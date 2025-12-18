ÈñÁúAI Max+ 395¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµ--AIÒ½ÁÆ
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÈË¹¤ÖÇÄÜ´óÄ£ÐÍ¶ÔÓÚÖªÊ¶ÃÜ¼¯ÐÍÐÐÒµÀ´Ëµ¼«ÎªÊÊÓÃ£¬±Ï¾¹´ÓÊý¾Ý¼ìË÷½Ç¶ÈÀ´¿´£¬ÈËÀàµÄÐ§ÂÊÔ¶Ô¶±È²»ÉÏÈË¹¤ÖÇÄÜ¡£¶øÒ½ÁÆÐÐÒµ£¬ÕýÊÇÖªÊ¶ÃÜ¼¯ÐÍÐÐÒµµÄµäÐÍ¡£Òò´Ë´Ó¹ýÈ¥µÄIoTÊ±´úµ½Èç½ñµÄAIÊ±´ú£¬Ò½ÁÆ¶¼ÊÇÂÊÏÈÍ¶Èë¸Ä¸ï½ø³ÌµÄÏÈ·æÐÐÒµ¡£
Èç½ñ£¬AI´óÄ£ÐÍÔÚÒ½ÁÆÐÐÒµµÄÓ¦ÓÃÒ²ÊÇÈçÓãµÃË®£¬²¢Öð²½Éî¶ÈµØ²ÎÓëµ½ÁË¸¨ÖúÕï¶Ï¡¢»¼Õß·þÎñ¡¢Ò½Ôº¹ÜÀí¡¢Ò½Ñ§¿ÆÑÐµÈÈ«Á÷³Ì³¡¾°¡£´Ó³õ²½ÎÊÕïµÄÖÇÄÜÒýµ¼µ½¸´ÔÓ²¡Ö¢µÄ¶àÑ§¿Æ»áÕï£¬´ÓÒ½Ñ§ÎÄÏ×µÄ¿ìËÙ¼ìË÷µ½¿ÆÑÐÊý¾ÝµÄÉî¶È·ÖÎö£¬AI¼¼Êõ±¾Ó¦³ÉÎªÒ½ÁÆÐÐÒµÌáÖÊÔöÐ§µÄºËÐÄÇý¶¯Á¦¡£²»¹ý£¬ÀíÏëÓëÏÖÊµÖ®¼ä»¹ÊÇ´æÔÚÒ»¶¨²î¾à£¬Ò½ÁÆ´óÄ£ÐÍµÄ¹æÄ£»¯ÂäµØ£¬ÔÚµ±Ç°ÒÀ¾ÉÃæÁÙ×ÅÊä³öÖÊÁ¿²»¿É¿Ø¡¢²¿ÊðÔËÎ¬ÃÅ¼÷¸ß¡¢°²È«Óë³É±¾Á½ÄÑ¡¢È±·¦³¤ÆÚ¼ÇÒäËÄ´óºËÐÄÆ¿¾±£¬½ø¶øÑÏÖØÖÆÔ¼ÁË¼¼Êõ´ÓÊµÑéÊÒ×ßÏòÁÙ´²Ò»ÏßµÄ²½·¥¡£
¶ø¾§Ò«ÖÇÔ¶¿Æ¼¼¹«Ë¾£¬Æ¾½èÀ´×Ô¹þ·ð¡¢MIT¡¢Çå»ªµÈÔºÐ£µÄ¶¥¼â¿ÆÑÐÈË²ÅÓëÖªÃû¿Æ¼¼´ó³§¸ß¹Ü×é³ÉµÄºËÐÄÍÅ¶Ó£¬ÒÀÍÐÉîºñµÄÑ§Êõ»ýµíÓëÇ°ÑØAI¼¼Êõ£¬ÃæÏòÒ½ÁÆÁìÓòÍÆ³öÁËEnvision AIÒ½ÁÆ×¨Òµ¶àÖÇÄÜÌå½â¾ö·½°¸£¬´´ÐÂÐÔµØ½èÖúAMDÈñÁúAI Max+ 395´¦ÀíÆ÷Mini AI¹¤×÷Õ¾£¬´î½¨Æð¼ÆËãºÍ´æ´¢µÄ¶à²ãÈÚºÏ¼Ü¹¹£¬Í»ÆÆÁË´óÄ£ÐÍÖÇÄÜÌå±¾µØ»¯²¿ÊðµÄËãÁ¦ºÍ³É±¾Æ¿¾±¡£ÕâÌ×·½°¸ÒÔ¡°µÍ»Ã¾õ·çÏÕ¡¢¸ß°²È«±£ÕÏ¡¢µÍ³É±¾²¿Êð¡¢ÓÅ·þÎñÌåÑé¡±ÎªºËÐÄ¾ºÕùÁ¦£¬Õë¶ÔÐÔÆÆ½âÐÐÒµÍ´µã£¬ÒÑ³É¹¦·þÎñ¶à¼ÒÈý¼×Ò½Ôº£¬³ÉÎªÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍ´Ó¼¼ÊõÌ½Ë÷ÂõÏòÁÙ´²Ó¦ÓÃµÄ¹Ø¼üÔØÌå¡£
¡¤Ò½ÁÆ´óÄ£ÐÍÂäµØµÄËÄ´óÆ¿¾±³ÉÎªÆä¹æÄ£»¯ÂäµØµÄÖ÷ÒªÕÏ°
Ò½ÁÆÐÐÒµµÄÌØÊâÐÔ¾ö¶¨ÁËAI¼¼ÊõµÄÓ¦ÓÃ±ØÐë¼æ¹Ë×¨ÒµÐÔ¡¢°²È«ÐÔÓëÊµÓÃÐÔ£¬¶øµ±Ç°Ò½ÁÆ´óÄ£ÐÍµÄ·¢Õ¹ÏÖ×´ÓëÁÙ´²Êµ¼ÊÐèÇóÖ®¼äÈÔ´æÔÚÖî¶à²»Æ¥Åä¡£Ç°ÃæÎÒÃÇÌáµ½ÁËAI´óÄ£ÐÍÔÚÒ½ÁÆÁìÓòÂäµØµÄËÄ´óÆ¿¾±£¬ÕâÆäÊµÒÑ¾³ÉÎªÆä¹æÄ£»¯ÂäµØµÄÖ÷ÒªÕÏ°¡£
Ê×ÏÈ£¬Êä³öÖÊÁ¿²»¿É¿Ø£¬µ¼ÖÂAI»Ã¾õÈÝÒ×Òý·¢Ò½ÁÆ·çÏÕ¡£
ÖÚËùÖÜÖª£¬Ò½ÁÆ¾ö²ßÖ±½Ó¹ØÏµ»¼ÕßÉúÃü½¡¿µ£¬Òò´Ë¶ÔÓÚAI´óÄ£ÐÍÊä³öµÄ×¼È·ÐÔÓë¿É¿¿ÐÔÓÐ×Å¼«ÖÂÒªÇó¡£È»¶ø£¬µ±Ç°Ò½ÁÆ´óÄ£ÐÍ¼«Ò×²úÉú»Ã¾õÐÅÏ¢£¬ÔÚ²¡Ö¢ÅÐ¶Ï¡¢ÖÎÁÆ·½°¸ÍÆ¼ö¡¢Ò½Ñ§Ö¸ÄÏÒýÓÃµÈÖî¶à¹Ø¼ü»·½ÚÉÏÈÝÒ×³öÏÖç¢Â©ÉõÖÁ´íÎó£¬ÎóÅÐº±¼û²¡Ö¢×´£¬»òÊÇÍÆ¼öÒÑ±»ÌÔÌµÄÖÎÁÆÊÖ¶Î£¬ÒÔ¼°ÒýÓÃ¹ýÊ±µÄÁÙ´²Ö¸ÄÏ¡£ÕâÀà´íÎóÊä³ö²»½ö»áÎóµ¼ÁÙ´²¾ö²ß£¬ÏÔÖøÔö¼ÓÎóÕï¡¢Â©Õï·çÏÕ£¬»¹¿ÉÄÜÒý·¢Ò½ÁÆ¾À·×¡£Òò´ËÑÏÖØÖÆÔ¼ÁËÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍÔÚÁÙ´²³¡¾°µÄÐÅÈÎ¶ÈÓëÓ¦ÓÃ·¶Î§¡£
Æä´Î£¬²¿ÊðÔËÎ¬ÃÅ¼÷¸ß£¬Ó²¼þÓë¼¼Êõ³É±¾¾Ó¸ß²»ÏÂ¡£
ÊÊºÏÒ½ÁÆÐÐÒµµÄ´óÄ£ÐÍ£¬Æä²ÎÊýÁ¿ÖÁÉÙÐèÒª´ïµ½70B£¬ÕâÑù²ÅÄÜÂú×ã¸´ÔÓµÄÁÙ´²ÍÆÀíÕï¶ÏÐèÇó¡£ÔÚ´«Í³±¾µØ»¯²¿ÊðÄ£Ê½ÏÂ£¬ÔËÐÐ70B²ÎÊý´óÄ£ÐÍµÄÓ²¼þ³É±¾Í¶Èë¶¯éü³¬¹ýÊýÊ®ÍòÔª£¬Õâ¶ÔÓÚÒ½ÁÆ»ú¹¹¶øÑÔÊÇÒ»ÏîÏàµ±²»·ÆµÄÖ§³ö¡£Í¬Ê±£¬Èí¼þ°²×°¡¢Ä£ÐÍÓëÒ½ÁÆÊý¾ÝµÄÊÊÅäµ÷ÊÔÒ²ÐèÒª×¨ÒµITÍÅ¶ÓÈ«³Ì¸ú½ø£¬¶ø¶àÊýÒ½ÁÆ»ú¹¹ÓÈÆäÊÇÖÐÐ¡Ò½ÔºÈ±·¦´ËÀà¼¼Êõ´¢±¸£¬ÄÑÒÔ¶ÀÁ¢Íê³É²¿ÊðÓëºóÐøÔËÎ¬£¬µ¼ÖÂ´óÁ¿Ò½ÁÆ×ÊÔ´·á¸»µ«AI¼¼ÊõÄÜÁ¦ÓÐÏÞµÄ»ú¹¹ÎÞ·¨ÏíÊÜµ½AI¼¼Êõ´øÀ´µÄºìÀû¡£
ÆäÈý£¬°²È«Óë³É±¾Á½ÄÑ£¬ÒþË½±£»¤ÓëÔËÓª³É±¾ÃæÁÙ×ÅË«ÖØÑ¹Á¦¡£
¸÷ÏîÒ½ÁÆÊý¾ÝÖÐ°üº¬ÁË»¼Õß²¡Àú¡¢Ó°Ïñ×ÊÁÏ¡¢»ùÒòÐÅÏ¢µÈ¸ß¶ÈÃô¸ÐµÄÉæ¼°²¡»¼µÄÒþË½ÄÚÈÝ£¬½«ÆäÉÏ´«ÖÁÔÆ¶Ë´æÔÚ¼«¸ßµÄÐ¹Â¶·çÏÕ£¬¶øÇÒÎ¥±³¡¶Ò½ÁÆÊý¾Ý°²È«Ö¸ÄÏ¡·µÈºÏ¹æÒªÇó¡£µ«ÁíÒ»·½Ãæ£¬¸´ÔÓ²¡ÇéµÄÕï¶ÏÐèÒªÊäÈë³¬³¤ÉÏÏÂÎÄÐÅÏ¢£¬ÈçÈô²ÉÓÃÔÆ¶Ë·þÎñÄ£Ê½£¬ÆäToken³É±¾·Ç³£¸ß°º£¬³¤ÆÚÊ¹ÓÃ½«ÏÔÖø¼ÓÖØÒ½ÁÆ»ú¹¹µÄÔËÓª¸ºµ£¡£ÕâÖÖÒþË½°²È«Óë³É±¾¿ØÖÆÖ®¼äµÄÃ¬¶Ü£¬ÈÃÖî¶àÒ½ÁÆ»ú¹¹ÔÚAI¼¼ÊõÓ¦ÓÃÃæÇ°ÏÝÈëÁ½ÄÑ¾³µØ¡£
ÆäËÄ£¬Êý¾ÝÊ¹ÓÃÈ±·¦³¤ÆÚ¼ÇÒä£¬Ó°ÏìÕï¶ÏÁ¬ÐøÐÔÓëÕï¶Ï¾ö²ß¡£
Ò»°ãÀ´Ëµ£¬ÁÙ´²ÕïÁÆÊÇÒ»¸ö³ÖÐøÇÒ¶¯Ì¬µÄ¹ý³Ì£¬»¼ÕßµÄÀúÊ·ÎÊÕï¼ÇÂ¼¡¢¼ì²é½á¹û¡¢ÓÃÒ©·´Ó¦¡¢²¡Çé±ä»¯¹ì¼£µÈÐÅÏ¢£¬ÒÔ¼°Ò½ÉúµÄ¸öÐÔ»¯Õï¶ÏË¼Î¬Á´¡¢Ë½ÓòÖªÊ¶´¢±¸µÈµÈ£¬¶¼ÊÇºóÐøÕï¶Ï¾ö²ßµÄÖØÒªÒÀ¾Ý¡£µ±Ç°¶àÊýÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍÆäÊµÊÇÈ±·¦³¤ÆÚ¼ÇÒäÄÜÁ¦µÄ£¬ÎÞ·¨ÓÐÐ§±£´æÕâÐ©¹Ø¼üÐÅÏ¢£¬Õâµ¼ÖÂÃ¿´Î½»»¥¶¼ÈçÍ¬´ÓÁã¿ªÊ¼Ò»Ñù£¬ÄÑÒÔÊµÏÖ¶Ô»¼ÕßÈ«ÖÜÆÚÕïÁÆ¹ý³ÌµÄÁ¬¹á¸ú×Ù£¬Ò²ÎÞ·¨³ä·Ö½áºÏÒ½ÉúµÄ¸öÐÔ»¯¾Ñé£¬´Ó¶øÓ°ÏìÁËÕï¶Ï¾ö²ßµÄ³ÖÐøÐÔ¡¢Õë¶ÔÐÔÉõÖÁ×¼È·ÐÔ¡£
¡¤¾§Ò«ÖÇÔ¶¶àÖÇÄÜÌåÐÍ¬¸¨ÖúÒ½ÁÆ·½°¸¾«×¼ÆÆ½âÐÐÒµÍ´µã
ÄÇÃ´Ãæ¶ÔÉÏÊöËÄ´óÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍÂäµØµÄÆ¿¾±£¬¾§Ò«ÖÇÔ¶µÄEnvision AIÒ½ÁÆ×¨Òµ¶àÖÇÄÜÌå½â¾ö·½°¸ÊÇÈçºÎÕë¶ÔÐÔµØÈ¥½â¾öÕâÐ©ÎÊÌâµÄÄØ£¿
Ê×ÏÈ£¬¸Ã·½°¸»ùÓÚAMDÈñÁúAI Max+ 395´¦ÀíÆ÷Mini AI¹¤×÷Õ¾£¬ÎªÒ½ÉúÌá¹©ÁË¿ªÏä¼´ÓÃµÄ×¨ÒµAIÖÇÄÜÌå·þÎñ¡£³ö³§Ô¤×°Ç§ÒÚ¼¶´óÄ£ÐÍºÍ×¨ÒµÒ½ÁÆÄ£ÐÍ£¬²¢ÄÚÖÃ×¨ÒµÒ½ÁÆÎÄÏ×ºÍ×¨¿ÆÖªÊ¶×ÊÔ´£¬ÕûºÏÁËÁÙ´²ÕïÁÆ¡¢Ò½Ñ§¿ÆÑÐ¡¢Êý¾Ý¹ÜÀíÈ«³¡¾°¹¦ÄÜ¡£ËüÍ¨¹ýË«¼¶Ä£ÐÍÌåÏµ¡¢È¨ÍþÖªÊ¶¿âºÍÖªÊ¶Í¼Æ×Á½´óºËÐÄÅäÖÃ£¬½â¾öÁËAIÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍ²¿ÊðÄÑ¡¢µ÷ÊÔÄÑ¡¢³É±¾¸ßµÈºËÐÄÍ´µã£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔÍêÈ«ÔÚ±¾µØ²¿ÊðÊ¹ÓÃ£¬±ÜÃâÁËÔÆ¶ËÊ¹ÓÃµÄ¸ß¶îToken³É±¾£¬´Ó¶øÊµÏÖ¶ÔÐÐÒµÍ´µãµÄ¾«×¼Í»ÆÆ¡£
Æä´Î£¬ÕâÌ×·½°¸»ùÓÚÈ«³¡¾°¹¦ÄÜÄ£¿é£¬¶ÔÕïÁÆºÍ¿ÆÑÐÊµÏÖÁËÈ«·½Î»¸²¸Ç¡£
ÔÚÁÙ´²ÕïÁÆ¸¨Öú¹¦ÄÜ²ãÃæ£¬»ùÓÚ¶àÖÇÄÜÌåÐÍ¬£¬ÓÐÐ§ÌáÉýÕï¶ÏÖÊÁ¿ÓëÐ§ÂÊ¡£
ÁÙ´²ÕïÁÆÊÇÒ½ÁÆAIÓ¦ÓÃµÄºËÐÄ³¡¾°£¬¾§Ò«ÖÇÔ¶Ìá¹©µÄEnvision AIÒ½ÁÆ×¨Òµ·½°¸Í¨¹ý¶àÖÇÄÜÌåÐÍ¬Ä£Ê½£¬ÖØ¹¹ÁËÁÙ´²Õï¶ÏÁ÷³Ì£¬ÓÐÐ§½â¾öÁËÊä³öÖÊÁ¿²»¿É¿ØÓëÐ§ÂÊµÍÏÂµÄÎÊÌâ¡£¸Ã·½°¸Ìá¹©±ê×¼»¯×¨¿Æ¶àÖÇÄÜÌåÄ£°å£¬²ÉÓÃ¡°Õï¶ÏÖÇÄÜÌå+Ó°ÏñÖÇÄÜÌå+²¡ÀíÖÇÄÜÌå+»ùÒòÖÇÄÜÌå¡±µÄ×éºÏ¼Ü¹¹£¬²¢ÇÒÖ§³Ö¸ù¾ÝÒ½ÔºÐèÇó¶¨ÖÆ×¨ÊôÍÅ¶Ó£¬ÈçÖ×Áö¶àÖÇÄÜÌåÍÅ¶Ó¡¢ÐÄÑª¹Ü¶àÖÇÄÜÌåÍÅ¶ÓµÈ¡£²»Í¬ÖÇÄÜÌå¸÷Ë¾ÆäÖ°µÄÍ¬Ê±ÓÖÄÜ¹»ÐÍ¬Áª¶¯£¬Õï¶ÏÖÇÄÜÌå¸ºÔðÕûºÏ»¼ÕßÖ¢×´Óë²¡Ê·ÐÅÏ¢½øÐÐ³õ²½ÅÐ¶Ï£¬Ó°ÏñÖÇÄÜÌå×¨×¢ÓÚÒ½Ñ§Ó°ÏñµÄ¾«×¼·ÖÎö£¬²¡ÀíÖÇÄÜÌå´¦Àí²¡ÀíÇÐÆ¬Êý¾Ý£¬»ùÒòÖÇÄÜÌå½â¶Á»ùÒòÐòÁÐÐÅÏ¢£¬Í¨¹ý·Ö¹¤Ð×÷ÊµÏÖ¸ßÐ§Êä³ö¡£
Í¬Ê±£¬Õë¶ÔÓ°ÏñÓë²¡ÀíÕï¶ÏÕâÁ½´óÁÙ´²Í´µã£¬¸Ã·½°¸»¹ÄÚÖÃÁ½ÀàºËÐÄÁÙ´²Ëã·¨¹¤¾ß£¬½áºÏÇ§ÒÚ¼¶´óÄ£ÐÍµÄÇ¿´óÍÆÀíÄÜÁ¦ÓëÒ½ÁÆ×¨ÒµÄ£ÐÍµÄ¾«×¼ÐÔ£¬ÏÔÖøÌáÉýÕï¶Ï×¼È·ÂÊ¡£´ËÍâ£¬»¼Õß²¡ÀúºÍÕïÁÆ¹ÜÀíÄ£¿éÖ§³Ö»¼Õß»ù´¡ÐÅÏ¢¡¢ÕïÁÆ¼ÇÂ¼¡¢¼ì²é±¨¸æ¡¢ÓÃÒ©Çé¿öµÄÏµÍ³»¯´æ´¢Óë×·×Ù£¬¿É×Ô¶¯Éú³É°üº¬Ö¢×´×Ü½á¡¢·çÏÕÆÀ¹À¡¢³õ²½Õï¶Ï¡¢ÖÎÁÆ½¨Òé¡¢Ëæ·Ã¼Æ»®µÄ±ê×¼»¯ÎÊÕï±¨¸æ£¬´ó·ù¼õÉÙÒ½ÉúµÄÎÄÊé¹¤×÷Á¿£¬ÈÃÒ½ÉúÄÜ¹»½«¸ü¶à¾«Á¦Í¶Èëµ½ÁÙ´²Õï¶ÏÓë»¼Õß¹µÍ¨Ö®ÖÐ¡£
ÔÚÒ½Ñ§¿ÆÑÐ¸¨Öú¹¦ÄÜ²ãÃæÉÏ£¬¸Ã·½°¸¿ÉÒÔ¸üºÃµØÖ§³ÖÈ«Á÷³ÌÖÇÄÜ»¯£¬´Ó¶øËõ¶Ì¿ÆÑÐÖÜÆÚ¡£
ÁíÍâ£¬ÔÚÒ½ÁÆÁìÓò£¬Ò½Ñ§¿ÆÑÐ¸¨Öú¹¦ÄÜÊÇÍÆ¶¯Ò½ÁÆ¼¼Êõ½ø²½µÄÖØÒª¶¯Á¦¡£µ«´«Í³¿ÆÑÐÄ£Ê½´æÔÚÈÎÎñ·±ÖØ¡¢ÖÜÆÚÂþ³¤¡¢Êý¾Ý·ÖÉ¢µÈÎÊÌâ¡£¾§Ò«ÖÇÔ¶µÄ·½°¸ÒÔDeepResearchÒ½Ñ§¿ÆÑÐÖÇÄÜÌåÎªºËÐÄ£¬¹¹½¨ÁËÈ«Á÷³Ì¿ÆÑÐ¸¨ÖúÏµÍ³£¬Í¨¹ýÖÇÄÜÈÎÎñ·Ö½â¡¢¶àÔ´²¢ÐÐÊÕ¼¯¡¢ÖÇÄÜ½á¹û×ÛºÏÈý´óºËÐÄ¹¦ÄÜ£¬½«·ÖÉ¢µÄÑÐ¾¿Êý¾Ý»ã×ÜÎª½á¹¹ÇåÎú¡¢Âß¼Á¬¹áµÄ¿ÆÑÐ±¨¸æ£¬ÇÒÖ§³Ö×Ô¶¯Éú³ÉÊý¾ÝÍ¼±í£¬ÓÐÐ§½â¾öÁË¿ÆÑÐ¹ý³ÌÖÐµÄÐ§ÂÊÆ¿¾±¡£
¶øÇÒ±¾µØÈ¨ÍþÖªÊ¶¿âºÍÖªÊ¶Í¼Æ×£¬Ê¹µÃ¿ÆÑÐÖÇÄÜÌåÄÜ¹»¿ìËÙ¼ìË÷È¨Íþ×ÊÁÏ£¬Îª¿ÆÑÐÏîÄ¿Ìá¹©¼áÊµµÄÀíÂÛÖ§³Å¡£Í¬Ê±£¬×¨¿ÆÖªÊ¶¿âµÄ¶¨ÖÆ»¯·þÎñÔòÈÃ²»Í¬ÁìÓòµÄ¿ÆÑÐÍÅ¶ÓÄÜ¹»¾«×¼»ñÈ¡×¨Òµ×ÊÔ´£¬ÖúÁ¦Ò½ÁÆ»ú¹¹²ú³ö¸ßÖÊÁ¿¿ÆÑÐ³É¹û£¬ÌáÉýÑ§ÊõÓ°ÏìÁ¦¡£
ÔÚÊý¾Ý°²È«Óë¼ÇÒä¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬¾§Ò«ÖÇÔ¶Envision AIÒ½ÁÆ×¨Òµ¶àÖÇÄÜÌå½â¾ö·½°¸Ò²ÔÚÖþÀÎºÏ¹æ·ÀÏßµÄ»ù´¡ÉÏ£¬È·±£ÁËÕï¶ÏµÄÁ¬ÐøÐÔ¡£
AI¼¼Êõ±»Ó¦ÓÃµ½Ò½ÁÆÁìÓòÖ®ºó£¬Ê±³£ÃæÁÙÊý¾Ý°²È«Óë³É±¾Á½ÄÑ£¬ÒÔ¼°Êý¾ÝÈ±·¦³¤ÆÚ¼ÇÒäµÄÍ´µã£¬¾§Ò«ÖÇÔ¶ÕâÌ×·½°¸´Ó´æ´¢¼Ü¹¹Óë¼ÇÒäÒýÇæÁ½·½ÃæÈëÊÖ£¬¹¹½¨ÁËÈ«·½Î»µÄ½â¾ö·½°¸¡£
Ê×ÏÈÔÚÊý¾Ý°²È«·½Ãæ£¬¸Ã·½°¸Ö§³Ö»¼ÕßÒþË½Êý¾Ý¡¢Ò½ÁÆÖªÊ¶¿â¡¢¿ÆÑÐÊý¾ÝµÄ±¾µØ»¯´æ´¢Óë¹ÜÀí£¬ÎÞÐèÒÀÀµÔÆ¶Ë·þÎñ¡£ÕâÖÖ±¾µØ»¯²¿ÊðÄ£Ê½´ÓÔ´Í·¶Å¾øÁËÊý¾ÝÐ¹Â¶·çÏÕ£¬·ûºÏÒ½ÁÆÊý¾ÝºÏ¹æÒªÇó£¬Í¬Ê±±ÜÃâÁËÔÆ¶Ë·þÎñµÄ¸ß°ºµÄToken³É±¾Ö§³ö£¬ÓÐÐ§¼õÇáÒ½ÁÆ»ú¹¹µÄÏà¹ØÔËÓª¸ºµ£¡£
Æä´ÎÔÚ³¤ÆÚ¼ÇÒä·½Ãæ£¬¸Ã·½°¸Í¨¹ý¿çÄ£ÐÍ¶àÖÇÄÜÌå³¤Ð§¼ÇÒäµÄÄ£Ê½£¬ÄÜ¹»ÊµÊ±´æ´¢ÓÃ»§ÀúÊ·½»»¥¼ÇÂ¼¡£ÎÞÂÛÊÇ»¼Õß¶à´Î¾ÍÕïµÄÕïÁÆÊý¾Ý£¬»¹ÊÇÒ½ÉúµÄ¸öÐÔ»¯Õï¶Ï¾Ñé£¬¶¼ÄÜ±»ÍêÕûÁô´æ²¢½øÐÐÉî¶ÈÕûºÏ¡£ÕâÖÖ³¤ÆÚ¼ÇÒäÄÜÁ¦²»½öÊµÏÖÁË¶Ô»¼ÕßÈ«ÖÜÆÚÕïÁÆÊý¾ÝµÄ³ÖÐø¸ú×Ù£¬»¹ÄÜÈÃÒ½ÁÆÖÇÄÜÌåÔÚ½»»¥¹ý³ÌÖÐ²»¶ÏÑ§Ï°Ò½ÉúµÄÕï¶ÏÂß¼£¬½ø¶øÌáÉý¾ö²ßµÄ¾«×¼ÐÔÓë¸öÐÔ»¯Ë®Æ½£¬½â¾öÁË´«Í³Ò½ÁÆ´óÄ£ÐÍ¼ÇÒäÈ±Ê§µÄÍ´µã¡£
¡¤ËÄ´óºËÐÄÓÅÊÆÏû³ýÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍÓ¦ÓÃµÄÐÐÒµÆ¿¾±
¾§Ò«ÖÇÔ¶Envision AIÒ½ÁÆ×¨Òµ¶àÖÇÄÜÌå½â¾ö·½°¸Ö®ËùÒÔÄÜ¹»ÓÐÐ§ÆÆ½âÐÐÒµËÄ´óÆ¿¾±£¬¹Ø¼üÔÚÓÚÆä¾ß±¸Ä£ÐÍ»Ã¾õÏû³ý¡¢Ç§ÒÚ¼¶´óÄ£ÐÍ±¾µØ²¿Êð¡¢Ò½ÁÆ³¡¾°»¯Ô¤×°½»¸¶ÒÔ¼°³¤Ð§¼ÇÒäÒýÇæËÄ´óºËÐÄÓÅÊÆ£¬ÐÎ³ÉÁË´Ó¼¼Êõµ½Ó¦ÓÃµÄÈ«Á´Ìõ±£ÕÏ¡£
Ä£ÐÍ»Ã¾õÏû³ý²ãÃæ£¬¸Ã·½°¸ÓµÓÐÈýÖØ±£ÕÏÀ´ÌáÉýÊä³ö¿É¿¿ÐÔ¡£
Îª½â¾öÊä³öÖÊÁ¿²»¿É¿ØµÄºËÐÄÍ´µã£¬·½°¸¹¹½¨ÁËÖªÊ¶Í¼Æ×+¶àÖÇÄÜÌå½»²æÑéÖ¤+Ç¿»¯Ñ§Ï°ÁÙ´²Ë¼Î¬Á´µÄÈýÖØ»Ã¾õÏû³ý»úÖÆ¡£Ê×ÏÈ£¬ÒÀÍÐÄÚÖÃµÄÒ½ÁÆ×¨ÓÃÖªÊ¶Í¼Æ×£¬ÊµÏÖÖªÊ¶¼ìË÷×¼È·ÂÊ¡Ý95%£¬È·±£Ä£ÐÍÊä³öÓÐÈ¨ÍþÒ½Ñ§ÒÀ¾ÝÖ§³Å;Æä´Î£¬Í¨¹ý¶àÖÇÄÜÌå½»²æÑéÖ¤»úÖÆ£¬Èç¡°Õï¶ÏÖÇÄÜÌåÊä³ö½á¹ûÓÉÒ©ÎïÖÇÄÜÌå¶þ´ÎÐ£Ñé¡±£¬ÐÎ³ÉÏà»¥¼à¶½¡¢Ïà»¥¾À´íµÄ±Õ»·¾À´íÌåÏµ;×îºó£¬Í¨¹ýÇ¿»¯Ñ§Ï°ÁÙ´²Ò½ÉúË¼Î¬Á´(COT)£¬ÈÃ´óÄ£ÐÍÄ£ÄâÕæÊµÕïÁÆÍÆÀíÂß¼£¬¶ø·Ç¼òµ¥Æ¥ÅäÊý¾Ý¡£ÕâÈýÖØ»úÖÆ¹²Í¬×÷ÓÃ£¬ÏÔÖø½µµÍÁËÄ£ÐÍ»Ã¾õµÄ·¢ÉúÂÊ£¬È·±£ÕïÁÆ½¨ÒéÓë¿ÆÑÐ½áÂÛµÄ¿É¿¿ÐÔºÍÒ»ÖÂÐÔ£¬ÎªÁÙ´²¾ö²ßÌá¹©ÁË¼áÊµ±£ÕÏ¡£
µ±Ç°£¬AIÓ¦ÓÃ³É±¾ÍùÍùÊÇ×è°ÆäÊµ¼ÊÂäµØµÄ¸ù±¾ÔÒò¡£¶øÒÀÍÐ¸Ã·½°¸µÄÂäµØ²¢²»ÐèÒª´ó¹æÄ£µÄ·þÎñÆ÷»òÊý¾ÝÖÐÐÄ£¬½ö½èÖú»ùÓÚAMDÈñÁúAI MAX+ 395´¦ÀíÆ÷µÄMini AI¹¤×÷Õ¾¼´¿ÉÊµÏÖ±¾µØ»¯²¿Êð¡¢ÔËÐÐºÍºóÐøÔËÎ¬£¬´ó´ó½µµÍÁËÓ¦ÓÃÃÅ¼÷¡£
Í¬Ê±£¬AMDÈñÁúAI Max+ 395Æ½Ì¨×ÔÉíÖ§³Ö128GB³¬´óÈÝÁ¿Í³Ò»ÄÚ´æ£¬²¢¿É½«ÆäÖÐ×î¶à96GBÈÝÁ¿·ÖÅä¸øÏÔ´æ£¬´Ó¶øÄÜ¹»Á÷³©ÔËÐÐ70BÒÔÉÏ²ÎÊý´óÄ£ÐÍ£¬ÍêÈ«ÄÜ¹»Âú×ãÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍµÄÓ¦ÓÃÐèÇó¡£Í¬Ê±Í¨¹ýÓÅ»¯ËãÁ¦·ÖÅäËã·¨ÓëÈ«ÉÁ¸ßËÙ´æ´¢¼¼Êõ£¬²»½öÊµÏÖÁË×î¸ßÇ§ÒÚ¼¶²ÎÊýÄ£ÐÍµÄ±¾µØ»¯ÍÆÀí£¬»¹½«²¿Êð³É±¾½Ï´«Í³·½°¸½µµÍ70%£¬½öÐè×ÀÃæ¿Õ¼ä¼´¿ÉÍê³É°²×°¡£ÕâÖÖµÍ³É±¾¡¢Ð¡ÐÍ»¯µÄ²¿ÊðÄ£Ê½£¬ÈÃÖÐÐ¡Ò½ÔºÒ²ÄÜ¸ºµ£µÃÆðAI¼¼ÊõµÄÏà¹ØÍ¶Èë£¬ÎÞÐè×¨ÒµITÍÅ¶Ó¼´¿ÉÍê³ÉºóÐø»ù´¡ÔËÎ¬£¬´ó·ù½µµÍÁË¼¼Êõ²¿ÊðÃÅ¼÷¡£
ÔÚÄ£ÐÍ»Ã¾õÏû³ýÒÔ¼°µÍ³É±¾Ó²¼þ¼Ó³ÖÖ®Íâ£¬¾§Ò«ÖÇÔ¶·½°¸µÄÒ×ÓÃÐÔ»¹ÌåÏÖÔÚÒ½ÁÆ³¡¾°»¯Ô¤×°½»¸¶ÉÏ£¬ÆäÔÚ³ö³§Ç°¾ÍÒÑ¾Íê³ÉÁËÄ£ÐÍ¡¢ÖªÊ¶¿â¡¢Ëã·¨ÒÔ¼°¹¦ÄÜÄ£¿éµÄÉî¶ÈÊÊÅä£¬Ò½ÁÆ»ú¹¹²É¹ºÖ®ºó¿ÉÒÔ×öµ½ÕæÕýµÄ¿ªÏä¼´ÓÃ¡£Ò½»¤ÈËÔ±½öÐè1Ð¡Ê±×óÓÒµÄÅàÑµ¾ÍÄÜÊìÁ·²Ù×÷£¬´ó·ùËõ¶ÌÁË´ÓÉè±¸²É¹ºµ½ÁÙ´²Ó¦ÓÃµÄÖÜÆÚ¡£ÕâÖÖ³¡¾°»¯Ô¤×°Ä£Ê½²»½ö½â¾öÁË´«Í³·½°¸²¿ÊðÖÜÆÚ³¤¡¢ÊÊÅäÄÑ¶È´óµÄÎÊÌâ£¬»¹È·±£ÁËÄ£ÐÍÓëÒ½ÁÆ³¡¾°µÄ¸ß¶ÈÆõºÏ£¬ÈÃAI¼¼ÊõÄÜ¹»¿ìËÙ×ª»¯ÎªÁÙ´²Éú²úÁ¦¡£
×îºóÒ²ÊÇ×îÎªºËÐÄµÄÓÅÊÆ£¬¾ÍÊÇ³¤Ð§¼ÇÒäÒýÇæµÄÒýÈë£¬ÕâÊ¹µÃÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍµÄÊµÓÃ¼ÛÖµ±»½øÒ»²½·Å´ó¡£
ÈçÇ°ÎÄËùÊö£¬¸Ã·½°¸µÄ³¤Ð§¼ÇÒäÒýÇæ²»½öÄÜ¹»´æ´¢ÀúÊ·½»»¥Êý¾Ý£¬»¹¾ß±¸¿çÄ£Ì¬ÐÅÏ¢ÕûºÏÄÜÁ¦£¬¿É½«ÎÄ±¾¡¢Ó°Ïñ¡¢ÉúÀíÖ¸±êµÈ²»Í¬ÀàÐÍµÄÊý¾ÝÉî¶ÈÈÚºÏ¡£ÕâÖÖÄÜÁ¦ÈÃÒ½ÁÆÖÇÄÜÌåÄÜ¹»´Ó¶à¸öÎ¬¶ÈÈ«Ãæ·ÖÎö»¼Õß²¡Çé£¬²¢½áºÏÀúÊ·ÕïÁÆ¼ÇÂ¼½øÐÐ¶¯Ì¬µ÷Õû£¬ÏÔÖøÌáÉýÁËÕï¶Ï¾ö²ßµÄÉî¶ÈÓë×¼È·ÐÔ¡£Í¬Ê±£¬³¤ÆÚ¼ÇÒä´øÀ´µÄ½»»¥Á¬ÐøÐÔ£¬ÈÃÒ½ÉúÓëÖÇÄÜÌåµÄÅäºÏÓú¼ÓÄ¬Æõ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÁËÕïÁÆÐ§ÂÊ¡£
¡¤AMDÈñÁúAI MAX+ 395ËãÁ¦»ùÊ¯ÖúÁ¦ÍÆ¶¯·½°¸ÂäµØ
¾§Ò«ÖÇÔ¶ÕâÌ×·½°¸Ö®ËùÒÔÄÜ¹»ÇáËÉÊµÏÖÇ§ÒÚ¼¶´óÄ£ÐÍ±¾µØ²¿Êð£¬²¢ÇÒÓµÓÐµÍ³É±¾ÉÏÊÖÒÔ¼°ÔËÎ¬ÃÅ¼÷µÈºËÐÄÓÅÊÆ£¬Æä¸ù±¾ÔÒò¾ÍÔÚÓÚAMDÈñÁúAI MAX+ 395Æ½Ì¨×ÔÉíÔÚAI¼ÆËã·½ÃæµÄ¸ßÐ§¡¢µÍ³É±¾ÓÅÊÆ¡£ËüÎªMini AI¹¤×÷Õ¾Éè±¸Ìá¹©Ç¿¾¢µÄAIËãÁ¦Ö§³Ö£¬Í¨¹ýCPU¡¢GPU¡¢NPU¼ÆËãµ¥Ôª£¬Îª²»Í¬ÀàÐÍµÄAIÓ¦ÓÃÌá¹©ºÏÊÊµÄËãÁ¦Ö§³Ö£¬ÎªÕûÌ×½â¾ö·½°¸µÄÎÈ¶¨ÔËÐÐÓë¹¦ÄÜÊµÏÖÌá¹©ÁË¹Ø¼ü±£ÕÏ¡£
Ò½ÁÆAIÓ¦ÓÃÍ¨³£Éæ¼°Ó°Ïñ·ÖÎö¡¢»ùÒò²âÐò¡¢×ÔÈ»ÓïÑÔ´¦ÀíµÈ¶àÖÖ¸´ÔÓÈÎÎñ£¬¶ÔËãÁ¦µÄ¶àÑùÐÔÓëÎÈ¶¨ÐÔÒªÇó¼«¸ß¡£AMDÈñÁúAI MAX+ 395Æ½Ì¨»ùÓÚCPU+GPU+NPUÐÍ¬¼ÆËã£¬ÕâÖÖ¶àºËÐÍ¬¼Ü¹¹ÄÜ¹»¸ù¾Ý²»Í¬ÈÎÎñµÄËãÁ¦ÐèÇó½øÐÐÖÇÄÜ·ÖÅä£¬È·±£Ç§ÒÚ¼¶´óÄ£ÐÍ±¾µØÍÆÀí¡¢¶àÖÇÄÜÌåÐÍ¬¹¤×÷¡¢¿çÄ£Ì¬Êý¾Ý´¦ÀíµÈ¸´ÔÓ³¡¾°µÄÁ÷³©ÔËÐÐ£¬Îª·½°¸µÄºËÐÄ¹¦ÄÜÌá¹©ÁË¼áÊµµÄËãÁ¦Ö§³Å¡£
Ä¿Ç°£¬Envision AIÒ½ÁÆ×¨Òµ¶àÖÇÄÜÌå½â¾ö·½°¸ÒÑ¾Îª¶à¼ÒÈý¼×Ò½ÔºÌá¹©·þÎñ£¬Ëü²»½öÆÆ½âÁËÒ½ÁÆ´óÄ£ÐÍÓ¦ÓÃµÄÐÐÒµÆ¿¾±£¬¸üÊµÏÖÁËÁÙ´²ÕïÁÆ¡¢Ò½Ñ§¿ÆÑÐ¡¢Ò½ÁÆ»ú¹¹Èý·½µÄ¼ÛÖµÌáÉý£¬¹¹½¨ÁË¶à·½ÊÜÒæµÄAIÒ½ÁÆÉúÌ¬ÌåÏµ¡£´ÓÈý¼×Ò½ÔºµÄ¶àÑ§¿Æ»áÕïµ½ÖÐÐ¡Ò½ÔºµÄÈÕ³£ÕïÁÆ£¬´ÓÖØ´ó¼²²¡µÄ¿ÆÑÐ¹¥¹Øµ½³£¹æ²¡ÀúµÄÖÇÄÜ¹ÜÀí£¬¸Ã·½°¸ÕýÒÔÆä¡°µÍ»Ã¾õ¡¢¸ß°²È«¡¢µÍ³É±¾¡±µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦£¬ÎªÒ½ÁÆÐÐÒµ´øÀ´È«·½Î»µÄ±ä¸ï¡£
