X8100
Î´À´ÈËÀàX8100Ñ¡ÓÃÁË¶ÀÌØµÄ²£Á§ÖÆ½á¹¹£¬ÔÚËÜÁÏ²ÄÖÊºá·ÉµÄÒ»ÖÚ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÖÐÏÔµÃ¶ÀÊ÷Ò»ÖÄ¡£ÓÐ»ú²£Á§Îª±Ê¼Ç±¾µçÄÔÌá¹©ÁËÎÈ¹ÌÄÍÓÃµÄ½á¹¹£¬Í¬Ê±¾ß±¸Ç¿´óµÄ¿¹×²»÷ÐÔÄÜ£¬²¢ÇÒÒ»¿î²£Á§½á¹¹¶Ô±ÈºÚÇÒÖØµÄÖ÷Á÷±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬ÏÔµÃ¸ñÍâ¾§Ó¨ÌÞÍ¸¡£ÓÃ½Ü³öµÄ²£Á§ÒÕÊõ£¬ËÜÔìÁË±Ê¼Ç±¾ÖÐµÄÒÕÊõÆ·¡£
Ò»Ä¨ºìÉ« »½ÐÑÄã¶ÔÂÁÃ¾ºÏ½ðµÄÏëÏó
Î´À´ÈËÀàÔÚÆ·ÅÆ³õµÄ¶à¿îÆì½¢»úÐÍÉÏ¶¼Ñ¡ÔñÁË´¿ºÚÂÁÃ¾ºÏ½ð½á¹¹£¬Ö÷ÒªÕâÖÖ²ÄÖÊ±¾ÉíÓµÓÐ³öÉ«µÄ½ðÊôÖÊ¸Ð£¬ÒÔ¼°Âú×ãÁË±ÊµçÐèÇóµÄÇáÖØÁ¿ºÍ¸ßÇ¿¶È£¬Í¬Ê±·Å´óÁËÉ¢ÈÈÄÜÁ¦¡£ÎªÁË²»ÈÃµ¥Ò»µÄºÚÉ«Ôì³ÉÊÓ¾õÆ£ÀÍ£¬Î´À´ÈËÀàÔÚX15 Intel»úÐÍÉÏ²ÉÓÃÁËºìÉ«µÄÃ¾ÂÁºÏ½ð½á¹¹£¬ÔÚ×ÔÈ»¹âÐ§¹ûÏÂ½«²ÄÖÊµÄÃÀ¸Ð³ÊÏÖ¸øÓÃ»§¡£
ÄÚ²¿Áù±ßÐÎ·äÎÑ½á¹¹£¬ÔÚ×î´ó»¯¼õÖØµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ìá¹©ÁË½á¹¹ÐÔÎÈ¶¨£¬ÔÚºÜ´ó³Ì¶ÈÉÏ±£»¤ÁËÆÁÄ»¡£
Ì¼ÏËÎ¬½á¹¹ ¶Ô¸ß¼¶²ÄÁÏµÄÕÆ¿Ø
Áé¸ÐÀ´Ô´ÓÚ°º¹óµÄºÀ³µ²¿·ÖÅä¼þ»á²ÉÓÃµÄÇáÁ¿»¯²ÄÁÏ£¬ÔÚ´ËÖ®Ç°Ì¼ÏËÎ¬¹¤ÒÕÔÚ±Êµç²ÄÁÏµÄÊ¹ÓÃÉÏ½ö½öÍ£ÁôÔÚ¹¤³ÌËÜÁÏÉÏÌùÉÏÒ»²ãÌ¼ÏËÎ¬Ä¤¡£¶øÎ´À´ÈËÀàÍÆ³öµÄÌ¼ÏËÎ¬ÏµÁÐ»úÐÍ£¬Ê¹ÓÃµÄÊÇ³ÉÊì¹¤ÒÕ´òÔìµÄ´¿Ì¼ÏËÎ¬½á¹¹¡£
Î´À´ÈËÀà³ÊÏÖ±Ê¼Ç±¾½á¹¹ËùÐèµÄ90¡ã½Ç²¿·Ö¾Í»á¼«¾ßÌôÕ½£¬ÕÛ½Ç´¦»áÔÚËÜÐÎ¹ý³ÌÖÐÊ±³£»á³öÏÖÊ÷Ö¬È±Ê§£¬Í¬Ê±ÓÉÓÚÌ¼ÏËÎ¬²ÄÁÏµÄÈÍÐÔ£¬Ò»Ö±´ï²»µ½±Êµç½á¹¹µÄËÜÔìÒªÇó£¬×îÖÕ³ÉÐÍµÄ½á¹¹ÐÔÄÜÒ²ÓÐÏÂ½µ¡£Î´À´ÈËÀàÍ¨¹ý³¤Ê±¼äµÄ¹¤ÒÕµ÷ÕûºÍÑÐ¾¿£¬²Å×îÖÕÍÆ³öÁËÈ«ÐÂµÄÌ¼ÏËÎ¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔX411ÁÔÓ°¡£
ÔÚÑ¡ÔñÈ¥³¢ÊÔÒ»ÏµÁÐ¸ü¸ß¼¶¸üÏÈ½øµÄ½á¹¹²ÄÁÏ£¬ÕâÒ²ÊÇÎ´À´ÈËÀàÒ»Ö±ÒÔÀ´×·Ñ°µÄÄ¿±ê£¬Î´À´»òÐíÒ²»á³¢ÊÔÓÃº½¿Õ²ÄÁÏ£¬½øÒ»²½Ï÷¼õ±Ê¼Ç±¾ÖØÁ¿µÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÄÜÈÃ±Ê¼Ç±¾³ÊÏÖ¶ÀÓÐµÄ½¥±äÊ½É«²Ê£¬¹â¸ÐÉ«±äµÈÓÐÈ¤µÄÍâ¹Û¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â