¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÆóÒµÓÃ»§ÃæÁÙµÄ×î³£¼û°ì¹«³¡¾°ÖÐ£¬¡°»áÒé¡±¾ø¶ÔÊÇ×îÎªÖØÒªµÄ¾ö²ßÓëÐ×÷³¡¾°¡£Òò´Ë£¬Ð§ÂÊÓë°²È«¾Í³ÉÎªÖ±½ÓÓ°ÏìÆóÒµÔËÓª¡¢Ð×÷ÖÊÁ¿µÄÊ¤¸ºÊÖ¡£
ÒÔÍù£¬ÆóÒµÓÃ»§ÍùÍù½èÖúÔÆ¶Ë»áÒé¹¤¾ßÀ´½øÐÐÔ¶³Ì¹µÍ¨ÓëÐ×÷£¬µ«ÔÆ¶Ë·½°¸È´Ê¼ÖÕ´æÔÚÊý¾ÝÒþË½Ð¹Â¶¡¢È±·¦³ÖÐø¶´²ì¡¢Ê¹ÓÃ³É±¾¸ß°º¡¢ÏµÍ³ÈÚºÏ¶ÈµÍµÈºËÐÄÍ´µã¡£Îª´Ë£¬ÔªÆôÖÇºÏÁªºÏ°ÂÄáµç×Ó£¬»ùÓÚAMDÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷´òÔìµÄMini AI¹¤×÷Õ¾£¬ÍÆ³öÁËÐÂÒ»´úÈ«Õ»±¾µØ»¯AI»áÒéÏµÍ³½â¾ö·½°¸£¬ÒÔ¶Ë²àÇ§ÒÚ²ÎÊý¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍÎªºËÐÄ£¬ÊµÏÖ´Ó¸ÐÖªµ½Àí½â£¬´Ó¾ö²ßµ½×îÖÕÖ´ÐÐµÄÈ«Á÷³Ì±¾µØ´¦Àí£¬Ö±»÷´«Í³ÆóÒµ»áÒéºËÐÄÍ´µãµÄÍ¬Ê±£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË±¾µØ»¯AI»áÒéµÄ±ß½ç¡£
¡¤ËÄ´óºËÐÄ¹¦ÄÜÈ«Î¬¶È¸²¸Ç»áÒéÖÜÆÚ ÌáÉý»áÒéÐ§ÂÊºÍ¼ÛÖµ
ÔªÆôÖÇºÏAI»áÒéÏµÍ³½â¾ö·½°¸Ö÷ÒªÎ§ÈÆ»áÒéÇ°¡¢ÖÐ¡¢ºóÆÚÈ«Á÷³Ì£¬¹¹½¨ÁËËÄ´óºËÐÄ¹¦ÄÜÄ£¿é£¬ÊµÏÖÁË»áÒéÈ«³¡¾°ÖÇÄÜ»¯¸²¸Ç£¬³¹µ×½â¾öÁË´«Í³»áÒéÄ£Ê½ÏÂÃæÁÙµÄÇ±ÔÚ·çÏÕÓëÐ§ÂÊµÍÏÂµÈÎÊÌâ¡£
Ê×ÏÈ£¬ÔªÆôÖÇºÏAI»áÒéÏµÍ³½â¾ö·½°¸Ìá¹©ÁËÈ«Õ»Ê½ÖÇÄÜ»áÒé¼ÇÂ¼Óë·Òë¹¦ÄÜ¡£Í¨¹ýµ×²ãAI¹¹½¨µÄÍêÕûÒôÆµ´¦ÀíÁ´Â·£¬°ïÖúÓÃ»§¸ü¼ÓÇáËÉµØÍê³É´ÓÒôÆµ²É¼¯¡¢ÉùÎÆÊ¶±ð¡¢ÓïÒô×ªÂ¼£¬µ½ÊµÊ±·Òë¡¢Í¬Éù´«ÒëºÍ»áÒé×Ü½áÉú³ÉµÄÈ«ÖÜÆÚ±Õ»·´¦ÀíÈÎÎñ¡£²¢ÇÒÖ§³ÖÖÐÎÄ¡¢Ó¢ÎÄµÈ¶à¹úÓïÑÔ¼°·½ÑÔµÄ¸ß¾«¶ÈÊ¶±ðÓë×ªÐ´£¬ÄÜ¾«×¼Çø·Ö·¢ÑÔÈËÉí·Ý£¬½â¾öÁË¶àÓïÑÔ¹µÍ¨ÕÏ°ºÍ»áÒé¼ÇÂ¼²»¾«×¼µÄÎÊÌâ¡£Í¬Ê±½èÖúAI´óÄ£ÐÍÀ´°ïÖúÓÃ»§¹¹½¨ÆóÒµÖªÊ¶¿â£¬»ùÓÚ²»Í¬ÆóÒµ¡¢ÐÐÒµµÄ×¨ÊôÊõÓï¿â£¬½øÒ»²½ÓÅ»¯×¨Òµ¼¶ÊµÊ±»¥Òë¹¦ÄÜ£¬ÔÙÅäºÏµÍÑÓ³Ù¡¢¸ß±£ÕæµÄÍ¬Éù´«ÒëÊä³ö£¬ÈÃ¿ç¹ú¡¢¿çÇøÓò»áÒé¹µÍ¨ÎÞ·ìÏÎ½Ó¡£´ËÍâ»¹ÄÜ¹»Ò»¼üÉú³É»áÒé¼ÍÒª£¬¿É×Ô¶¯ÌáÁ¶¾öÒéÓë´ý°ìÊÂÏî£¬´ó·ù½µµÍ»áºóÕûÀí»áÒé¼ÍÒªµÄ¹¤×÷Á¿£¬´Ó¶øÌáÉý»áÒéÐ§ÂÊ¡£
Æä´Î£¬AIÇý¶¯µÄÖÇÄÜ»áÎñµ¼²¥¹¦ÄÜ£¬µß¸²ÁË´«Í³»áÒéÂ¼ÖÆÌåÑé¡£Í¨¹ýÉùÔ´¶¨Î»ÓëÍ¼ÏñÊ¶±ð¼¼ÊõµÄÎÞ·ìÐÍ¬£¬ÏµÍ³¿É×Ô¶¯×·×Ù·¢ÑÔÈË£¬²¢ÊµÏÖÅÄÉãÊÓ½ÇµÄÖÇÄÜÇÐ»»¡£ÊµÊ±¹¹Í¼ÓÅ»¯¹¦ÄÜ²»½öÄÜ³ÊÏÖ×î¼ÑÅÄÉãÐ§¹û£¬»¹ÄÜÊ¶±ð·¢ÑÔÈËÇéÐ÷Óë¶¯×÷£¬ÈÃ»áÒé»Ø·Å²Î¿¼¸ü¾ß±ãÀûÐÔ¡£´ËÍâÕë¶Ô¶àÈË»áÒé³¡¾°£¬ÏµÍ³Ö§³Ö¶à´ï6Â··¢ÑÔÈË»ÃæµÄÖÇÄÜÆ´½ÓÓëµ¼²¥£¬ÇáËÉÂú×ã´óÐÍ»áÒéµÄÂ¼ÖÆÐèÇó£¬ÉõÖÁÎÞÐè×¨Òµµ¼²¥ÈËÔ±¼´¿É²ú³ö¿°±È×¨Òµ¼¶µÄ»áÒéÓ°Ïñ×ÊÁÏ¡£
ÆäÈý£¬½èÖú±¾µØÖªÊ¶¿âÓë¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍ£¬°ïÖúÆóÒµ½øÐÐÖªÊ¶³ÁµíÓëÖÇÄÜ¸´ÅÌ¡£ÕâÒ»ºËÐÄ¹¦ÄÜÄ£¿é¹¹½¨ÁË»áÒéÄÚÈÝµÄ¼ÛÖµ×ª»¯ÌåÏµ£¬³ýÁË»ù´¡µÄ»áÒé¼ÍÒªÉú³É¹¦ÄÜÖ®Íâ£¬ÏµÍ³»¹Ö§³ÖÖÇÄÜÎÊ´ðÓëËÝÔ´£¬ÓÃ»§¿É¾Í»áÒéÄÚÈÝËæÊ±ÌáÎÊ£¬¿ìËÙ¶¨Î»¹Ø¼ü½áÂÛ¼°ÌÖÂÛÉÏÏÂÎÄ¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬»áÒéÄÚÈÝ»á×Ô¶¯¹éµµ²¢ÓëÀúÊ·¼ÇÂ¼¹ØÁª£¬Öð²½¹¹½¨ÆóÒµÖªÊ¶Í¼Æ×£¬ÈÃÃ¿Ò»´Î»áÒéµÄ³É¹û¶¼ÄÜ×ª»¯Îª¿É¸´ÓÃµÄÖªÊ¶×Ê²ú£¬ÎªÆóÒµ³¤ÆÚ¾ö²ßÌá¹©Êý¾ÝÖ§³ÅµÄÍ¬Ê±£¬ÆóÒµÏà¹ØÈËÔ±ÎÞÐèÊÖ¶¯Â¼Èë¸÷ÖÖ×ÊÁÏ£¬´ó´ó¼ò»¯ÁË»áÒé×ÊÁÏ¹éµµµÄÁ÷³Ì£¬ÌáÉýÁË»áÒéÄÚÈÝºóÐøÊ¹ÓÃµÄÀûÓÃÂÊ¡£
µÚËÄ£¬ÔÚÖÇÄÜ»áÒé¿Õ¼ä¹¹½¨ÉÏ£¬¸Ã·½°¸ÓëAIoTÉè±¸Éî¶ÈÈÚºÏ£¬ÊµÏÖÁËÎÞ·ìÁª¶¯µÄÖÇÄÜ»áÒé¿Õ¼ä¡£½èÖú¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍµÄÓÅÊÆÄÜÁ¦£¬Í¨¹ýÖÇÄÜÃÅ½û+ÈËÌå¸ÐÓ¦+»áÒéÉè±¸Ö®¼äµÄÁª¶¯£¬ÆóÒµÈËÔ±Èë³¡¼´¿É×Ô¶¯¿ªÆôµÆ¹â¡¢Í¶Ó°¡¢ÒôÏìµÈÉè±¸£¬ÊµÏÖÒ»¼üÈë»áÆô¿Ø¡£ÏµÍ³»¹ÄÜ¹»»ùÓÚÈËÌå¸ÐÓ¦Óë»·¾³¹âÏß×Ô¶¯µ÷½ÚÊÒÄÚ»·¾³£¬ÓªÔì¸ü¼ÓÊæÊÊµÄ»áÒé·ÕÎ§¡£Í¬Ê±Ö§³ÖÓïÒô¡¢ÊÖÊÆ¿ØÖÆµÈ×ÔÈ»½»»¥·½Ê½£¬ÈÃÓÃ»§ÇáËÉ¿ØÖÆ»áÒéÉè±¸£¬³¹µ×°ÚÍÑÁË´«Í³»áÒé¸´ÔÓµÄÉè±¸²Ù×÷Á÷³Ì¡£
ËÄ´óºËÐÄ¹¦ÄÜÔÀíÍ¼
¡¤±¾µØ»¯²¿ÊðÓëÈ«ÉúÌ¬ÐÍ¬µÄË«ÖØÍ»ÆÆ´øÀ´¸üÇ¿µÄÓ¦ÓÃÓÅÊÆ
ÔªÆôÖÇºÏAI»áÒéÏµÍ³½â¾ö·½°¸µÄºËÐÄÓÅÊÆÔÚÓÚ±¾µØ»¯²¿Êð´øÀ´µÄ¸ß°²È«ÐÔÓë³É±¾Æ½ºâ£¬Í¬Ê±Ò²·Å´óÁËÉúÌ¬ÐÍ¬Ëù´øÀ´µÄ¸ß¶ÈÁé»îµÄÀ©Õ¹ÐÔ¡£¸Ã·½°¸Ö§³ÖÒ»Õ¾Ê½±¾µØ²¿ÊðÄ£Ê½£¬´Ó¶øÊµÏÖÁË¼´¿ª¼´ÓÃµÄ±ã½ÝÌåÑé¡£
Ê×ÏÈÔÚÓ²¼þ²ãÃæ£¬Ëü²ÉÓÃ¸ßÐÔÄÜAMD Mini AI¹¤×÷Õ¾×÷ÎªËãÁ¦µ××ù£¬²¿Êð±ã½ÝÇÒ¶Ô»·¾³ÓëÔËÎ¬ÒªÇó¸üµÍ£¬ÎÞÐè¸´ÔÓµÄ»ú·¿¸ÄÔì¼´¿ÉÖ±½ÓÍ¶ÈëÊ¹ÓÃ¡£
Æä´ÎÔÚÉúÌ¬¼æÈÝÐÔ·½Ãæ£¬ÕâÌ×·½°¸Óë°ÂÄáÈ«Ïµ»áÒéÓ²¼þÊµÏÖÁË¼´²å¼´ÓÃ£¬ÆóÒµ¿É¸ù¾Ý»áÒéÊÒ¹æÄ£¡¢Ê¹ÓÃÆµÂÊµÈ³¡¾°ÐèÇóÁé»îÀ©Õ¹Éè±¸¡£
ÆäÈýÔÚÈí¼þ²ãÃæÔòÔ¤¼¯³ÉÈ«Ì××ÔÑÐAIËã·¨£¬¿ª»ú¼´¿ÉÖ±½ÓÔËÐÐ£¬Í¬Ê±Ö§³ÖOTAÔÚÏßÉý¼¶£¬È·±£ÏµÍ³¹¦ÄÜ³ÖÐøÉý¼¶ºÍÓÅ»¯¡£ÕâÖÖÓ²¼þÇáÁ¿»¯+ÉúÌ¬¼æÈÝ+Èí¼þ¿ªÏä¼´ÓÃµÄÄ£Ê½£¬´ó·ù½µµÍÁËÆóÒµµÄ²¿ÊðÃÅ¼÷¡£
²»µÃ²»Ëµ£¬AIoTÉî¶ÈÈÚºÏËù¹¹½¨µÄÖÇ»Û¿Õ¼ä½â¾ö·½°¸£¬Õ¹ÏÖÁË¼«Ç¿µÄ³¡¾°ÊÊÓ¦ÐÔ¡£¶øÕâÖÖÇ¿ÊÊÓ¦ÐÔµÄµ×²ãÂß¼£¬ÔòµÃÒæÓÚAMD Mini AI¹¤×÷Õ¾ÕâÖÖ¸ß¶ÈÁé»îÐÔµÄAI¼ÆËãÉè±¸¡£Ëü×÷Îª±ßÔµ¼ÆËãºËÐÄ£¬½èÖúÈñÁúAI Max+ 395ÕâÑùÇ¿¾¢µÄAI¼ÆËãÆ½Ì¨£¬¿ÉÒÔÔÚÉè±¸ÉÏÊµÏÖ70BÒÔÄÚ³íÃÜÄ£ÐÍ£¬ÒÔ¼°235B MoE»ìºÏ×¨¼ÒÄ£ÐÍµÄ¿ìËÙÔËÐÐ£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔÇáËÉÖ§³Ö¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍµÄ²¿ÊðºÍÊ¹ÓÃ£¬ÕâÊ¹ÆäÄÜ¹»Í¬Ê±ÒÔAI¸³ÄÜ¸÷ÀàÒôÊÓÆµÓëIoTÉè±¸£¬ÊµÏÖµÍ³É±¾¡¢¸ßÐ§ÂÊµÄÈ«ÃæÉý¼¶£¬±ÜÃâÁËÆóÒµÏÖÓÐÉè±¸µÄÀË·Ñ¡£
¶øÖ§³Ö¶àÂ·ÒôÊÓÆµ¼°IoTÉè±¸Í¬²½½ÓÈëµÄ¸ß²¢·¢ÄÜÁ¦£¬Ò²ÈÃÆóÒµÄÜ¹»¿ìËÙ¹¹½¨¸²¸Ç¶à¸ö¿Õ¼äµÄÍ³Ò»»áÒé¹ÜÀíÏµÍ³¡£´ËÍâ£¬ÕâÀà¹¤×÷Õ¾Éè±¸Ö§³ÖÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬Òò´ËÔÊÐíÆóÒµ¸ù¾ÝÔ¤ËãÓëÐèÇó·Ö²½²É¹ºÉè±¸¡¢Öð²½ÍêÉÆ¹¦ÄÜ£¬³õÊ¼Í¶ÈëµÍÇÒºóÐøÀ©Õ¹ÐÔÇ¿£¬ÍêÃÀÊÊÅä²»Í¬¹æÄ£ÆóÒµµÄ·¢Õ¹ÐèÇó¡£
»ùÓÚ±¾µØ»¯µÄAI»áÒé£¬ÆóÒµÊý¾Ý°²È«Óë³É±¾¿ØÖÆÒ²µÃµ½Ë«ÖØ±£ÕÏ£¬Õâ¸üÊÇÕâÌ×·½°¸µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦ËùÔÚ¡ª¡ªÈ«Á÷³Ì±¾µØ´¦ÀíÄ£Ê½ÈÃÉæÃÜ»áÒéÄÚÈÝÎÞÐèÉÏ´«ÔÆ¶Ë£¬´Ó¸ùÔ´ÉÏ¶Å¾øÁËÃô¸ÐÊý¾ÝÐ¹Â¶µÄ·çÏÕ£¬Âú×ãÁË½ðÈÚµÈÉæÃÜÐÐÒµµÄºÏ¹æÒªÇó¡£Í¬Ê±£¬±¾µØ»¯´¦Àí±ÜÃâÁË³¤Ê±³¤¡¢¸ßÆµÂÊ»áÒé´øÀ´µÄ¾ÞÁ¿ÔÆ¶ËTokenÏûºÄ£¬´ó·ù½µµÍÁËÆóÒµµÄ³¤ÆÚÊ¹ÓÃ³É±¾¡£ÕâÖÖ¸ß°²È«ÐÔ+¸ß¾¼ÃÐÔµÄË«¸ßÓÅÊÆ£¬Ö±½Ó½â¾öÁËÆóÒµÊ¹ÓÃAI»áÒé¹¤¾ßµÄºËÐÄ¹ËÂÇ¡£
¡¤AMDÈñÁúAI MAX+ 395¹¹ÖþµÄÇ¿¾¢ËãÁ¦µ××ù
ÊÂÊµÉÏ£¬ÔªÆôÖÇºÏAI»áÒéÏµÍ³µÄ×¿Ô½ÌåÑé£¬ÓÈÆäÊÇ¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍµÄ²¿ÊðÓëÕûºÏ£¬Àë²»¿ªAMDÈñÁúAI MAX+ 395Æ½Ì¨Ìá¹©µÄÇ¿¾¢ËãÁ¦Ö§³Ö¡£×÷ÎªÕâÌ×·½°¸µÄºËÐÄËãÁ¦µ××ù£¬ÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷Í¨¹ýÒì¹¹¼ÆËã¼Ü¹¹ÓëÍ³Ò»ÄÚ´æÉè¼Æ£¬ÎªÇ§ÒÚ¼¶¶àÄ£Ì¬´óÄ£ÐÍµÄ±¾µØÔËÐÐµì¶¨ÁË¼áÊµ»ù´¡¡£
ÕâÒ²Ê¹µÃÔªÆôÖÇºÏAI»áÒéÏµÍ³ÄÜ¹»Í¬Ê±¼¯³ÉÄ¿±ê¼ì²â¡¢VAD(ÓïÒô»î¶¯¼ì²â)¡¢ASR(×Ô¶¯ÓïÒôÊ¶±ð)¡¢LLM(´óÓïÑÔÄ£ÐÍ)¡¢VLM(ÊÓ¾õÓïÑÔÄ£ÐÍ)µÈ¶àÖÖAIÄ£ÐÍ£¬ÕâÐ©Ä£ÐÍÐèÒªÍ¬Ê±´¦ÀíÒôÆµÁ÷¡¢ÊÓÆµÁ÷¡¢´«¸ÐÆ÷Êý¾ÝµÈ¶àÔ´ÐÅÏ¢£¬±ØÈ»ÐèÒªÇ¿´óËãÁ¦Ö§³Ö¡£¶øÈñÁúAI Max+ 395Æ½Ì¨×î¸ßÖ§³Ö128GBÍ³Ò»ÄÚ´æ£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔ½«ÆäÖÐ×î¸ß96GBÈÝÁ¿×¨Êô·ÖÅä¸øRadeon 8060S iGPU×÷ÎªÏÔ´æÈ¥´¦Àí´óÄ£ÐÍÈÎÎñ£¬ÕâÖÖ¸ßÐ§µÄ·ÖÅäËãÁ¦×ÊÔ´ÊôÐÔ£¬ÈÃ¸÷ÀàÄ£ÐÍÄÜ¹»¸üºÃµØÐÍ¬ÔËÐÐ£¬È·±£ÓïÒô×ªÐ´¡¢ÈËÁ³Ê¶±ð¡¢»Ãæµ¼²¥¡¢Éè±¸¿ØÖÆµÈ¹¦ÄÜµÄÊµÊ±ÏìÓ¦£¬ÎÞÑÓ³Ù¡¢ÎÞ¿¨¶Ù¡£
ÆäÊµ´ÓÇ°ÃæµÄÔÀíÍ¼ÉÏ¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ÔªÆôÖÇºÏAI»áÒéÏµÍ³´îÔØµÄ»ù´¡LLM´óÄ£ÐÍÊÇQwen3-235B-A22B»ìºÏ×¨¼ÒÄ£ÐÍ£¬Æä×Ü²ÎÊýÁ¿Îª235B£¬ÔËÐÐÊ±µÄ¼¤»î²ÎÊýÁ¿Îª22B£¬¶ÔÓÚÏÔ´æµÄÐèÇó³¬¹ý64GB£¬¼´±ãÊÇRTX 50ÏµÁÐÏÔ¿¨Ò²ÎÞ·¨Âú×ãÕâÒ»ÒªÇó¡£¶øAMDÈñÁúAI MAX+ 395µÄ³¬´óÍ³Ò»ÄÚ´æÉè¼Æ´òÆÆÁË´«Í³ÄÚ´æÓëÏÔ´æµÄÎïÀí½çÏÞ£¬´ó·ùÌáÉýÁËÊý¾Ý·ÃÎÊËÙ¶È£¬Âú×ãÁËÇ§ÒÚ²ÎÊý´óÄ£ÐÍ¶ÔÄÚ´æ´ø¿íºÍÈÝÁ¿µÄ¸ßÐèÇó¡£ÕâÊ¹µÃÏµÍ³ÄÜ¹»´¦Àí³¬³¤ÉÏÏÂÎÄµÄ»áÒéÄÚÈÝ£¬ÊµÏÖ¿ç³¡´ÎµÄÀúÊ·Êý¾Ý¹ØÁªÓëÖªÊ¶³Áµí£¬½â¾öÁË´«Í³AI»áÒé¹¤¾ßÈ±·¦³ÖÐø¶´²ìµÄÍ´µã¡£
´ËÍâ£¬ÈñÁúAI Max+ 395´¦ÀíÆ÷Ò²¼¯³ÉÁËËãÁ¦Ç¿´óµÄNPU¼ÆËãµ¥Ôª£¬Îª¶Ë²àAIÍÆÀíÌá¹©ÁË¸ßÐ§Ö§³Ö¡£Ä¿Ç°£¬NPU±»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÒôÆµ×ªÂ¼¡¢ÓïÒôÊ¶±ð¡¢¶àÓïÑÔ·ÒëµÈÊµÊ±AIÈÎÎñµ±ÖÐ£¬ÒòÎªÕâÐ©ÈÎÎñÐèÒª½øÐÐ´óÁ¿µÄÉñ¾ÍøÂç¼ÆËã£¬AMDÈñÁúAI MAX+ 395µÄNPU×¨ÃÅÕë¶ÔAIÍÆÀí½øÐÐÓÅ»¯£¬ÄÜ¹»´ó·ùÌáÉý¼ÆËãÐ§ÂÊµÄÍ¬Ê±£¬»¹ÓÐ×Å¸üµÍµÄ¹¦ºÄ¡£ÔÚÊµ¼ÊÓ¦ÓÃÖÐ£¬ÕâÒ»ÓÅÊÆ±»×ª»¯Îª¸ß¾«¶ÈµÄÓïÒôÊ¶±ð×¼È·ÂÊ¡¢µÍÑÓ³ÙµÄÍ¬Éù´«ÒëÐ§¹û£¬ÒÔ¼°¿ìËÙµÄ»áÒé¼ÍÒªÉú³ÉËÙ¶È£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´Á÷³©ÌåÑé¡£
¡¤ÖØËÜÆóÒµ»áÒéÐÂ·¶Ê½
ÕýÈç¿ªÆªËùÑÔ£¬»áÒéÊÇÆóÒµÓÃ»§ÈÕ³£¹¤×÷ÖÐÃæ¶ÔµÄ×î³£¼û³¡¾°£¬Òò´Ë½â¾öÕâÒ»³¡¾°ÖÐµÄºËÐÄÍ´µã£¬½«Ê¹µÃÆóÒµ»áÒéÄ£Ê½·¢Éú¾Þ´ó×ª±ä¡£¶øÔªÆôÖÇºÏµÄAI»áÒéÏµÍ³½â¾ö·½°¸£¬ÔòÖØËÜÁËÆóÒµ»áÒéÐÂ·¶Ê½£º
ÔÚÊý¾Ý°²È«·½Ãæ£¬±¾µØ»¯²¿ÊðÄ£Ê½ÎªÉæÃÜÐÐÒµÌá¹©ÁËºÏ¹æµÄ»áÒé½â¾ö·½°¸£¬ÈÃÆóÒµÔÚÏíÊÜAI±ãÀûµÄÍ¬Ê±£¬ÎÞÐèµ£ÐÄÃô¸ÐÐÅÏ¢Ð¹Â¶;
ÔÚÐ§ÂÊÌáÉý·½Ãæ£¬È«Á÷³Ì×Ô¶¯»¯´¦Àí´ó·ù¼õÉÙÁË»áÒé×éÖ¯¡¢¼ÇÂ¼¡¢ÕûÀíµÄÈË¹¤³É±¾£¬ÈÃ²Î»áÈËÔ±ÄÜ¹»×¨×¢ÓÚºËÐÄÒéÌâÌÖÂÛ;
ÔÚÖªÊ¶³Áµí·½Ãæ£¬¿ç³¡´ÎµÄÖªÊ¶¹ØÁªÓëÍ¼Æ×¹¹½¨£¬ÈÃ»áÒé³É¹û×ª»¯ÎªÆóÒµµÄºËÐÄ×Ê²ú£¬Îª³ÖÐø¾ö²ßÌá¹©Ö§³Ö;
ÔÚ¿Õ¼äÖÇÄÜ»¯·½Ãæ£¬AIoTÉè±¸µÄÉî¶ÈÈÚºÏÈÃ»áÒéÊÒ´Óµ¥´¿µÄ¹µÍ¨³¡Ëù£¬Éý¼¶Îª¾ß±¸»·¾³¸ÐÖª¡¢×Ô¶¯µ÷½Ú¡¢ÖÇÄÜ½»»¥ÄÜÁ¦µÄÖÇ»Û¿Õ¼ä¡£
Òò´Ë¶ÔÓÚ²»Í¬¹æÄ£µÄÆóÒµÓÃ»§À´Ëµ£¬ÕâÌ×·½°¸¶¼Õ¹ÏÖ³öÁË¼«Ç¿µÄÊÊÅäÐÔ¡£´óÐÍÆóÒµ¿ÉÍ¨¹ý¶à¹¤×÷Õ¾²¿Êð£¬¹¹½¨¸²¸Ç¶à¸ö·ÖÖ§»ú¹¹µÄÍ³Ò»»áÒé¹ÜÀíÏµÍ³£¬ÉõÖÁ¿ÉÒÔÊµÏÖÈ«Çò·¶Î§ÄÚµÄ¸ßÐ§Ð×÷;ÖÐÐ¡ÆóÒµÔò¿É¸ù¾ÝÐèÇó´ÓÐ¡¹æÄ£²¿ÊðÆð²½£¬ÒÔ½ÏµÍµÄ³õÊ¼Í¶Èë»ñµÃ×¨Òµ¼¶µÄAI»áÒéÄÜÁ¦£¬²¢Ëæ×ÅÒµÎñ·¢Õ¹Öð²½À©Õ¹¹¦ÄÜ¡£ÔÚÐÐÒµÓ¦ÓÃÉÏ£¬ÎÞÂÛÊÇ½ðÈÚ¡¢·¨ÂÉµÈ¶ÔÊý¾Ý°²È«ÒªÇó¼«¸ßµÄÐÐÒµ£¬»¹ÊÇÖÆÔì¡¢¿Æ¼¼µÈÐèÒªÆµ·±¿çÇøÓòÐ×÷µÄÐÐÒµ£¬Òà»òÊÇ·¨Îñ¡¢½ÌÓýµÈ×¢ÖØÖªÊ¶³ÁµíÓë´«²¥µÄÐÐÒµ£¬¶¼ÄÜ´ÓÕâÌ×·½°¸ÖÐ»ñµÃÕë¶ÔÐÔµÄ½â¾ö·½°¸¡£
AI »áÒéÏµÍ³½â¾ö·½°¸£ºhttps://app.jingsocial.com/mF/cms/pdfPreview/J34GUWgK2VnQ2RumrMsvXK/none/J34GUWgK2VnQ2RumrMsvXK/SUtg6V6QNN5hux6cRMZZjm
