Ë«Ê®Ò»´óÑ§Éú±Ø±¸»ªË¶ÌìÑ¡4ÓÎÏ·±¾£¬RTX 4060¹â×·¶ÀÏÔ³©Íæ3A
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿»ªË¶ÌìÑ¡ÏµÁÐÓÎÏ·±¾×ÔÎÊÊÀÆð¾ÍÒÔ³¬¸ßµÄÑÕÖµºÍÇ¿º·ÐÔÄÜ£¬ÉîÊÜÍæ¼ÒÏ²°®¡£»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ£¬´îÔØÁË140WÂú¹¦ºÄNVIDIA®GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU£¬ÅäºÏ¹âÏß×·×ÙºÍDLSS 3¼¼Êõ£¬ÓÎÏ·ÐÔÄÜÌáÉýÏÔÖø£¬ÔÙ½áºÏ¡°´ÎÔª¸Ð¡±µÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬Ñ¸ËÙ³ÉÎªÁËZÊÀ´úÈºÌåÌÖÂÛÈÈ¶È¼«¸ßµÄ±¬¿î¡£
ÏëÒªÓµÓÐÓ²ºËµÄ´´×÷ÄÜÁ¦¼°±ÆÕæ¸ß»ÖÊµÄ3A´ó×÷ÓÎÏ·ÌåÑé£¬±ØÈ»ÐèÒªÐÔÄÜÇ¿´óµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU¼Ó³Ö¡£»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ´îÔØµÄNVIDIA®GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPUÓµÓÐÇ¿¾¢ÐÔÄÜ£¬±¸ÊÜÍæ¼ÒºÍ´´×÷ÕßÇàíù¡£¸ÃÏµÁÐ GPU ÓÉ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬¿ÉÊµÏÖ140WÂú¹¦ºÄÊÍ·Å¡£
NVIDIA®GeForce RTX™ 40ÏµÁÐºÍ StudioÉè¼Æ±¾ÄÜ¹»ÀûÓÃ AI µÄÇ¿´ó¹¦ÄÜ£¬ÖúÄúÌá¸ßÑ§Ï°¡¢ÓÎÏ·ºÍ´´×÷ËÙ¶È¡£ÕâÐ©Éè±¸ÄÜ¹»¼Ó¿ì STEM Ó¦ÓÃµÄÔËÐÐËÙ¶È£¬ÈÃÄú¸ü¿ìËÙµØÍê³É¿ÎÌÃ×÷Òµ;ÄÜ¹»½èÖúÓÉ AI Ìá¹©Ö§³ÖµÄ±ÆÕæ»ÃæÐ§¹û£¬Îª×îÐÂÓÎÏ·Ìá¹©Ç¿Ð§ÖúÁ¦;¶øÇÒÄÜ¹»·ÃÎÊ×¨ÊôµÄ NVIDIA StudioÆ½Ì¨£¬Ê¹ÓÃÒ»ÕûÌ×´´ÒâÓ¦ÓÃºÍ¹¤¾ß¡£´ËÍâ£¬Max-Q ¼¼Êõ¿ÉÒÔÑÓ³¤µç³ØÐøº½Ê±¼ä¡¢½µµÍÔëÒô£¬²¢ÌáÉýÐ§ÄÜ£¬´òÔìÊÊºÏÑ§ÉúÊ¹ÓÃµÄ¸üÇá±¡»úÐÍ¡£
¶ÔÓÚ´óÑ§Éú¿ÎºóÍæÓÎÏ·¿ªºÚµÄÐèÇó£¬NVIDIA®GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU»¹Ö§³Ö×îÐÂµÄNVIDIA DLSS 3¼¼Êõ¡£DLSS 3 ÓÉ GeForce RTX™ 40 ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU Ëù´îÔØµÄÈ«ÐÂµÚËÄ´ú Tensor Core ºÍ¹âÁ÷¼ÓËÙÆ÷Ìá¹©Ö§³Ö£¬¿ÉÔÚ²»Ó°Ïì»ÖÊºÍÏìÓ¦ËÙ¶ÈµÄÇ°ÌáÏÂ£¬ÀûÓÃ AI ´´Ôì¸ü¶à¸ßÖÊÁ¿Ö¡£¬×î¶à¿É´øÀ´¸ß´ï4±¶µÄÐÔÄÜÌáÉý£¬ÈÃÄã³©Íæ¾º¼¼ÀàÓÎÏ·£¬»ñÏí³¬µÍµÄÏµÍ³ÑÓ³ÙºÍ³¬¿ìµÄÏìÓ¦ËÙ¶È¡£
³ýÁËÐÔÄÜÇ¿º·µÄGPU£¬È«ÐÂÈñÁú9 7940H´¦ÀíÆ÷Ò²¿ÉÎª»ªË¶ÌìÑ¡4ÈñÁú°æ¼Ó·ÖÖúÁ¦¡£¡°Zen 4¡±¼Ü¹¹£¬4 ÄÉÃ×ÏÈ½øÖÆ³Ì£¬8 ´óºË 16 Ïß³Ì£¬µ¥ºË MAX Ö÷ÆµÖÁ¸ß 5.2GHz£¬Ö§³ÖAMD RYZEN AI¼¼Êõ£¬ÄÜ´øÀ´ÅìÅÈÐÔÄÜ¡£ÎªÁË±£Ö¤ÐÔÄÜ³ÖÐøÎÈ¶¨µÄÊÍ·Å£¬»ªË¶ÌìÑ¡ 4 ÈñÁú°æ»¹Åä±¸ÁË±ù´¨É¢ÈÈÏµÍ³£¬Ë«¾ø³¾·çÉÈ+Îå¸ùÈÈ¹Ü+ËÄ¸ö³ö·ç¿Ú£¬ÔÙ¼ÓÉÏ¶ÀÌØµÄÌÝÐÎÇÐ¸îÉè¼Æ£¬É¢ÈÈÐ§¹ûÏÔÖø£¬ÄÜ¹»±£³ÖÓÎÏ·Ö¡ÊýµÄÎÈ¶¨£¬ÖúÁ¦Íæ¼Ò³ÖÐø¸ßÄÜÏíÊÜ¡£
Îª½øÒ»²½Âú×ã´óÑ§Ð£Ô°ÈÕ³£µÄÑ§Ï°ºÍÓÎÏ·ÓéÀÖ£¬»ªË¶ÌìÑ¡ 4 ÈñÁúµÄÆÁÄ»ËØÖÊÒ²¿ÉÈ¦¿Éµã¡£²ÉÓÃÒ»¿é15.6Ó¢´çµÄ2.5Kµç¾ºÆÁ£¬Ö§³Ö165Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢3ms¼²ËÙÏìÓ¦ÒÔ¼°G-SYNC·ÀËºÁÑ¼¼Êõ£¬Ãæ¶Ô¸ßËÙÔË¶¯»ÃæÒ²ÄÜ±£Ö¤ÇåÎúÁ÷³©µØÏÔÊ¾£¬100% DCI-P3¹ãÉ«Óò¸²¸ÇÔòÄÜÈÃÉ«²Ê³ÊÏÖ¸ü¼Ó×¼È·±¥Âú£¬Áí»¹Ö§³ÖDCµ÷¹â£¬³¤Ê±¼ä¶¢×ÅÆÁÄ»Ò²²»Ò×²úÉúÑÛ²¿Æ£ÀÍ¡£
»ªË¶ÌìÑ¡ 4 ÈñÁú°æ×÷ÎªÒ»¿î×ÛºÏÊµÁ¦Ê®·Ö³öÉ«µÄÓÎÏ·±¾£¬ÄÜÇáËÉ¸ã¶¨´óÑ§ÆÚ¼äµÄ×¨Òµ´´×÷»òÓëÊÒÓÑ¡°¿ªºÚ¡±£¬ÍêÈ«·ûºÏ´óÑ§ÉúµÄÊ¹ÓÃÐèÇó£¬Ä¿Ç°µ½ÊÖ¼Û7799Ôª£¬ÐÄ¶¯µÄÍ¬Ñ§ÃÇ¾Í¸Ï½ô°ÑËü´ø»Ø¼Ò°É!
ÇÀ¹ºÁ¬½Ó£º
https://www.asus.com.cn/store/product-1204217138.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â