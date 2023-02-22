ROG枪神7系列开售，最高可选RTX 4070，11499元起售！

【天极网笔记本频道】2月22日，ROG枪神7/Plus开售，不同于超竞版，普通版将会搭载RTX 4060/4070两款移动显卡，配备13代旗舰移动处理器i9-13980HX，起售价为11499元。

ROG这次为枪神系列全系都更新了模具，标准版保持16英寸的尺寸，Plus版则是进一步加大了屏幕尺寸来到18英寸，也为提供了更多机身空间，为持久的性能释放提供了基础。ROG 枪神7/Plus搭载英特尔13代酷睿移动处理器的旗舰型号i9-13980HX。这是英特尔首次在移动端平台上推出更多HX型号，并且也是英特尔第一次在移动端产品中引入24核心处理器产品。i9-13980HX处理器拥有8颗性能核心和16颗能效核心，一共24核心32线程的惊人规格。在OverBoost Ultra技术的加持下，i9-13980HX的8颗性能核心都能达到5.2GHz的最大频率。

i9-13980HX实际上就是桌面平台i9-13900K的移动版本，睿频高达5.6GHz。在经过ROG性能优化设计后，ROG枪神7超竞版在增强模式下能够实现135W的持续性能释放。配合全新冰川散热架构3.0，内置三风扇+七热管的组合，CPU与GPU均采用了第二代暴力熊液态金属。

在实际表现中，规格大幅提升的i9-13980HX比上一代i9-12900HX单核性能提升11%，多核性能更是拥有49%的提升幅度。在同样配备高性能显卡的情况下，搭载i9-13980HX的笔记本比搭载i9-12900HX高出12%的帧率，在游戏方面的性能提升非常显著。

枪神7内置16GB DDR5内存和1TB PCIe 4.0 SSD，采用16英寸2.5K星云屏，屏占比高达90%，支持最高500尼特亮度和240Hz的极高刷新率。同时100%P3色域覆盖以及3ms疾速响应时间也没有缺席，并且还支持杜比视界和杜比全景声，能够带来无与伦比的娱乐体验。

这次枪神7将会采用RTX 4060/4070显卡，不过这两款显卡在同系列中比起旗舰级显卡如此之大的性能提升，反而没有这么出彩，尤其是RTX 4070移动版的CUDA核心数量仅有4608颗，相比RTX 4080移动版的7424颗近乎腰斩，比起前代RTX 3070移动版的5120颗也算是开了倒车，这一刀砍到RTX 4070移动版的大动脉上。这样的情况同样出现在RTX 4060移动版身上，CUDA核心数量的减少导致这两款显卡相较前代仅有10%左右的性能提升。

在规格方面，RTX 40系移动显卡性能提升各有不同，但是得益于台积电N4工艺，这一代RTX 40系移动显卡在功耗方面提升巨大，RTX 4080运行在满功耗150W能够输出近乎桌面端RTX 4070 Ti的性能，这样的表现也让笔记本在性能方面无需担心功耗问题。

因此即使在性能方面这两款显卡没能获得巨大提升，但是在能效方面的提升足以令人惊喜，能够更加轻松地维持在高性能释放水平下。这样的提升或许对于台式机而言，并不算让人十分惊喜，但要是放在原本就十分钟看重功耗的笔记本上，这确实是非常让人期待的一点。

目前搭载RTX 4060+i9-13980HX+16GB内存+1TB存储的版本起售价为11499元，而将显卡更换为RTX 4070后，起售价则为13999元，已经在各大电商平台开启预约。