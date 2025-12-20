ÒúÆ×¼ÆËãÐ¯ÊÖAMDÖØ°õ·¢²¼Infplane Mini AI¹¤×÷Õ¾£ºHilbert
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2025Äê12ÔÂ19ÈÕ£¬±±¾©£¬ÒúÆ×¼ÆËã(Infplane Computing)¾Ù°ì¡°ÒúÆ×¼¼ÊõÓë²úÆ··¢²¼»á¡±£¬ÕýÊ½·¢²¼´îÔØÆäÖ÷°åÖÇ¿Ø¼¼ÊõKLEENEµÄMini AI¹¤×÷Õ¾£ºHilbert£¬Ö¼ÔÚÎª±¾µØ´óÄ£ÐÍÍÆÀí¡¢¿ÆÑ§¼ÆËãÓë´¹Ö±ÐÐÒµ¶Ë²àAI½â¾ö·½°¸Ìá¹©¸üÎÈ¶¨µÄ¶Ë²àËãÁ¦µ××ùÑ¡Ôñ¡£
Hilbert»ùÓÚAMD ÈñÁú AI Max+ 395´¦ÀíÆ÷£¬¸Ã´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃ´´ÐÂµÄCPU¡¢GPU¡¢NPU¼Ü¹¹£¬´øÀ´Ç¿´óµÄÒì¹¹ËãÁ¦;Í³Ò»ÄÚ´æ¼Ü¹¹(UMA)´øÀ´µÄÖÁ¸ß96G³¬´óÏÔ´æ£¬ÍêÃÀÆõºÏMoE¼Ü¹¹´óÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬Í¬Ê±¿É¼æÈÝ²¢ÐÐÈç»úÆ÷ÊÓ¾õ¡¢×Ô¶¯ÓïÒôÊ¶±ð¡¢Í¼Æ¬Àí½âµÈ¶àÄ£Ì¬Ä£ÐÍ£¬Îª¸ü¶àµÄAI³¡¾°ÂäµØÌá¹©ÁËÈ«ÐÂÑ¡Ôñ¡£
ÒúÆ×¼ÆËã×ÔÑÐµÄÖ÷°åÖÇ¿Ø¼¼ÊõKLEENE£¬Í¨¹ý¶ÔÖ÷°åÉÏµÄ´¦ÀíÆ÷¡¢ÄÚ´æ¡¢SSD½øÐÐ¹¦ºÄ¡¢ÐÔÄÜºÍ¹¤×÷Ä£Ê½ÒÔ¼°²Ù×÷ÏµÍ³ÄÚ½ø³ÌµÄºÉÔØ·Ö²¼½øÐÐÊµÊ±½¨Ä£ÓëÐÍ¬ÓÅ»¯£¬ÔÚ²»¸Ä±ä´¦ÀíÆ÷Ó²¼þÉè¼ÆÓë²Ù×÷ÏµÍ³/Èí¼þ¼æÈÝÐÔµÄÇ°ÌáÏÂ£¬ÊµÏÖÐÔÄÜÊÍ·ÅÓëÄÜºÄ¿ØÖÆµÄ¶¯Ì¬Æ½ºâºÍÊµÊ±×îÓÅ¡£HilbertÕû»ú²ÉÓÃÈ«ÂÁ¹¤ÒÕ£¬Á¢·½ÌåÐ¡ÐÍ»¯Éè¼Æ£¬¶àµãÈ«¸²¸ÇÒºÀäÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬²¢Åä±¸¸ß¹¦ÂÊµçÔ´Óë¸ß¹æ¸ñÖ÷°åÉè¼Æ£¬ÒÔ±£ÕÏ¸ß¸ºÔØ³¡¾°ÏÂµÄ³¤Ê±¼äÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
AMD´óÖÐ»ªÇøÊÐ³¡ÓªÏú¸±×Ü²Ã¼Í³¯êÍ±íÊ¾£º¡°Æ¾½è¸ßËãÁ¦¡¢´óÏÔ´æ¡¢ÆÕÊÊ¿É¼°µÄ¶ÀÌØÓÅÊÆ£¬AMDÈñÁúAI Max + 395´¦ÀíÆ÷¸³ÄÜµÄMini AI¹¤×÷Õ¾ÒÑ¾»ñµÃÁËÐÐÒµ¹ã·º¹Ø×¢ºÍÈÏÍ¬£¬ÓÉÆäÇý¶¯µÄ¶Ë²àAIÓë´¹Ö±ÐÐÒµ³¡¾°ÈÚºÏµÄÐÂ·¶Ê½ÕýÔÚÖð²½ÂäµØÊµÏÖ¡£ÒúÆ×¼ÆËã´´ÐÂµÄÖÇ¿Ø½â¾ö·½°¸Îª³¤Ê±¼ä¡¢ÖØ¸ºÔØµÄ¶Ë²àAIÍÆÀí³¡¾°´øÀ´ÁË¸üÎÈ¶¨¸ßÐ§µÄÐÂÑ¡Ôñ£¬Ò²ÍØ¿íÁËMini AI¹¤×÷Õ¾µÄAIÊÊÅäÁìÓò¡£ÎÒÃÇÆÚ´ý¼ÌÐøÓëÒúÆ×¼ÆËãºÍ²úÒµÁ´ÉúÌ¬»ï°é¹²Í¬ÍÆ¶¯AI¸³ÄÜÇ§ÐÐ°ÙÒµ·¢Õ¹¡£¡±
Ëæ×ÅAI¼ÓËÙÈÚÈëµ½¹¤×÷¡¢Éú»îºÍÑ§Ï°µÄ·½·½ÃæÃæ£¬ÒúÆ×¼ÆËãºÍAMD½«Ð¯ÊÖÖÚ²úÒµÁ´ºÏ×÷»ï°éÔÚ¶Ë²à¼°±ßÔµ²àAIÍÆÀí¡¢¶àÖÇÄÜÌåÈÚºÏµÈ·½Ïò³ÖÐø´´ÐÂ£¬ÍÆ¶¯Mini AI¹¤×÷Õ¾ÔÚ½Ì¿ÆÑÐÑ§¡¢´¹Ö±ÐÐÒµ³¡¾°¼°¸öÈËµÈ¶àÔªÁìÓòµÄ¹ã·ºÓ¦ÓÃ£¬ÎªÇ§ÐÐ°ÙÒµÖÇÄÜ»¯Éý¼¶×¢ÈëÇ¿´ó¶¯ÄÜ¡£
