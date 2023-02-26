AMD锐龙9 7950X3D详细跑分数据曝光，缓存高达144MB！

【天极网笔记本频道】在年初的CES 2023中，AMD一口气发布三款X3D型号处理器，这些处理器无一例外都采用3D V-Cache技术。最近，其中一款采用该技术的处理器AMD锐龙9 7950X3D跑分数据曝光，目前已经流出AIDA64测试截图和CPU-Z的截图。

早在去年4月份，AMD就已经发布过一款特殊的锐龙7 5800X3D处理器，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

或许是5800X3D的表现着实惊艳了不少玩家，AMD感受到用户巨大的热情，才决定推出更多型号的X3D处理器。这次恰逢AMD刚刚推出Zen 4处理器，所以就在锐龙 7 7800X、锐龙 9 7900X和锐龙 9 7950X的基础上推出了锐龙 7 7800X3D、锐龙 9 7900X3D和锐龙 9 7950X3D。

截图显示，这颗锐龙 9 7950X3D运行在微星MAG X670E Tomahawk主板上，并且有消息称这款主板将原生支持7000X3D型号处理器，无需额外更新Bios。在基础规格上，锐龙 9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙 9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。但是在缓存方面，锐龙 9 7950X3D毫无保留的用上16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。

要知道锐龙7 5800X3D的游戏性能甚至在部分游戏中能够比肩英特尔刚刚发布的i9-13900K，实在难以想象基于Zen 4架构的锐龙 9 7950X3D能够实现怎样的游戏性能跃升。同时，锐龙 9 7950X3D的TDP比起锐龙 9 7950X还要低了50W，仅有120W，不顾哦在基准频率方面锐龙 9 7950X3D仅有4.2GHz，而锐龙 9 7950X则有4.5GHz，但加速时钟频率都为5.7GHz。

而锐龙 9 7900X3D与锐龙 9 7950X3D情况类似，同样比锐龙 9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。虽然比起锐龙 9 7950X3D的144MB少了4MB，但是在性能方面一样不可小觑。

锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

新款理器即将于2月28日正式上市，锐龙9 7950X3D建议零售价699美元，约合人民币4700元左右;锐龙9 7900X3D建议零售价599美元，约合人民币4000元左右;锐龙7 7800X3D不同于另外两款，将于4月6日正式上市，建议零售价449美元，约合人民币3000元左右。