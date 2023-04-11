RTX 4070确认4月13日发布，性能对标RTX 3080！

【天极网笔记本频道】近日，英伟达官方确认RTX 4070将于4月13日正式发布，同时表示RTX 4070的性能将达到RTX 3080的水准，并且官方定价599美元，折合人民币约4100元左右。

英伟达表示，RTX 4070主要面对2K分辨率以及100帧的游戏，不过这都要基于开启DLSS 3的前提之下。据介绍，RTX 4070拥有与RTX 3080同等性能，在DLSS 2之下，RTX 4070领先RTX 3070 Ti约1.2倍，领先RTX 3070 约1.3倍。而在开启DLSS 3之后，RTX 4070将领先RTX 3080 1.4倍，领先RTX 3070 Ti约1.7倍，领先RTX 3070 约1.7倍，提升非常明显。

从英伟达的表述中也能看出，RTX 4070主要还是面向2K游戏，这与其显存位宽遭遇大砍不无关系。RTX 4070的显存位宽是意料之中的192bit，与RTX 4070 Ti保持一致，而这恰恰是RTX 4070 Ti遭受抨击的原因之一。

在基础性能方面，RTX 4070 Ti甚至小超RTX 3090 Ti，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

而当分辨率提升至4K之后，RTX 4070 Ti砍掉显存位宽的弊端就开始显现，由于4K分辨率下巨大的数据吞吐量，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足满载车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。

作为比RTX 4070 Ti定位还要更低的显卡，RTX 4070在规格方面要低于前者。其实早在RTX 4070 Ti发布之前，就有相当多的证据表明这款显卡正是此前夭折的RTX 4080 12GB版本。从规格上来看，RTX 4070 Ti与RTX 4080 12GB版完全一致，配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，晶体管数量达到358亿个，比起RTX 3090 Ti的280亿个还要多出近80亿个，但是比起RTX 4080 16GB的459亿个晶体管还是差出不少。

同时得益于台积电遥遥领先的N4工艺，这次RTX 4070 Ti的核心面积仅有294.5mm²，而RTX 3090 Ti的核心面积则是628mm²，可见制程迭代带来的优势有多大。在规格上，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，TDP预计为200W。

总体来看，RTX 4070性能相较RTX 4070 Ti有着15%的落后，但好在便宜了200美元，因此对于一款2K分辨率下的游戏甜品卡，RTX 4070还相对合格。不过对于游戏玩家而言，花费4000多元购买一张仅能在2K分辨率下火力全开的游戏显卡，确实有些难以接受。