10499元抢购满血4060游戏本ROG魔霸新锐2023 鏖战生化危机

【天极网笔记本频道】时值上半年3A大作井喷之际，无论是已经发售的光荣忍者组三国题材游戏《卧龙：苍天陨落》，还是即将上市的《生化危机4重制版》，都让玩家们蠢蠢欲动。那么拥有一台性能足够优秀的游戏本来完美呈现这些大作的游戏场景是十分必要的，ROG游戏本就是玩家们的首选。目前，ROG专业电竞游戏本枪神7游戏本正在火热抢购中，i9-13980HX+RTX4070配置到手仅需13999元，高性能游戏本魔霸新锐2023 i7-13650HX+RTX4060配置到手仅需10499元有需要的玩家可以尽快入手了。

配置方面，枪神7搭载一颗13代酷睿i9-13980HX旗舰移动处理器，拥有24核心32线程，其中8颗性能核心以及16颗能效核心，睿频频率可达5.6GHz，同时拥有36MB三级缓存。在如今这个游戏大作普遍存在优化问题的时代，一颗性能强劲的CPU往往能够给玩家提供更加极致游戏体验的保障。

ROG枪神7搭载RTX4070显卡，是英伟达在年初刚刚推出的移动显卡产品。相比前代，这一代RTX 40系移动显卡最显著的变化就是能效表现的提升，可以用更低的功耗跑到前代同等的性能。这也就意味着枪神7能够更好地做到整机功耗平衡，分出更多功耗给处理器，从而带来更佳游戏表现。

想要让画面更显真实，一块各方面参数都无可挑剔的屏幕必不可少。ROG枪神7配备16英寸四窄边的星云屏，16:10黄金比例加上90%的屏占比，让ROG枪神7正面极富冲击力。这块高素质星云屏分辨率高达2.5K，拥有240Hz的高刷新率和3ms的响应时间，玩家在敌人出招瞬间就能立刻做出反应，化解一切招式。并且500尼特高亮度加上100%DCI-PC专业广色域和杜比视界，对于《卧龙：苍天陨落》这样一款饱和度偏高，同时制作组喜欢用各种光效与震撼画面堆砌的游戏而言，这块屏幕无疑能够完美还原创作者的创作意图。

为了让玩家体验到游戏场景之间的无缝切换，ROG枪神7配备16GB DDR5内存和1TB PCIe 4.0 SSD硬盘，并且支持扩展至最高64GB内存。配合ROG独创的冰川散热架构3.0，在2代液金和3绝尘风扇辅助下，热量能够快速通过7热管传导至冰翼鳍片，使得ROG枪神7可以长时间运行高负载任务。

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除此之外，ROG还有一款性能同样不俗的游戏本产品ROG魔霸新锐2023。这款机型采用13代酷睿i7-13650HX，14核心20线程，其中6颗性能核心和8颗能效核心，最高睿频可达4.9GHz，彰显出强大的性能实力。同时辅以RTX 4060的显卡配置，拥有DLSS 3.0技术和最新光追技术，140W满功耗状态下，用来体验《生化危机4重制版》再适合不过。

ROG魔霸新锐2023拥有一块2.5分辨率的16英寸星云屏，240Hz高刷新率、3ms极速响应时间、500尼特高亮度、100%DCI-P3专业广色域以及杜比视界等等一应俱全。在这块精心调校的屏幕呈现下，《生化危机4重制版》中萧瑟且危机四伏的场景更能激发玩家的恐惧感，氛围渲染极其到位。并且ROG魔霸新锐2023采用16GB DDR5内存和1TB PCIe 4.0 SSD硬盘的组合，避免一切卡顿影响，配合SMART AMP扬声器的震撼效果，让玩家能够感受身临其境般的视听效果。

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无论是基于全新平台的硬件基础，还是贴合游戏玩家的外观设计，ROG游戏本一直以来都是行业内的佼佼者。目前ROG枪神7和ROG魔霸新锐2023均在热卖中，枪神7 i9-13980HX+RTX4070配置到手仅需13999元，魔霸新锐2023 i7-13650HX+RTX4060配置到手仅需10499元，近期想要购买高性能游戏本的玩家千万不要错过。