618重磅推荐 满血RTX 4060游戏本魔霸7 Plus史低价到手仅需8999元！

【天极网笔记本频道】618已经来临，不少用户打算在这个时间段入手一款游戏本，而基于全新平台的游戏本产品也将迎来第一次大促，甚至部分产品优惠力度空前。其中ROG魔霸7 Plus 618大促期间，百亿补贴后到手仅需8999元，这个价格不但破首发，而且比首发优惠1000元，绝对是618最值得“剁手”的游戏本!与此同时，华硕天选4锐龙版618也同样破首发，到手低至7499元，对于预算7000左右的用户，绝对是高性价比首选游戏本。

魔霸7 Plus

性能方面，ROG魔霸7 Plus配备AMD锐龙9 7845HX移动处理器，基于AMD最先进的Zen 4架构和5nm工艺制程打造，单核主频最高可达5.2GHz。

这颗AMD锐龙9 7845HX移动处理器包含完整的12大核24线程，支持PBO超频，拥有高达76MB高速缓存，纸面参数相当豪华。如此堆料带来的性能提升也相当明显，一些对CPU要求较高的游戏中，ROG魔霸7 Plus可以带来更好的游戏表现，即使是专业办公依然做到游刃有余。

ROG魔霸7 Plus配备一块英伟达140W满血RTX 4060移动显卡，基于Ada Lovelace架构，采用先进的4nm制程工艺打造而成，大幅提升能耗比，带来远超上代移动显卡的能效表现。RTX 4060移动显卡支持最新的DLSS 3帧生成技术，拥有8GB GDDR6显存，支持最新的AV1编码格式和更强大的光线追踪技术，这也让用户不仅能够运行高画质游戏，在面对一些专业需求时一样可以轻松应对。

ROG魔霸7 Plus拥有一块17.3英寸2.5K分辨率240Hz高刷新率的赛事级电竞屏，3ms的疾速响应时间，可以让用户在游戏中快人一步做出反应。同时IPS的材质也为玩家提供了更广的可视角度，配合100%DCI-P3专业广色域和Dolby Vision杜比视界，精准还原每个像素点的颜色，带来让人惊叹的画面表现力。

不仅如此，1TB PCIe 4.0 SSD+16GB 双通道DDR5内存，保障整机的疾速响应。在冰川散热架构2.0加持下，双风扇+四出风口+五热管使得ROG魔霸7 Plus可以时刻迸发出惊人性能，并且带来足够安静的运行环境。

作为一款主打极致性能的游戏本，ROG魔霸7 Plus几乎无可挑剔，尤其是现在8999元的史低价，绝对是618大促最有诚意的产品，有购机需求的玩家千万不要错过。

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华硕天选4锐龙版

华硕天选4锐龙版配备一颗代号“凤凰”的AMD旗舰处理器锐龙9 7940H，采用AMD迄今为止最先进的4nm制造工艺，基于Zen 4架构，集成AI引擎和以及RDNA 3 GPU架构。这颗处理器拥有完整的8核心16线程，基准频率高达4.0GHz，单核心主频最高可达5.2GHz，配合8MB的二级缓存和16MB的三级缓存，可以轻松处理庞大数据量，胜任一些大型游戏任务。

华硕天选4锐龙版采用一块140W满功耗的RTX 4060移动显卡，基于NVIDIA Ada Lovelace架构，拥有8GB显存，支持DLSS 3技术，能够为游戏带来高达4倍性能提升。第三代RT核心实现光线追踪性能的成倍提升，实时还原游戏世界中真实光影效果。双显三模热切换可以让用户在不同场景下获得最优体验，平衡功耗与性能，兼顾生活和娱乐。

其他方面，华硕天选4锐龙版同样诚意满满，15.6英寸2.5K分辨率165Hz的全能电竞屏，拥有3ms疾速响应和100%DCI-P3专业广色域，支持G-Sync防撕裂、DC调光技术，日常办公还是深度娱乐都能呈现最佳画面。同时可拓展的PCIe 4.0 SSD、双通道DDR5内存、五热管+四出风口的冰川散热系统，配合90Wh大电池和100W PD快充，保障整机时刻输出极限性能的同时，也兼顾续航。

华硕天选4锐龙版7499元的618售价已破首发，正是入手最佳时机，对于预算7000元左右的学生玩家而言，这款产品绝对是这个价位的不二选择。

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除此之外，华硕天选4锐龙版还有一款采用锐龙7 7735H的型号也已经破首发价，其同样配备RTX 4060显卡，FHD 144Hz的100% sRGB高色域屏幕可以为玩家带来更加稳定的游戏表现。如今618仅需6799元，凭借华硕天选4锐龙版优秀的产品力，这个价格妥妥闭眼入!

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