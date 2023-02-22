RX 7900 XT显卡降价800元，仅需6599元！

【天极网笔记本频道】去年，AMD发布了RX 7900 XT和RX 7900 XTX两款显卡，起初由于优秀的性能得到了不少称赞，但后续的魔幻操作导致这两张显卡口碑下滑严重。目前，讯景京东旗舰店内的RX 7900 XT已经降价至6599元，比起首发7399元蒸发了800元。

在硬件方面，AMD RX 7900系列都采用RDNA 3架构，并且依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

可以看出RX 7900 XT的流处理器数量要比RX 7900 XTX少了12.5%，但是两者的性能差距却要高于此，所以有人认为这次的跑分数据存在异常。并且这还只是OpenCL的跑分数据，还没有能够反应游戏性能的Vulkan跑分数据，所以参加价值并不高。

在发布会中，AMD官方宣称RX 7900 XT在算力方面相较RTX 4080有着16%的计算能力优势，在价格上也要比后者便宜200美元。但是在发售之后有人测试发现，AMD RX 7900 XT的OpenCL分数落后RX 7900 XTX 16%，面对英伟达最新的RTX 40系显卡时，落后RTX 4080大约23%，勉强接近RTX 3080 Ti。这样的成绩对于用户而言，属于是无法接受的。

在实际的游戏测试中，RX 7900 XT在基础游戏性能方面落后RTX 4080，没有如宣传中那样的与RTX 4080不相上下，反倒是RX 7900 XTX与RTX 4080打的有来有回，最多时也仅有10%的领先，相比发布时的雄心壮志，在实际表现上显得有些狼狈。

这次降价也十分符合AMD一贯的做法，打不过就降价。只不过RX 7900 XT原本是一款素质不错的游戏，但在前期宣传中AMD的夸大其词为其招致了恶评，后期的不合理规格又让其路人缘尽失。就目前看来，这一代显卡确实迎来了一波不小的涨价。